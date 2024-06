Démystifier 5 mythes courants sur les communications Web3

Le marché de la cryptographie émerge d'un marché baissier difficile à l'approche de 2024, avec une augmentation stupéfiante de 90 % par rapport à son plus bas niveau de 2023 de la capitalisation boursière globale à 1,7 billion de dollars, et la valeur du Bitcoin a plus que doublé, passant de 16 000 $ en janvier 2023 à plus de 1 700 milliards de dollars. 73 000 $ en mars 2024. Cette augmentation est alimentée par des facteurs clés tels que l'approbation de l'ETF Spot Bitcoin, une participation institutionnelle accrue et des développements dans des domaines tels que les actifs du monde réel tokenisés (RWA), la modularité, les preuves de connaissance nulle, l'IA et l'infrastructure physique décentralisée. (DePIN) intégration.





Dans un paysage aussi dynamique avec l’émergence de nouveaux entrants et de nouveaux fonds, il devrait devenir de plus en plus difficile pour les projets, les applications et les écosystèmes de se distinguer au milieu du bruit médiatique croissant. Pour surmonter cet obstacle, établir une forte présence médiatique devient primordial non seulement pour la visibilité mais aussi pour lutter contre les perceptions négatives associées au Web3 et à la crypto.



Pour les directeurs marketing, les responsables de la communication et les spécialistes du marketing, il est désormais temps de créer des plans de communication qui éliminent le bruit et renforcent la confiance dans le monde en constante évolution du Web3. Dissiper les mythes sur les relations publiques est la première étape pour élaborer des stratégies de relations publiques efficaces. Commençons par démystifier ces idées fausses.





Mythe 1 : Nous n'avons pas encore besoin d'un plan de communication





Dans le paysage concurrentiel du développement de projets, la planification stratégique est primordiale pour soutenir la croissance. Une stratégie de communication complète garantit la clarté et la transparence de l'engagement communautaire, permettant aux projets d'avoir un meilleur contrôle sur leurs récits. Un exemple notable est le DeFi Education Fund lancé par Uniswap, qui a fait face à d’importantes réactions négatives à la suite d’une décision de financement communautaire. Bien qu'il ait alloué des millions de dollars de son trésor à utiliser sur cinq ans, une controverse a éclaté lorsqu'il a été a révélé que près de la moitié du fonds avait été décaissé soudainement. Cela a suscité de nombreuses critiques, remettant en question l'intégrité du fonds. Cependant, une clarification ultérieure a révélé une diversification stratégique évoluer dans un contexte d’incertitude réglementaire.





L’absence d’un plan approprié de diffusion de l’information a fait que le DeFi Education Fund a reçu une attention négative pour une décision importante pour la durabilité à long terme du Fonds. Cet épisode souligne l’importance de plans de communication efficaces pour comprendre les perceptions de la communauté et éviter les malentendus.





Fait : Un plan de communication est indispensable

Une communication efficace ne consiste pas seulement à transmettre des informations ; il s'agit de créer un récit qui trouve un écho auprès du public, qui suscite l'intérêt et qui favorise un sentiment de communauté autour du projet. De plus, le moment choisi pour une annonce est également crucial pour générer une dynamique positive en faveur du lancement d'un projet.





Mythe 2 : La technologie parlera d'elle-même





Même si la technologie de pointe est vitale, se fier uniquement à ses mérites peut créer des difficultés lors de la communication avec un public plus large. Dans le secteur compétitif et en évolution rapide du Web3, de nouveaux termes et offres technologiques sont créés très rapidement, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de suivre les dernières tendances. Un plan de communication solide peut non seulement aider à simplifier une technologie complexe pour atteindre un public plus large, mais il peut également aider à différencier les projets, en leur créant un espace de niche dans le récit médiatique.





A titre d'exemple, bien qu'il s'agisse d'un projet intéressant, = néant ; Fondation a un produit très technique, le rendant difficile à comprendre pour les masses. Par conséquent, = nul ; La stratégie de relations publiques de la Fondation ciblait spécifiquement les journalistes possédant des connaissances préexistantes en technologie ZK pour leur présenter le projet et son travail. Cela a aidé à surmonter l'obstacle de visibilité du projet, à cause duquel =nil; La Fondation est finalement devenue Le « projet crypto à surveiller » de CoinDesk.





Fait : les plans de communication permettent à la technologie de parler d'elle-même

Des projets réussis comme =nil ; Foundation démontre la relation symbiotique entre une technologie de pointe et une stratégie de communication experte. Dans le paysage dynamique du Web3, où la confiance est d'une importance primordiale, une stratégie de communication bien conçue peut améliorer considérablement la réputation d'un projet et la confiance de la communauté. En fin de compte, la technologie est primordiale, mais sans une stratégie de communication solide, elle ne peut pas attirer l’attention qu’elle mérite.

Mythe 3 : Le contenu payant et le parrainage d'événements accordent autant d'attention

Les articles en première page obtenus grâce à nos efforts ont une valeur plus grande et plus vraie que les campagnes médiatiques payantes. Coinbase La campagne payante de dans le Washington Post est un exemple flagrant de la façon dont de telles campagnes font plus de mal que de bien. La campagne comprenait des publicités dans le Washington Post et sur X, encourageant les utilisateurs de crypto-monnaie à dialoguer avec leurs représentants au Congrès et plaidant pour l'adoption d'une législation favorable à l'industrie de la crypto-monnaie. Cette campagne a reçu une réponse négative du grand public et s'est retourné encore plus contre lui lorsque le Washington Post a publié simultanément un article portant le titre " "Les crypto-sceptiques rejettent la poussée de lobbying public de l'industrie" . "





Au contraire, des histoires comme " La création du CZ de Binance : un regard exclusif sur les forces qui ont façonné le fondateur le plus puissant de la crypto-monnaie " dans Fortune et " L'homme derrière Ethereum s'inquiète de l'avenir de la cryptographie " mettant en vedette Vitalik Buterin dans le magazine TIME, a une plus grande influence que le contenu payant, comme en témoignent des mesures telles que la caractéristique du Time de Vitalik étant retweeté plus de quatre cents fois sur Twitter . De telles pièces authentiques réussissent historiquement à inspirer naturellement une plus grande confiance et une plus grande crédibilité au sein du public.





Fait : Le contenu payant et le parrainage d'événements ne sont pas synonymes d'attention positive

Ces exemples mettent en évidence l'importance des médias gagnés et la confiance inhérente associée aux analyses menées de manière indépendante, semblant plus authentiques contrairement aux efforts motivés uniquement par des efforts promotionnels rémunérés.





Mythe 4 : Nous pouvons simplement utiliser l'IA pour les relations publiques et le marketing





Le contenu généré par l’IA est rapide à produire. Cependant, il lui manque les qualités inhérentes à la création de récits médiatiques réussis qui touchent la corde sensible du public visé. L’utilisation de l’IA pour la création de contenu pose de nombreux défis, allant des problèmes de confidentialité et du manque de contact humain au risque accru d’inexactitudes. De plus, le contenu de l’IA est susceptible de produire des opinions biaisées basées sur les données utilisées pour entraîner le modèle lui-même. L’IA est tout simplement incapable de fournir la valeur qu’une équipe de relations publiques et de marketing peut apporter. Les professionnels des relations publiques sont capables de devenir des extensions de leurs clients Web3, en organisant soigneusement les récits médiatiques en fonction des tenants et des aboutissants de l'industrie.





Vous trouverez ci-dessous un tweet généré par l'IA pour EthDenver2024 et un brouillon de l'équipe Twitter post-YAP pour EthDenver, où vous pouvez constater certains problèmes inhérents :





"🚀 Des nouvelles passionnantes ! EthDenver 2024 se profile à l'horizon ! Marquez vos calendriers pour cet événement épique d'Ethereum, où innovateurs, développeurs et passionnés de crypto se réunissent pour façonner l'avenir de la blockchain. Restez à l'écoute des mises à jour et préparez-vous à plonger dans le monde de possibilités décentralisées 🔗💡 #EthDenver2024 #Blockchain #Ethereum".

Ce tweet généré par l'IA semble vague et manque de détails essentiels sur l'événement, tels que la date, les noms des principaux intervenants et une touche personnelle avec un appel à l'action clair.

Fait : l’IA seule ne peut pas être utilisée à des fins de relations publiques et de marketing

Les professionnels des relations publiques possèdent une compréhension approfondie du projet et, en nouant des relations solides avec les dirigeants, peuvent façonner un contenu de leadership éclairé qui trouve un écho auprès du public ainsi que de l'équipe du projet. Ces aspects relationnels et nuancés, qui constituent le fondement d’une communication efficace, ne peuvent pas être reproduits par l’IA, ce qui soulève également des préoccupations éthiques et juridiques.





Mythe 5 : Le marketing et les relations publiques sont la même chose





Les pratiques marketing impliquent la promotion de produits, de services et d'initiatives via des canaux tels que les médias sociaux, Crypto X étant la plate-forme préférée du secteur. Par exemple, celui de Coinbase Festival d'été en chaîne était un événement de lancement d'un mois qui célébrait le lancement de Base. Coca-Cola, ainsi que diverses organisations, artistes et influenceurs crypto-natifs, ont publié NFT d'art numérique exclusifs sur la base . Cette campagne a exploité le pouvoir des médias sociaux, ce qui a généré plus de 700 000 NFT créés par plus de 268 000 portefeuilles uniques en un mois , ce qui en fait l'une des campagnes marketing les plus emblématiques du secteur.





D’un autre côté, les relations publiques se concentrent sur l’établissement et le maintien de relations positives entre une entreprise, sa communauté et les médias, ce qui s’avère être un processus plus long. CZ, l'ancien PDG de Binance, a illustré les meilleures pratiques de relations publiques au cours de son mandat. Binance a démontré la puissance d'un engagement cohérent et actif dans le Web3, comme en témoigne sa réponse rapide et efficace aux nouvelles de un procès de la SEC plus tôt cette année. Binance a rapidement reconnu le dépôt, confirmé son authenticité et fourni un aperçu clair des changements à venir qui auraient un impact sur la plateforme. Cette approche proactive a rassuré les usagers et évité un exode massif. Binance avait déjà excellé dans l'exploitation de l'engagement pour relever les défis, comme lorsque FTX fait l’objet d’un examen minutieux l'année dernière. Même après la démission de CZ, il est resté très apprécié et manqué par sa communauté, le public et les utilisateurs.





Fait : le marketing et les relations publiques ne sont PAS la même chose

Le marketing fait référence à la promotion de produits, de services et d'initiatives, tandis que les relations publiques font référence à la création d'un canal de communication entre l'entreprise, la base d'utilisateurs et les médias. Ces deux pratiques font partie intégrante de la mise en œuvre réussie d’un réseau de communication solide, nécessaire à la durabilité globale d’une entreprise.





Démystifier ces mythes sur les relations publiques met en évidence le rôle essentiel d'un plan de communication solide dans l'élaboration du récit d'un projet Web3. Un tel plan améliore l'efficacité de vos stratégies et favorise un fort sentiment de communauté parmi les utilisateurs. Qu'il s'agisse de décomposer le jargon technique, de créer une véritable confiance et d'ajouter une touche humaine, un plan de relations publiques bien conçu est impératif pour créer une image publique complète et authentique de votre entreprise.





