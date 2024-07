Définir l'avenir du Bitcoin DeFi : les tokenomiques transparentes de la plateforme Jade98

Ordinaires. L'origine

Les ordinaux ont changé la donne dans le segment NFT en 2023. Depuis leur introduction dans la blockchain Bitcoin, les inscriptions quotidiennes ont montré une augmentation constante. À l’heure actuelle, il y a eu un total de 66 348 042 inscriptions.









Ordinals a introduit une approche innovante pour créer des NFT, des jetons mèmes et d'autres actifs numériques sur la blockchain Bitcoin. Cependant, cela a suscité de nombreuses discussions au sein de la communauté. Les ordinaux utilisent des inscriptions pour stocker le contenu directement sur la blockchain, ce qui suscite le scepticisme de nombreux utilisateurs quant à ses avantages globaux pour l'écosystème. Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que l’espace de bloc occupé par ces NFT pourrait potentiellement augmenter les frais et réduire la vitesse des transactions.





Au fil du temps, il est devenu clair que les ordinaux sont devenus un élément crucial de la blockchain Bitcoin, jetant les bases de leur intégration dans les échanges décentralisés, les protocoles de prêt et les plateformes d’agriculture de rendement.





Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a déclaré : « La technologie Bitcoin-NFT a le potentiel de favoriser l'innovation sur le marché des actifs numériques. » Il a également mentionné que la création d'applications et le développement ultérieur de la blockchain accéléreraient son adoption massive. Comme observé, le nombre de candidatures déposées a considérablement augmenté en 2024.









Compte tenu de cela, ce n’était qu’une question de temps avant que les Ordinals et la réalité augmentée (AR) immersive ne fusionnent.





La plateforme Jade98 présente les toutes premières inscriptions AR/VR (Jade ARdinals), destinées à redéfinir les standards des objets de collection numériques. Il a été créé pour améliorer l'efficacité, la transparence et l'engagement unique des utilisateurs dans le segment DeFi.





Avec la plateforme Jade98, vous pouvez non seulement mettre à niveau vos collections BRC existantes, mais également créer des collections ARdinal à partir de zéro.





Explorons la plateforme révolutionnaire Jade98, qui permet à ses utilisateurs de créer des Jade ARdinals et de gagner des récompenses pour leur activité.

À propos du jeton JD98

Pour comprendre l'ensemble de l'écosystème de la plateforme Jade98, il est important d'apprendre les principales fonctionnalités de son élément de base.





Le token JD98 est la pierre angulaire de tout l’écosystème. Il facilite les paiements pour les fonctionnalités de base, telles que l'utilisation des technologies AR, sur la plateforme. Les créateurs reçoivent également des récompenses de mise en jetons de 98 $ JD.





Son utilité principale est de prendre en charge les commissions et les transactions sur l’ensemble de la plateforme, lui servant ainsi d’élément vital.

Système de calcul basé sur l'époque : amélioration du contrôle et de la simplicité

Au cœur de la plateforme Jade98 se trouve le concept d'époques : des intervalles de temps fixes de 1999998 secondes. À la fin de chaque époque, des événements importants se produisent, tels que la réception par les joueurs de leurs récompenses JD98 ou l'incendie de la trésorerie.





Découvrez le schéma détaillé de la plateforme ci-dessous :









Il s’agit des principaux processus tokenomiques qui maintiennent la fonctionnalité et la rentabilité financière du système. Contrairement aux tokenomics de nombreuses autres plateformes DeFi, tous les processus de la plateforme Jade98 sont entièrement transparents, sans pièges cachés.





Examinons maintenant chacun de ces processus individuellement.

Revenus des services de plateforme : monétiser les services AR

La fourniture de services de réalité augmentée (AR) est au cœur du modèle de revenus de la plateforme de Jade. Vous avez la liberté de créer une collection ARdinal passionnante à partir de zéro, avec toutes les métadonnées. Dans l’ensemble, vous obtenez le package complet : créez votre AR, créez-le sur la blockchain et présentez votre chef-d’œuvre numérique unique.





Pour ces opportunités innovantes, les utilisateurs paient des frais de service en BTC lors du lancement des transactions monétaires (similaires au service d'inscription Luminex/Unisat).





Ces revenus sont collectés dans la trésorerie de la plateforme pour être distribués ultérieurement via divers mécanismes : pool de récompenses pour les joueurs, mécanisme de rachat et de brûlage et d'autres processus qui garantissent une croissance et une rentabilité soutenues de la plateforme Jade98.

Mécanisme de rachat et de brûlage

Une autre caractéristique importante de la plate-forme Jade98 est le mécanisme de rachat et de gravure, dans lequel 20 % des revenus entrants sont alloués à l'achat de jetons de 98 $ JD sur le marché.





Le processus est décrit en détail dans la partie supérieure de l'ensemble du schéma tokenomique de la plateforme Jade98.









Comme vous pouvez le voir, les utilisateurs de Service Revenue paient pour la création d'ARdinals, qui sont ensuite convertis en JD98 pour une gravure ultérieure, puis accumulés dans le Burning Treasury pour être systématiquement brûlés à la fin de chaque époque. Le système leur envoie une adresse Bitcoin Eater, augmentant ainsi la valeur du jeton.

Jalonnement : responsabiliser les détenteurs de jetons

Les jalonneurs sur la plateforme peuvent bénéficier de plusieurs moyens de mise en jeu, leur permettant d'extraire des jetons de la circulation et de les verrouiller au sein de la plateforme en échange d'une part des bénéfices générés au cours de l'époque.





Comme vous pouvez le voir dans une autre partie du système tokenomics, plusieurs méthodes de mise en jeu sont disponibles.

Jalonnement d'un seul actif (jeton JD98)

Dans ce cas, vous recevrez vos récompenses à la fin de l'époque.

Jalonnement multi-actifs (JD98 + ARdinals)

Pour le Jade Pair Staking, vous devrez vous procurer un ARdinal de la collection Jade ARdinals. Cela augmentera vos récompenses en misant un Jade ARdinal spécial avec 98$ JD.





Les montants des paiements et, par conséquent, l'indicateur APY sont affectés par :





Nombre de $JD98 empilés

Type de jalonnement que vous avez choisi

Rareté des ARdinaux jalonnés

Nombre de jours à l'époque où vos actifs ont été jalonnés

Nombre d'époques avant que cette position ne soit déjà jalonnée

Nombre de références d'un utilisateur et combien il a misé





Dans un premier temps, Simple Staking sera développé et lancé en utilisant une formule simplifiée. Au fil du temps, il sera enrichi en affinant la formule et en ajoutant des actifs supplémentaires pour booster.





Distribution des récompenses de jalonnement : garantir l’équité et l’efficacité

À la fin de chaque époque, les récompenses de l'époque précédente sont calculées et décaissées du pool de récompenses en jetons de 98 $ JD. Ainsi, de nouvelles récompenses sont envoyées aux utilisateurs toutes les trois à cinq semaines. Des revenus réguliers vous permettent de redistribuer correctement vos revenus et d'en réinvestir une partie pour des gains supplémentaires.





Les utilisateurs ont la possibilité de recevoir des paiements directement à leur adresse ou d'initier des transactions pour réclamer leurs récompenses, cette dernière option permettant de minimiser les frais de transaction.

De plus, les récompenses accumulées entraînent des intérêts composés si elles ne sont pas réclamées.





Conclusion

Chez Jade98 Platform, nous nous efforçons de développer un système tokenomics efficace et transparent qui améliorera non seulement les fonctionnalités AR/VR, mais contribuera également au succès de nos utilisateurs et augmentera leurs revenus.





L'intégration révolutionnaire des services AR avec Ordinals stimulera l'incorporation de la blockchain Bitcoin dans le secteur DeFi et son adoption massive dans le monde entier. Cela représente une nouvelle direction parfaite pour le développement d’applications immersives du monde réel et un moyen puissant de favoriser une économie numérique durable.





