Explorez les origines du débogage

Vous êtes-vous déjà demandé comment c'était de coder sur le premier ordinateur, le Harvard Mark I ? Ou, comme on l'appelait dans les années 1940, le « moteur informatique » ? Cela pourrait vous choquer d'apprendre que le code informatique a été initialement écrit à la main et enregistré dans des cahiers physiques. Heureusement, cette pratique manuelle a été annulée au début des années 1950 par Grace Hopper, l'informaticienne et programmeuse qui a inventé le tout premier compilateur. Chaque année, Bugsnag commémore Hopper le 9 septembre, l'anniversaire du premier bogue informatique qu'elle a enregistré, et appelle affectueusement l'occasion le "Bug Day". Il est également connu sous le nom de Tester's Day dans les communautés d'assurance qualité et de test. Ce papillon de nuit malheureux représente la première fois que les programmeurs ont été forcés de s'arrêter et de se concentrer sur un bogue perturbant leur travail.









Aujourd'hui, ce défi continue d'exister et pose la question séculaire du logiciel : devrions-nous corriger des bogues ou créer de nouvelles fonctionnalités ?





La capacité de répondre à cette seule question change la donne pour les ingénieurs, qui reconnaissent l'énorme valeur de la mesure de la stabilité des logiciels et des applications. À son tour, il est excitant de reconnaître combien d'organisations suivent maintenant le mouvement et adoptent la stabilité comme indicateur de performance clé.



En tant qu'innovatrice, Grace Hopper s'est pleinement engagée à améliorer ce que les ordinateurs peuvent faire pour les humains. Elle serait fière de savoir que ses collègues ingénieurs veulent examiner la santé de leurs applications et recevoir des informations exploitables pour permettre des améliorations constantes.

L'héritage de Hopper : compilateurs et langages de programmation

Hopper est célèbre pour avoir dit: "La phrase la plus dangereuse de la langue est:" Nous avons toujours fait comme ça "."



Cette conviction témoigne de son inspiration pour inventer le compilateur. Pour commencer, Hopper a trouvé que le recours au code manuscrit était une source de frustration et d'échec, d'autant plus que la calligraphie de ses collègues masculins laissait à désirer.





Les chiffres et les lettres étaient souvent confondus ou mal interprétés, ce qui entraînait des erreurs dans le code de programmation du Mark I. (Imaginez à quel point le débogage aurait été difficile !)







De plus, Hopper a reconnu qu'il n'y avait aucune raison de séparer le code des machines. A l'époque, les acteurs de terrain ne pensaient pas qu'il serait possible de « parler anglais » avec des ordinateurs, insistant sur la nécessité des symboles.





La conception de Hopper pour un compilateur a prouvé que ses collègues avaient tort et a démontré comment les langages de programmation de haut niveau pouvaient être traduits en langages binaires que les ordinateurs comprendraient.



Il a fallu trois ans pour que son idée soit acceptée et pour que le premier compilateur soit construit. En repensant à l'expérience, l'humour de Hopper s'est manifesté dans son discours pince-sans-rire : « Au cours de ces années, j'ai eu beaucoup à faire avec les ordinateurs.





J'ai rendu un grand nombre de personnes au moins partiellement folles. Après tout, insister pour parler aux ordinateurs dans un anglais simple est une idée totalement ridicule et vous ne pourriez pas faire cela. Sauf que ça a marché. »



Non seulement son compilateur a fait évoluer les ordinateurs, mais il a également ouvert la porte au développement d'autres langages informatiques. Hopper elle-même a écrit un nouveau langage appelé FLOW-MATIC, qui a ensuite été étendu pour créer COBOL.

Surmonter les défis liés au genre : un manuel pour le changement

Remarquablement, la liste des réalisations de Hopper ne s'arrête pas là, même pas proche.





Bien qu'elle soit largement reconnue pour avoir fait partie de l'équipe qui a trouvé le premier "bogue" informatique (littéralement, un papillon de nuit coincé dans les contacts de relais du Harvard Mark II), Hopper a également écrit le premier manuel de programmation informatique.









Cette «première» a peut-être plus à voir avec les préjugés qu'avec l'inspiration. Selon la rumeur, Howard Aiken , le concepteur de l'ordinateur Mark I, était réticent à ce qu'une femme rejoigne son équipe. Ce sentiment l'a amené à confier à Hopper la tâche de documenter comment travailler avec l'ordinateur Mark I, un exercice ingrat qui, selon lui, contribuerait probablement à son retrait.



Cependant, le manuel de 500 pages qu'elle a produit a non seulement prouvé son courage, mais a également convaincu Aiken de changer de ton. Peu de temps après, Hopper a été sélectionnée parmi tous les hommes de l'équipe en tant que programmeuse principale et adjointe principale d'Aiken, poste qu'elle a occupé pendant de nombreuses années.

Promotion des femmes et des minorités dans les STEM

En tant que pionnière de la technologie féminine, Hopper reste une source d'inspiration et un modèle pour des générations de femmes et de minorités qui recherchent la parité sur le lieu de travail - en termes de représentation, d'opportunités et de rémunération.



Bugsnag s'engage à honorer l'héritage de Hopper et à autonomiser les femmes et les minorités dans les STEM. Cette année, nous faisons un don à Women Who Code pour parrainer des bourses d'études permettant aux femmes de participer à des camps de codage.





De plus, Bugsnag s'associe à une rencontre locale de la région de la Baie appelée " Advancing Women in Tech " pour entendre les histoires des membres sur la façon dont les citations célèbres de Hopper s'appliquent à des moments de leur parcours technologique.



En parlant de citations, Hopper croyait qu'il fallait prendre des risques et, sans aucun doute, encouragerait les femmes et les minorités d'aujourd'hui à sauter le pas et à travailler dans les STEM.





L'une de ses analogies maritimes traite du besoin de changements continus et nous inspire tous : « Un navire au port est sûr, mais ce n'est pas à cela que servent les navires. Naviguez en mer et faites de nouvelles choses.