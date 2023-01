Toutes les opinions exprimées ci-dessous sont les opinions personnelles de l'auteur et ne doivent pas constituer la base pour prendre des décisions d'investissement, ni être interprétées comme une recommandation ou un conseil pour s'engager dans des transactions d'investissement.

Pour le meilleur ou pour le pire, l'un des résultats intéressants de la pandémie et de la vague de pseudosciences qui en a résulté sur les réseaux sociaux est que nous sommes tous désormais imprégnés d'épidémiologie. Vous souvenez-vous de l'aplatissement de la courbe, de la distanciation sociale, des confinements, etc. ? Je parie que certains d'entre vous peuvent même se souvenir de R0 (R nul), ou du nombre d'humains en bonne santé que l'humain moyen infecté par le COVID infecte. Les camarades de la Grande Chine vivent toujours ce cauchemar, mais heureusement, le reste du monde a largement évolué. Les politiciens ont recentré leur talent pour la mauvaise orientation sur l'investissement de leurs électeurs dans la guerre pour la « réunification russe » - ou de « l'agression russe », selon de quel côté du rideau de fer vous résidez.





L'humanité mène maintenant une guerre sur deux fronts. Une guerre contre un virus invisible (je sais que votre commandant en chef vous a peut-être dit que le COVID est terminé, mais les virus n'adhèrent pas aux cycles électoraux et leurs impacts économiques persistent longtemps après la fermeture de la dernière clinique de test rapide) ; et une guerre mondiale non déclarée entre les États-Unis / l'OTAN et l'Eurasie / la Russie / la Chine. Les politiques actuelles des autorités budgétaires et monétaires sont motivées par leurs tentatives d'atténuer les effets économiques de ces deux conflits.





Étant donné que tous les politiciens - élus ou non - se concentrent sur des politiques myopes à court terme, ils s'abstiennent généralement d'imprimer de l'argent pour résoudre presque tous les problèmes. Il y a très peu de problèmes qu'une injection d'argent ne peut résoudre, ce qui fait souvent de l'impression d'argent la solution la plus simple et la plus rapide ; cela peut être fait immédiatement, sans beaucoup de discussion ou de délibération. L'alternative - la restructuration à long terme de notre économie mondiale - entraînerait une douleur immense pour certaines parties prenantes et nécessiterait d'avoir une conversation honnête sur le véritable état de notre civilisation. Ces deux exigences ne sont pas valables pour nos amis politiques à courte vue, donc, que votre gouvernement pratique le capitalisme, le communisme, le socialisme ou le fascisme, ils se tournent tous inévitablement vers «l'impression monétaire» pour couvrir tous les problèmes. .





Comme nous le savons, lorsque vous stimulez la demande avec de l'argent gratuit, les gens achètent de la merde. Quand les gens achètent trop de merde, le prix augmente. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Chaque pays du monde connaît une sorte d'inflation des biens, de la nourriture et/ou de l'énergie. Lorsque ces deux derniers sous-ensembles d'inflation augmentent rapidement, la plèbe autrefois docile se réveille et exige une action. Ils l'exprimeront soit dans les urnes, soit dans la rue, mais peu importe, ils seront entendus. Que seriez-vous prêt à faire pour nourrir votre enfant qui pleure et qui a faim ?





Les principales banques centrales du monde – la Réserve fédérale (Fed), la Banque populaire de Chine (PBOC), la Banque du Japon (BOJ), la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BOE) – ont toutes aidé leurs gouvernements en imprimant de l'argent d'une manière ou d'une autre pendant la pandémie. Ils s'inquiétaient tous de l'inflation qui s'ensuivrait et se sont depuis engagés par des mots (et, parfois, par des actes) à supprimer la liquidité fiduciaire et à resserrer les conditions monétaires.





Imaginez prendre un coup de pied rond au visage avec l'aimable autorisation de Nate Diaz. C'est probablement à peu près ce que les marchés financiers ont ressenti lorsque le fiat wampum des États-Unis et une poignée d'autres ont été retirés. Les marchés les plus touchés ont été les marchés de la dette souveraine, avec une déroute du marché obligataire qui a été presque la pire de l'histoire financière de l'humanité.





Dans le même temps, la troisième guerre mondiale non déclarée s'intensifie, marquée par les récentes attaques contre des gazoducs critiques (voir Nordstream I et II). La situation exerce une pression sur l'économie mondiale telle qu'elle est, et les effets financiers cumulatifs d'un retrait du crédit du système sont évidents. Les principales banques centrales ont commencé à revenir sur leurs promesses de lutter contre l'inflation, et la prochaine pandémie - le virus Yield Curve Control (YCC) - se propage rapidement. Sur un horizon suffisamment long, toutes les banques centrales succomberont. Voici un tableau de bord rapide de l'endroit où chacun se trouve actuellement.





BOE - Récemment revenu à l'assouplissement quantitatif (QE) afin de sauver son système financier, qui se transformera bientôt en YCC - nous en reparlerons plus tard.





BOJ - Poursuivre leur politique de YCC afin de sauver leur système bancaire et permettre au gouvernement d'emprunter à des taux abordables.





BCE - Continuer à imprimer de l'argent pour acheter les obligations des membres faibles de l'UE, mais s'est engagé à commencer bientôt le resserrement quantitatif (QT) - plus à ce sujet plus tard également.





PBOC - Redémarrage de l'imprimante à billets afin de fournir des liquidités au système bancaire pour soutenir la chute du marché de l'immobilier résidentiel.





Fed - Continue d'augmenter les taux d'intérêt et réduit son bilan via QT.





80% des banques centrales les plus importantes au niveau mondial ont rechuté et se sont engagées dans une forme d'impression monétaire. Seule la Fed est restée résolue face à un bain de sang sur les marchés financiers, déterminée à mener à bien sa quête désespérée pour étouffer l'inflation dont elle est au moins partiellement responsable - un point culminant de décennies de politiques économiques terribles avec une cerise sur le gâteau de la guerre mondiale. Haut.





De tous les types d'impression monétaire, le plus désastreux pour la valeur de la monnaie fiduciaire - et par extension, pour la société - est le YCC. En effet, cela oblige intrinsèquement les banques centrales à tenter de fixer le prix d'un marché obligataire de plusieurs billions de dollars. Les banques centrales qui s'engagent dans le YCC s'engagent essentiellement à étendre à l'infini leurs bilans de sorte qu'un taux d'intérêt particulier ne dépasse pas un plafond non naturel fixé par la banque centrale. Le marché gagne TOUJOURS, et le marché gagne en infligeant une inflation écrasante à l'ensemble de la civilisation humaine.





La politique YCC de la BOJ est la plus ancienne. La BOE vient effectivement de les rejoindre, et la thèse de mon essai de cette semaine est que la BCE n'est pas loin derrière. Un mouvement de la BCE vers YCC signifierait que la majorité (60%) des grandes banques centrales seraient engagées dans cette terrible politique. Je pourrais même affirmer que le nombre serait en fait de 80 %, puisque la PBOC travaille au sein du système financier chinois. Les Chinois ciblent régulièrement une certaine activité économique et fourniront tout montant de crédit nécessaire pour atteindre le chiffre.





Remarque : techniquement parlant, la BOE s'est engagée dans une opération limitée dans le temps de fixation des prix des obligations de 65 milliards de livres sterling qui, selon elle, ne s'étendra que sur les 13 prochaines semaines. Mais je soupçonne que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons le YCC de BOE. Une fois que vous admettez votre défaite face au marché, vous êtes indéfiniment sur le crochet. Maintenant que la BOE a annoncé qu'il serait nécessaire d'acheter votre Gilt à des prix gonflés, pourquoi ne leur vendriez-vous pas tous les Gilt que vous avez ? Les acteurs du marché qui profitent de cette politique ne feront que pousser la banque plus loin dans le trou qu'elle a elle-même creusé - donc je pense qu'il est prudent de supposer que la BOE relancera ce programme, et en tant que tel, je les compterai comme étant dans le camp YCC .





Le renversement soudain de la BOE - passant d'une banque déterminée à juguler l'inflation en augmentant les taux d'intérêt et le QT à l'achat d'un nombre illimité de gilts britanniques en quelques jours de bourse seulement - sert de bon modèle pour la façon dont je m'attends à ce que la BCE soit entraînée à coups de pied et hurlant de mettre en place une politique similaire. Alerte spoiler: tout cela est construit pour que le grand papa Fed succombe finalement au virus YCC et rejoigne ses compatriotes au pays des morts-vivants.

Threadneedle Street, Londres EC2R 8AH, Royaume-Uni

Un aparté rapide, avant de nous plonger dans les récentes faiblesses de la BOE : quelqu'un dans un salon de discussion dans lequel j'étais a récemment qualifié la famille royale britannique de "les Kardashian avec des couronnes", et cela m'a fait rire. La quantité d'attention que la famille royale recueille est triste pour moi. Peut-être que les politiciens britanniques n'auraient pas pu s'en tirer avec des contes de fées sur l'énergie et l'économie si leur population était aussi engagée dans leurs politiques que dans la façon dont la défunte reine a mal ou non traité Meghan, duchesse de Sussex.





Se remettre sur les rails – en réponse au COVID, la BOE a fait ce que font toutes les bonnes banques centrales face à une crise : elles ont imprimé des dat monay . Pour vous donner un peu de perspective historique, voici un graphique montrant les actifs totaux de la BOE en pourcentage du PIB depuis sa fondation au 18ème siècle.





Le Royaume-Uni a traversé de la merde au cours des trois derniers siècles. Pandémies, guerres d'empire, guerres civiles, guerres mondiales, etc. Mais même en tenant compte de tout cela, vous pouvez voir que le récent épisode d'impression monétaire de la BOE a été le plus agressif de tous les temps !

Total des actifs de la BOE en % du PIB (blanc) par rapport à l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni (jaune)

Pour en revenir au présent, voici comment l'inflation a réagi – avec un léger décalage – à ce qui a été l'assouplissement monétaire le plus agressif de l'histoire de la banque. Le roi Charles souhaite que la ligne dorée ci-dessus trace sa popularité au fil du temps, mais non - c'est juste une représentation de la souffrance de ses sujets.





La BOE a reconnu plus tôt que ses pairs qu'il fallait faire quelque chose contre l'inflation galopante que son impression monétaire avait déclenchée. La banque a même prévu dans son rapport d'août 2022 que l'inflation atteindrait un sommet de plus de 13 % d'ici la fin de l'année, avant de diminuer de manière agressive en 2023 et 2024.

Source : Rapport sur la politique monétaire (https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-report/2022/august-2022)__ août 2022, BOE

Dans une tentative d'améliorer la situation, la BOE a été la première grande banque centrale à commencer à réduire son bilan et à relever son taux directeur.





La première hausse des taux de la BOE a eu lieu en décembre 2021. N'oubliez pas qu'à l'époque, JayPow ne pensait même pas à augmenter les taux (il n'a rejoint ses amis de Threadneedle Street à la fête qu'en mars 2022).





Les décideurs politiques britanniques, comme la plupart de leurs frères du monde développé, croient aux contes de fées énergétiques. À savoir, que le monde développé - qui a essentiellement grandi en parallèle avec l'utilisation des hydrocarbures - pourrait, d'ici une année qui se termine par un 0 (2050), renoncer complètement à ces hydrocarbures pour l'éolien et le solaire moins énergivores. Le Royaume-Uni possède du charbon, du pétrole dans la mer du Nord et peut-être aussi du pétrole de schiste piégé – mais ces sources d'indépendance énergétique ont été écartées et la facture d'importation d'énergie du Royaume-Uni est devenue de plus en plus importante.





Source : ONS(https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/articles/trendsinukimportsandexportsoffuels/2022-06-29)





La troisième guerre mondiale est actuellement une guerre économique qui provoque une balkanisation des marchés de l'énergie, qui a été et restera fortement inflationniste. Un pays qui a poursuivi l'impression monétaire la plus agressive de son histoire et qui doit importer de l'énergie ne pourra tout simplement pas échapper aux mâchoires de l'inflation.

Le graphique ci-dessus montre clairement que l'inflation énergétique contribue largement à la douleur globale ressentie par la plèbe.





Le Royaume-Uni est frappé par un double coup dur : non seulement la BOE doit supprimer le crédit du système pour réduire la demande, mais les prix de l'énergie doivent également augmenter en raison des aspects inflationnistes de la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas une recette pour la croissance économique.





Boris Johnson a finalement obtenu sa récompense, et ce n'était pas à cause de ses bosses et de ses efforts pendant le verrouillage au 10 Downing St. – il a finalement été mis KO par les mauvaises performances économiques de son pays. Arrive le premier ministre Truss et sa joyeuse bande d'imbéciles, prêts à déployer la médecine éprouvée de n'importe quel gouvernement : des friandises pour tout le monde.





La semaine dernière, elle a dévoilé un nouveau budget bourré de mesures qui stimuleront assurément l'économie. Pour les riches, elle a réduit les taux d'imposition des sociétés et des particuliers. Pour les plus démunis, elle entend distribuer des bons d'achat pour payer l'augmentation des factures d'énergie. Hip Hip Hourra! C'est Margret Thatcher avec un nouveau tailleur-pantalon.





Pour paraphraser mon pote Jim Bianco, « le problème avec le budget de Truss, c'est qu'il fonctionnera ». Par travail, il entend qu'elle stimulera l'activité à un moment où l'inflation fait rage à plus de 10 %. Le marché obligataire aurait fortement préféré que Truss s'engage à augmenter les impôts et à réduire les dépenses publiques (c'est-à-dire l'austérité), mais les deux étaient absents du budget de Truss. Ainsi, le marché obligataire a fait une crise.





Voici un graphique du rendement du gilt à 30 ans. Comme vous pouvez le voir, dans les jours qui ont suivi l'annonce de son budget par Truss, les rendements ont le plus augmenté de l'histoire. Et rappelez-vous - le marché des gilts est le plus long marché obligataire continu au monde, nous parlons donc de quelques centaines d'années d'histoire.





Qu'il suffise de dire que le marché Gilt a mis du Cardi B et a montré au pôle qui est le patron.





Avant que cela ne se produise, la BOE était censée être super engagée dans la lutte contre l'inflation. À leur crédit, ils augmentaient en fait les taux à court terme et réduisaient la taille de leur bilan. Mais la hausse rapide des rendements menaçait de détruire TOUT le système financier britannique fortement endetté du jour au lendemain, les forçant à changer de cap.





Je n'entrerai pas dans trop de détails, mais la menace systémique pour le système bancaire britannique découlait de trucs comptables auxquels les régulateurs autorisaient les fonds de pension à participer. Essentiellement, les fonds de pension britanniques étaient autorisés à utiliser des dérivés à effet de levier sur les marchés des taux d'intérêt. pour faire correspondre leurs engagements. Les produits dérivés nécessitent une marge, et lorsque vous êtes à court de taux et que les taux augmentent, vous devez alors afficher plus de marge. Les fonds de pension n'avaient pas d'argent (ils ont tout dépensé pour essayer de ramasser des stonks et tout ce que leur banquier côté vente pouvait les bourrer), et la flambée historique des taux les aurait fait faire faillite du jour au lendemain. Le FT a une excellente description de la chicanerie qui s'est produite sous l'œil attentif de la BOE.





Ainsi, pour éviter une apocalypse financière, la BOE a abandonné en une seule matinée tout son dur labeur et est passée immédiatement à des achats illimités de gilts à longue échéance afin de bloquer les prix plus bas.





C'est une autre leçon de "jamais je ne combattrai une banque centrale". Le graphique ci-dessus représente le Gilt actuel de 30 ans en fuite. Le 28 septembre, après que la BOE a rallumé l'imprimante à billets, cette obligation a bougé de 30 %. Trente putain de pour cent ! C'est un mouvement quotidien sans précédent pour une obligation souveraine d'un marché développé. Vous pourriez penser que vous avez été investi dans une obligation offshore en USD d'un promoteur immobilier chinois - mais non, ce ne sont que les obligations gouvernementales de Sa Majesté.





Le besoin politique de distribuer des cadeaux à la population pour l'aider à lutter contre la terrible situation économique actuelle s'est heurté de plein fouet à la réalité financière. Étant donné que – comme toutes les économies modernes – le système financier britannique est basé sur la dette et fortement endetté, la banque centrale a fait ce qu'elle est censée faire : protéger le système financier de la déflation des prix des actifs. Rappelez-vous ceci : aussi mauvaise soit-elle en ce moment, l'inflation n'est pas leur priorité numéro un. L'exemple de la BOE n'aurait pas pu rendre cela plus clair. En quelques heures, ils ont jeté par la fenêtre près d'un an de politique monétaire prudente pour sauver le système financier. Et dans le processus, ils ont inauguré la fin du jeu (YCC).





Avant de nous installer sur le continent (et pardonnez-moi si vous vivez sur un continent autre que le continent européen, mais soyons honnêtes - vous n'êtes tout simplement pas culturellement pertinent), jouons à "Central Bankers Say the Darndest Things".





Voici ce que la BOE crachait avant la fusion :





Financial Times, 17 octobre 2021 "Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a averti dimanche qu'il " devrait agir " pour freiner la pression inflationniste, sans tenter de contredire les mouvements des marchés financiers qui ont intégré la première hausse des taux d'intérêt avant la fin de la an"





Discours du gouverneur Andrew Bailey sur 19 juillet 2022, "Soyons clairs, il n'y a pas de si ou de mais dans notre engagement envers l'objectif d'inflation de 2 % . C'est notre travail et c'est ce que nous ferons. »





L'annonce officielle de la politique monétaire du MPC, 4 août 2022 , « Le MPC prendra les mesures nécessaires pour ramener durablement l'inflation vers l'objectif de 2 % à moyen terme, conformément à sa mission .





Discours de septembre de Catherine Mann, membre du MPC, 5 septembre 2022 « un resserrement monétaire rapide et énergique , potentiellement suivi d'un maintien ou d'un renversement, est supérieur à l'approche graduelle, car cela est plus susceptible de promouvoir le rôle que les anticipations d'inflation peuvent jouer pour ramener l'inflation durablement à 2 % à moyen terme .





Et voici ce qu'ils ont dit lorsque leur système financier a failli exploser lors d'une séance de négociation :





Le 28 septembre , le comité de politique financière de la Banque d'Angleterre a noté les risques pour la stabilité financière du Royaume-Uni liés au dysfonctionnement du marché des gilts . Il a recommandé que des mesures soient prises et s'est félicité des plans de la Banque pour des achats temporaires et ciblés sur le marché des gilts pour des raisons de stabilité financière à un rythme urgent.





Hmm… apparemment c'est dysfonctionnel quand le prix baisse, mais fonctionnel quand le prix monte. Dans ce cas, puis-je qualifier mon portefeuille crypto de dysfonctionnel et obtenir un renflouement de la BOE ?





Passons maintenant à l'UE et à la BCE. La BCE essaie de mener le bon combat contre l'inflation, mais elle aussi succombera bientôt au virus YCC pour bon nombre des mêmes raisons que la BOE.

Tour ECB, Sonnemannstraße 20, 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Sur le plan économique, les deux seuls pays qui comptent dans l'UE sont la France et l'Allemagne. Tout l'objectif de l'histoire européenne moderne a été d'empêcher l'Allemagne et la Russie d'unir leurs forces. Les prouesses manufacturières des Allemands combinées aux matières premières russes bon marché pourraient changer la donne d'un point de vue géopolitique.





L'UE est un artifice - un stratagème politique de la France pour contenir l'Allemagne, que les Allemands n'ont accepté qu'en raison de leur culpabilité pendant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis partagent les intérêts de la France, eux aussi cachés dans l'ombre, prêts à empêcher toute véritable alliance entre l'Allemagne et la Russie. Une UE faible sert plutôt bien les intérêts politiques de l'Amérique. La masse continentale eurasienne doit être empêchée de s'unifier à tout prix. (Je paraphrase un peu papa Felix ici, car je sentais qu'une citation directe d'une partie substantielle de sa dernière missive me donnerait probablement une fessée.)





Comme pour tout dans la vie, déballer la politique énergétique de l'Allemagne est le meilleur moyen de comprendre pourquoi l'économie allemande est fondamentalement foutue, ainsi que pourquoi cela est catastrophique pour l'UE au sens large. L'Allemagne – le seul véritable moteur économique de l'UE – est rendue impuissante en raison d'un manque d'énergie abordable et, par conséquent, une dépression menace l'UE. Au milieu de ce malaise économique, le « syndicat » risque sérieusement de se fragmenter. Pour que la BCE garde l'UE intacte, elle devra probablement abandonner tout projet de réduction de son bilan et passer rapidement à la YCC pure et simple afin de sauver l'union politique impie qu'est l'UE.





La France, à son crédit – et je trouve très peu de choses géopolitiques à lui attribuer – a fait la chose intelligente et a tout misé sur l'énergie nucléaire. Environ 70 % de la production d'électricité est d'origine nucléaire (Source : AIEA). Par conséquent, leur base de fabrication peut résister à l'arrêt des flux de gaz russes. L'Allemagne, en revanche, ne le peut pas.





Mon garçon Zoltan a produit cet excellent graphique qui détaille à quel point l'Allemagne est foutue alors que le gaz russe bon marché est retiré de l'économie industrielle.

27 milliards de dollars de gaz russe alimentent près de 2 000 milliards de dollars de production économique allemande - un effet de levier énergétique effectif de près de 75x. Le public allemand a été amené à croire aux mêmes contes de fées énergétiques auxquels leurs politiciens ont adhéré et, par conséquent, ils ont massivement permis au parti vert de démanteler tous les efforts visant à construire un écosystème d'énergie nucléaire fonctionnel au cours des dernières décennies. Ainsi, contrairement à la France, le sabotage des gazoducs Nordstream I et II n'a littéralement laissé à l'Allemagne d'autre choix que d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL) américain et qatari coûteux via des superpétroliers.





Les grands médias vantent la capacité illimitée des Américains à envoyer du gaz bon marché en Europe. Mais, le gaz n'est bon marché que parce que l'Amérique n'est pas le producteur d'appoint pour le monde occidental. Si cela se produisait – ce qui entraînerait une hausse des prix de l'essence aux États-Unis – la plèbe ferait campagne pour l'arrêt des importations afin qu'elle ne paie pas plus pour chauffer ses maisons.





Dans ce scénario, les biens allemands auraient un prix nettement plus élevé (s'ils pouvaient être produits du tout). Nous pouvons déjà voir l'impact de la hausse des prix à la production en Allemagne, qui ont bondi de 46 % en glissement annuel selon la lecture d'août. En conséquence, le compte courant allemand se rapproche rapidement de zéro et entrera en territoire négatif peu de temps après.

Indice des prix à la production allemand % variation annuelle

Compte courant allemand

La raison pour laquelle cela est important est une construction curieuse appelée TARGET2. Écoutons de la bouche du cheval ce qu'est exactement ce battement :





TARGET2 est le système de règlement brut en temps réel (RTGS) détenu et exploité par l'Eurosystème. Les banques centrales et les banques commerciales peuvent soumettre des ordres de paiement en euros à TARGET2, où ils sont traités et réglés en monnaie de banque centrale, c'est-à-dire en monnaie détenue sur un compte auprès d'une banque centrale.





La source: BCE





Au cas où vous ne seriez pas imprégné de dogme économique, permettez-moi d'essayer d'expliquer cela dans ma langue vernaculaire.

Ce qui précède est un tableau des crédits et débits intra-UE entre les membres. C'est TARGET2. Parce que l'Allemagne est la centrale électrique de l'Europe et qu'elle gère des excédents commerciaux avec le reste des membres, on lui doit de l'argent. Pensez aux Grecs qui achètent des G-wagons avec des reconnaissances de dette. (En passant, j'ai récemment vu la camionnette G-wagon IRL - c'est putain de dur à cuire).

Si chaque pays de l'UE avait sa propre monnaie fiduciaire, le graphique ci-dessus vous indiquerait que le Deutsche Mark devrait être plus fort que la lire italienne. Il vous indique également que si le reste de l'Europe devait acheter des biens en dehors de l'UE, l'euro serait une monnaie beaucoup plus faible. Dans d'autres configurations politiques fédérales vs provinciales / étatiques, les déséquilibres sont atténués par des crédits et des débits entre les plus petites unités politiques. Cela est possible parce que ces systèmes sont généralement une union à la fois financière et budgétaire. Mais l'UE est purement financière, et donc le centre ne peut pas forcer la périphérie à régler les déséquilibres entre eux.





À ce jour, les Grecs n'ont jamais eu besoin d'acheter des Ford ou des Kia au lieu de BMW – mais que se passerait-il si l'Allemagne devait fermer ses usines de fabrication automobile en raison d'un manque d'énergie ?





Les Italiens se sont très bien entendus en achetant de l'ammoniac en Allemagne plutôt qu'en Chine - mais que se passerait-il si BASF devait fermer son usine de Ludwigshafen en raison d'un manque de gaz naturel abordable ?





Je suppose que vous commencez à voir le problème ici…





Toutes ces dettes que les pays de l'UE doivent généralement à l'Allemagne seraient soudainement dues à des producteurs étrangers comme l'Amérique, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, etc. Et puisque ces pays ne sont pas liés à une union non économique pour des raisons politiques, ils exigeront une monnaie fiduciaire «dure», comme l'USD, plutôt que le papier toilette (ou je suppose le plastique hygiénique) que sont devenus les euros.





Pour un politicien formé à l'économie keynésienne, quand on n'a pas les moyens de payer le prix du marché d'un bien, il existe une solution très simple. En tant que gouvernement, vous pouvez émettre des dettes et forcer la production à continuer. La dette est utilisée pour couvrir le différentiel de coût entre ce qu'une entreprise peut se permettre et le prix de l'énergie sur le marché international.





Les Allemands, en raison de leur mémoire institutionnelle de l'hyperinflation de la République de Weimar, sont très conservateurs en matière de politique monétaire. La seule chose qui retient encore plus la prodigalité à la BCE est la Bundesbank. Mais sans énergie bon marché, l'Allemagne devra tenter de se sortir de ses problèmes. Et comme tous les autres pays, ils émettront davantage d'obligations pour couvrir les transferts fiscaux.





Avec une plus grande offre de Bunds, le prix baissera. C'est un problème pour toute l'UE, car sans la discipline monétaire allemande, l'euro serait depuis longtemps devenu une monnaie poubelle semblable à tout autre marché émergent qui importe de l'énergie et de la nourriture et dont la main-d'œuvre n'est pas compétitive sur le marché mondial.





Toutes les autres obligations des pays de l'UE sont évaluées par rapport aux Bunds. En fait, l'opération d'impression monétaire de la BCE vise spécifiquement à maintenir l'écart entre les obligations des membres faibles de l'UE et le Bund à des niveaux raisonnables. Si le Bund baisse, tout le monde baisse.





Comme au Royaume-Uni, ce seront probablement les politiciens allemands en quête de réélection qui précipiteront une vente au Bunds. Ils promettront des cadeaux pour l'industrie et les particuliers afin d'atténuer l'impact économique du manque de gaz russe bon marché, et les investisseurs obligataires n'auront (naturellement) rien de tout cela. Tout comme sur le marché britannique des Gilts à long terme, les Bunds à long terme seront fumés. Alors que les rendements du Bund montent en flèche, la BCE sera confrontée à une multitude d'acteurs financiers très endettés qui deviendront instantanément insolvables s'ils marquent pour commercialiser leurs portefeuilles de dérivés à revenu fixe aux rendements plus élevés du Bund.





Un exemple de quelques goodies 4 da people : l'Allemagne s'est engagée à dépenser 200 milliards d'euros pour aider les consommateurs et les entreprises à faire face aux prix de l'énergie, y compris promouvoir production d'énergie renouvelable.





Et cela, mesdames et germes, c'est comment et pourquoi la BCE abandonnera immédiatement QT, passera à un programme de QE provisoire pour normaliser le Bund et tous les autres marchés obligataires de l'UE, et finira par passer à YCC alors que le marché vomit les obligations de tous bords entre les mains aimantes de Christine Lagarde. Je parie qu'elle a aussi des mains douces.





Alors que l'économie allemande s'auto-implose, le marché du Bund à 30 ans a déjà commencé à s'en apercevoir. Regardez la hausse fulgurante des rendements qui a commencé en 2021.

Rendement actuel du Bund à 30 ans

Jouons à "La BCE dit les choses les plus folles":





« Nous avons pris la décision d'aujourd'hui et prévoyons de relever encore les taux d'intérêt, car l'inflation reste beaucoup trop élevée et devrait rester au-dessus de notre objectif pendant une période prolongée . » - Christine Lagarde, conférence de presse de la BCE, 8 septembre





"Le Conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ses instruments dans le cadre de son mandat pour garantir que l'inflation se stabilise à son objectif de 2 % à moyen terme."- Décision monétaire de la BCE , 21 juillet



« Une inflation élevée est un défi majeur pour nous tous. Le Conseil des gouverneurs veillera à ce que l'inflation revienne à notre cible de 2 % à moyen terme. Conférence de presse de la BCE , 9 juin





C'est l'avant, et j'ai hâte de lire l'après. J'imagine que, comme la BOE, la BCE invoquera le dysfonctionnement des marchés de la dette comme raison pour abandonner son projet de réduire si rapidement son bilan et de reprendre le QE une fois de plus.

Quatre-vingt pourcent

J'aime mon YCC tout comme j'aime mon chocolat noir - 80% et plus. Une fois que vous devenez noir, vous ne revenez jamais en arrière ;).





Alors que 80 % des principales banques centrales mondiales procèdent à un QE et/ou sont sur le point de passer directement à YCC, est-ce suffisant pour surmonter la dureté de Sir Powell en ce qui concerne le prix des actifs risqués fongibles ?





L'or et la cryptographie sont des actifs fongibles à risque mondiaux. Un lingot d'or est un lingot d'or que vous soyez à New York, Londres, Francfort, Tokyo ou Shanghai, et il en va de même pour un Satoshi.





Au fur et à mesure que de plus en plus d'euros, de yens, de renminbi et de livres sont imprimés, à un moment donné, les gens commenceront à transférer leurs économies de ces devises vers des dollars ou d'autres réserves de valeur. Cela signifie que l'USD continuera à se renforcer tant que la Fed continuera d'augmenter ses taux et de réduire son bilan. Mais, l'or/EUR et le BTC/JPY pourraient également attraper une forte offre.





Étant donné que les marchés de l'or et de la cryptographie sont beaucoup plus petits que les billions de monnaie fiduciaire qui seront imprimés, en termes de devises autres que l'USD, ces actifs s'apprécieront. Maintenant, parce que nous nous soucions du prix mondial, ou du prix en USD, d'un point de vue commercial, ces flux n'ont d'importance que dans un cas spécifique. Si le prix BTC/EUR s'apprécie plus rapidement que l'EUR/USD ne baisse, alors un arbitrage existe. Voici comment cela fonctionne :





Un investisseur basé en USD remarque le prix élevé du BTC en euros. Cet investisseur emprunte des USD, puis les vend au lieu d'acheter des BTC. Ensuite, ils vendent du BTC au lieu d'acheter de l'EUR. Ensuite, ils vendent de l'EUR au lieu d'acheter de l'USD. L'investisseur rembourse le prêt en USD et le reste est son profit.





Cet arbitrage FX triangulaire poussera le prix mondial / USD du BTC en ligne avec le prix élevé du BTC en EUR, JPY, CNY et GBP.





Alors que les banques centrales non-Fed prennent très au sérieux la tâche d'imprimer de l'argent, même si la Fed continue QT - ce que je ne pense pas qu'elles seront en mesure de faire bien plus longtemps que début 2023 - de petites réserves de valeur comme l'or et Bitcoin pourrait encore augmenter.





"Arthur, c'est juste plus de copium", pourriez-vous répliquer.





Et à cela, je dis : patience. Ce processus ne sera pas immédiat. Les fonctions de forçage économique et politique dont j'ai parlé ne se produiront pas du jour au lendemain. Mais, il ressort clairement de l'exemple de la BOE qu'une fois que les politiciens auront mis en place les politiques nécessaires pour apaiser leur électorat, les marchés obligataires n'auront rien de tout cela. Il n'y a pas de solution immédiate à des décennies de mauvaises décisions en matière de politique énergétique. Par conséquent, l'impression monétaire sera la seule option politiquement opportune. Une fois que les marchés obligataires verront ce qui s'en vient, avec des budgets de plus en plus stimulants, les rendements augmenteront et le système financier basé sur la dette fiduciaire surendetté s'effondrera rapidement - suivi par l'apparition tout aussi rapide d'un plan de sauvetage monétaire.





L'Amérique est autosuffisante en nourriture, en carburant et en personnes. La Chine, l'Europe, le Japon et le Royaume-Uni ne sont pas aussi bénis. L'Amérique peut être une autarcie si elle veut. En conséquence, la Fed a le luxe de pouvoir donner la priorité aux préoccupations politiques intérieures concernant l'inflation au-delà de l'approvisionnement du monde (et de la plupart de ses alliés) avec un flux constant de dollars. Un flux constant de dollars permet au reste du monde d'imprimer leurs devises tout en se permettant d'acheter de l'énergie en dollars américains. C'est un jeu relatif, et si le joueur le plus fort suit son propre chemin, tout le monde souffre.





Je travaille à la création d'un indice pondéré par le PIB qui représente le montant d'argent imprimé par ces cinq banques centrales. Je le partagerai, ainsi que son rythme de changement, quand il sera prêt. Cela nous donnera un moyen de suivre visuellement le point auquel l'impression monétaire des 80% éclipse le resserrement de la Fed.