Concours d'écriture HackerNoon : Comment les éditeurs votent pour les gagnants 🗳️

Vous êtes-vous déjà demandé comment vos participations au concours d'écriture HackerNoon sont évaluées ? Ce fil Slogging par Utsav Jaiswal, David, Limarc et Linh s'est produit dans le sondage du concours d'écriture Web3 de la chaîne officielle #writing-contests de HackerNoon et vous donne un aperçu du processus de vote et d'évaluation. Les résultats du sondage seront partagés sous peu dans l'annonce finale du concours d'écriture web3.

Les concours d' écriture HackerNoon sont devenus les favoris de tous pour une raison. Félicitations à nos super sponsors ; HackerNoon a distribué les récompenses dans la communauté HackerNoon à partir d'un prize pool de 225 000 $ à ce jour !

Restez à l'écoute et profitez de ce fil :

Je vote pour #1 - "Avec la technologie blockchain, il est désormais possible de décentraliser le graphe social où, au lieu des entreprises, chaque utilisateur possède son profil et tous les messages et relations qu'il contient."



Mon point de vue - c'est un vrai problème de base de données. Les bases de données relationnelles sont un gâchis et avec la décentralisation, nous pouvons avoir des identifiants décentralisés mappés de manière indépendante de la plate-forme.

# 2 est un journalisme d'investigation plutôt décent, mais je ne vote pas pour lui.

#3 - J'ai un petit faible pour l'auteur qui écrit pour nous et qui code sur Ethereum. Parallèles intéressants avec l'enfer de Dante, mais laissez tomber celui-ci parce qu'un parti pris évident est évident.

Et bien 3 votes sont recommandés ! Mais choisir de n'exercer qu'un seul vote est une façon de voter.

Je vais continuer jusqu'à ce que j'atteigne le #10 David :savage-joy:

Je vote pour #4 - J'aime beaucoup l'écriture et je pense que la structure de l'histoire est bien faite et bien pensée. Lorsqu'il parle du Web3, il déclare : « Les promoteurs en parlent avec une telle lueur intense sur le visage que les gens sont devenus trop aveugles pour les croire.



SAUVAGE et poétique.

# 2 a obtenu une belle couverture sur le Web - Cointelegraph, Investing dotcom, FXStreet, etc. https://twitter.com/hackernoon/status/1565761417076252672/photo/1

Alerte spoiler : la dernière phrase du numéro 3 est " Dangers courants : dégénérescence complète". De plus, je pense que l'auteur réussit admirablement la comparaison entre l'abîme et le web3.

J'ai utilisé mon dernier vote sur le n ° 6 parce que je suis tout à fait d'accord pour ajouter des plongées plus profondes à Internet - d'autant plus que l'utilisation des contrats intelligents est en hausse.

#4 - Précédemment publié sur ce stupide site si automatique non. Blague à part, c'est plus une collection d'opinions donc je garde mes 2 votes pour les autres

#5 - Vraiment une bonne vision personnelle des limitations séculaires des contrats intelligents. De plus, jette de l'ombre sur Ev Williams et obtient ainsi mon vote :savage-joy:

# 6 - titre un peu trompeur. Pas de plongée profonde. Plus comme un "Comment rédiger votre premier contrat intelligent avec exemple".

#7 est très timide.

# 8 - Une rage pure exprimée sous forme d'histoire. Je l'aime. "Et si je vous disais que cette esthétique d'entreprise en décomposition (pour laquelle, entre autres, Meta a dépensé 10 milliards en 2021) n'est pas le problème, mais un symptôme de notre condition terminale ?"



et



"Sous les pages brillantes de leurs rapports qui décrivent l'opportunité d'une expansion commerciale verticale et horizontale totale, se cache un sentiment indubitable de vide rempli de nostalgie. Nous sommes obligés de mettre nos casques et de nous évader dans un monde numérique haute fidélité, étrangement similaire Dans ce monde, des visages caricaturaux aux traits réduits au minimum sur des torses flottants et des mains désincarnées (nous ne pouvons pas restituer avec précision les bras complets dans les machines de réalité virtuelle disponibles dans le commerce) se livrent à des activités trop familières : jouer aux échecs ou au tennis, se tenir debout devant des monuments, aller à un concert ou faire d'autres rencontres. »



def obtenir mon vote - même si je dois supprimer 1 des autres

Peut-être devrions-nous renommer #6 ?

# 9 me force à retirer mon vote de l'une des histoires précédentes. Désolé Mason Pelt -



"Les marqueurs de localisation et les données continuent de devenir plus précis, et nos appareils portables deviennent plus intelligents avec des vitesses de traitement plus rapides. Cela signifie des environnements personnalisés construits au-dessus du monde réel et présente des opportunités uniques et intéressantes pour l'engagement civique, l'impact social et bien sûr les jeux. ."



"En pratique, cela signifie que le métaverse est actuellement "instancié", ce qui signifie que la plupart des expériences ont des limites et ne sont pas connectées à d'autres expériences. Vous devez toujours vous "connecter" et lancer différents logiciels ou matériels pour accéder à différentes instances. pour que le métaverse soit vraiment ouvert, nous avons besoin de moteurs de jeu interopérables et d'une couche d'économie virtuelle."

Bien sûr le jeu !

# 10 - j'adore le titre opiniâtre - malheureusement, d'autres histoires sont bien meilleures.

Renommé : https://hackernoon.com/diving-deep-into-smart-contracts



richard-kubina - pouvons-nous éditer le slug ou est-ce trop d'effort ?

Utsav Jaiswal n'importe quel administrateur peut modifier les slugs maintenant :-)

Trop dur, mon mauvais https://giphy.com/search/duh

Trempé avec Jim Carrey

Terminé - https://hackernoon.com/how-to-write-solidity-smart-contract-deploy-ropsten

✅ 1

L'image en vedette d'Utsav Jaiswal fait moins maintenant 😞 Je vais générer un DALLE2 rapide.

Le titre était assez précis, mais je ne suis pas sûr que DALLE sache ce que sont Solidity ou Ropsten.

J'ai décidé d'opter pour "Une machine écrivant un contrat intelligent que les humains doivent suivre".

Finir par en avoir un bon à mon humble avis!

🔥 3

Les modifications de slug Utsav Jaiswal sont possibles!

Oh on dirait que David était dessus lmao 😂

Cela devrait certainement être un fil de discussion !