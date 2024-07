Wanderers : des objets de collection numériques à un univers de jeu Web3 florissant

New York, NY, mai 2024 – Attachez votre ceinture, astronautes ! Une expérience de jeu révolutionnaire est sur le point d'être lancée dans l'esprit de Laboratoires d'errance , une startup Web3 visionnaire à l'avant-garde de la prochaine révolution du jeu vidéo.





S'appuyant sur sa position unique dans le secteur du divertissement immersif, Wanderers établit une nouvelle norme avec son jeu PC rogue-lite basé sur une histoire, développé en collaboration avec Animoca Brands Blowfish Studios, dont la sortie est prévue début 2024 et disponible dès maintenant pour la liste de souhaits sur EpicGames,





Née des esprits visionnaires de Nick Greenawalt et Jenna Greenfield, Wanderers s'est rapidement transformée d'une marque pionnière d'objets de collection numériques en un univers et une plateforme de jeu de science-fiction complet construit sur le Web3. Cette transition souligne la puissance de la technologie web3, alimentant la croissance et l'innovation de la plateforme.





Wanderers a initialement attiré l'attention du marché en 2021 avec sa première collection NFT animée, générant 5 millions de dollars de revenus et 20 millions de dollars supplémentaires dépensés par les fans en volume de transactions secondaires. WanderLabs a été lancé en 2022 pour construire la marque, la plateforme et l'écosystème de jeu en collectant 2 millions de dollars auprès d'Animoca Brands, le leader de l'industrie des jeux Web3 et de la tokenomics.





Évoluant au-delà des fichiers JPG statiques, les objets de collection numériques de la marque jouent désormais un rôle essentiel dans son premier jeu. Greenfield déclare : « Nous sommes nés du Web3 ; nous avons commencé avec une communauté de NFT, mais cela peut être bien plus. Et je pense que nous ouvrons une toute nouvelle voie sans guide. »









Ces objets de collection, notamment les Wandernauts, les planètes, la RAM et bien plus encore, débloquent de nouvelles dimensions de jeu, permettant aux joueurs de personnaliser leurs avatars, leurs paysages, leurs vaisseaux spatiaux et leurs utilitaires. Les détenteurs de RAM ont obtenu un accès anticipé exclusif à la version bêta fermée du jeu, qui est désormais en ligne.





Dans le domaine du jeu, Wanderers présente une aventure narrative épique enrichie d'une collection de cartes et d'une construction de deck stratégique. Les joueurs sont invités à « s'habiller, s'attacher et s'envoler » pour un voyage interstellaire à travers un vaste univers de science-fiction. Cette arène dynamique exige des compétences de survie, un travail d'équipe, des prouesses au combat et un vif intérêt pour la découverte de secrets perdus depuis longtemps.





Intégrant des mini-jeux et l'utilisation innovante de portefeuilles numériques pour un accès exclusif, Wanderers associe parfaitement le jeu traditionnel aux composants Web3, offrant une expérience de jeu inégalée.

Une nouvelle ère de jeu : le Codex du Vagabond

L'introduction du Wanderer's Codex, une plate-forme Web3 dynamique, ajoute plus de dimensions à l'écosystème Wanderer's. Cette plate-forme facilite les expériences multiplateformes et les identités numériques, offrant un système d'utilité et de récompense évolutif pour la communauté. Il agit comme un pont entre le jeu et les objets de collection numériques, proposant des quêtes, des cartes à collectionner et des classements pour améliorer l'expérience de jeu.









Greenawalt et Greenfield ont tous deux souligné l'importance de la communauté et l'utilisation innovante du Web3 pour enrichir l'expérience de jeu, incarnée dans le Codex.





Greenawalt souligne les aspects uniques de la propriété et de l'interaction que Web3 permet : « La raison pour laquelle nous participons à cet espace est qu'il y a tellement d'éléments intéressants de propriété et en particulier cet historique en chaîne qui, essentiellement, est une source de vérité. " Cette approche du jeu, où chaque élément numérique et chaque interaction a un historique et une propriété vérifiables, est fondamentale pour le Codex du Vagabond. Par exemple, Greenawalt souligne que les erreurs ou erreurs commises par les développeurs sur le backend peuvent être transformées en « une tradition plus profonde avec laquelle notre communauté et nos fans peuvent jouer et s'enthousiasmer pour créer une autre couche d'immersion unique ».





Il permet un niveau d’engagement et d’investissement des joueurs qui va au-delà des plateformes de jeux traditionnelles.





Greenfield parle de la vision plus large de la création d'un univers qui résonne à l'échelle mondiale, que le Codex contribue à faciliter : « Ce qui m'enthousiasme le plus dans tout cela, c'est le potentiel que nous avons à l'échelle mondiale. Le mouvement technologique et culturel est sans frontières.





Le Codex du Vagabond est une manifestation de cette vision, permettant aux joueurs du monde entier de participer à un univers partagé, contribuant et bénéficiant de la communauté à travers des quêtes, des échanges et des compétitions.









Partenariats et visionnaires

Wanderers ne vole pas en solo. Des partenariats stratégiques avec des titans de l'industrie comme Animoca Brands, Polygon et OpenSea garantissent que le projet dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour atteindre son plein potentiel. Même des vétérans comme Jamie King, co-fondateur de Rockstar Games, mettent leurs talents au service de l'élaboration de la stratégie et de la vision.





Wanderers n'est pas qu'un jeu ; c'est une vision révolutionnaire pour l'avenir du jeu vidéo. Rejoignez la communauté, explorez l'univers et faites partie de quelque chose de vraiment révolutionnaire. Équipez-vous, attachez-vous et préparez-vous à vous envoler pour un voyage interstellaire pas comme les autres !





Pour en savoir plus, visitez www.wanderers.ai