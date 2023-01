En consultation avec son père, le professeur Joseph Bankman de la Stanford Law School, SBF a démissionné.

FTX + SBF Chapitre 11 (Faillite) Dépôt au tribunal par John J. Ray III, 17 novembre 2022 fait partie de Série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez passer à n'importe quel chapitre de ce dossier ici . Ceci est la partie 7 de 20.

II. ÉVÉNEMENTS MENANT AU CHAPITRE 11 DÉPÔT





40. Les débiteurs ont été confrontés à une grave crise de liquidité qui a nécessité le dépôt de ces cas du chapitre 11 en urgence le 11 novembre 2022, et dans le cas du débiteur West Realm Shires Inc., le 14 novembre 2022 (collectivement, le « Date de la requête »). Dans les jours qui ont précédé la date de la pétition, certaines des circonstances décrites dans la partie III ci-dessous ont été connues d'un ensemble plus large de dirigeants du groupe FTX au-delà de M. Bankman-Fried et des membres de son entourage. Des questions ont été soulevées au sujet du leadership de M. Bankman-Fried et de la gestion de la gamme complexe d'actifs et d'entreprises des débiteurs.





41. Alors que la situation devenait de plus en plus grave, Sullivan & Cromwell et Alvarez & Marsal ont été engagés pour fournir des conseils et des services de restructuration aux Débiteurs.





42. Le 10 novembre 2022, la Securities Commission des Bahamas (la « SCB ») a pris des mesures pour geler les actifs du non-débiteur FTX Digital Markets Ltd., un fournisseur de services de FTX Trading Ltd. et l'employeur de certains anciens cadres et employés des Bahamas. M. Brian Simms, KC a été nommé liquidateur provisoire de FTX Digital Markets Ltd. dans un dossier scellé. Le liquidateur provisoire de cette filiale des Bahamas a déposé une requête en vertu du chapitre 15 demandant la reconnaissance de la procédure de liquidation provisoire auprès du tribunal des faillites du district sud de New York.





43. De plus, dans les premières heures du 11 novembre 2022 HNE, les administrateurs des non-débiteurs FTX Express Pty Ltd et FTX Australia Pty Ltd., deux entités australiennes, ont nommé MM. Scott Langdon, John Mouawad et Rahul Goyal de KordaMentha Restructuration en tant qu'administrateurs bénévoles.





44. Au même moment, des négociations étaient en cours entre certains hauts responsables du groupe FTX et M. Bankman-Fried concernant la démission de M. Bankman-Fried et l'ouverture de ces affaires relevant du chapitre 11. M. Bankman-Fried a consulté de nombreux avocats, notamment des avocats de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, d'autres conseillers juridiques et son père, le professeur Joseph Bankman de la Stanford Law School. Un document de renonciation au contrôle a été préparé et les commentaires de l'équipe de M. Bankman-Fried ont été incorporés. Vers 4 h 30 HNE le vendredi 11 novembre 2022, après de nouvelles consultations avec son conseiller juridique, M. Bankman-Fried a finalement accepté de démissionner, ce qui a entraîné ma nomination au poste de PDG des débiteurs. On m'a délégué tous les pouvoirs et l'autorité de l'entreprise en vertu de la loi applicable, y compris le pouvoir de nommer des administrateurs indépendants et d'engager ces cas en vertu du chapitre 11 en cas d'urgence.





45. Hormis les procédures aux Bahamas et en Australie, à ma connaissance, aucune autre Débitrice ou filiale non Débitrice ne fait actuellement l'objet d'une autre procédure d'insolvabilité.





