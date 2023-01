Devenir un day trader - Interview et introduction aux produits de trading

LEARN MORE ABOUT @MICKEY-MALER 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Le day trading est comme un jeu fascinant qui réunit les échecs, le poker et les jeux dans un package passionnant, ajoute la montée d'adrénaline d'une montagne russe et le parfume avec quelques traits de citron et une pincée de sel.

Le trading est une grande lutte entre l'illusion et la réalité, et à bien des égards, un labyrinthe cruel de trucs dans les trucs. Cependant, si vous faites partie de ceux qui peuvent créer un plan, suivre une stratégie avec une forte discipline, gérer vos démons du jeu et accepter le trading comme profession, vous pouvez éventuellement y arriver... après 3 à 5 ans d'études acharnées.

Le trading attire les gens qui aiment les défis. Cependant, seuls quelques chanceux peuvent se démarquer et faire fortune à partir de rien. Ces personnes doivent avoir une grande expérience, savoir garder leur sang-froid face aux impulsions naturelles de cupidité/peur et être averties de la psychologie des masses. Ils ont besoin de rassembler un capital commercial initial, mais aussi d'avoir de l'argent en réserve pour les situations critiques et les périodes de crise, car il est statistiquement prouvé que cela arrive à tous les commerçants - ce n'est qu'une question de temps et de cardinalité des transactions.

Savoir quand ne pas trader, quand faire une pause et prendre du recul est un élément essentiel de la gestion des risques. Surtout, vous avez besoin d'un système de trading fonctionnel qui répond à vos besoins et à votre style de trading.

Si vous avez tout cela, la dernière pièce du puzzle consiste à adopter les principes suivants :

« Le but d'un bon trader n'est pas de gagner de l'argent ; le but est de bien trader.

"Gagner de l'argent est plus important que de se prouver que vous aviez raison."

"Votre efficacité dans le trading est proportionnelle aux efforts acharnés que vous y consacrez."

"La plus grande leçon pour gagner de l'argent est l'expérience acquise en perdant de l'argent."

"Essayez d'entrer le plus près possible du point où vous vous êtes trompé. Ne jamais combattre ou remettre en question l'action des prix.

« Si vous avez la volonté de gagner, vous gagnerez.

Cet article est divisé en deux sections. La première partie est une fenêtre sur la vie et l'esprit d'un maître trader avec plus de 15 ans d'expérience sur les marchés boursiers liés à la cryptographie et réguliers. C'est la partie du partage des connaissances.

La deuxième partie vous présente les produits de trading de base tels que le spot, le swap ou la marge.

Partie 1 : À quoi ressemble la vie d'un day trader : entretien avec un trader de crypto-monnaie prospère, qui souhaite rester anonyme.

Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour une entrevue. Pour commencer, parlez-nous de vous et qu'est-ce qui vous a amené à trader la crypto et les marchés boursiers ?

En fait, je ne me suis pas lancé directement dans le trading au début. Je participais au hardware classique et au cloud mining pour les crypto-monnaies, puis je faisais quelques investissements mineurs, ce qui m'a conduit au trading boursier. Après cela, en 2016, j'ai découvert le trading de crypto, et je peux dire que c'était une bénédiction, car je pouvais utiliser des méthodes existantes utilisées sur le marché boursier qui fonctionnaient assez efficacement en crypto également.

Comment votre voyage a-t-il commencé ?

Mes premières expériences avec le trading ont été inhabituelles. J'ai fait pas mal de profit pendant plusieurs périodes d'une semaine sans aucune connaissance, mais j'ai inévitablement rompu la séquence et subi des pertes brutales. Beaucoup de gens abandonnent après des pertes, mais dans vos échecs commerciaux, vous pouvez acquérir beaucoup d'expérience pour devenir un succès. C'est pourquoi il est important de consigner vos pertes et de trouver ce qui les relie, de résoudre le problème et d'aller de l'avant.

Beaucoup de gens ont un bon départ lorsqu'ils commencent à trader, mais ils se saoulent au début du succès et sont écrasés quelques mois plus tard. Comment se sont passés vos premiers mois de trading ?

Je suis d'accord que certaines personnes se saoulent en faisant du trading de crypto parce que c'est un marché tellement spéculatif, mais sur le marché boursier, c'est beaucoup plus difficile.

Combien d'années pensez-vous qu'il faudrait à quelqu'un pour devenir un trader prospère ?

Cela dépend de la personne et de son mode de vie. Les traits avec lesquels vous avez grandi peuvent naturellement faire de vous un trader prospère. Je ne pense donc pas que ce soit mesurable dans le temps, et c'est vraiment qui vous êtes qui détermine la rapidité avec laquelle vous pouvez vous adapter au marché.

Envisagez de réfléchir à vos habitudes de vie en général et faites des ajustements de vie qui changent la donne, tels que l'ajustement des habitudes de sommeil et l'ajout d'entraînements réguliers. Parfois, il ne s'agit pas seulement de commercer, mais plutôt de construire une vie meilleure.

Quel a été votre point de rupture entre un trader moyen et un trader prospère qui peut faire ce qu'il veut ?

La discipline était la seule chose que j'avais besoin d'apprendre. Dès que j'ai réalisé l'importance de la discipline et de la persévérance, j'ai commencé à grandir et à devenir ce que je suis aujourd'hui en tant que commerçant et en tant qu'être humain.

Cela et beaucoup de backtesting. Je recommande à tous ceux qui commencent à négocier d'ajouter un créneau horaire de backtesting quotidien de 30 minutes à leur emploi du temps quotidien s'ils veulent vraiment améliorer et renforcer leur confiance lorsqu'ils entrent dans des configurations commerciales en temps réel.

Quels sont les aspects clés qu'il faut adopter pour devenir un bon trader ?

Question difficile, mais encore une fois, cela peut se résumer à de la discipline, de la patience et de la persévérance. Beaucoup de gens échouent plusieurs fois et tombent dans ce qu'on appelle le "trading de vengeance", ce qui signifie un trading irrationnel après avoir perdu, en espérant que vous aurez de la chance et que vous récupérerez rapidement les pertes. Mais comme vous pouvez le deviner, ils n'iront que plus loin dans la spirale la plupart du temps.

Il est également essentiel d'absorber beaucoup de connaissances qui vous aideront à créer votre propre opinion. Lorsque vous commencez à écouter votre voix intérieure tout en suivant le plan, vous êtes sur la bonne voie. Seul le fait de suivre les autres ne vous mène nulle part à long terme.

Ensuite, masquez votre indicateur de profits et pertes (PNL). (PNL est la différence entre le profit et la perte dans le commerce.) Ne faites pas attention à l'argent que vous pouvez gagner ou perdre ; échangez la configuration, pas le PNL.

Quels sont les démons commerciaux les plus fréquents qui pourraient posséder un commerçant et provoquer la faillite de son compte ?

FOMO (peur de rater), la cupidité et ne pas suivre votre plan de trading backtesté. Mais si j'étais plus précis, ça ressemblerait à ça :

Sorti trop tôt

Sorti trop tard

Entré trop tôt

Entré trop tard

Prendre trop de risques

N'a pas pris un échange prévu à cause du doute de soi

Pour combattre ces démons et s'en débarrasser définitivement, évitez ces écueils et accordez-vous un point pour chaque trade réussi et parfaitement exécuté. Vous êtes guéri lorsque vous avez cinq points positifs à chacun d'eux. Cependant, si vous collectez dix mauvais points pour un seul article mentionné ci-dessous et que vous ne pouvez pas vous arrêter, vous êtes probablement condamné à être un non-commerçant.





(Capture d'écran de 2011 - expliquant les principes de Demon Finder)

N'hésitez pas à faire une copie du GoogleDoc mentionné ci-dessus et à l'utiliser.

Qu'en est-il du parcours pour devenir trader ? Quelle étape devons-nous franchir avant d'entrer dans le Valhalla du trading ?

Essayez toujours de protéger votre capital. Le trading fait partie de ces métiers où il faut à la fois des compétences et du capital. Sans argent, il n'y a pas de commerce. De plus, vous avez besoin d'argent pour vous soutenir.



Au moins un mois de trading papier pour commencer. Ensuite, développez 2-3 stratégies et testez-les sur au moins 100 échantillons. Commencez alors avec 1% de votre capital par transaction. Vous pouvez déplacer cela jusqu'à 3% par transaction, mais uniquement si votre taux de réussite est d'environ 60%. Lorsque vous frappez une séquence de 4 pertes d'affilée et que vous sentez que vous êtes complètement hors de la zone, réduisez la taille du trading de 1% à 0,5% jusqu'à ce que vous obteniez 2-3 gagnants qui vous ramèneront au jeu. mode.

Bien sûr, il y a des commerçants qui ont un taux de réussite de 85 à 90 %. Ces types négocient de gros chiffres et la seule chose dont ils ont besoin, à part le respect des conditions commerciales, est d'avoir suffisamment de liquidités. Des transactions comme celle-ci ont généralement de 0,8 à 1,3 R (rapport risque/récompense) tout en n'utilisant pas beaucoup d'effet de levier.

Personnellement, j'ai trouvé qu'environ 2,5R est mon objectif le plus atteint.

Quelle méthode utilisez-vous pour le trading ?

J'utilise beaucoup de choses maintenant car j'aime l'effet de tirer beaucoup d'As de ma manche. J'essaie toujours d'ajouter des livres essentiels à ma bibliothèque et d'utiliser quelque chose de nouveau ici et là.



Actuellement, j'échange de la cryptographie en utilisant Elliott Wave (EW), Price Action (Pat) combiné avec quelques connaissances de base en chandelier et certaines stratégies de moyenne mobile (MA). Mais il faut comprendre les concepts d'argent intelligent pour créer une méthode de trading réussie. Certaines sources intéressantes peuvent être visionnées gratuitement sur YouTube, telles que :

PhotonTrading

MentFX

FantômeTrading

En bourse, c'est un peu plus difficile, donc j'utilise l'analyse des prix en volume (VPA), EW, les chandeliers, les lignes de tendance et certains modèles de graphiques, même si certains d'entre eux deviennent obsolètes. Il est également bon d'avoir un aperçu de base des nouvelles qui font bouger le marché. Cependant, je ne suis pas un commerçant de "nouvelles".

La capacité de lire le biais du marché est cependant plus importante que la stratégie utilisée. Les marchés ont tendance à rechercher des liquidités situées dans des zones d'inefficacité. Les marchés retournent dans ces zones pour s'équilibrer. Essayez d'utiliser des graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens pour repérer ces inefficacités, telles que les écarts de juste valeur (FVG), les hauts ou les bas égaux, et d'autres réserves de liquidité, telles que les poches de liquidité qui se forment autour de plusieurs lignes de tendance touchées. Lorsque vous marquez ces zones, essayez d'imaginer un chemin que le marché doit accomplir pour atteindre ces zones avant qu'il ne change de direction ou ne continue après un repli.

Quel est votre meilleur conseil pour quelqu'un qui veut devenir un bon trader un jour ?

Faites-le pour vous-même, pas pour l'argent.

Vraiment, la meilleure chose à propos du trading est qu'il peut vous en apprendre beaucoup sur les valeurs de la vie qui vous guideront vers un meilleur style de vie. Un meilleur style de vie vous transforme alors en une meilleure version de vous-même, et en tant que meilleure version de vous-même, vous pouvez rendre les gens autour de vous plus heureux.

Personnellement, j'obtiens beaucoup de ces valeurs d'un homme nommé Jim Rohn, qui a laissé ses enseignements pour que le monde puisse en tirer des leçons. Il était un homme d'affaires passionné et un conférencier motivateur qui a amassé une vaste fortune à partir de rien.

Alors aussi, n'essayez pas de faire de chaque jour un jour de trading. Parfois, vous pouvez observer le marché et ne pas faire une seule transaction puisque les étoiles ne s'alignent pas en votre faveur. N'échangez jamais lorsque vous n'avez pas d'avantage.

Le trading est comme le poker avec une différence essentielle. Dans un jeu de poker, vous devez jouer chaque main avec les cartes que vous avez. En trading, vous pouvez attendre la bonne main et ensuite l'échanger parfaitement. Si vous avez une volonté de gagner, bien sûr.

Quelle a été votre plus grande victoire et votre échec le plus "redonkulous" dans le trading ?

Eh bien, ma plus grande victoire devrait être tout ce que j'ai acquis au fil du temps, mais le maximum en une seule transaction, si je me souviens bien, est de 2500% sur une position BTC à effet de levier.

J'ai tout perdu avant, donc rien ne peut être plus un échec que ça. Mais je crois que les échecs vous donneront l'expérience nécessaire pour réussir.

Avez-vous d'autres secrets pour être un bon trader et réussir sur le long terme ?

Il n'y a pas de secrets. Toutes les informations sont là, et la plupart sont gratuites… Cependant, vous devez être passionné par ce que vous faites, peu importe ce que c'est.

Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. C'est ce que je crois, mais j'ai une passion pour l'art du trading. Et oui, j'aime l'argent qui va avec, mais j'aime la capacité de prédire. Cela peut sembler ringard, mais c'est comme être un sorcier et voir un peu dans l'avenir. Bien sûr, parfois j'ai tort, mais ces fois où j'ai raison, c'est tout simplement génial.

Alors, bien sûr, apprenez à anticiper, pas à participer. Arrêtez de courir après les pompes ou les mouvements qui sont déjà en cours - les bons commerçants ne négocient pas parce que quelque chose bouge. Votre temps pour y entrer était il y a 5 minutes. Vous pouvez vous lancer dans un échange pour une prise rapide et partir, mais si vous y restez, vous ne faites que sacrifier votre capital pour le succès de quelqu'un d'autre. Faites le contraire. Commencez à rire du tableau et soyez heureux que tout se passe si bien sans vous. Ensuite, préparez-vous à échanger le nouveau test, car presque toutes les bonnes entrées sont retestées à un moment donné.

Ensuite, vous devez apprendre à avoir de la patience avec les grands métiers, mais aussi une impatience impériale avec les métiers qui ne semblent pas bons ou qui rongent votre zone de stop-loss (SL). Observez, adaptez, exécutez en quelques secondes. Il s'agit de faire des ajustements rapides non-stop au fur et à mesure que la situation évolue.

Et enfin, sachez qu'en tant que commerçant de détail, vous êtes une proie facile pour les Market Makers (MM), lorsque vous tradez sur les émotions. Pour réussir sur le marché, apprenez à vous déplacer avec MM, résistez à leurs appels à vendre, alors qu'ils ne font que vendre un billet pour une "destination foutue" pour autant de commerçants que possible avant qu'ils ne fassent le contre-mouvement. Battez le marché en battant vos émotions et votre envie de trader en premier. Ensuite, soyez patient et exécutez comme votre configuration backtestée vous l'a montré.

C'est vrai. Je suis d'accord. En tant que commerçant intelligent avec de l'expérience à votre actif, vous convenez qu'aucun gourou ne vous rendra riche à long terme, n'est-ce pas ?

Exactement. Vous devez aimer ce que vous faites et accepter de le faire vous-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez le faire pendant des heures interminables et vous sentir toujours plein de vie et de motivation.

Parlez-nous de votre journée de trading moyenne.

Eh bien, c'est comme n'importe quelle journée, sauf que je ne conduis pas pour aller au travail. Je traverse le couloir jusqu'à mon bureau. Je me réveille à 5 heures du matin, je prends une douche et j'obtiens les graphiques, je surveille les actions avant la commercialisation et je vérifie mes prises de nuit pour la crypto.

Ensuite, je fais quelques heures de trading, et parfois je ne trade pas si l'opportunité ne se présente pas. Je ne travaille vraiment que pendant 1 à 2 heures et je lis généralement jusqu'à ce que quelque chose apparaisse. Certains jours, je ne prends même pas la peine de vérifier et de sortir pour la journée. J'aime équilibrer ma vie entre le travail et les loisirs.

Quels sont les livres les plus inspirants que vous ayez lus ? Commerce ou autre !

Beaucoup de lecture et de connaissances de la part de personnes qui ont réussi dans le domaine. Enfant, j'ai lu The Richest Man in Babylon de George Samuel Clason, et c'était ma porte d'entrée vers des livres plus complets comme Trading in the Zone de Mark Douglas.

Pour le développement personnel, j'ai beaucoup apprécié Master Your Hidden Self de Serge Kahili King et The Truth de Neil Straus.

Si vous pouviez voyager dans le temps et vous donner des conseils avant de commencer à trader, quels seraient-ils ?

Ne souhaitez pas les choses, mais assurez-vous de faire le maximum pour que cela se produise. Et bien sûr, profitez de ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, il sera difficile de passer à travers la partie dans laquelle vous n'êtes pas rentable, et vous abandonnerez la plupart du temps.

Et peut-être aussi que la douleur est passagère, tandis que la fierté est éternelle.

Bien dit.

La fin de la section de collecte de connaissances.

La prochaine partie vous présentera le monde des produits de trading Bitcoin DeFi qui pourraient être considérés comme une alternative aux autres plates-formes DeFi telles que Uniswap (basé sur Ethereum) ou les échanges centralisés (qui nécessitent principalement KYC et le dépôt de vos actifs sous leur contrôle) .

La finance décentralisée (DeFi) est une technologie financière émergente basée sur des registres distribués sécurisés similaires à ceux utilisés par les crypto-monnaies. Le système supprime le contrôle que les banques et les institutions ont sur la monnaie, les produits financiers et les services financiers.



La finance décentralisée utilise la technologie blockchain utilisée par les crypto-monnaies. Une blockchain est une base de données ou un registre distribué et sécurisé. Des applications appelées dApps sont utilisées pour gérer les transactions et exécuter la blockchain.





Partie 2 : Trouver le bon terrain de jeu commercial

Alors, avez-vous apprécié l'interview ? Êtes-vous motivé pour aller explorer, apprendre et participer à cet environnement à haut risque/récompense maintenant ? Si la réponse est oui, alors je dis bien! Ce qui suit vous présentera d'autres prérequis commerciaux et des produits commerciaux courants.

Bien qu'étudier, lire, observer ou suivre des cours soit une partie essentielle de l'apprentissage, la partie la plus cruciale du parcours d'apprentissage pour devenir un day trader consiste à se plonger dans les tranchées figuratives et à négocier - prendre des décisions en temps réel, écrire des notes , et analyser vos trades.

Pour commencer votre parcours de trading, utilisez un outil d'analyse technique (TA) basé sur un navigateur, tel que TradingView , pour le trading sur papier ou tout simplement comme votre "bac à sable de trading" pour toutes vos observations graphiques et vos entrées de journal.





Ensuite, vous aurez besoin d'une plateforme de trading avec une interface facile à utiliser. Commencez par expérimenter avec de petites quantités d'actifs réels. C'est la meilleure façon de commencer, car vous découvrirez ce que c'est que de trader avec de "l'argent réel", même si seulement quelques dollars sont sur la table.

Une brève introduction au monde des produits de trading de crypto-monnaie

1) L'échange ou l' achat au comptant est l'endroit où vous achetez un actif auquel vous croyez ou que vous avez recherché, avec le plan de vendre l'actif pour un profit futur.





2) Les transactions sur marge vous permettent d'effectuer des transactions longues et courtes, ce qui signifie que vous n'achetez pas l'actif en soi, mais que vous mettez en place une garantie pour prendre position sur la direction du marché. Vous gagnez de l'argent en prévoyant le prix futur du marché. L'utilisation de l'effet de levier (1x-5x) peut améliorer votre profit si vous avez une analyse technique ou un avantage fondamental.

REMARQUE : Très souvent, vous achetez l'actif sous-jacent en utilisant le trading sur marge. Si vous utilisez des bitcoins comme garantie et achetez des bitcoins sur marge, vous détenez ce bitcoin que vous avez acheté. Mais lorsque le prix du bitcoin augmentera à l'avenir, il est fort probable que vous deviez le vendre pour rembourser le prêt (que vous avez levé), tout en conservant le "bénéfice" du bitcoin. Cela dépend si vous négociez des produits dérivés ou non.

3) Enfin, les contrats à terme perpétuels

Un contrat à terme perpétuel - ou swap perpétuel - est quelque peu similaire à un contrat à terme ordinaire en ce sens qu'il permet aux traders de spéculer sur les mouvements futurs des prix des crypto-monnaies. La principale différence est que les swaps perpétuels n'ont pas de date d'expiration. Les contrats à terme traditionnels ont des dates d'expiration, ce qui oblige le prix à suivre le prix au comptant en raison de l'arbitrage entre le contrat et le prix au comptant, avec la date de règlement en vue.

Vous pouvez assumer les risques et les avantages du mouvement des prix au comptant sans réellement acheter ou vendre l'actif. Vous couvrez le risque en fournissant des actifs de marge qui couvrent toutes les pertes que vous subissez si le prix évolue contre votre position.

Fin

Bonne chance dans votre voyage commercial!

Rappelles toi:

-> Restez patient.

Apprends de tes erreurs. Journalisez vos transactions et surtout vos observations de type séquelles ! Si vous avez la volonté de gagner et de continuer à vous améliorer, vous êtes sur la voie du succès ! Ne vous découragez pas au cours des 2-3 premières années d'apprentissage et de trading, car la plupart des traders en ont fait des mois positifs après cinq ans de trading actif. Donc, ne pensez pas à vous comme un métier dans lequel vous serez l'année prochaine, mais pensez à vous comme un commerçant qui doit être ici dans cinq ans, travaillant dur pour s'améliorer et s'adapter

-> Aussi, n'ayez pas peur de demander de l'aide . Trouvez une communauté commerciale, soyez proactif, travaillez dur et parlez de votre parcours avec les autres. Si vous ne savez tout simplement pas par où commencer, je peux vous donner deux conseils :

-> Soyez rigide dans vos règles mais flexible dans vos attentes.

Et enfin, si votre portefeuille de trading est inférieur à 1000 USD, investissez d'abord en vous-même et dans votre succès futur . Achetez un livre, regardez un cours, pratiquez ce que vous avez appris et notez ce que vous avez découvert.

N'échangez pas pour gagner de l'argent; apprenez d'abord à survivre, à protéger votre capital et à bien négocier dans l'ensemble. -Mickey Maler

Rendez-vous dans les tranchées !