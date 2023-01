Les États-Unis vont-ils interdire la crypto-monnaie ?

Les législateurs de Washington D.C. ont essayé de trouver des moyens nouveaux et uniques de contrôler ou de réglementer les crypto-monnaies. Certains sont même allés jusqu'à demander une * interdiction * de la crypto-monnaie en général. Il existe actuellement de nombreuses réglementations en place pour la crypto-monnaie, et il est important que les investisseurs sachent quelles sont ces réglementations. En 2022, Joe Biden a signé pour la première fois un décret exécutif censé réglementer spécifiquement la crypto-monnaie aux États-Unis. Cela pourrait potentiellement supprimer une grande partie des libertés auxquelles les utilisateurs de crypto sont généralement habitués.

La crypto-monnaie est plus populaire que jamais et inquiète beaucoup de gens à Washington. Depuis le tout début de la tendance crypto, les législateurs de Washington DC ont essayé de trouver de nouveaux moyens uniques de contrôler ou de réglementer les crypto-monnaies, et certains sont même allés jusqu'à demander une interdiction de la crypto-monnaie en général. Dans cet article, je vais examiner comment exactement la crypto-monnaie est réglementée aux États-Unis, quel pourrait être l'avenir de cette réglementation et quelle pourrait être la probabilité que la crypto soit interdite aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, plongeons dedans !





À partir de 2022, la crypto-monnaie est complètement légale aux États-Unis. Tout le monde est autorisé à acheter de la crypto-monnaie, à la vendre, à l'utiliser comme moyen d'échange ou à la rejeter. Mais cela ne signifie pas que la crypto-monnaie n'est absolument pas réglementée . En fait, il existe actuellement de nombreuses réglementations en place pour la crypto-monnaie, et il est important pour quiconque cherche à investir dans la crypto-monnaie de savoir quelles sont ces réglementations. La crypto est généralement réglementée par des lois qui existent déjà , par opposition aux lois créées spécifiquement pour la crypto-monnaie.





Mais avant d'en parler, examinons comment les législateurs souhaitent réglementer la cryptographie à l'avenir. Il y a eu beaucoup de plans concernant la création d'une législation spécifique pour la crypto-monnaie. Cela pourrait potentiellement supprimer une grande partie des libertés auxquelles les utilisateurs de crypto sont généralement habitués. En 2022, Joe Biden a signé pour la première fois un décret exécutif censé réglementer spécifiquement la crypto -monnaie aux États-Unis.





Jusqu'à présent, ce décret aiderait à protéger certains investisseurs en crypto contre les escroqueries et les fraudes en créant un cadre réel sur la manière dont les «projets» peuvent être réalisés. En bref, tout projet de cryptographie créé à des fins de tirage de tapis ou d'escroquerie, y compris les cryptos de pompage et de vidage, pourrait être rendu illégal aux États-Unis. C'est une excellente nouvelle pour beaucoup de gens, mais cela inquiète aussi d'autres personnes. Cela pourrait potentiellement être le début d'un jeu d'interdiction pour certains cryptos, et certains cryptos pourraient même être utilisés dans des escroqueries que les créateurs n'avaient jamais prévues.





Le décret exécutif a également demandé au Conseil de surveillance de la stabilité financière de trouver toute lacune dans la réglementation de la crypto-monnaie. Cela signifie que toutes les petites failles dont les utilisateurs de crypto profitent pour éviter les réglementations et les taxes pourraient également être trouvées. En bref, il n'y a pas moyen de se débarrasser du gouvernement.





Mais la partie la plus préoccupante du décret exécutif est la partie « Coopération internationale et compétitivité américaine ». D'une part, il vise à accroître l'échangeabilité entre les crypto-monnaies, mais d'autre part, il souhaite créer un cadre pour réprimer les crypto-monnaies utilisées dans les crimes. En théorie, cela semble bien, mais le gouvernement pourrait être contraint de prendre des mesures extrêmes pour le faire, ce qui inquiète de nombreux investisseurs en crypto.





La réglementation n'est pas nécessairement mauvaise pour la cryptographie. En fait, cela pourrait être bon pour la cryptographie. Vous voyez, peu importe le nombre de lois adoptées par un pays, il est impossible de contrôler réellement une crypto-monnaie. En effet, les crypto-monnaies sont décentralisées. Par nature, il n'y a pas une seule personne ou organisation qui peut simplement prendre le relais et commencer à prendre des décisions. Les crypto-monnaies seront toujours décentralisées, mais la façon dont les gens utilisent la crypto-monnaie va être réglementée. Pourquoi est-ce bon pour la crypto-monnaie? Eh bien, cela légitime la crypto-monnaie. Avec ces soi-disant «règlements» en place, le gouvernement reconnaît officiellement la crypto-monnaie comme une réalité de la vie. C'est quelque chose qui est là pour rester, et cela ouvre la porte pour qu'il devienne plus acceptable que jamais.





Mais maintenant, examinons certaines des façons dont les États-Unis réglementent actuellement la cryptographie avec les lois existantes .





Il existe de nombreuses organisations gouvernementales différentes qui réglementent la cryptographie aux États-Unis. La SEC, la CFTC, l'IRS et le FinCEN. La crypto n'est pas la monnaie légale des États-Unis, comme vous le savez probablement déjà, mais elle peut légalement être utilisée pour acheter d'autres produits, elle ne peut tout simplement pas être imposée aux fournisseurs. L'IRS considère la crypto-monnaie comme une "réserve de valeur" légale, ce qui signifie que les crypto-actifs peuvent être taxés en vertu de la loi américaine. C'est vrai, vous devez en fait déclarer tous vos actifs cryptographiques dans vos déclarations de revenus, et ne pas le faire pourrait même entraîner des problèmes juridiques dans lesquels vous ne voulez pas entrer.





L'une des façons dont les États-Unis réglementent les crypto-monnaies est par le biais d'échanges. Les échanges cryptographiques comme FTX, Coinbase et Binance sont tous légaux aux États-Unis, et ils suivent tous les directives imposées par la Bank Secrecy Act.





Mais pour certaines personnes, cette réglementation ne suffit pas. Ces gens veulent mettre fin à la crypto-monnaie, et ils sont même au Congrès des États-Unis. Un projet de loi appelé America COMPETES Act a été déposé au Congrès par la députée Maxine Waters. Selon la députée, ce projet de loi vise à contrer l'influence financière des acteurs dits de mauvaise foi comme la Chine et la Russie. Le projet de loi fait environ 3 000 pages, et entre ces longues pages, il y a certaines choses qui terrifient les investisseurs en crypto.





Cela donnerait essentiellement au secrétaire au Trésor américain le pouvoir d'annuler les transactions sur n'importe quel échange cryptographique. Il serait également en mesure d'empêcher d'autres bourses et institutions financières de négocier des crypto-monnaies. L'objectif ici est clair, il veut contrôler - sinon mettre un terme complet à - la crypto-monnaie. Le projet de loi ne mentionne pas qu'il va interdire purement et simplement la crypto-monnaie, mais étant donné que l'objectif est de "contrer" la Russie ou la Chine, et étant donné qu'il est si facile pour les transactions crypto internationales de contourner les sanctions, la crypto serait probablement une cible privilégiée pour une interdiction. Globalement, ce projet de loi interdirait tout type de transaction jugée préjudiciable à « l'intérêt national ».





Ce qui est dangereux avec ce projet de loi, c'est qu'il a été dissimulé comme un moyen de protéger les États-Unis des puissances étrangères, alors qu'en réalité, il veut juste contrôler la façon dont les gens dépensent leur argent. En réponse au projet de loi, la Blockchain Association a envoyé une déclaration disant: "Sans cette procédure régulière, de nombreux acteurs de l'industrie de la cryptographie craignent qu'elle ne puisse ouvrir la voie à une répression malavisée de l'utilisation des crypto-monnaies".





Heureusement, le monde de la cryptographie n'est pas vraiment resté silencieux sur la question. Peu de temps après le dépôt du projet de loi, un amendement a été apporté qui supprimait tout ou partie des pouvoirs excessifs du secrétaire au Trésor sur les échanges et les actifs cryptographiques. Le projet de loi a fini par être adopté par la Chambre des représentants, puis par le Sénat. Cela fait officiellement partie de la loi américaine maintenant, et même si cela aurait initialement pu mettre fin à la crypto-monnaie aux États-Unis, cela n'a finalement pas été un si gros problème pour la plupart. En fait, cela a fini par être bon pour la crypto, car cela a donné le ton que le grand public ne prendra pas à la légère quelque chose comme une interdiction pure et simple de la crypto-monnaie. La pression publique s'est avérée trop forte, et ce qui est effrayant, c'est qu'un projet de loi comme celui-ci aurait été incroyablement facile à adopter il y a à peine 5 ans.





Mais encore, il y a beaucoup d'autres personnes occupant des postes puissants qui veulent mettre fin à la cryptographie. Que ce soit en raison de la géopolitique ou simplement d'une incompréhension du fonctionnement de la cryptographie. À ce stade, vous vous demandez probablement ce qui se passerait si la crypto était finalement interdite aux États-Unis ? Et si un autre membre du Congrès présentait un projet de loi visant à interdire la cryptographie et qu'il était effectivement adopté ?





Eh bien, pour commencer, les crypto-monnaies sont décentralisées. Même si les États-Unis interdisaient la cryptographie, les cryptos déjà créées continueraient d'exister. Les vrais problèmes commencent lorsqu'il s'agit d' échanges cryptographiques. Comme je l'ai déjà mentionné précédemment, les échanges cryptographiques sont réglementés aux États-Unis et ils font tout en vertu de la loi américaine. Si les États-Unis décidaient d' interdire les échanges cryptographiques, ils cesseraient simplement de travailler à l'intérieur des États-Unis.





En plus de cela, toutes les cryptos que vous auriez pu acheter et détenir dans un échange de crypto comme Binance ou FTX seraient également gelées . Les effets de cela se feraient même sentir dans le monde entier, car bon nombre de ces bourses sont également basées aux États-Unis. Mais en même temps, la crypto-monnaie elle-même continuerait à fonctionner. Il n'y a absolument aucun moyen d' arrêter complètement une crypto-monnaie, elle est tout simplement trop décentralisée par nature.





Les Américains seraient toujours en mesure de trouver des moyens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies – au risque d'aller en prison, cependant. Pour aggraver les choses, le prix de presque toutes les principales crypto-monnaies sur terre chuterait très probablement, car le plus grand marché mondial de la crypto interdirait purement et simplement la crypto. En fait, même lorsque le projet de loi America COMPETES a été déposé, à peu près toutes les cryptos à tous les niveaux ont vu leur prix baisser légèrement. Si quelque chose comme ça était adopté , ce serait un désastre total.





Heureusement pour presque tout le monde , les États-Unis n'interdisent pas encore la cryptographie. Cependant, il est important de comprendre qu'il a failli dangereusement le faire en 2022. Le risque d'interdiction ou d'interdiction douce de la crypto-monnaie est toujours là car de nombreuses clauses peuvent être «cachées» à l'intérieur des factures. Dans ce cas, à peu près toute la communauté crypto sur Internet a pu identifier immédiatement les problèmes avec la facture, et ainsi exercer une pression, et il est important que cela reste toujours le cas.





Pensez-vous que les législateurs rendront plus difficile l'utilisation de la cryptographie à l'avenir ?