Du bureau à HackerNoon : votre guide ultime sur la façon de publier une histoire

Ajoutez les 8 balises de votre histoire : les balises aident Google , Bing , DuckDuckGo et leurs amis à trouver votre contenu et à le proposer aux utilisateurs recherchant ces termes. De plus, les balises aident HackerNoon à distribuer votre contenu sur les pages les plus fréquentées, ainsi qu'aux balises les plus abonnées via notre newsletter personnalisable, The Tech Brief.