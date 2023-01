Grandir à l'ère numérique : qu'y a-t-il dans la tête d'une génération Z ?

"Notre génération va être les meilleurs parents..." Mon amie a fait cette déclaration au milieu de notre conversation animée alors qu'elle souffrait d'anxiété liée aux demandes d'admission à l'université (crise du quart de vie). Eh bien oui… et non. Je sais que c'est bizarre de voir un Gen Z de 19 ans écrire sur la parentalité alors qu'il a été célibataire pendant la majeure partie de sa vie ; mais croyez-le ou non, c'est un sujet assez courant dont mes amis et moi parlons souvent (en ligne). À quoi pensons-nous lorsque nous parlons de la génération Z ? D'accord, nous avons donc les baby-boomers, puis les millennials, et ensuite la génération Z -- la génération née entre 1997 et 2012.

Je suis né et j'ai grandi au Vietnam, entouré d'amis qui sont comme moi, un groupe de Gen Z fortement occidentalisés vivant dans une société très orientale.





Veuillez noter que je ne discute pas si la culture occidentale ou orientale est meilleure car (en tant que vrai oui-man), je pense que chacun a son propre mérite.





Eh bien, cela amène nos parents à dire souvent des choses comme ça…





« Votre génération est maintenant trop décontractée ! Vous avez trop de liberté de nos jours… »





La prochaine chose que vous savez, c'est qu'ils commencent à radoter à quel point ils l'ont eu en temps de guerre. Je pense que c'est pourquoi nos parents mettent souvent la pression ou attendent de nous que nous réussissions mieux parce qu'ils ne veulent pas que nous vivions ce qu'ils ont vécu.





Mais le problème avec le fait de grandir à cette époque, c'est que parfois le monde semble trop compliqué, même si ce n'est pas le cas.





"Peut-être sommes-nous trop engloutis dans notre propre liberté que nous nous sommes piégés dans nos propres pensées, hypothèses et doutes."





L'exposition à Internet et aux médias sociaux, c'est-à-dire être « occidentalisé », permet à nos générations d'être plus conscientes du monde qui nous entoure, de la société dans laquelle nous vivons et de ses propres inconvénients.





Cependant, au sein de la culture orientale avec laquelle nous avons grandi et par laquelle nous sommes directement influencés, lorsque ces deux cultures s'affrontent, le point d'impact étant nous, la génération Z, nous sommes tiraillés entre le besoin d'épanouissement et les responsabilités envers nos familles, notre passé et notre avenir.





C'est presque comme si plus nous obtenions de liberté, plus nous étions responsables : pouvoir faire mieux, gagner de l'argent, avoir de belles choses... et cela a nui à notre santé mentale alors que moi (et mes amis) réfléchissions trop à mort.





Et la compétition ? Parle-moi de ça. Avec les plateformes sociales et les influences des médias occidentaux vient la culture de l'agitation.





"La pression crée des diamants" ou comme en vietnamien "Áp lực tạo kim cương"





Je jure devant Dieu que cette phrase sonne mieux en vietnamien XD





Je déteste cette citation.





Alors que les gens ont commencé à le mettre sur leurs profils sociaux et se sont mis en quatre pour gagner de l'argent, commencer des stages, étudier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, obtenir des A (s) et écrire sur leur parcours vers le développement personnel; J'ai commencé à sentir qu'ils étaient à côté de la plaque (ou, comme mon ami le dit souvent, "... oublier que vous avez une vie" ).





D'accord, cela peut sembler un peu trop méchant, peut-être parce que je suis paresseux, peut-être parce que le point de vue de mes amis et moi ne correspond pas à celui de ces personnes .





Hustling est cool, et si vous l'appréciez vraiment, c'est bien. Mais demandez-vous ceci, vous surchargez-vous ou le faites-vous sous la pression de vos pairs ?





Vous voyez, grandir dans ce monde numérique est difficile. C'est paradoxal, et il y a beaucoup d'informations à assimiler chaque jour et pour nous, il nous semble qu'il n'y a pas assez de temps.





C'est comme si nous participions à une course constante, non seulement contre nous-mêmes mais aussi contre nos amis, la technologie, la société, les attentes et les tentations.





Et bien sûr, cela me fait me questionner…





La pression crée-t-elle des diamants, ou la pression brisera-t-elle les gens avant qu'ils n'aient une chance de briller ?





Les diamants ont une structure moléculaire qui en fait l'un des matériaux les plus durs au monde, mais soumis à une pression suffisante, même le diamant le plus dur finit par Pause en pièces.





Appelez-nous faibles autant que vous voulez, Millennials, nous les Gen Z sommes faciles à briser.





Cela me ramène à la déclaration de mon ami au début de cet article.

Eh bien oui… et non.





Facile à briser n'est certainement pas une bonne chose lorsque vous avez affaire à des enfants. Mais une chose que nous obtenons en grandissant avec une immense pression mentale est l'empathie.





Les médias sociaux, bien que parfois trompeurs et manipulateurs, nous donnent la capacité de nous ouvrir, la capacité de voir le monde sous différents angles, de ne pas juger une chose à partir de son apparence.





Nous sommes conscients de la santé mentale, des traumatismes non-dits ; nous sommes conscients maintenant qu'au fil du temps, élever un être humain ne se limite pas à lui donner à manger, une maison où vivre et une éducation adéquate.





Après tout, grandir n'a jamais été facile, et n'avons-nous pas tous besoin d'un peu de compréhension parfois ?