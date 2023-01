Explorer la santé mentale et la conception UX avec Jennifer Wong

Jennifer Wong est co-fondatrice et PDG d'Empathie, une application d'apprentissage autoguidée qui vous apprend à naviguer dans des situations de la vie impliquant la famille, les interactions quotidiennes, l'auto-compassion et d'autres stress. Elle est également fondatrice d'un camp d'entraînement de conception UX appelé Product Design Fam. Son objectif est de permettre aux minorités de se sentir équilibrées dans leur vie quotidienne. Dans cette AMA, nous avons discuté avec Jennifer de l'importance de la santé mentale et de la manière dont elle est liée aux antécédents culturels.

Nous avons eu la chance de discuter avec Jennifer de l'importance de la santé mentale et de la relier au contexte culturel. Elle a expliqué un peu plus en détail comment fonctionne Empathie et d'où vient l'idée derrière.

Ce fil de discussion de Abeer, Jennifer Wong, Giovanni Martorella, Limarc Ambalina, Mónica Freitas, Pamela Liang, Julia Zhang, Sara Pinto, Hung Le Ngoc et Drone Warfare s'est produit sur la chaîne officielle #amas de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Hey @channel, veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre prochain invité AMA, Jennifer Wong (ex Dropbox Product Design) est la co-fondatrice d'Empathie, une application d'apprentissage qui permet aux minorités raciales de se sentir équilibrées dans leur vie quotidienne grâce à des petites vidéos et Activités. Elle est fondatrice d'un camp d'entraînement de conception UX appelé Product Design Fam.



N'hésitez pas à poser des questions à Jennifer sur :



Empathie et pourquoi elle a été créée Problèmes abordés dans l'espace de bien-être mental Comment elle aborde le bien-être mental Ses plans pour normaliser la santé mentale Conception de produits / Conception UX





Salut! C'est super de vous avoir ici ! Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de vous, de votre parcours et d'Empathie ?

Jennifer Wong

Salut!

Jennifer Wong

Merci de m'avoir :)

Jennifer Wong

Je me suis lancé dans le design en faisant une association à but non lucratif pour les enfants en famille d'accueil. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire après l'université, car j'étais étudiante en sociologie, mais j'ai quand même suivi mon cœur

Jennifer Wong

J'ai dû faire mon propre logo et site web ! J'ai suivi un cours d'introduction à l'UX pour créer un site Web intuitif. À partir de là, j'ai réalisé que je voulais poursuivre une carrière dans le design UX

Jennifer Wong

J'ai eu une longue histoire de bénévolat, donc le design était super aligné avec mes valeurs ! L'empathie et l'inclusivité sont importantes pour moi, et elles sont si essentielles à la conception

💚 1

Jennifer Wong

J'ai passé quelques années à travailler dans le design d'entreprise - dans le commerce électronique, les logiciels de gestion de la construction, puis sur Dropbox !

Jennifer Wong

À un moment donné, je me souviens avoir pensé, pourquoi l'impact social est-il un passe-temps ? Et si cela pouvait être une carrière à temps plein ? J'ai donc postulé à UC Berkeley, où je suis un étudiant diplômé, pour le programme de maîtrise en design

💚 1

Jennifer Wong

Où je voulais me concentrer sur l'innovation sociale et le bien social - avec l'espoir de co-fonder une startup peu de temps après.

Jennifer Wong

Le semestre dernier, Empathie a commencé comme un projet de classe et j'ai décidé d'aller plus loin !

Jennifer Wong

Empathie est une application d'apprentissage autoguidée qui vous apprend à naviguer dans des situations de la vie impliquant la famille, les interactions quotidiennes, l'auto-compassion et d'autres stress. Nous ajoutons une perspective qui inclut votre culture. Notre objectif est de vous permettre de vous sentir équilibré dans votre vie quotidienne :)

💚 2

Jennifer Wong

http://Www.Empathie.care

🔥 1

Jennifer Wong

Je suis le PDG/co-fondateur

💚 2

Ouah. C'est un voyage inspirant! Je suis sûr que nos lecteurs auront beaucoup de questions à vous poser !

Giovanni Martorella

Hey, j'espère que tu vas bien et en sécurité. En tant que collègue designer, je comprends parfaitement l'empathie envers les personnes de tous horizons. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette application et quelles recherches vous avez faites qui correspondent au problème que vous avez rencontré lors de la création de cette application. Je suis aussi dans une entreprise, pas une startup mais quelque chose de petit pour apporter les STEM aux enfants :face_with_hand_over_mouth: 😬. Paix et amour!! :call_me_hand: ✌

Jennifer Wong

Salut!!

Jennifer Wong

Pour moi, j'ai grandi avec une éducation assez turbulente et cela a affecté ma façon de voir les relations, de naviguer dans le monde et mes comportements en général. Ce qui a vraiment transformé mes pensées et mes habitudes négatives, c'est la recherche de différentes formes de soutien - livres, thérapie, etc. J'ai beaucoup appris dans les livres ! Par exemple, j'ai lu les 5 langages de l'amour et cela m'a aidé à comprendre le décalage entre ma façon de percevoir les choses, d'où provenaient mes propres besoins et comment mieux communiquer avec les autres. C'était vraiment puissant pour moi d'apprendre et d'appliquer les compétences à ma vie, et je souhaite que les autres vivent ce que j'ai fait :)

👍 1

Jennifer Wong

Mais une grande partie des ressources disponibles ne ciblent pas les minorités raciales. Médias en ligne, forums, etc., et il n'y a pas beaucoup de thérapeutes issus de minorités raciales ou la thérapie n'est pas toujours abordable, cela peut prendre beaucoup de temps pour trouver quelqu'un. J'ai donc créé Empathie pour rendre le soutien au bien-être mental plus facilement accessible, mais aussi pour fournir des soins de qualité en rendant le soutien au bien-être plus adapté à l'individu.

Giovanni Martorella

Approche intéressante à ce sujet. Il est important d'apporter plus de soutien et de soins aux personnes non blanches, en particulier pour la santé mentale. Être plus inclusif avec une application comme celle-ci n'est qu'un petit pas vers quelque chose de grand dans l'ensemble. Depuis la sortie de l'application auprès de petits groupes qui ont lancé les Américains d'origine asiatique, qu'avez-vous appris des utilisateurs qui utilisent l'application ? Ont-ils constaté des améliorations au fil du temps dans leur vie quotidienne et leurs relations ? Espérons qu'ils l'ont fait. Continuez ce bon travail. :call_me_hand:

Jennifer Wong

Nous voulons éventuellement atteindre d'autres personnes sous-représentées ainsi que des personnes non minoritaires ! Adopter simplement une approche différente

Jennifer Wong

Nous n'avons pas encore lancé l'application officielle ni aucune version bêta, mais nous avons effectué des tests de validation de principe. Oui, il y a eu une amélioration ! Mais le bien-être mental est difficile à travailler pour n'importe qui, nous travaillons donc à rendre ce processus plus interactif, engageant et faisable. Léger au possible

👍 1

Jennifer Wong

Merci!

Giovanni Martorella

Bonne approche

Salut Jennifer merci de nous rejoindre !!!

Le bien-être mental est si important. J'apprécie donc le travail que vous faites.

Comment Empathie se différencie-t-elle de Headspace, calm app, et autres dans un espace similaire ?

Salut!

Quel plaisir de vous avoir avec nous!

La santé mentale a toujours été un de mes grands centres d'intérêt et je trouve votre application vraiment fascinante. Vous attaquez-vous au bien-être mental en général ou avez-vous des stratégies pour des problèmes spécifiques (par exemple, l'anxiété, les troubles de l'alimentation, la dépression, etc.) ?

Jennifer Wong

Bonjour, Limarc Ambalina ! Pour l'espace de tête et le calme, c'est spécifique à la méditation par rapport au bien-être mental. De plus, pour d'autres applications, il est davantage axé sur le bien-être mental généralisé que sur des problèmes culturels spécifiques. La culture a beaucoup à voir avec la façon dont nous naviguons dans le monde, nos comportements et nos modes de pensée. Ainsi, plutôt que d'adopter une approche unique, nous voulons être plus ciblés sur les conseils. Je dirais que ce sont les plus grandes différences!

Jennifer Wong

Salut, Monique ! La plupart du temps, je pense à l'origine de mes comportements, car cela m'aide à être plus indulgent envers moi-même et à tout mettre en perspective. Par exemple, j'ai un style d'attachement anxieux-évitant, qui a beaucoup à voir avec mon éducation turbulente où je n'ai pas eu d'amour sécurisé. Donc, je sais que si je me comporte de manière anxieuse dans les relations, je me rappelle que tout va bien. Je m'inquiète d'une certaine manière à cause de mon passé. Ou, si j'ai des pensées négatives sur moi-même, je me rappelle que c'est à cause de la façon dont j'ai été critiqué et ce n'est pas parce que je suis une personne horrible. J'aime donc réfléchir à l'origine de mes comportements afin de savoir pourquoi les modèles continuent d'apparaître. Ensuite, je recadre et je me rappelle que ces comportements appartiennent au passé.

Jennifer Wong

Monica, quand il s'agit de dépression, je sais que voir beaucoup d'amis aide vraiment alors quand je commencerai à me sentir déprimé, je ferai une tonne de plans pour renouer avec des amis ! Il semble toujours faire l'affaire. Je reçois beaucoup d'énergie en étant avec les gens, car je suis extraverti à 93% selon le test Brigg de Meyer !

Jennifer Wong

Mónica Freitas selon ce à quoi je fais face, il y aura une stratégie différente. Je suis content d'avoir des stratégies en premier lieu, mais il faut travailler dur pour être conscient de soi ! Et il faut de la pratique pour appliquer certaines compétences à certaines situations. Plus on pratique, mieux on s'améliore 💪

Pamela Liang

Salut Jenifer. Je pense qu'il manque vraiment un service de bien-être mental axé sur la culture, donc je pense que c'est formidable que vous lanciez Empathie. Quels sont vos plans pour normaliser les soins de santé mentale?

Jennifer Wong

Salut!!! Mon approche pour le moment est de rendre les choses moins cliniques et plus accessibles. Beaucoup de gens hésitent à utiliser les mots «santé mentale», mais nous en parlons tous sans vraiment utiliser ces mots. Il existe un moyen de le rendre plus conversationnel. Vous n'avez pas besoin d'avoir reçu un diagnostic d'anxiété et/ou de dépression pour réfléchir à la façon d'améliorer votre bien-être. C'est faire sortir les gens avec leurs histoires humaines. Rendez-le pertinent. Rendez-le humain. Parce que le bien-être mental fait vraiment partie de l'être humain !

💯 1

Julia Zhang

Salut ! Je pense qu'Empathie est une excellente idée ! En tant qu'Américain d'origine asiatique, j'ai définitivement eu une déconnexion culturelle avec mes thérapeutes. En tant que collègue UX Designer, je voulais savoir comment votre équipe fournit une expérience utilisateur de premier ordre. Merci!

Jennifer Wong

Salut, Julia Zhang !! D'une part, nous nous assurons que les sujets que les gens apprennent sont liés à notre recherche d'utilisateurs. Par exemple, la pression pour répondre aux attentes des parents. Ces problèmes sont cependant difficiles à gérer, nous travaillons donc à fournir un apprentissage qui soit de la taille d'une bouchée et moins épuisant sur le plan émotionnel. Ajouter des résumés écrits sous forme de puces ou découper les vidéos que nous fournissons. Tout revient à nos recherches et à nos discussions avec nos groupes démographiques cibles !

Jennifer Wong

Merci Julia Zhang !

Julia Zhang

Ça a l'air formidable! Il est clair pour moi que votre équipe a mis beaucoup de soin et de travail là-dedans. Je ne peux pas attendre le lancement !

Hé ! Content de vous avoir parmi nous. J'aime le concept de rendre le bien-être mental plus réalisable. Quelle est la prochaine étape pour l'inclusivité et la santé mentale sur votre application ?

Hung Le Ngoc

Bonjour . Je suis curieux de savoir si vous avez remarqué des tendances en matière de santé mentale chez les Américains d'origine asiatique. Je suis curieux de savoir si cela correspond à mes propres expériences. Merci.

Drone Warfare

Salut ! Excellente idée d'application. C'est un espace qui regorge d'opportunités. L'application se compose-t-elle principalement de vidéos préenregistrées et d'activités en solo ? Y a-t-il ou y aura-t-il des sessions en direct ou des activités de groupe interactives ?

Jennifer Wong

Sara Pinto Pour l'instant, les prochaines étapes consistent à continuer à apprendre à comprendre ce qui est nécessaire pour responsabiliser les gens de la manière la plus simple possible. Toujours plus de recherches !

Jennifer Wong

Hung Le Ngoc Salut ! Beaucoup sont stigmatisés à l'égard de la santé mentale, de sorte qu'ils ne sont peut-être pas aussi ouverts à la recherche de soutien. Les tendances courantes sont le discours intérieur négatif ou le stress dû aux pressions familiales en ce qui concerne l'éducation asiatique. Nous savons donc nous concentrer sur ces domaines !

Jennifer Wong

Drone Warfare Pour low le concept est principalement autoguidé, mais nous sommes encore en phase d'apprentissage, donc nous sommes ouverts à d'autres idées ! Avez-vous des idées à partager sur la possibilité d'organiser des activités de groupe ou des sessions en direct ?

Merci pour toutes les réponses fantastiques! C'était absolument merveilleux de vous avoir ici. Avant de conclure cet AMA, avez-vous des réflexions finales, des remarques de clôture ou quoi que ce soit que vous aimeriez promouvoir auprès de nos lecteurs ?

Jennifer Wong

Merci de m'avoir!!



Pour Empathie, nous avons un accès anticipé gratuit à notre application (la date de lancement est à déterminer plus tard dans l'année). Vous pouvez vous inscrire sur http://www.empathie.care !



Suivez http://www.instagram.com/empathie.care



Si vous souhaitez contribuer de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à l' adresse mailto:[email protected]



Vous pouvez également vous connecter avec moi sur LinkedIn @ http://linkedin.com/in/jenwong

💚 2

Giovanni Martorella

Merci! Continuez votre bon travail et hâte de voir l'application pour de grandes choses pour les gens.