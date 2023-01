Build to Rent DAO : Pionnier du concept de « rent-to-earn »

les « nomades numériques » sont mobiles comme jamais auparavant ; ils peuvent à la fois se déplacer à l'intérieur et à travers les frontières. Ils sont les pionniers d'une nouvelle société « informationnelle ». Comme ils ne possèdent pas leur propre bien immobilier, les nomades numériques ne sont « pas durables » dans ce monde. Le système de tokenisation immobilière permet aux utilisateurs de louer des objets auprès d'une organisation autonome décentralisée ou DAO au lieu de les acheter. Plus un utilisateur détient de jetons, plus son pouvoir de vote est élevé.

LEARN MORE ABOUT @0X180DB 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @0X180DB 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Le projet de village urbain : une vision pour des maisons vivables, durables et abordables





Alors que le système capitaliste moderne prenait forme, ses pays durcissaient les règles d'entrée. Les travailleurs migrants - des invités indésirables, en fait - étaient donc sous-payés par rapport aux locaux. Cela, à son tour, a déclenché des taux de chômage et a imposé un fardeau supplémentaire à l'État.





A l'ère du numérique, un nouveau type d'emploi s'est généralisé, celui des emplois à distance. Les partisans de ce concept - les « nomades numériques » - sont mobiles comme jamais auparavant ; ils peuvent à la fois se déplacer à l'intérieur et à travers les frontières. Ils sont les bienvenus dans divers pays car ils sont riches et bien éduqués, ils ne rivalisent pas avec les locaux pour leur emploi ; ils peuvent également contribuer à la croissance de l'économie des pays dans lesquels ils résident à la fois. D'ici 2022, 46 pays ont mis en place les cadres réglementaires visant à attirer les nomades numériques.





Les nomades numériques sont les pionniers d'une nouvelle société « informationnelle ». Au fur et à mesure de son développement, un changement de paradigme majeur dans les habitudes de consommation devient évident. Nous avons déjà été témoins de l'intérêt accru pour l'"économie du partage". L'autopartage, les services de streaming, le co-working et les plateformes de co-living sont devenus monnaie courante à court terme. En fin de compte, l'économie du partage s'accompagne d'un message fondamental pour une personne moderne de l'ère numérique :





Vous n'avez pas besoin de posséder quelque chose pour l'utiliser





Avec des restrictions de migration assouplies et une utilisation accrue des instruments de l'économie du partage, les nomades numériques peuvent confortablement résider où ils veulent.





Le confort commence par un espace de vie

Les architectes modernes se concentrent sur la création de conceptions pour des espaces de vie confortables. Par exemple, IKEA, Studio10 et le bureau d'architecture EFFECT travaillent sur le projet The Urban Village . Avec la fusion des idées modernistes sur l'espace de vie futur, nous pouvons reconsidérer la façon dont les gens possèdent et utilisent l'immobilier dans une société numérique.





Par exemple, un nomade numérique pourrait être intéressé à passer sa jeunesse à New York avec ses opportunités de travail, sa vie adulte à Copenhague avec son écosystème de services publics développé, puis il/elle pourrait prendre sa retraite dans la paisible Zurich. De plus, au cours de sa vie, il pourrait être intéressé à voyager sur une côte près de Porto ou dans la merveilleuse ville de Tokyo.





Ce mode de vie change radicalement la façon dont nous percevons la notion de propriété : désormais, elle devient un fardeau et non plus une opportunité tandis qu'une location de logement devient un choix judicieux. La location devient un moyen souple et pertinent de profiter d'un niveau de vie élevé à moindre coût. Mais il existe une pléthore d'opportunités de location dans chaque pays, sans parler d'Airbnb. Alors, quelle est la prochaine étape ?





Contrairement au propriétaire, les locataires ne peuvent pas utiliser l'immobilier comme un atout. La propriété immobilière est un « refuge » pour beaucoup ; les propriétaires sont « durables » dans ce monde tandis que leurs locataires sont « non durables ». Voici un compromis critique : posséder un bien immobilier entraîne une mobilité limitée, mais une durabilité accrue et vice versa : comme ils ne possèdent pas leur propre bien immobilier, les nomades numériques sont « non durables » dans ce monde.









La tokenisation immobilière est le moyen de résoudre ce problème

Le système de tokenisation immobilière permet aux utilisateurs de louer des objets auprès d'une organisation autonome décentralisée ou DAO au lieu de les acheter. Avec chaque paiement de location, le locataire reçoit des jetons de gouvernance . Cela fonctionne un peu comme un programme de fidélité avec des bonus de cashback. Les détenteurs de jetons peuvent avoir leur mot à dire lors de référendums cruciaux. Plus un utilisateur détient de jetons, plus son pouvoir de vote est élevé. Ce pouvoir lui permet d'ajuster les tarifs de location, un élément des plus sensibles pour les locataires.





À son tour, pour construire de nouveaux biens immobiliers à louer, un DAO a besoin d'investissements. Ils peuvent être levés grâce à des jetons d'actions adossés à des biens immobiliers. Les détenteurs de jetons d'actions ne peuvent pas participer au vote, mais ils peuvent convertir leurs jetons en crypto-monnaie afin de récupérer leurs fonds ainsi que la part des revenus de DAO proportionnellement à leurs investissements.





Les revenus sont une motivation clé pour les investisseurs à participer à un tel DAO ; ils sont intéressés par des taux élevés (taux plus élevés = revenus plus importants). Cette fonctionnalité ouvre les opportunités d'opérations de marché entre les détenteurs de jetons, car les investisseurs et les prêteurs peuvent échanger des jetons d'actions et des jetons de gouvernance entre eux.





Les investisseurs seront intéressés par un revenu maximum ; cela les motivera à échanger des jetons d'actions contre des jetons de gouvernance afin d'ajuster les tarifs de location. En tant que tel, il y aura un catalyseur pour la demande de jetons de gouvernance et l'offre de jetons d'action. À leur tour, les locataires seront motivés à devenir les « propriétaires » de biens immobiliers en achetant des jetons d'actions ; cela catalysera leur demande et affectera l'offre de jetons de gouvernance.

Par conséquent, l'équilibre entre ces groupes rendra les tarifs de location équitables et démocratiques.





En bout de ligne

La tokenisation de la propriété privée est une base technique pour la mobilité et la durabilité d'une personne dans un monde numérique.





L'évolution des concepts existants devrait conduire à l'émergence d'un nouveau service de location immobilière. Ce service est conçu pour permettre à ses utilisateurs de créer un espace de vie dans chaque pays de présence.





Si vous êtes intéressé par une relocalisation, merci de le préciser dans le dossier de candidature : la copie exacte de votre espace de vie existant vous attendra. Ne payez que pour les services que vous utilisez réellement. Pas besoin de cafetière ? Supprimez-le dans le configurateur et réduisez votre mensualité. Obtenez vos jetons de gouvernance en cashback pour l'utilisation du service et ajustez votre futur taux de location.





De plus, vous pouvez échanger vos jetons de gouvernance contre des jetons d'actions et commencer à posséder des biens immobiliers dans divers pays. D'autres articles couvriront les caractéristiques du service et ses détails symboliques.





Nous apprécierions toute sorte de commentaires de la part des personnes intéressées à observer le service, soutenant ses efforts avec leurs compétences ainsi que de tous les passionnés : veuillez nous contacter par e-mail : [email protected] et dans les commentaires.