Joyeux Podiversaire d'un an, Hackers !

Amy Tom célèbre le premier anniversaire du podcast The HackerNoon. Cette année marque le premier anniversaire du premier épisode du podcast. Amy Tom a produit plus de 90 épisodes au cours de la dernière année. Elle répertorie les 5 meilleurs épisodes de la dernière année. Lisez le Top 5 des épisodes que vous avez entendus du podcast ici : Qu'est-ce que le Web 3.0 et pourquoi en avons-nous besoin ? Lisez cet épisode ici : http://www.hackernoon.com/30-30-and-what-do-need-it/

LEARN MORE ABOUT @AMYMTOM 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @AMYMTOM 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Wow, quelqu'un me pince! Je suis l'hôte du podcast The HackerNoon depuis déjà un an ? !

Joyeux Podiversaire, Hackers !

C'est moi, Amy Tom - votre animatrice de podcast The HackerNoon Podcast et meilleure amie autoproclamée. Je vous souhaite, mes beaux auditeurs de podcast, un merveilleux podiversaire d'1 an !





Il y a 1 an, j'ai sorti mon premier épisode de podcast de The HackerNoon Podcast. 🎉





Le podcast HackerNoon : comment tout a commencé

Il y a quelques années, l'équipe HackerNoon a lancé The HackerNoon Podcast. Dans son infanterie, il était hébergé par divers HackerNooners, dont le PDG David Smooke, (l'ancien) vice-président Natasha Nel, le vice-président Utsav Jaiswal et d'autres.





Lorsque j'ai rejoint HackerNoon (en tant qu'employé n°16 à l'époque 🥺), j'ai commencé en tant qu'éditeur.





Quelques mois après avoir rejoint l'équipe en décembre 2021, nous avons décidé de lancer une nouvelle série courte sur le podcast, et nous ne savions pas qui l'hébergerait. Avec le recul, je ne me souviens pas si on m'a demandé ou si je me suis porté volontaire haha - mais j'ai fini par devenir l'hôte de la série.





Et le 26 mars 2021, j'ai sorti mon premier épisode en tant qu'hôte du podcast The HackerNoon. Ce que je pensais être un projet amusant à mener pendant quelques épisodes s'est transformé en l'un des plus grands projets de ma carrière en tant que créateur de contenu à ce jour.





Ce que j'ai appris en tant qu'hôte de podcast

Il aurait peut-être été plus facile d'intituler cette section - " Qu'est-ce que je n'ai pas appris en tant qu'hôte de podcast ? ”





Le podcast HackerNoon, à travers les 90+ épisodes que j'ai produits au cours de l'année, a tellement grandi - et moi aussi !





Non seulement j'ai appris la production audio, mais j'ai aussi pu discuter avec des gens VRAIMENT COOL.





J'ai parlé à Steve Hall , le PDG de l'American Ultimate Disc League, et j'ai découvert les NFT qu'ils ont créés après le lancement et le succès de Dapper Labs et de Top Shot de la NBA.





J'ai parlé à mes collègues internationaux de HackerNoon du changement de nom de Facebook en Meta avant qu'il ne soit officiellement annoncé . A l'époque, on rigolait et on devinait qu'ils changeraient leur nom en MetaBook . Après le changement de nom officiel, nous avons encore ri.





J'ai fait une série où j'ai interviewé les fondateurs des startups nominées pour les prix Startups of the Year de HackerNoon. J'ai parlé aux fondateurs de startups technologiques du monde entier comme Kate Bradley Chernis de Lately.ai, Jon Mux de Mux, Thierry Schellenbach de Stream, Tom Sosnoff de savoureuxtrade, Sean Salas de Camino Financial, et bien d'autres.





Pendant le mois de la fierté, j'ai parlé à mes collègues de HackerNoon de la rainbowification . Nous avons discuté de la façon dont il semble que certaines grandes entreprises exploitent la communauté LGBTQIA + pendant le mois de la fierté en offrant des marchandises liées à la fierté sans faire beaucoup de dons ou en amenant plus de discussions dans l'espace.





Et puis, qui pourrait oublier la fois où j'ai parlé à un millionnaire Dogecoin .Garry LaChance m'a parlé d'investir 300 $ dans Dogecoin et de le voir grandir. Nous avons parlé d'Elon, de Dogecoin et de fêtes décentralisées. C'était peut-être l'épisode de podcast le plus étrange que j'aie jamais fait.





Les 5 meilleurs épisodes de podcast HackerNoon de 2021

Prenons un petit retour en arrière sur les 5 meilleurs épisodes du podcast The HackerNoon au cours de l'année écoulée.





1. Qu'est-ce que le Web 3.0 et pourquoi en avons-nous besoin ?

C'est un épisode que j'ai enregistré avec Jaro Šatkevic, le chef de produit chez Mysterium Network, où nous avons parlé du Web3.0.





Nous avons publié cet épisode juste après le 30e anniversaire de la première page Web, ce qui semblait très approprié.





Écoutez cet épisode ici : https://podcast.hackernoon.com/what-is-web-30-and-why-do-we-need-it/





2. À quel point pouvons-nous être décentralisés dans le monde moderne ?

C'est le tout premier épisode que j'ai sorti ! C'était avec Sharmini Ravindran, la CMO de Mysterium Network.





Nous avons parlé des implications d'un Internet décentralisé pour le monde, des nouvelles mondiales et de la censure, et plus encore. Si vous réécoutez celui-ci, désolé pour les nerfs. Nous avons parcouru un long chemin vous tous. 😅





Écoutez cet épisode ici : https://podcast.hackernoon.com/how-decentralized-can-we-get-in-the-modern-world/





3. Démystifier DeFi, DEX et AMM avec AllianceBlock Team

Dans cet épisode du podcast The HackerNoon, Utsav était l'hôte. Il a discuté avec des gens super cool d'AllianceBlock à propos de DeFi et de DEX.





Rachid Ajaja (CEO), Houman Falakshahi (CRO) et Matthieu Mariapragassam (Head of Quantitative Analytics) étaient les invités de cet épisode.





Écoutez cet épisode ici : https://podcast.hackernoon.com/demystifying-defi-dexs-and-amms-with-allianceblock-team/





4. Les conglomérats médiatiques envahissent le monde

C'était un épisode du podcast où nous avons discuté de ce qui s'est passé cette semaine sur Planet Internet. David, Utsav et moi avons discuté du monde des grands conglomérats médiatiques - pensez à Facebook, Disney, Comcast, ATT - et de la façon dont ils gouvernent le monde.





Cela semble à nouveau une discussion TRÈS CLÉ maintenant qu'Elon possède Twitter.





Écoutez cet épisode ici : https://podcast.hackernoon.com/media-conglomerates-are-taking-over-the-world/





5. Bases de données de documents Vs. Bases de données relationnelles

Dans cet épisode, j'ai parlé à Eric Bishard et Arun Vijayaraghavan de Couchbase des différences entre une base de données documentaire et une base de données relationnelle.





LOL, les gars, puis-je vous faire une confession ? Je me souviens très bien d'avoir enregistré cet épisode et d'avoir regardé un didacticiel YouTube pour préparer l'épisode afin de comprendre comment dire JSON à haute voix. Encore une fois, wow, nous avons parcouru un long chemin 😂





Écoutez cet épisode ici : https://podcast.hackernoon.com/document-databases-vs-relational-databases/





Merci merci merci

Hackers, merci beaucoup d'avoir écouté The HackerNoon Podcast au cours de la dernière année. Ça a été une telle explosion, et j'ai adoré chaque seconde.





Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de vous parler non seulement de la technologie, mais aussi de son impact sur le monde. Je suis fier d'avoir discuté de la façon dont la technologie est liée à l'égalité des sexes, aux relations mondiales, à la disparité des richesses, etc.





Mais surtout, je suis tellement honoré d'être votre hôte, et je vous aime tous tellement.





Merci d'avoir écouté le podcast The HackerNoon ! Jusqu'à la prochaine fois, reste bizarre, et je te verrai sur internet 😉