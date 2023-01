Myria Games vs Immutable X : Comparaison des plates-formes de couche 2 et ZK-Rollup

Les réseaux de couche 2 et les ZK-Rollups sont prometteurs pour résoudre le problème d'évolutivité de l'espace crypto. Myria développe Myria Chain, le réseau Ethereum L2 qui vise à réduire les frais de transaction et les délais de transaction. Immutable X est un protocole de jeton non fongible basé sur Ethereum, conçu spécifiquement pour mettre à l'échelle les jetons non fongibles (NFT) et les jeux cryptographiques. La plate-forme construit un écosystème qui comprend des jeux cryptographiques gratuits avec des actifs NFT (tels que des skins) qui peuvent être déplacés et utilisés entre différents jeux.

L'industrie de la blockchain a évolué au fil des ans, de la création de Bitcoin en 2009 en tant que monnaie numérique, à la sortie d'Ethereum en 2015, ajoutant des contrats intelligents et des crypto-monnaies programmables à l'espace crypto.



Alors que l'espace blockchain continue de croître, l'évolutivité a été un sujet de discussion majeur pour les blockchains de développement les plus populaires comme Ethereum. En réponse à cela, de nouveaux protocoles sont entrés dans l'espace avec les réseaux de couche 2 et les ZK-Rollups montrant les plus prometteurs pour résoudre le problème d'évolutivité.



Dans cet article, nous examinerons deux plates-formes avec des réseaux de couche 2 et des ZK-Rollups qui sont orientés vers les jetons non fongibles (NFT) et les jeux cryptographiques.

Myria

Myria est un écosystème de protocoles et de produits axé sur le jeu, son protocole principal étant un Ethereum Layer 2 en cours de développement dans le but principal de mettre à l'échelle les jeux de blockchain et leurs actifs associés. L'écosystème Myria comprend également un marché NFT ainsi que DEX.



La plate-forme construit un écosystème qui comprend des jeux cryptographiques gratuits avec des actifs NFT (tels que des skins) qui peuvent être déplacés et utilisés entre différents jeux. L'un des plus gros problèmes en ce qui concerne les jeux de blockchain est l'évolutivité, en raison des frais élevés et de la lenteur des transactions une fois que le réseau Ethereum est encombré.





Si les joueurs doivent payer jusqu'à 70 $ juste pour déplacer un skin de personnage ou un personnage NFT, l'adoption à grande échelle sera difficile. Même si les frais de transaction Ethereum moyens coûtent moins d'un dollar , les frais moyens peuvent atteindre 12 $ , ce qui reste cher, soit près du quart du coût d'un jeu AAA à 60 $.





Pour y remédier, la plateforme développe Myria Chain, le réseau Ethereum L2 qui vise à réduire les frais de transaction et les délais de transaction. Les réseaux de couche 2 fonctionnent en supprimant les transactions du réseau de couche 1 (Ethereum) et en passant par la blockchain de couche 2 (Myria Chain dans ce cas), ce qui réduit le nombre de transactions que la L1 doit confirmer.





Étant donné que le réseau L1 traite moins de transactions, il est moins susceptible d'être encombré, ce qui réduit les frais et accélère la vitesse des transactions. Un autre avantage des réseaux L2 est la réduction radicale des frais et des vitesses rapides sur le réseau L2 lui-même, car il s'agit généralement de blockchains Proof-of-Stake, permettant aux utilisateurs d'envoyer des transactions pour moins d'un cent avec des transactions ne prenant que quelques secondes.





Myria Chain utilise également Zero-Knowledge Rollups (ZK-Rollups) qui fonctionnent en retirant des milliers de transactions de la chaîne principale (Myria Chain dans ce cas), en les regroupant en une seule transaction et en renvoyant une preuve de validité à la chaîne principale comme confirmation. Cela permet aux utilisateurs de s'engager dans des jeux blockchain et NFT avec des frais peu élevés et des vitesses rapides, tout en maintenant la sécurité du réseau Ethereum. Plus précisément, Myria Chain utilise les ZK-STARK pour regrouper des milliers de transactions L2 en une seule transaction.

X immuable

Immutable X est un protocole de mise à l'échelle de couche 2 basé sur Ethereum, conçu spécifiquement pour mettre à l'échelle les jetons non fongibles (NFT). Ce protocole partage certaines similitudes avec Myria en ce qui concerne l'objectif de sa plate-forme L2. Alors que Myria se concentre sur la mise à l'échelle des jeux de blockchain, Immutable X se concentre sur la mise à l'échelle des NFT, cependant, le protocole a été développé par les créateurs derrière God's Unchained, un jeu de cartes à collectionner NFT. Le protocole dispose également d'un marché pour échanger des NFT dans le jeu, en commençant par les NFT de God's Unchained.





La mise à l'échelle sur le protocole Immutable X est principalement effectuée via son moteur de mise à l'échelle Zero Knowledge-Rollup. Les rollups Zero-Knowledge (également connus sous le nom de ZK-Rollups) sont des contrats intelligents qui retirent plusieurs transactions de la blockchain Ethereum et les combinent en une seule transaction avant de soumettre un SNARK (argument de connaissance succinct non interactif) à la blockchain principale. pour prouver la validité de la transaction. Les ZK-Rollups permettent d'améliorer l'évolutivité et l'expérience utilisateur d'Ethereum sans compromettre la sécurité fondamentale de la blockchain.



Immutable X a travaillé avec StarkWare pour développer son moteur ZK-Rollup afin d'aider ses utilisateurs à échanger des NFT. Dans leur itération de la technologie ZK-Rollup, le protocole utilise les ZK-STARK (Zero-Knowledge Scalable Transparent ARguments of Knowledge) comme preuves de validité, tout comme Myria Chain.





Les utilisateurs ont la possibilité, via l'utilisation de ZK-STARK, d'effectuer des calculs avec un tiers ou de communiquer des données vérifiées à un tiers sans que les données ou le calcul ne soient exposés au tiers d'une manière publiquement vérifiable.





Pendant longtemps, des systèmes à l'épreuve des ZK ont été construits à l'aide de ZK-SNARK. Pour cette raison, le système de preuve ZK devait être configuré à l'origine par une ou plusieurs personnes de confiance, ce qui a entraîné l'introduction d'une vulnérabilité : la confidentialité de l'ensemble du système peut être compromise par ces "personnes de confiance". En éliminant la nécessité d'une configuration fiable, les ZK-STARK améliorent cette technologie.





Les ZK-Rollups nécessitent un opérateur (Immutable X dans ce cas) qui se charge d'effectuer les transactions sur un réseau linéaire. Cela signifie essentiellement ordonner les transactions dans une séquence prévisible et graduelle sans interruption. La mise en œuvre de la technologie Zero-Knowledge permettra aux utilisateurs d'échanger des NFT sur le marché Immutable X pour des frais très bas avec des délais de règlement rapides, ce qui devrait à son tour faciliter l'adoption généralisée des jeux NFT et crypto pour les utilisateurs.

Conclusion

Myria et Immutable X ont tous deux construit des protocoles L2 et Zero Knowledge pour la mise à l'échelle des jeux NFT et blockchain. En retirant les transactions de la blockchain Ethereum et en les exécutant via leurs réseaux propriétaires, ils peuvent tirer parti de la sécurité (et de la popularité) d'Ethereum et permettre à leurs utilisateurs de s'engager dans des jeux NFT et crypto avec des coûts très bas et des vitesses rapides.