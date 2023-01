Faux sites Web, fausses entreprises, faux tout : que pouvons-nous faire pour nous protéger ?

Nous savons tous à quelle vitesse Internet a évolué et à quel point les menaces en ligne sont devenues alarmantes. Plus nos navigateurs nous offrent de liberté - et plus l'accès en ligne que nous obtenons est large - plus nous devenons vulnérables aux risques tels que les spams ou les violations de données. Nos ingénieurs pensent que la protection contre les logiciels malveillants devrait agir de la même manière, comme un ensemble de boucliers qui protège l'ensemble du navigateur contre tout type de malware, et pas seulement contre les menaces traditionnelles ou externes comme le feraient les solutions antivirus typiques. C'est pourquoi nous avons lancé Project Phalanx et construit Web Shield, qui offre une gamme de couches de protection pour aider à sécuriser votre navigateur.

La plupart d'entre nous ont un logiciel antivirus installé sur nos ordinateurs pour nous protéger. D'autres, en particulier les utilisateurs de Mac, utilisent souvent des programmes de protection contre les logiciels malveillants pour protéger leurs appareils.





Mais savons-nous vraiment comment identifier les faux contenus, ou ce que différence entre un virus informatique et un malware est?

Alors, qu'est-ce qu'un logiciel malveillant ?

Malware est l'abréviation de logiciel malveillant. Comme d'autres sociétés l'ont bien dit, c'est « une expression fourre-tout pour désigner tout logiciel conçu pour causer des dommages à un seul ordinateur, serveur ou réseau informatique. ”





Autrement dit, malware est un logiciel qui obtient un accès non autorisé à un ordinateur, et il peut causer des dommages de plusieurs manières. Il est utilisé par les pirates pour lancer des cyberattaques contre des cibles telles que des particuliers, des entreprises ou même des réseaux entiers.

Les attaques de logiciels malveillants commencent souvent par des escroqueries par hameçonnage

Les logiciels malveillants peuvent infiltrer les appareils de différentes manières. Les plus courantes que la plupart d'entre nous connaissent sont les escroqueries par phishing ce qui peut avoir des effets dévastateurs violations de données ou des ordinateurs détruits.





Comment se protéger des logiciels malveillants

Il existe de nombreux programmes disponibles qui peuvent nous protéger contre les menaces et les attaques en ligne. Comme déjà mentionné, certaines personnes utilisent un logiciel antivirus, tandis que d'autres utilisent des systèmes anti-malware plus complets.





En général, les programmes antivirus nous protègent des types classiques de logiciels malveillants — virus , vers , chevaux de Troie , et enregistreurs de frappe — tandis que les programmes anti-malware détectent et suppriment les nouveaux logiciels malveillants sophistiqués. En d'autres termes, le premier programme ajoute une couche de protection avant que quelque chose de mal ne se produise ; le deuxième programme nous aide à nettoyer après une attaque. Pour le niveau de sécurité le plus élevé, de nombreux experts conseillent d'utiliser un logiciel offrant les deux types de protection.





La plupart des programmes antivirus nous protègent contre les virus, les escroqueries par hameçonnage et autres scripts malveillants qui peuvent s'exécuter en arrière-plan de notre navigateur si nous téléchargeons des fichiers suspects ou visitons des sites Web dangereux . Certains de ces programmes antivirus incluent également une protection supplémentaire moyennant des frais supplémentaires.





Les programmes anti-malware, pour leur part, sont davantage axés sur les menaces avancées et émergentes, offrant une protection renforcée contre une plus grande variété de risques, y compris Spyware , Hameçonnage, rançongiciel , logiciel publicitaire , et d'autres menaces que les programmes antivirus traditionnels peuvent ne pas détecter. Les programmes anti-malware mettent constamment à jour leurs définitions de virus pour garder une longueur d'avance sur les nouvelles menaces, et si jamais notre appareil est compromis, ils supprimeront l'infection immédiatement.





De nombreux experts disent que nous avons besoin d'une protection contre les logiciels malveillants pour les menaces les plus récentes d'aujourd'hui, ainsi que d'un antivirus traditionnel pour lutter contre les anciennes souches de virus héritées. Mais d'autres experts disent que l'antivirus traditionnel est mort et que seul un programme anti-malware moderne est maintenant nécessaire. Nous vous laisserons la décision finale.

Comment nous voyons les logiciels malveillants

La nouvelle protection contre les logiciels malveillants d'Avast Secure Browser , Web Shield , est un système intégré au navigateur qui agit comme la première ligne de défense contre les menaces malveillantes que vous pouvez rencontrer lorsque vous naviguez sur le Web. Notre nouvelle technologie vérifie chaque site Web que vous visitez pour détecter d'éventuels programmes malveillants, des simples logiciels publicitaires et escroqueries par hameçonnage aux menaces plus sophistiquées telles que les logiciels espions et les rançongiciels. Et cela fonctionne directement sur la passerelle principale de votre ordinateur vers Internet : votre navigateur Web .





Web Shield vous protège en vous informant des cybermenaces potentielles et empêche les sites d'installer des logiciels ou des programmes potentiellement dangereux sur votre ordinateur.

Project Phalanx, ou comment tout a commencé

Comme le casting de la théorie du Big Bang, notre équipe d'ingénieurs navigateur est passionnée par les théories scientifiques, l'histoire du monde, la philosophie et la mythologie grecques.





Dans la Grèce antique ou la mythologie, de nombreux chefs de guerre (tels que Léonidas et ses 300 Spartiates ou Jason et les Argonautes) ont utilisé une tactique militaire spécifique qui les a aidés à se protéger des attaques ennemies appelées "La Phalange".





La phalange était une formation militaire composée de fantassins armés de lances et d'autres armes similaires. Le bouclier de chaque fantassin chevauchait celui adjacent de sorte qu'un bouclier protégeait à la fois son propriétaire et le guerrier à côté de lui. Le chevauchement a rendu la phalange extrêmement solide et très difficile à briser - en fait, ce type de formation a ensuite été utilisé par Alexandre le Grand ainsi que par les légions de l'Empire romain.





Nos ingénieurs pensent que la protection contre les logiciels malveillants devrait agir de la même manière, comme un ensemble de boucliers qui protège l'ensemble du navigateur contre tout type de malware, et pas seulement contre les menaces traditionnelles ou externes comme le feraient les solutions antivirus typiques. C'est pourquoi nous avons lancé Project Phalanx et construit Web Shield , qui offre une gamme de couches de protection pour aider à sécuriser votre navigateur.

Les trucs techniques, ou comment ça marche réellement

Imaginez un antivirus normal analysant le trafic (crypté) de votre navigateur. Afin d'analyser ce trafic, l'antivirus doit en fait rompre la connexion HTTPS sécurisée et effectuer une attaque dite de l'homme du milieu . Cela signifie que le navigateur ne communique plus directement avec le site. Au lieu de cela, il parle à l'antivirus, qui ensuite (au nom du navigateur) parle au site réel. L'antivirus déchiffre les données reçues et analyse le trafic de la connexion à la recherche de contenu malveillant, pas seulement pour un programme.





Ce type d'infiltration est possible car l'antivirus installe une autorité de certification (CA) de confiance sur votre ordinateur qui indique à votre navigateur de faire à nouveau confiance à la connexion désormais « interrompue » à l'antivirus. Malheureusement, cela entraîne une surcharge de calcul supplémentaire (pour déchiffrer les données cryptées) et ralentit votre ordinateur et, par conséquent, la vitesse de votre navigateur.





En s'exécutant à l'intérieur du navigateur et non au-dessus du navigateur (comme une extension ou une application de navigateur), Web Shield répare cette connexion interrompue. Web Shield peut inspecter tout le trafic Web après qu'il a déjà été déchiffré correctement par le navigateur lui-même. De plus, à l'intérieur du navigateur, Web Shield peut créer une image complète du site Web que vous visitez. Cela signifie qu'il peut examiner non seulement plusieurs flux de données non liées, mais également la page complète.





En d'autres termes, avec Web Shield , Avast Secure Browser peut voir ce qui est affiché dans le navigateur, comment les différents flux de données s'imbriquent et exactement quel événement provoque l'exécution d'un script spécifique. C'est notre principal avantage par rapport à la protection anti-hameçonnage ou anti-malware standard offerte par les navigateurs classiques.



En combinant Web Shield avec les autres boucliers de sécurité disponibles dans Secure Browser, vous obtenez une expérience de navigation vraiment sécurisée et privée sans compromettre la sécurité ou la vitesse.

Quoi de plus avec Secure Browser ?

Bouclier Web La nouvelle technologie anti-phishing et anti-malware de Secure Browser constitue la première ligne de défense contre les menaces Web malveillantes. Notre nouvelle technologie s'appuie sur la meilleure détection des menaces d'Avast pour vous protéger contre les attaques de phishing, les sites Web dangereux et les liens et téléchargements suspects. Et nous surpassons la protection anti-hameçonnage offerte par les autres navigateurs.



Garde de la vie privée Le nouveau Privacy Guard combine la meilleure technologie anti-empreintes digitales du navigateur avec un nouveau système de blocage intégré directement au cœur du navigateur. En conséquence, vous constatez des performances exceptionnelles et une consommation de mémoire réduite par rapport aux extensions de navigateur classiques.

La nouvelle architecture offre des paramètres de confidentialité et de blocage des publicités flexibles, vous permettant de bloquer uniquement les publicités et les trackers agressifs et intrusifs ou jusqu'à 99 % de toutes les publicités, empêchant efficacement empreintes digitales du navigateur entièrement. Avec Privacy Guard, vous contrôlez votre navigateur et votre vie privée.





Vérification du piratage Hack Check est un service complémentaire qui surveille le Web pour voir si votre adresse e-mail et votre mot de passe ont été divulgués. Si tel est le cas, Hack Check vous informe immédiatement de la violation et vous conseille sur la manière de protéger vos comptes.





Téléchargez gratuitement Avast Secure Browser - Sécurité en ligne pour tout le monde, naviguez simplement sur le Web que vous voulez et laissez le reste aux experts en sécurité. Rendez Internet amusant à nouveau en vous protégeant avec une sécurité qui déjoue les méchants.

par Antoinette Cocorinos , chef de produit senior, et Thomas Salomon , directeur de l'ingénierie chez Avast Secure Browser Team