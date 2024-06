Discours numérique et avenir de HackerNoon avec le créateur et PDG David Smooke

David Smokey , en tant qu'avatar du métaverse dans Web 2.5 (court métrage) .





Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous asseoir avec David Smooke, fondateur et PDG de HackerNoon. Avec un voyage unique de la côte Est à la côte Ouest et maintenant au Colorado, David est à la tête d'une plateforme devenue une plaque tournante florissante pour les passionnés de technologie. Nous plongerons dans les idées de David sur HackerNoon, sa vision de la plate-forme et son propre parcours du monde de la technologie pour devenir un gestionnaire de contenu de qualité.

David, vous avez mentionné avoir grandi sur la côte Est. Comment votre enfance et votre famille ont-elles façonné vos intérêts et vos passions, vous conduisant finalement vers le monde de la technologie et de l’entrepreneuriat ?

J'ai eu la chance d'avoir deux parents formidables. Cela, plus un peu d’intelligence naturelle, m’a donné la confiance nécessaire pour créer mon propre truc. À l'école, j'ai excellé en mathématiques – j'ai même obtenu une note parfaite aux SAT de mathématiques – et j'ai eu du mal avec l'anglais – obtenant quelques centaines de points de moins que parfaits à mes SAT de lecture. En vieillissant, j’ai appris que je me souciais moins des mathématiques que des mots.

En tant qu'enfant, avez-vous manifesté des traits de caractère ou des intérêts particuliers qui laissaient présager votre avenir en tant qu'entrepreneur et leader ?

En anglais de 8e année, notre devoir consistait à copier de nombreuses pages du livre de grammaire, et je venais d'avoir accès à ma première imprimante scanner. J'ai scanné le livre de grammaire, imprimé les pages et les ai collées dans mon cahier et dans celui d'un ami. L’enseignant n’a pas apprécié, accueilli ou récompensé cette utilisation de la technologie.

En quoi vos expériences et votre éducation sur la côte Est diffèrent-elles de celles de la côte Ouest, et comment chaque environnement a-t-il contribué à votre croissance personnelle et à votre vision de la vie ?

La côte Est a plus de glace que de neige, donc je suppose que cela m'a rendu rigide, mais j'ai toujours apprécié grandir avec plus de variété saisonnière. Obtenir une bourse universitaire pour partir en Californie était, à l’époque, un rêve devenu réalité. Maintenant, j'aime vivre avec un vrai quatre saisons dans le Colorado.

De nombreux entrepreneurs attribuent le crédit aux premières entreprises entrepreneuriales de leur enfance, comme les stands de limonade ou les petites entreprises. Avez-vous vécu de telles expériences qui ont enflammé votre esprit d’entrepreneur ?

J'étais un revendeur de chemises eBay pour adolescents en faillite. Je suis allé dans les friperies pour essayer de trouver des marques chères et en bon état. J'ai sous-estimé la quantité de logistique, d'annonces, de messages, d'expédition et de travail nécessaire pour faire fonctionner le commerce électronique.

Y a-t-il eu des passe-temps ou des activités parascolaires que vous avez pratiqués pendant votre enfance et qui ont eu un impact durable sur votre approche de la résolution de problèmes et de votre créativité ?

J'étais un coureur de ski assez compétitif et j'ai toujours été un joueur de basket-ball et un marcheur constant. En marchant, j'ai appris la patience. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à marcher, en exerçant vos pensées de premier plan, et alors votre esprit résoudra – ou du moins progressera – vos problèmes les plus difficiles. Le basket-ball me met au défi de réfléchir à la façon de rendre mes coéquipiers meilleurs, et le ski de compétition m'a appris à arriver à l'heure et à aller vite.

Comment pensez-vous que votre éducation et vos expériences d'enfance ont influencé votre style de leadership et votre prise de décision en tant que PDG de HackerNoon ?

En raison de mon éducation à la maison dans une famille soudée et à l’école avec des classes plus petites, j’ai tendance à tirer le meilleur parti des petites équipes. J'adore cette citation de Joey Diaz , paraphrasant "donnez-moi trois mauvais enfoirés et je pourrai prendre le contrôle d'un pays". Avec une petite équipe, il est plus facile de rester transparent sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise. J'aime travailler avec des gens qui ont de la peau dans le jeu et qui se soucient de résultats plus importants qu'eux-mêmes.

Quels ont été les défis personnels les plus importants que vous avez rencontrés lors de la création et du développement de la plateforme, et comment les avez-vous surmontés ?

Avec le recul, il est difficile de le faire tous les jours pendant plus de 8 ans. Certains jours, les enfants sont malades, certains jours vous êtes fatigué, et être entrepreneur nécessite souvent de toute façon de simplement se brancher.

Comment assurez-vous l'alignement de l'équipe avec la mission de HackerNoon, et comment le fait de faire partie de cette équipe a-t-il influencé votre croissance personnelle ?

En termes d'alignement des intérêts, nous recrutons actuellement uniquement à partir de notre page Carrières et chaque recrue potentielle a d'abord un contrat à temps partiel – pour confirmer mutuellement que travailler ensemble à long terme est une bonne solution. Notre équipe est composée de 18 personnes à temps plein – et ce n'est pas beaucoup de personnes pour gérer une communauté de notre taille : plus de 1 000 actionnaires, plus de 3 000 clients, plus de 45 000 rédacteurs contributeurs et plus de 4 millions de lecteurs mensuels. J'ai beaucoup appris grâce à notre incroyable équipe sur ce qu'il faut construire, comment vendre, quand penser à long terme et pourquoi cette goutte verte va se développer.

Comment la conservation et l'apprentissage du vaste bassin de connaissances sur HackerNoon ont-ils façonné votre propre compréhension de l'industrie technologique et votre développement personnel en tant qu'apprenant tout au long de la vie ?

J'ai découvert Bitcoin via une soumission d'histoire HackerNoon, et j'ai quelques Bitcoins, donc c'est utile. Je vérifierai la rédaction tous les jours, en éditant et en publiant certains de mes contributeurs HackerNoon préférés. Dernièrement, j'ai réfléchi et bricolé davantage sur la façon de déterminer quoi lire ensuite. Rien de tel qu’une histoire qui vous arrive au bon moment.

Comment la gestion des relations avec les actionnaires a-t-elle eu un impact sur votre croissance personnelle en tant qu'entrepreneur et PDG ?

Nous sommes une plate-forme de publication qui a été démarrée pendant quelques années, puis levée de fonds via un financement participatif en actions et des rondes stratégiques auprès d'entreprises technologiques comme Arweave . Nous envoyons des lettres assez solides à plus de 1 300 actionnaires. Nous en publions des versions abrégées sur notre compte officiel State of the Noonion . Chacun impose une réflexion approfondie sur l’entreprise. Et en tant qu'actionnaire principal avec Linh Dao Smooke , nous nous efforçons d'abord d'atteindre et de dépasser nos propres normes. J'apprécie beaucoup la confiance qu'Internet trouve dans HackerNoon. Nous sommes restés une société entièrement par actions.

Quelles stratégies ou décisions clés attribuez-vous à l’expansion rapide et à la popularité de la plateforme au sein de la communauté technologique ?

De là où je me trouve, cela ressemble plus à deux pas en avant et un pas en arrière en boucle – qu'à une expansion rapide. Mais merci 🙂 Nous avons augmenté nos revenus pendant 6 années consécutives et les avons doublés pendant 5 de ces années. Cela signifie que nous sommes constamment une entreprise multipliée par 2, mais jamais vraiment par un succès rapide de 10 ou 100 fois. En ce qui concerne le besoin plus vaste que nous avons comblé, bloguer peut être très solitaire. Savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui veut aider à éditer et à distribuer des histoires peut faire la différence entre une pensée originale circulant dans le monde ou non.

Qu'est-ce qui distingue HackerNoon des autres publications technologiques et quels sont vos projets futurs pour sa croissance et son succès ?

Nous existons entre les médias sociaux et les médias traditionnels. À l'instar des plateformes de réseaux sociaux, nous invitons toute personne à rédiger des idées originales, aucune information d'identification de « journaliste » n'étant nécessaire pour créer un compte ou soumettre un article . Mais contrairement aux médias sociaux et plus semblables au journalisme traditionnel, chaque article est édité par l'un de nos rédacteurs humains, et seuls les articles de la plus haute qualité sont présentés sur la page d'accueil, traduits en 13 langues et présentés en haut de nos newsletters. Notre moteur de distribution compte plus d'un demi-million de followers sur les réseaux sociaux et un demi-million d'adresses e-mail. Nous construisons également la plupart de nos technologies nous-mêmes, du système de gestion de contenu (CMS) personnalisé qui alimente HackerNoon.com, à nos logiciels Startups de l'année et Noonies Voting, en passant par nos diverses intégrations d'IA dans l'éditeur HackerNoon. Notre futur plan de croissance consiste simplement à gagner plus d’argent que nous n’en dépensons. Nous avons construit suffisamment d’infrastructures aujourd’hui et avons démontré pendant de nombreuses années consécutives que nous pouvions (et nous avons réussi) atteindre la rentabilité.

Comment gérer les conflits potentiels et maintenir un environnement positif et inclusif pour tous les contributeurs et lecteurs de la communauté mondiale diversifiée de HackerNoon ?

Nous essayons. Il est impossible d'être tout pour tout le monde. Nous investissons énormément dans la documentation. Grâce à l'aide HackerNoon et au protocole d'édition , nous pouvons répondre à presque toutes les questions entrantes (principalement via notre formulaire de contact , mais parfois également via les réseaux sociaux ) avec une explication, un conseil utile ou une clarification. Par exemple, l'une des questions les plus courantes était de savoir pourquoi une histoire est rejetée, ce qui rend ce document d'aide utile. Nous essayons également de répondre aux divers besoins de nos lecteurs en autorisant jusqu'à 8 traductions différentes sur des histoires sélectionnées et en créant un fichier audio pour chaque histoire . Les histoires traduites ont également leur propre page d'accueil (comme celle-ci ), et leurs propres newsletters, et très bientôt, des flux de podcast.

Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez construit et entretenu des relations solides avec plus de 2 000 entreprises technologiques en tant que clients et comment elles ont contribué à la croissance de la plateforme ?

Jusqu'à présent, nous avons réussi à servir près de 4 000 entreprises 🙂 La raison la plus courante pour laquelle les entreprises contactent le personnel de HackerNoon est pour que leur entreprise soit mentionnée sur HackerNoon. Beaucoup de nos plus gros clients ont commencé par demander la publication d’un seul article de blog. Au fil du temps, nous sommes devenus partie intégrante de davantage de routines de publication et avons déplacé davantage de nos packages publicitaires dans des lieux publics avec des boutons d'achat , comme ce package spécial startups ou ce formulaire de crédit d'essai pour les blogs d'entreprise . L'une de nos principales sources de revenus sont les concours d'écriture , et le premier concours d'écriture a été conçu en collaboration avec le client, EverScale, qui ne voulait pas simplement faire de la publicité, mais souhaitait plutôt encourager la discussion sur l'#Internet décentralisé . Ensemble, nous avons donc élaboré un plan pour récompenser les meilleures histoires sur le tag #decentralized-internet .

Avec des millions de lecteurs mensuels, comment gérer les problèmes potentiels de confidentialité et de sécurité des données, en garantissant que les informations des utilisateurs sont correctement protégées ?

La majorité de notre trafic se fait sur des pages d'histoires mises en cache, ce n'est donc pas comme si nous étions une banque. Mais nous essayons de garder tous nos packages et dépendances aussi à jour que possible. Cela peut sembler une corvée , mais pour une croissance durable, la maintenance est souvent aussi importante que l'expansion. Google est un excellent partenaire pour DevOps, nous respectons notre politique de confidentialité simple et nous avons un petit programme de prime aux bogues. En fin de compte, je pense que les gens préfèrent voir leurs problèmes résolus plutôt que de voir ceux des autres exploités.

David, votre prochain documentaire avec le slogan « Le Web 3 est-il vraiment l'avenir, ou juste une tendance passagère pour ceux qui cherchent à gagner rapidement de l'argent ? cela semble fascinant. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'inspiration derrière ce projet et ce qui vous a motivé à explorer le sujet du Web 3 et son impact potentiel sur le paysage technologique ?

Nous avons publié plus de 15 000 histoires textuelles Web3 , et je suis presque certain qu'Internet a été et sera reconstruit à plusieurs reprises. Au sein de notre équipe, tout le monde documente. Il est naturel d'expérimenter de nouvelles formes en tant qu'entreprise et d'évoluer. Nous verrons comment ça se passe !

Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur HackerNoon et se connecter avec vous ?





Également publié sous le titre « Forger l'avenir de l'alchimiste technologique du discours numérique : David Smooke »