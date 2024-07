Stratégies résilientes pour réussir le marketing cryptographique en 2024 : surmonter les réglementations et les scandales

Selon la personne à qui vous avez posé des questions sur les perspectives de l'industrie de la cryptographie à l'horizon 2024, vous auriez entendu une réponse oscillant entre un optimisme prudent et une tendance similaire à celle de 2023. Les conditions macroéconomiques baissières dominantes, caractérisées par une inflation accrue et des taux d'intérêt élevés, ont tempéré les attentes.



Même avec la possibilité d'une approbation finale de l'ETF Bitcoin aux États-Unis et de la prochaine réduction de moitié du Bitcoin, beaucoup pensaient que les vents contraires étaient trop forts et que l'explosion de la popularité de l'IA siphonnerait tout l'argent du capital-risque encore disponible.



À l’aube du deuxième trimestre 2024, la plupart des gens sont choqués de voir à quel point le secteur se révèle fort et résilient. La popularité des ETF Bitcoin auprès des investisseurs institutionnels et l'apaisement du langage de la Réserve fédérale ont suscité un regain d'intérêt pour cette classe d'actifs très volatile.





Mais que pouvons-nous apprendre des erreurs de la dernière course haussière et comment pouvons-nous surmonter les dommages à la réputation causés par les scandales cryptographiques tout en naviguant dans ce nouveau paysage réglementaire ?

Comment nous sommes arrivés ici

Cela semble n’être qu’un lointain souvenir, mais 2021 a été une année record pour l’industrie. La plupart des projets de cryptographie atteignaient des sommets sans précédent, des protocoles de jalonnement et de prêt comme le Protocole d'ancrage offraient des rendements de plus de 20 %, et des fondateurs charismatiques comme Do Kwon, SBF et Alex Maschinsky étaient salués par les grands médias comme le prochain venu de Steve Jobs.



Pourtant, il y avait des signes avant-coureurs indiquant que le sentiment du marché était sur le point de changer et que ces nouveaux prodiges n'étaient rien d'autre que des escrocs et des charlatans s'attaquant à un sentiment de marché exagéré.



Même avant la hausse de 2021, les analystes soulignaient les pièges potentiels de certains des projets les plus populaires du dernier cycle. En avril 2018, ancien responsable des risques chez MakerDAO et analyste de recherche chez Scaler Cyrus Younessi correctement identifié le point d'échec critique dans Terra Luna :





« Si Terra tombait et cassait sa cheville, alors cela dépendrait de Luna pour sauver Terra. Mais Luna tomberait alors que les investisseurs paniqueraient, puis Terra continuerait de chuter, et chacun continuerait à contribuer à la disparition de l'autre.





Effondrements en 2022, marché baissier en 2023

L’euphorie ressentie sur le marché en 2021 prendra fin brutalement en 2022 avec la chute du premier des nombreux dominos avec l’effondrement de Terra Luna.

Écosystème Terra

Dans l'un des effondrements les plus remarquables de cette période, le protocole phare de l'écosystème Terra, LUNA, et le stablecoin algorithmique (UST) ont perdu leur ancrage au dollar américain, provoquant le le prix s'effondre à zéro en quelques jours. La disgrâce de LUNA a été rendue d'autant plus spectaculaire en raison de l'arrogance de son fondateur Do Kwon quant à la promotion de sa force et de sa stabilité.

Celsius

Pendant une grande partie de 2021, Celsius était considérée comme une plateforme de prêt centralisée haut de gamme. Son fondateur charismatique, Alex Maschinsky, a promu de manière agressive son retour sur investissement de plus de 20 %, et il est devenu de facto le dépositaire des investisseurs particuliers et institutionnels. Cependant, le modèle est devenu intenable à mesure que le marché évoluait et que les actifs sous-jacents commençaient à perdre de la valeur. Il a été révélé que Celcius utilisait l’économie de Ponzi pour soutenir la plateforme. Elle empruntait de nouveaux dépôts pour compenser le manque de fonds nécessaires au paiement des rendements élevés, et l'ensemble de la plateforme effondré sous le poids , emportant avec lui les dépôts des investisseurs.

FTX

Aucun projet n’a été aussi populaire ou réussi lors de la course haussière de 2021 que l’échange centralisé FTX. Il a pris de l'importance grâce à la réputation de son fondateur, Sam Bankman Fried, en tant que négociant d'arbitrage dominant dans sa première société, Alameda Research. Il était une énigme que les médias ont adorée alors qu'il embrassait le style de vie d'un humble milliardaire en vantant les avantages du style de vie philosophique de l'altruisme efficace. FTX est devenu la bourse numéro un au monde, signant le soutien massif de célébrités de Larry David, Tom Brady et Steph Curry. FTX s'était si profondément ancré dans l'industrie en exigeant que les projets qu'il soutenait détenaient leurs actifs sur la plateforme que quand il s'est effondré , cela a touché presque tout le monde dans l’espace. L'échange autrefois dominant a finalement été miné par le fondateur de Binance, CZ, après qu'il a vendu publiquement la totalité de la participation de Binance dans le jeton utilitaire FTX FTT après qu'il a été révélé que SBF avait utilisé les dépôts des clients pour couvrir les pertes d'Alameda et utilisé FTT pour compenser la différence sur le marché. bilan.

Paysage réglementaire changeant

2022 a plongé l’industrie de la cryptographie dans un profond marché baissier dont nous commençons seulement à émerger aujourd’hui. L’industrie a été largement laissée à l’autoréglementation, la SEC n’intervenant qu’en cas de criminalité manifeste. Pourtant, les expériences de 2022 ont amené de nombreuses personnes à fortement critiquer l'approche de la SEC, en particulier le président Gary Gensler et la relation étroite qu'il entretenait avec Caroline Ellison, PDG de SBF et d'Alameda Research.



Dans un changement de ton, la SEC et le président Gensler ont commencé à engager des poursuites judiciaires contre quiconque et toute personne possible dans le cadre d'un changement agressif vers une politique de réglementation par application. Ce changement a eu un impact sur des projets individuels tels que Ripple, Library et Tornado Cash. Ce changement a également entraîné des retards constants dans les décisions réglementaires de la SEC, en particulier en ce qui concerne les approbations des ETF Bitcoin, ainsi que le ciblage d'acteurs de bonne foi tels que les bourses centralisées__ Kraken __ et Coinbase . Kraken et Coinbase réclamaient depuis des années des réglementations claires pour opérer. Pour ses difficultés à essayer de rester conforme, la SEC intenté des poursuites contre chacun pour exploiter des bourses de valeurs non enregistrées





Pour terminer 2023, la SEC s'est lancée dans une chasse aux trophées et a émergé avec l'arrestation du PDG de la plus grande bourse de cryptographie au monde (Binance), CZ. CZ a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d'argent et risque désormais plus de dix ans de prison, tandis que la bourse a été condamnée à une amende de 4 milliards de dollars.





Le changement de politique de la SEC représentait une attaque directe contre l’industrie. Pourtant, cela a finalement causé encore plus de dégâts en sapant la capacité de ces entreprises à opérer aux États-Unis en créant de la confusion et un environnement d'objectifs réglementaires en constante évolution.

Piratages et braquages en cours

Malgré la nouvelle approche de la SEC à l'égard du secteur, les braquages et les piratages dans l'ensemble du secteur sont restés monnaie courante tout au long de l'année 2023. totalisant plus de 1,7 milliard de dollars.





Alors que 2024 s’avère à nouveau être un foyer de piratages et d’escroqueries cryptographiques, les trois premiers mois totalisant plus de 437 millions de dollars . Avec la réduction de moitié imminente du Bitcoin et sa tendance historique qui stimule la prochaine course haussière, il est relativement sûr de dire que ce problème va s'aggraver avant de s'améliorer.

Perspectives pour 2024

Donc, avec tout le sentiment négatif accumulé dans l’industrie depuis le dernier cycle. Comment pouvons-nous émerger et commercialiser l’industrie sous un jour positif ?



Si nous avons appris quelque chose du dernier cycle, c'est que le produit doit être au centre de la scène plutôt que n'importe quel leader charismatique. Il est facile de se laisser emporter par l’enthousiasme lorsque le marché évolue, mais nous devons nous rappeler les fondamentaux de DYOR.





La responsabilité des mauvais acteurs du dernier cycle est également essentielle. Nous commençons à voir comment l’activité criminelle de ces fondateurs prodiges n’était pas due au fait qu’ils étaient dans la cryptographie mais parce qu’ils étaient des criminels. SBF et Maschinsky ont commis des détournements de fonds et des délits financiers parce qu’ils ont profité des fonds des utilisateurs, et non à cause de quoi que ce soit d’inhérent à la technologie. Ils ressemblent plus à Bernie Madoff qu'à Satoshi Nakamoto. Expliquer la différence sera la clé.