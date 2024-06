Construire l'avenir du cloud : le parcours de Sreedevi Velagala dans l'architecture AWS

Le parcours de Sreedevi Velagala dans le monde en constante évolution de la technologie est une histoire de dévouement, d'adaptation et de volonté de repousser les limites. Avec plus de deux décennies d'expérience, elle est devenue une figure respectée de l'architecture cloud AWS, aidant les organisations à naviguer dans les complexités de cette technologie puissante.





Le parcours de Sreedevi a commencé en tant que développeur chez Wipro Technologies en Inde. Au cours des 15 années suivantes, elle a gravi les échelons de l'entreprise, travaillant avec des géants financiers comme UBS, Barclays Capital et Citibank. Elle a perfectionné ses compétences en gestion de projets logiciels, en naviguant dans le monde complexe du commerce international. Elle a notamment occupé des postes de direction tels que vice-présidente adjointe, puis vice-présidente, dirigeant des équipes dans toute la région Asie-Pacifique.





La transition vers l'architecture des solutions AWS n'était pas seulement un changement technique. Cela exigeait une compréhension globale des besoins spécifiques d’un client. Sreedevi s'efforce de concevoir des solutions qui exploitent les services AWS les plus adaptés, garantissant une sécurité et une rentabilité optimales pour chaque client. Rester informé de l'écosystème AWS en constante évolution est devenu crucial pour son succès.





La migration d'applications existantes vers le cloud peut être une tâche délicate. L'expertise de Sreedevi réside dans une planification méticuleuse, la sélection des services AWS les plus appropriés et la garantie d'un processus de transfert de données transparent avec un temps d'arrêt minimal. Guider les équipes tout au long de ce processus complexe témoigne de sa compétence.





Cependant, Sreedevi comprend que la mise en œuvre n’est que la première étape. Doter l’équipe du client des connaissances et des compétences nécessaires pour gérer et maintenir la solution est tout aussi important. Cela implique souvent de créer une documentation détaillée et d’organiser des sessions de formation complètes. En responsabilisant l'équipe du client, Sreedevi assure le bon fonctionnement quotidien de la solution cloud mise en œuvre et facilite le dépannage efficace des problèmes courants.





Chez Fannie Mae, le leadership de Sreedevi impliquait la conception et la mise en œuvre de solutions hautement personnalisées tirant parti de l'infrastructure robuste d'AWS. Elle a approfondi pour comprendre les défis uniques de Fannie Mae au sein du secteur hypothécaire. En utilisant les services AWS avancés, Sreedevi a habilement conçu des architectures évolutives, fiables et sécurisées qui répondaient aux exigences complexes de traitement des données, d'analyse et de conformité.





Ses qualités de leadership ont été davantage mises en valeur chez Cognizant Technology Solutions. En tant qu'architecte de solutions AWS senior, elle a dirigé une équipe qui a élaboré des solutions complexes au sein de l'écosystème AWS. L'un de ces projets impliquait la conception architecturale et la mise en œuvre d'applications financières critiques pour la banque OFG. L'approche méticuleuse de Sreedevi a assuré une haute disponibilité, des performances et une sécurité pour les applications d'OFG Bank.





Aujourd'hui, Sreedevi se trouve à l'avant-garde d'une nouvelle frontière : l'IA générative dans le paysage du cloud. Elle travaille en étroite collaboration avec les clients AWS, en étudiant leurs besoins spécifiques liés à l'IA générative, notamment les grands modèles linguistiques (LLM), les bases de données vectorielles et les flux de travail de génération augmentée de récupération (RAG).





Sreedevi participe activement au développement de nouveaux actifs techniques, tels que les conseils et solutions AWS, qui englobent les architectures techniques, la documentation et le code. Ces actifs réutilisables accéléreront considérablement l’adoption de nouvelles technologies en fournissant aux clients des composants prédéfinis, rationalisant ainsi le processus de développement.





L'engagement de Sreedevi s'étend au-delà de son travail avec les clients. Elle est une ardente défenseure des communautés open source, apportant activement son expertise et ses connaissances. En outre, elle sert de conseillère de confiance auprès des clients, les guidant sur la manière dont les solutions AWS peuvent optimiser les coûts de calcul pour les projets d'IA générative. Son dévouement à former les clients et les autres architectes de solutions techniques AWS favorise un environnement de collaboration et de partage des connaissances au sein de la communauté du cloud computing.





Le parcours remarquable de Sreedevi Velagala illustre l'esprit d'innovation et d'excellence dans le monde en constante expansion du cloud computing. Alors qu’elle continue d’explorer le potentiel de l’IA générative et de favoriser une culture de partage des connaissances, Sreedevi façonne sans aucun doute l’avenir de l’architecture cloud et son potentiel de transformation.





