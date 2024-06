Guide étape par étape sur la façon de définir votre MVP de démarrage et d'économiser du temps et de l'argent

Beaucoup d'entre vous savent probablement que l'une des étapes les plus cruciales pour gérer une startup réussie est de définir le bon produit minimum viable, simplement appelé MVP. Développer un MVP même après avoir effectué des tests de marché initiaux peut s'avérer difficile, car la version de votre produit est essentiellement une hypothèse non validée. Il est courant que les développeurs perdent du temps et des ressources sur des MVP qui ne sont pas bien définis. Ce guide vous aidera à identifier les principales fonctionnalités de votre produit, vous permettant ainsi d'éviter de perdre du temps et de l'argent.



Pour définir votre MVP, vous devez imaginer la première instance de votre produit et trouver une méthode de travail sur la façon de présenter ses meilleures fonctionnalités possibles de manière simple et brève. Jetons un coup d'œil au guide en 7 étapes sur la façon dont vous pouvez transformer votre idée de produit en une startup réussie et attirer les premiers utilisateurs.

Comment trouver votre MVP

MVP n'est pas une version bêta de votre produit conçue pour déterminer les bogues. Il ne s’agit pas non plus d’une idée écrite sur un morceau de papier ou présentée sous forme de quelques diapositives. Votre MVP est destiné à tester les hypothèses de demande du marché, à affiner la vision du produit et à vous aider à choisir où concentrer les futurs efforts de développement.





Les MVP sont donc une stratégie très efficace pour déterminer votre adéquation produit-marché. Alors, quelles devraient être vos premières mesures pour transformer votre idée en un produit viable ?

1. Votre idée : les bases

Commençons par les bases. Quelle est l’idée de base de votre produit parfait et quelle est votre réalité du moment ? A ce stade, votre priorité est d’analyser le problème que vous essayez de résoudre.





Décrivez l'ampleur de votre problème et fournissez toutes les statistiques et données nécessaires : quel impact ce problème a-t-il sur votre utilisateur ? Quel impact cela a-t-il sur votre idée de produit ? Existe-t-il des produits existants capables de résoudre avec succès le même type de problème ? Collectez autant de preuves que possible – cela peut vous aider énormément à réussir. N'oubliez pas de le garder bien structuré.





Par exemple, jetons un œil à Uber. Dans le passé, prendre un taxi pouvait être plutôt ennuyeux lorsqu'il fallait attendre sur un trottoir pour tenter d'attraper une voiture. Uber a séduit ceux qui souhaitaient pouvoir appeler rapidement un taxi en sortant simplement leur smartphone, en effectuant quelques clics dans une application conviviale et, par conséquent, en résolvant complètement le problème initial et la difficulté.

2. Comprenez vos utilisateurs

Au cours de cette étape, vous devez analyser l'état actuel du marché, identifier votre public cible et étudier vos concurrents. Cela vous aidera à comprendre comment votre produit peut se démarquer des autres et quelles fonctionnalités sont importantes pour les utilisateurs de votre produit.





Ici, votre équipe produit doit s'assurer qu'elle sait clairement qui sont ses utilisateurs. Identifiez chaque classe (ou type) d'utilisateur, ses besoins, ses désirs, ses problèmes, ses attentes, son expérience et d'autres mesures que vous trouvez utiles dans votre cas. La dernière étape de votre recherche devrait consister à rédiger ce que l'on appelle les critères de réussite – la norme permettant de juger si un objectif a été atteint – pour chaque type d'utilisateur du produit.



Une fois que vous avez identifié vos utilisateurs, il est temps de savoir si vous pouvez réellement les comprendre. Collectez des informations sur leur comportement, leurs profils et leurs habitudes – bien sûr, en respectant les lois sur la collecte de données en vigueur dans votre pays. Obtenez autant de connaissances et d’informations accessibles au public sur qui sont vos utilisateurs. Vous pouvez également réaliser quelques entretiens et créer des enquêtes ou des groupes de discussion pour approfondir davantage vos recherches.

3. Quel est votre produit global ?

À quoi ressemblerait votre produit si vous disposiez de toutes les ressources, du temps et de l’investissement possibles ? Quel est l’état idéal de votre produit ? Il est recommandé de lister toutes les idées valables recueillies auprès de votre équipe et qui pourraient aider votre startup à atteindre sa dernière étape de développement. De plus, vous pouvez également recueillir les commentaires de vos utilisateurs.





Pour vous aider à voir grand, vous pouvez répondre aux questions suivantes :



Quel problème majeur souhaitez-vous résoudre ?

Quelles ambitions avez-vous pour votre produit ?

À quelles exigences des utilisateurs essayez-vous de répondre ?

Quels défis rencontrés par les utilisateurs souhaitez-vous surmonter ?

Quelles tâches nécessitent une amélioration, une efficacité ou une innovation que votre produit accomplira ?

4. Quel est votre produit minimum ?

Maintenant que vous avez une idée de votre produit idéal, votre prochaine étape consiste à définir ce qui serait suffisant pour que votre produit fonctionne avec le moins de ressources, de temps et d'investissement. Identifiez vos meilleures interactions avec les utilisateurs et rassemblez une liste de fonctionnalités prioritaires qui seraient en mesure de fournir juste assez de valeur.





La question à laquelle vous devez répondre avant de passer à l'étape suivante est « Quelle est la seule chose que votre produit doit absolument faire pour tenir ses promesses ? » Par exemple, si votre objectif est de créer une plate-forme de communication fiable et efficace, vous pourriez dire que votre produit doit assurer une communication transparente et sécurisée entre les utilisateurs sans compromettre la confidentialité ou l'intégrité des données.

5. Quel est votre produit viable ?

Recueillez les retours de votre équipe et de vos utilisateurs : il est temps de générer des idées ! Cela peut prendre quelques séances de brainstorming, mais votre objectif final est de vous assurer que vous avez capturé quelques pensées à fort potentiel. Voici plusieurs questions auxquelles vous voudrez peut-être répondre à ce stade :





Avez-vous les compétences, l'expertise, le temps, les ressources et le financement nécessaires ?





Disposez-vous de suffisamment de connaissances et de ressources pour apporter de la valeur uniquement aux premiers utilisateurs ? Avez-vous mené une recherche approfondie sur les utilisateurs et identifié les premiers utilisateurs potentiels ?





Avez-vous mis en place des mécanismes pour recueillir les commentaires des utilisateurs et collecter des données sur les interactions et les contextes des utilisateurs ?





Pouvez-vous gérer l’évolutivité du produit ? Votre MVP peut-il faire face à l’augmentation potentielle de l’activité des utilisateurs ?





Une fois que vous avez collecté toutes les données nécessaires, il est temps de revoir et de combiner vos idées afin de définir votre projet de MVP, qui doit montrer comment votre produit résout les problèmes que vous avez indiqués lors des premières étapes de recherche et avec quelles fonctionnalités. le résultat est atteint.

6. Définissez votre MVP

Rassemblez les résultats des étapes ci-dessus et définissez votre produit minimum viable. Gardez à l’esprit que définir votre MVP signifie que vous avez déjà votre vision produit à une échelle beaucoup plus grande. Ne commettez pas l'erreur de nombreux chefs de produit débutants qui n'ont pas une définition suffisante de ce que devrait être leur « produit complet ».





Une façon de définir votre produit minimum viable consiste à analyser le backlog de votre « produit complet » et à mettre en évidence les meilleures fonctionnalités, qui devraient contribuer à rendre l'utilisateur du produit heureux, satisfait et à maintenir l'engagement de l'utilisateur. Vous pouvez diviser ces fonctionnalités en ensembles et mettre en évidence la fonction exacte que tel ou tel ensemble joue dans la vision du produit.





Maintenant que vos ensembles de fonctionnalités sont définis, recherchez le sous-ensemble qui peut fournir la viabilité minimale. Analysez soigneusement chaque cas de user stories – une description d'un système logiciel écrite du point de vue d'un utilisateur final ou d'un utilisateur du système – en termes de coût, de valeur, d'importance, etc. Classez vos user stories de la plus haute à la moins prioritaire.





Votre équipe doit faire appel à son jugement commercial et appliquer son sens du produit pour voir où se situe la fine ligne entre les cas les plus prioritaires et les moins prioritaires. Votre user story prioritaire pourrait être exactement le MVP que vous recherchiez.





Il y a un autre point important à souligner ici : tant que vous n'avez pas au moins quelques clients payants, ce n'est jamais une bonne idée d'investir de l'argent dans le développement de votre propre logiciel unique. N'oubliez pas que le marché regorge déjà d'outils existants que vous pouvez utiliser pour définir votre MVP, comme l'utilisation d'une API tierce.

7. Innover votre MVP

Évidemment, votre travail ne s’arrête pas là. Cela peut prendre quelques essais pour définir le bon MVP, mais cela en vaut la peine et en vaut la peine. Votre MVP doit refléter ce que vous construisez, pourquoi vous construisez, pour qui vous construisez et quand vous construisez. Vous devez poursuivre votre parcours professionnel avec des retours systématiques, de nouvelles intégrations, des fonctionnalités innovantes, etc. – pendant que votre MVP devient la base, ou le vaisseau, de vos expériences.

Conclusion

Résumons toutes les idées identifiées dans l'article afin que vous puissiez immédiatement commencer à travailler sur votre MVP.





Étape 1. Définissez le problème que vous souhaitez résoudre. Décidez si cela vaut la peine d’être résolu et s’il existe des produits existants sur le marché qui peuvent déjà résoudre ce problème avec succès.





Étape 2. Analysez vos utilisateurs en appliquant différentes tactiques telles que des enquêtes, des groupes de discussion, des entretiens, etc.





Étape 3. Définissez à quoi devrait ressembler votre produit complet. Recueillez les commentaires de votre équipe et des premiers adoptants.





Étape 4. Créez une liste des fonctionnalités prioritaires que votre produit doit posséder pour exécuter ses fonctionnalités de base.





Étape 5. Générez, combinez et triez des idées sur la viabilité de votre produit : comment il fonctionne, quelles sont ses fonctionnalités et comment vous envisagez de faire évoluer le produit à l'avenir. Créez un brouillon MVP.





Étape 6. Définissez un MVP en trouvant vos meilleures user stories. Utilisez les outils existants pour créer un MVP avant de commencer à investir dans le développement de votre propre logiciel interne.





Étape 7. Continuez à générer des commentaires et innovez pour votre MVP.