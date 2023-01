Crypto Banking : DeFi à CeDeFi ?

La finance décentralisée (DeFi) perturbe actuellement le monde de la finance avec de nombreuses applications décentralisées (dApps) et des jetons qui surgissent pour offrir directement divers types de services financiers aux personnes. Cette méthode permet aux gens d'acheter, de vendre, d'économiser, d'échanger ou d'investir dans des actifs cryptographiques, tout comme ils avaient l'habitude d'effectuer des transactions avec des actifs financiers traditionnels. Les services DeFi peuvent être raisonnablement différenciés des services financiers traditionnels tels que le prêt-emprunt, l'utilisation des cartes bancaires, etc. Cependant, un concept plus récent est l'introduction de plates-formes qui se concentrent principalement sur l'intégration de la banque décentralisée et de la boulangerie traditionnelle.

La finance décentralisée (DeFi) perturbe actuellement le monde de la finance avec de nombreuses applications décentralisées (dApps) et des jetons qui surgissent pour offrir directement divers types de services financiers aux personnes. Ce n'était pas toujours le cas cependant. Il n'y a pas si longtemps, les institutions financières centralisées telles que les banques, les compagnies d'assurances, les courtiers en valeurs mobilières, etc., étaient les moyens établis d'accéder aux services financiers. Maintenant, la technologie blockchain a tout changé.





Inspirée par la nécessité de créer de la transparence et de la démocratie dans le monde de la finance (c'est-à-dire en éliminant les intermédiaires), la décentralisation a inauguré l'ère de la crypto-banque. C'est le processus par lequel les gens peuvent effectuer des transactions bancaires en utilisant des crypto-monnaies et des applications décentralisées. Grâce à cette méthode, les gens peuvent acheter, vendre, économiser, échanger ou investir dans des actifs cryptographiques, tout comme ils avaient l'habitude d'effectuer des transactions avec des actifs financiers traditionnels.





Initialement, la crypto-banque ou DeFi était bien séparée de la banque traditionnelle, également connue sous le nom de finance centralisée (CeFi). Cela était dû à des problèmes pratiques qui limitaient certaines fonctionnalités de transaction telles que l'utilisation de cartes bancaires, de guichets automatiques, d'épargne, de prêt et d'emprunt, etc. aux institutions CeFi traditionnelles avec une présence physique, tandis que les premières institutions DeFi se concentraient sur la génération, le transfert et l'échange de crypto. Certaines de ces premières applications DeFi incluent Bitcoin, Ethereum Network, Bitcoin Market, etc.





Par conséquent, la crypto-banque était principalement limitée à des applications décentralisées qui offraient des services facilement distinguables de ce qui pouvait être obtenu auprès des banques traditionnelles.





Cependant, à mesure que la technologie blockchain a continué de progresser, de plus en plus de services financiers sont désormais pris en charge sur des plates-formes décentralisées, ce qui fait que ces plates-formes ressemblent davantage à des applications CeDeFi (Centralized Decentralized Finance) qu'à de simples applications DeFi. Nous avons maintenant des services comme l'échange décentralisé sur des applications comme Uniswap, Pancakeswap, etc., la sauvegarde de crypto grâce à des pièces stables, l'agriculture de rendement et les services de prêt-emprunt sur des applications comme CoinRabbit, YouHolder, CoinLoan, etc. Plusieurs plateformes décentralisées comme CoinBase, Binace, MetaMask etc., offrent même tous ces services dans une seule application.





Cependant, un concept plus récent est l'introduction de plates-formes qui se concentrent principalement sur l'intégration de la banque décentralisée et de la boulangerie traditionnelle. Cette tendance est remarquable car elle fait passer fondamentalement l'accent de la crypto-banque de DeFi à davantage de CeDeFi. Des exemples de banques promouvant cette tendance comprennent à la fois des banques traditionnelles comme JP Morgan et HSBC , et des banques décentralisées comme Current et AgoraBank qui ont été principalement lancées avec un tel objectif.





Crypto Banking comme DeFi

La finance décentralisée est le fondement de la crypto-banque et la grande majorité des applications décentralisées disponibles peuvent être considérées comme se concentrant sur les services DeFi. Les services DeFi peuvent être raisonnablement différenciés des services financiers traditionnels tels que le prêt-emprunt, l'utilisation de cartes bancaires, etc. Certaines applications DeFi courantes sont présentées ci-dessous.





Des réseaux de chaînes de blocs comme Bitcoin, Ethereum, Binance, etc., qui servent d'infrastructure logicielle de base pour la création d'autres crypto-monnaies, et des applications décentralisées utilisées pour effectuer des transactions DeFi. Les portefeuilles Web 3 comme TrustWallet, WalletConnect, etc. qui sont utilisés dans la génération et la gestion des comptes de portefeuille crypto pour stocker, envoyer et recevoir de la crypto-monnaie. Les portefeuilles Web 3 visent à permettre aux individus d'avoir et de gérer un compte sur le réseau blockchain. Des ponts de chaîne croisés comme le pont Binance, Celer cBridge, le pont Umbria Narni, Wormhole, etc. qui permettent aux chaînes de blocs individuelles de se relier les unes aux autres pour faciliter une plus grande portée des transactions cryptographiques. Initialement, les blockchains individuelles étaient isolées dans leur fonctionnement. Des ponts inter-chaînes ont été développés pour faciliter la communication entre ces blockchains isolées et permettre le transfert d'actifs cryptographiques d'une blockchain à l'autre. Récemment, des technologies comme polkadot ont été créées qui permettent de créer de nouvelles blockchains avec une capacité intégrée de se connecter à d'autres blockchains. Cette liste n'est pas exhaustive car d'autres technologies de cryptographie axées sur DeFi peuvent être identifiées. Cependant, ce sont les principales et l'accent est mis ici sur la transition de ces technologies. Le Crypto Banking axé sur DeFi présente des avantages majeurs, mais afin de présenter aux clients d'autres services bancaires utiles obtenus auprès des banques traditionnelles, les plates-formes bancaires CeDeFi Crypto ont commencé à émerger.





Crypto Banking comme CeDeFi

Le concept de CeDeFi est apparu lorsque les gens des deux côtés du système financier (c'est-à-dire CeFi et DeFi) ont commencé à réaliser que si ces systèmes individuels avaient de grandes forces en eux-mêmes, ils étaient également assez limités lorsqu'ils étaient isolés. Par exemple, la banque traditionnelle a une légitimité, une présence physique et des services diversifiés, mais elle est trop centralisée. La banque décentralisée, quant à elle, est innovante, démocratisée et axée sur les personnes, mais les plates-formes DeFi plutôt nouvelles ne sont pas aussi connues ou fiables que les institutions financières décentralisées plus établies. De plus, même si les plateformes DeFi continuent de se diversifier, elles manquent toujours de certains services financiers facilement proposés par les institutions financières centralisées.





Par conséquent, il est devenu évident que la combinaison de ces deux méthodes d'offre de services financiers aurait un grand potentiel qui placerait toute institution dotée d'une telle capacité dans une position unique pour bénéficier des deux mondes. Cela s'est traduit par l'émergence d'institutions bancaires qui se concentrent sur l'offre à la fois de services bancaires traditionnels et de services bancaires décentralisés.





Cette intégration de la banque décentralisée et de la banque traditionnelle se produit de deux manières qui sont soulignées ci-dessous.





1. Les banques traditionnelles étendent leurs services au monde décentralisé.

Certaines banques traditionnelles existantes ont réalisé le grand potentiel de la finance décentralisée et recherchent différentes façons d'intégrer leurs services au monde DeFi pour bénéficier d'une telle technologie perturbatrice. Une façon populaire d'y parvenir est la création de «succursales» dans le métaverse par ces banques existantes. Par exemple, JP Morgan et HSBC se sont associés au métaverse The SandBox pour s'y établir tandis que Quontic Bank s'est implantée dans le métaverse Decentraland.





Cette tendance pourrait probablement se poursuivre alors que les institutions financières plus traditionnelles tentent de tirer parti de la révolution financière décentralisée.





2. Les banques décentralisées offrent des services décentralisés et traditionnels.

Un certain nombre de banques décentralisées ont également découvert le potentiel d'étendre leurs capacités pour fournir aux clients à la fois les services qui sont généralement disponibles sur les banques décentralisées et ceux qui sont disponibles sur les banques traditionnelles. Par conséquent, ils ont commencé à se présenter comme des banques décentralisées avec des services bancaires traditionnels. AgoraBank et Current bank sont deux exemples de telles banques. Ces deux banques sont décentralisées mais offrent également des services traditionnels comme l'utilisation de la carte bancaire, l'épargne avec intérêt, le prêt et l'emprunt, etc.









AgoraBank est un exemple déjà fonctionnel de ces récentes banques CeDeFi décentralisées, nous explorons donc davantage leurs opérations via AgoraBank.





Le projet Agora

AgoraBank est une banque décentralisée développée par une équipe de professionnels de la finance expérimentés pour rendre les services bancaires décentralisés et traditionnels facilement accessibles aux personnes sans avoir besoin d'intermédiaires. Sur agorabank.io les objectifs déclarés de la banque sont;





Créer une banque décentralisée qui appartient à ses utilisateurs.

Utilisez la technologie blockchain pour développer des solutions qui éliminent les intermédiaires.

Obtenez une transparence totale des transactions financières avec une sécurité maximale.

Tirez parti de DeFi pour créer un écosystème qui place les utilisateurs au centre de tout ce que nous faisons.

Redistribuer les revenus entre AgoraBank et nos utilisateurs de manière juste et équitable.





Cela illustre l'orientation de ces banques décentralisées qui intègrent les services des institutions traditionnelles dans leur fonctionnement.





Conclusion

Même s'il s'agit d'une technologie récente, la crypto-banque évolue très rapidement et se répand dans le monde de la finance traditionnelle. Cela s'est traduit par le développement de plateformes de services centralisées et décentralisées (CeDeFi), une tendance qui pourrait devenir l'avenir de la finance.