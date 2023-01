Counter-Strike : la guerre non officielle en Ukraine

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Il y a une dizaine d'années, j'ai regardé un documentaire de HBO, "Man at War". De quoi ça parle?





Eh bien, je vais partager avec vous le résumé de l'intrigue d'IMDB :





Un film sur la communauté internationale de personnes fascinées par la Seconde Guerre mondiale, qui réalisent leurs ambitions dans les jeux informatiques. Ils jouent le rôle de pilotes d'engins volants pendant la Seconde Guerre mondiale et participent à des batailles aériennes en temps réel. Certains d'entre eux le considèrent comme un passe-temps, mais pour beaucoup d'entre eux, le jeu est devenu leur vie. Une nouvelle espèce humaine est-elle née - Homo Virtualis ?





Oui, je sais, ça ne dit pas grand-chose. Il en va de même pour l'affiche officielle du film.





Il faut le voir pour ressentir la passion des gamers. Dix ans plus tard, j'ai encore de vifs souvenirs de joueurs habillés en uniformes de pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Certains articles étaient authentiques et, j'en suis sûr, chers. Je me souviens également que certains joueurs étaient des descendants directs ou des parents proches des pilotes réels de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez, vous jouez à un jeu avec une photo de votre grand-père à côté de votre écran avec toutes les médailles et tout. Parler d'honorer vos ancêtres héroïques dans le monde numérique. Sensationnel!





Il n'y a pas une seule critique, et la note IMDB est plutôt décevante - 6,9/10. Je ne suis pas fan de ces jeux de guerre où vous pilotez un avion ou conduisez un char, mais l'histoire de ces joueurs dévoués mérite tellement plus d'attention et d'éloges.





Maintenant, je dois être honnête et vous avertir que la camaraderie et l'animosité entre les joueurs ont été poussées à l'extrême. Ils ont donné l'impression que c'était une vraie guerre. Je sais juste que certains de ces gars ne seraient pas dérangés par le goût de la "vraie chose". Mais bon, c'est juste un jeu vidéo, n'est-ce pas ?

L'incontournable détour GTA

Avant d'en venir au point principal de mon histoire, je dois dire à contrecœur une chose ou deux sur les controverses de GTA, donc nous sommes clairs. C'est une longue liste, et je ne vais pas m'y attarder. C'est un territoire dangereux et douloureux. Je ne vais pas être un défenseur ou un accusateur parce que c'est un scénario perdant-perdant.





La réalité effrayante est que nous avons des gens qui ont franchi la frontière entre la fiction et la réalité de la manière la plus tragique. Le triple homicide à Fayette, Alabama , a été marqué par deux citations qu'il est inutile de discuter :





La vie est comme un jeu vidéo. Tout le monde doit mourir un jour.





Ce que nous disons, c'est que Devin Moore a été, en fait, formé pour faire ce qu'il a fait. On lui a donné un simulateur de meurtre. Il l'a acheté en tant que mineur. Il y a joué des centaines d'heures, ce qui est principalement un jeu de meurtre de flics. C'est notre théorie, que nous pensons pouvoir prouver à un jury en Alabama, que, sans la formation en jeux vidéo, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait.





Vous n'avez pas à deviner deux fois quelles répliques ont été prononcées par le meurtrier et lesquelles par l'activiste anti-jeux vidéo, n'est-ce pas ?





En même temps, on a des gens pour qui il y a un « lien » entre « The Catcher in the Rye » et les tueurs en série. Vous ne pouvez tout simplement pas gagner un argument dans ces situations. Vous ne pouvez que perdre la tête et votre âme de joueur innocent.

Tirez, mais gardez votre bouche fermée !

Je me considère comme un représentant fier et sentimental de la bonne vieille école de joueurs, que j'ai développée dans mon histoire sur Blizzard .





J'ai joué à CS 1.6 lorsque certaines têtes brûlées du jeu étaient encore en couches. J'ai toujours fait attention à mes manières de jouer. Certaines choses sont sacrées. Il existe des règles et une étiquette non écrites dans le monde CS. Tout comme dans "Highlander", le film.





Les cartes Counter-Strike sont des terres sacrées pour les joueurs. Lorsque vous commencez à jouer, vous fermez la porte du monde réel derrière vous. C'est la règle. C'est la tradition.





Malheureusement, la terre sainte est profanée.





Je n'ai aucun problème avec le pseudo ou l'avatar d'un joueur. Vous voulez CS:GO sous le nom de "SlavaUkraini", pas de problème. Vous voulez utiliser la photo de Poutine comme avatar, pas de problème.





Les vétérans de la guerre civile des Balkans (ex-Yougoslavie), sans doute l'un des plus sanglants et des plus cruels depuis la Seconde Guerre mondiale, font partie des joueurs de Counter-Strike les plus civilisés et les plus respectueux. Les joueurs ukrainiens et russes peuvent apprendre beaucoup d'eux.





Vous ne pouvez pas diffuser les films Netflix, commander un Happy Meal ou vous perdre dans les profondeurs de la jungle de PornHub, si vous êtes en Russie, car cela va arrêter la guerre en Ukraine.





Faut-il interdire tous les jeux vidéo de guerre alors que des gens se battent et meurent en Ukraine ? Non! Au contraire, je préfère avoir des gens « occupés » dans le virtuel que dans les zones de guerre réelles. Laissons le monde virtuel absorber et enfermer toutes les pulsions de haine et de meurtre de notre nature humaine imparfaite et des conflits politiques sans fin.





Malheureusement, ces jours-ci, je passe plus de temps à couper le son des joueurs ukrainiens et russes qu'à jouer à CS:GO, même si je ne comprends pas le mot qu'ils se crient dessus. Je discute avec des joueurs du monde entier. Nous sommes consternés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des joueurs de pays avec des différends séculaires et d'innombrables conflits. Aussi fou que cela puisse paraître, les jeux de guerre sont pour eux des zones de paix et d'amitié virtuelle, même s'ils ne durent que jusqu'à la fin du tour en cours.





Je ne suis pas le seul à ne pas avoir de sympathie, de respect ou de compréhension pour les braves guerriers du clavier de chaque côté du conflit en Ukraine. Le fait qu'ils jouent pendant que leurs compatriotes se battent et souffrent signifie l'une des choses suivantes : ils sont soit dans un endroit sûr, loin des zones de conflit, soit trop jeunes pour s'enrôler. Je ne sais pas ce qui est pire, être assez vieux, mais pas assez courageux pour aider son pays, pas nécessairement en portant et en utilisant les armes ("Hacksaw Ridge" me vient à l'esprit), ou si jeune, et déjà empoisonné de haine.

L'avenir des jeux de guerre - entre réalité sanglante et esquive de responsabilité





La vérité simple et indéniable sur les jeux de guerre présents et futurs est qu'ils sont basés sur des guerres passées. D'abord vient une guerre, puis un jeu à ce sujet, et non l'inverse. Donc, vous ne pouvez jamais blâmer les jeux de guerre, qu'ils les aiment ou non, qu'ils y jouent ou non.





Allez les gars, même les candidats aux concours de beauté ne croient pas à la « paix mondiale ». Demandez à Sandra Bullock.

Nous avons besoin de jeux vidéo de guerre pour attraper le génie maléfique de la guerre dans une bouteille (jeu), et ne jamais le lâcher.





Jouez avec des fusils de jeu de guerre ; ne jouez pas avec les vraies armes dans une vraie guerre. Pour corriger cette ligne d'un esprit clairement troublé, j'ai cité plus tôt dans mon histoire :





La vie n'est PAS comme un jeu vidéo. Tout le monde doit mourir un jour. VRAI, mais seulement dans un jeu, vous pouvez mourir plus d'une fois. N'OUBLIEZ PAS ÇA !

PAIX!!