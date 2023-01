DeFi dans le métaverse : possibilités, pièges et promesses

Le terme DeFi signifie finance décentralisée, et il est basé sur la blockchain qui suit la technologie du grand livre distribué. DeFi supprime le contrôle centralisé des banques et des institutions financières pour donner la liberté financière à chacun. Le Metaverse est une réalité numérique qui est créée en intégrant un réseau de mondes virtuels 3D pour des expériences utilisateur améliorées. La vraie forme de Metaverse n'existe toujours pas car nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour la réaliser pratiquement, mais les progrès du développement se poursuivent et des activités comme se marier virtuellement, sélectionner les biens souhaités et acheter des terres numérisées semblent être possible bientôt.

De nos jours, si vous suivez les mises à jour techniques, Metaverse est le sujet le plus brûlant à discuter. Sous peu, Metaverse et DeFi vont changer notre façon d'interagir avec le monde. Selon le rythme de la technologie, de nombreux systèmes obsolètes tentent de s'adapter à la poursuite de la mise en œuvre de ces technologies avancées. Le changement de marque du géant des médias sociaux Facebook en Meta Platforms Inc. a alimenté ce concept pour inspirer les développeurs à créer plus de produits et de services.





Cet article tente de couvrir tant d'aspects liés à DeFi, blockchain et Metaverse.

Qu'est-ce que le DeFi ?

Le terme DeFi signifie finance décentralisée, et il est basé sur la blockchain qui suit la technologie du grand livre distribué. DeFi supprime le contrôle centralisé des banques et des institutions financières pour donner la liberté financière à chacun. Voici les composants clés de DeFi qui sont les suivants :

Stablecoins,

logiciel, et

Matériel

Ces trois composants aident à développer les applications liées à DeFi. En effet, la DeFi est encore en phase expérimentale car elle repose sur une technologie émergente, l'engouement pour celle-ci est toujours d'actualité. Autant de plateformes DeFi qui émergent au quotidien. Quelques exemples de véritables projets DeFi sont Sora , FabricantDAO , Uniswap , etc. Voyons comment fonctionne DeFi :

La blockchain élimine les intermédiaires en permettant aux gens d'effectuer des transactions financières, les utilisateurs ont juste besoin de logiciels et de connexions Internet pour accéder aux services financiers.

Qu'est-ce que le métaverse ?

Le métaverse est une réalité numérique créée en intégrant un réseau de mondes virtuels 3D pour des expériences utilisateur améliorées. La forme la plus vraie de Metaverse n'existe toujours pas car nous n'avons pas toutes les infrastructures nécessaires pour la réaliser pratiquement, mais les progrès du développement se poursuivent et les activités comme se marier virtuellement, sélectionner les biens souhaités et acheter des terres numérisées sont cartographiées avec le les adresses du monde réel, etc. semblent être bientôt possibles. Voyons comment fonctionne Metaverse :

Le Metaverse crée des espaces en ligne avancés avec des fonctionnalités multidimensionnelles qui permettront aux utilisateurs d'aller au-delà de la simple visualisation du contenu 2D. Simplement, il aidera les utilisateurs à émerger eux-mêmes dans l'univers où la réalité virtuelle et physique convergent.

Rôles de DeFi dans le métaverse

Si nous imaginons un espace numérique entièrement décentralisé et gratuit dans le Metaverse, alors DeFi joue également un rôle crucial pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs. Le métaverse a besoin des composants suivants :

NFT pour assurer une propriété incontestable

Applications DeFi

Crypto-monnaies pour la métafinance

Automatisation du lieu de travail

Shopping en ligne

Notation de crédit en chaîne

Le système de traitement du langage naturel

Intelligence artificielle

Des infrastructures solides

Périphériques matériels et logiciels

Nous avons vu que le Metaverse lui-même nécessite un système financier sans confiance alimenté par le DeFi avec une technologie de blockchain soutenue. DeFi fournit un accès ouvert aux services financiers pour les différentes activités du métaverse telles que les achats en ligne, les emprunts, les investissements, les revenus, les assurances, etc. sans contrôle centralisé.

Ainsi, DeFi serait un outil efficace pour Metaverse car le paiement transfrontalier sera plus facile en raison de moins de temps et de coûts de transaction minimes et ces fonctionnalités de DeFi inspireraient davantage de projets à entrer dans le monde virtuel. Quelques raisons pour lesquelles DeFi pourrait être le meilleur outil financier pour l'économie Metaverse.

Les plates-formes DeFi sont déjà opérationnelles, il est donc pratique de s'intégrer à Metaverse.

DeFi peut monter en flèche en fonction du métaverse particulier et de la liberté qu'ils peuvent y avoir.

DeFi laisserait le système financier traditionnel loin derrière dans le monde virtuel en raison de ses cas d'utilisation et des tendances d'adoption croissantes.

DeFi offre l'infrastructure financière pour le Metaverse avec une sécurité et une fiabilité avancées.

Au cours des dernières années, le battage médiatique de l'industrie envers le Metaverse compatible DeFi a augmenté. Certains projets ont déjà lancé des jeux affirmant qu'ils ont construit leurs produits Metaverse. Voici quelques raisons cruciales derrière cela.

1. Cela pourrait être l'avenir d'Internet :

Le métaverse est lié à des concepts émergents comme le Web 3.0 et le Web 5.0, il a donc attiré tant de secteurs pour inventer de nouveaux produits qui pourraient être la nouvelle tendance captée par le public. De plus, Metaverse permettra aux utilisateurs d'interagir avec des objets 3D numérisés afin que la FinTech ne puisse pas faire exception pour rester en silence, il devrait donc y avoir des services alimentés par DeFi.

2. La plupart du Metaverse sera open-source :

Ce sera la beauté car la plupart des projets font du métaverse open source afin que les développeurs soient libres de créer autant d'applications pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs.

3. Cela pourrait être la destination numérique :

Le métaverse pourrait nous permettre d'interagir les uns avec les autres face à face numériquement dans les formulaires 3D, de sorte que nous le distribuerions sans nous déplacer physiquement d'un endroit à l'autre. S'il réussit à être une alternative réussie pour interagir avec le monde, tout le monde sera attiré par lui.

4. Interface utilisateur (interface utilisateur) facile à utiliser :

Le système alimenté par l'IA (intelligence artificielle) dans Metaverse avec des capacités de compréhension du langage naturel aidera les utilisateurs à interagir facilement avec le monde numérique.

5. Économie Play-to-Earn basée sur DeFi :

En particulier, l'industrie du jeu dans le Metaverse pourrait monter en flèche car elle peut attirer des joueurs avec des idées innovantes, c'est-à-dire Play-to-Earn. Le jeu Axie Infinity a déjà réussi à atteindre une énorme réputation.

6. Cela pourrait stimuler l'innovation technologique matérielle :

La technologie fondamentale du métaverse est constituée d'ordinateurs et de smartphones à partir desquels les utilisateurs peuvent facilement accéder à Internet où qu'ils se trouvent. Le métaverse basé sur DeFi lui-même nécessite un cluster d'ordinateurs ou de nœuds pour effectuer les opérations. Ainsi, il peut y avoir des possibilités de sortir les appareils les plus puissants avec des fonctionnalités et des opérations améliorées.

7. IdO et métaverse :

Il ne fait aucun doute que Metaverse et sa technologie émergente nécessitent l'architecture IoT (Internet des objets) la plus avancée. Étant donné que le métaverse brouillerait le fossé entre les mondes virtuel et physique, il augmentera la demande de capteurs et de dispositifs portables de haute qualité, par exemple, des gants de capteur, des consoles de jeu, des lunettes AR, des écrans montés sur la tête, etc.

8. Cela donnera une liberté totale :

La nature décentralisée du Metaverse permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs données, leurs actifs et leur confidentialité, ce qui transformera le fonctionnement du monde numérique. Le consentement de l'utilisateur serait requis pour effectuer toute sorte d'opérations dans le métaverse et la blockchain aide à offrir la sécurité au lieu des serveurs ou entités centralisés.

9. Cela aidera la recherche scientifique :

Les chercheurs pourraient mener des recherches scientifiques dans le métaverse en rassemblant les groupes cibles, et cela réduira les coûts. De plus, le secteur médical pourrait en tirer d'énormes avantages car les professionnels pourraient effectuer des diagnostics de différentes maladies.

Le nouveau concept de MetaFi :

Le terme MetaFi fait référence à la combinaison de Meta et Finance où Meta est pour les métadonnées et Fi vient de DeFi.

Le concept de MetaFi tente de normaliser les applications à grande échelle comme les dAapps, Metaverse, les jeux décentralisés et les médias sociaux. Le rôle de MetaFi dans le Metaverse serait de créer une infrastructure avec des métadonnées spécifiées afin que les utilisateurs puissent communiquer entre eux dans le monde virtuel avec les fonctionnalités de gestion d'identité activées.

Il s'agit d'un autre concept émergent, il a donc aussi ses propres limites à surmonter.

Défis du métaverse :

Pour réaliser le plein potentiel du véritable Metaverse avec ses fonctionnalités avancées, il doit surmonter plusieurs défis qui sont les suivants.

La technologie Blockchain pour gérer Metaverse aurait besoin de fonctionnalités avancées telles qu'un débit élevé, une gestion avancée du sharding, une faible latence, un mécanisme de distribution de stockage pour éviter les défaillances ponctuelles, une évolutivité infinie, etc. données volumineuses, y compris les fichiers multimédias.

Les services DeFi dans le Metaverse peuvent être accessibles à tous s'il y a une connectivité Internet, mais la pénétration d'Internet est encore faible dans la plupart des régions du monde, ce qui pourrait créer des complexités pour les tendances d'adoption massive.

Les problèmes de sécurité sont l'un des facteurs les plus importants pour déterminer le taux de réussite de Metaverse, car de nombreux protocoles DeFi sont exploités par les attaquants pour créer une énorme perte. Puisqu'il n'y aura personne pour assumer la responsabilité du système décentralisé, une seule faille de sécurité pourrait créer une énorme perte pour l'ensemble de l'écosystème.

La littératie numérique est nécessaire pour utiliser les fonctionnalités du métaverse, il faudrait donc beaucoup de temps pour diffuser la sensibilisation.

Les composants matériels avancés pour l'utilisation du Metaverse ne sont pas disponibles sur les marchés. Des capteurs et des appareils portables de haute qualité sont nécessaires à grande échelle pour les prix les moins chers, afin que tout le monde puisse se permettre de les avoir.

Une connectivité Internet haut débit est nécessaire pour que la collaboration à distance soit possible pour que les utilisateurs aient de véritables expériences dans le métaverse.

DeFi n'est pas entièrement exempt d'intervention humaine pour divers rôles tels que l'extraction/la validation des transactions et les services financiers ne sont pas entièrement automatisés car ils nécessitent des vérifications manuelles dans la plupart des cas. Pour éviter les erreurs humaines et les retards supplémentaires dans les opérations, l'IA avancée nécessitera de tout traiter rapidement, mais l'IA dans ce secteur n'est pas si mature.

Les ordinateurs disponibles sur les marchés ont encore tellement de limitations en termes de performances, de capacités de stockage de données, etc. Le métaverse nécessiterait des appareils avec plus de fonctionnalités et de fonctionnalités.

La technologie doit être au service de tout le monde, de sorte que les personnes handicapées physiques devraient également bénéficier des avantages du métaverse. Il devrait y avoir des complexités dans la mise en œuvre des fonctionnalités pour ces personnes.

L'avenir du métaverse compatible DeFi :

Les êtres humains, par nature, recherchent toujours la liberté dans leur vie. La liberté financière a longtemps fait l'objet de discussions. Il est certain que les générations futures chercheront sûrement des alternatives au système financier traditionnel géré de manière centralisée. Non seulement le système financier, mais DeFi dans le Metaverse permettra également aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs données. Maintenant, le concept Web 5.0 est développé sur Internet qui est également lié à Metaverse. Le Web 5.0 pourrait amener DeFi à un niveau supérieur permettant aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs données et leur identité.

À l'avenir, les ordinateurs quantiques et l'IA quantique sont plus susceptibles de voir le jour, ce qui pourrait concrétiser notre imagination. La plus grande puissance de calcul de l'ordinateur quantique peut complètement changer tous les aspects de notre vie quotidienne.

De plus, l'IA quantique et les ordinateurs pourraient permettre une commutation transparente entre les mondes physique et numérique avec une meilleure interface utilisateur. Une telle technologie de pointe pourrait également transformer entièrement le système éducatif actuel, car les étudiants bénéficieront d'un mécanisme d'apprentissage plus pratique avec des objets 3D numérisés.

Il n'y aura pas une seule industrie pour tirer profit de Metaverse, mais presque tous seront là comme la recherche scientifique, en particulier dans le secteur médical et le secteur aérospatial recevra une tournure supplémentaire. Les produits agricoles, les arts, les produits industriels, etc. peuvent être commandés et testés en ligne avant de les avoir physiquement, il ne fait donc aucun doute que Metaverse a encore un long chemin à parcourir.

Une autre étape importante pour faire progresser la technologie Metaverse pourrait être l'avancement d'Internet, comme nous avons maintenant l'Internet 5G et l'Internet haut débit basé sur le cloud. Plusieurs expériences sont en cours pour apporter même l'Internet 6G le plus rapide à ce monde. Ce type de progrès rapide des nouvelles technologies innovantes aidera le monde numérique à monter et à mûrir. Il est donc prudent de dire que l'avenir de Metaverse est brillant.

Conclusion :

Le Metaverse est une idée passionnante qui offre des possibilités infinies pour apporter des changements. En effet, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, nous vivons déjà des projets de type Metaverse donc, il ne fait aucun doute que la technologie blockchain de nouvelle génération alimentera davantage de projets, et DeFi sera là pour intégrer les structures financières. La combinaison des innovations transformera la façon d'interagir avec ce monde dans l'espace virtuel.