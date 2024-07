Découvrir les préjugés sexistes dans les interactions journalistes-hommes politiques : méthodologie d’analyse

Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-NC-ND 4.0 DEED. Auteurs: (1) Brisha Jain, chercheuse indépendante Inde et [email protected] ; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Inde et [email protected].

4. MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Dans ce travail, nous avons principalement effectué une analyse quantitative pour découvrir les préjugés généraux dans l’interaction journaliste-homme politique indien. Plus précisément, nous avons effectué une analyse de fréquence à l'aide de tests statistiques, d'analyses d'émotions et d'analyses thématiques des tweets collectés.





Analyse statistique de la fréquence et de la popularité des interactions : pour analyser les préjugés sexistes dans la fréquence des interactions entre journalistes et politiciens, nous examinons la popularité des tweets entre journalistes et politiciens selon le sexe des politiciens. Si les journalistes promeuvent effectivement les préjugés sexistes, nous nous attendions à voir davantage de tweets de journalistes masculins mentionnant des hommes politiques plutôt que des femmes politiques. Nous attendons des femmes journalistes qu’elles tweetent moins ou autant sur les hommes politiques que sur les femmes politiques. Pour vérifier les préjugés sexistes dans l’attrait que les tweets des politiciens reçoivent de la part des journalistes, nous examinons également la popularité des tweets (via les retweets, les réponses et les likes pour ces tweets). Nous utilisons le test H de Kruskal-Wallis pour déterminer s'il existe des différences significatives dans les différentes catégories de tweets. De plus, nous utilisons le test U de Mann-Whitney par paire pour analyser les différences de popularité entre nos quatre catégories de manière plus détaillée.





Analyse des émotions : pour examiner les préjugés sexistes dans le contenu des tweets adressés aux politiciens par les journalistes, nous utilisons l'analyse des émotions des tweets (en utilisant TweetNLP, un outil de détection d'émotions multilingue spécifique à Twitter basé sur un grand modèle de langage de pointe [6]) de Catégories « MJ-MP », « MJ-FP », « FJ-MP » et « FJ-FP ». Plus précisément, nous cherchons à tester les différences dans ces tweets pour les expressions de « Colère », « Joie », « Optimisme » et « Tristesse ». Nous utilisons un test KruskalWallis H pour déterminer s'il existe des différences significatives dans les scores émotionnels des tweets (selon les quatre dimensions) de nos catégories.