Comprendre la Blockchain : le fondement de la crypto-monnaie

Vise à en savoir plus sur les crypto-monnaies d'un point de vue technique. Explique pourquoi la crypto-monnaie nécessite une monnaie décentralisée pour fonctionner dans la société. L'aspect le plus crucial de la sécurité de la blockchain est l'utilisation de techniques cryptographiques pour empêcher la manipulation des données. Les crypto-monnaies sont décentralisées, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de gouvernement centralisé ou de banque centrale pour superviser l'utilisation quotidienne de l'argent. On ne peut pas garder une autorité centrale dans notre société, et donc il est de plus en plus difficile de s'assurer qu'une monnaie fonctionne et de plus en plus difficile qu'elle fonctionne correctement.

Je me tournai pour regarder mes amis, qui attendaient anxieusement des nouvelles de leur ami ingénieur. J'ai finalement eu la chance de parler après avoir écouté pendant une heure entière leurs opinions sur les crypto-monnaies et comment ils pensent que cela va changer le monde. Mon manque d'expérience et d'intérêt pour les crypto-monnaies était probablement la cause de mon implication passive dans la conversation. Mes copains ont continué à me faire la leçon pendant encore deux heures jusqu'à ce que je prenne la décision d'en savoir plus sur cette technologie odieuse.





J'ai pris la décision de m'immerger complètement dans le domaine des crypto-monnaies d'un point de vue technique. Une chose que j'ai apprise après avoir passé des heures en ligne, c'est que "la blockchain est la bête de somme de tout ; il est vital de la maîtriser pour maîtriser la crypto !" Sans y réfléchir à deux fois, j'ai commencé à apprendre la blockchain, et j'ai rapidement réalisé que la maîtriser était une première étape cruciale pour comprendre toute forme de crypto-monnaie. Je vais m'efforcer de résumer et d'organiser mon apprentissage à travers cet article.





Tout d'abord, qu'est-ce que la Blockchain ?

Regardons d'abord la définition de la Blockchain qui est donnée comme -





La blockchain est une base de données cryptographiquement sécurisée, horodatée, publique et distribuée des événements qui se sont déjà produits sur le réseau.





Utile? Non? Décomposons la définition pour la comprendre.





Par conséquent, la base de la blockchain est une base de données, et pas n'importe quelle base de données, mais une base de données distribuée. Qu'est-ce qu'une base de données distribuée, vous vous demandez peut-être ? Il n'y a pas de source unique de vérité dans une base de données distribuée. Les données sont stockées sur de nombreux appareils dispersés géographiquement. Cela rend le système résistant aux pannes, car un incident de piratage ou des dommages à la machine n'arrêteront pas le système. Le système n'est pas dirigé par une seule machine ou un seul humain, et ils ne peuvent pas non plus déterminer quelles données seront conservées. Le système ajoute à la base de données tout ce qu'il décide et non une seule machine.





La blockchain est publique. Pourquoi est-ce important? Chaque personne dans le monde a la possibilité de rejoindre ce réseau, et chaque personne a la liberté de le quitter quand elle le souhaite. Étant donné que la blockchain est ouverte à tous, il n'y a aucune restriction sur les utilisateurs du réseau.





La blockchain a un horodatage. Un horodatage est conservé sur tous les événements conservés dans la base de données distribuée de Blockchain. Cela aide à préserver la séquence des événements survenus sur la Blockchain.





L'aspect le plus crucial de la sécurité de la blockchain est la cryptographie. Le concept de blockchain repose fortement sur l'utilisation de techniques cryptographiques pour empêcher la manipulation des données. Il garantit que les événements enregistrés ne pourront pas être supprimés ou modifiés dans leur séquence.





Ainsi, en un mot, une blockchain est une base de données distribuée publique qui garantit la sécurité et la commande des données à l'aide de méthodes cryptographiques.





D'accord… Mais pourquoi s'appelle-t-il Blockchain ?

Dans le cas de Blockchain, les événements se produisant dans le réseau sont stockés dans une structure de données appelée Block. L'ensemble de la Blockchain est une séquence de Blocks qui sont connectés les uns aux autres comme une Linked List . Voici une illustration.





Les blocs sont connectés à l'aide de liens. Chaque bloc pointe vers le bloc précédent dans la chaîne.





Les liens qui relient les Blocs sont créés à l'aide de méthodes cryptographiques. La création et la destruction de ces liens nécessitent un certain niveau de calcul de la part des membres du réseau.





Lier blockchain et crypto-monnaie

Après avoir appris les bases de la blockchain, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi la crypto-monnaie nécessite une blockchain.





Vous voyez, il y a un certain nombre d'exigences qui doivent être remplies pour que tout type de monnaie fonctionne dans notre société. Ceux-ci consistent, entre autres, en :





On devrait pouvoir utiliser le nouvel argent pour effectuer des transactions financières

La monnaie ne doit pas être dupliquée, ce qui signifie que l'argent ne peut pas être dépensé deux fois.





Les crypto-monnaies sont décentralisées même si elles sont une sorte de monnaie. Cela indique qu'il ne peut y avoir de gouvernement centralisé ou de banque pour superviser et réglementer l'utilisation quotidienne de l'argent. Et lorsqu'il n'y a pas d'autorité centrale, il est de plus en plus difficile de s'assurer du bon fonctionnement d'une monnaie.





Utiliser Blockchain pour créer Crypto

Faire une monnaie vraiment décentralisée est difficile à bien des égards. Blockchain, cependant, nous donne un moyen de produire une monnaie décentralisée. Nous pouvons conserver les transactions dans Blockchain car il fonctionne essentiellement comme une base de données distribuée. Nous sommes en fait en mesure d'exploiter une monnaie sur Blockchain grâce à sa sécurité et à d'autres garanties. Aucune transaction ne pourra être supprimée ou modifiée. Parce que la Blockchain est ouverte à tous, n'importe qui peut y participer sans se soucier d'être sanctionné.





Qu'est-ce qui est réellement conservé dans les Blocks de Blockchain ?

Le contenu réel des blocs dans la Blockchain varie d'une crypto à l'autre. Nous pouvons prendre un exemple de toute première crypto-monnaie, à savoir Bitcoin. Voici à quoi ressemble un bloc dans Bitcoin.





Contenu du bloc dans la Blockchain de Bitcoin





Dans la blockchain de Bitcoin, un bloc stocke des informations comme le hachage du bloc précédent, une liste de transactions et un Nonce. Toutes les transactions incluses dans un bloc sont considérées comme terminées une fois que ce bloc est ajouté à la blockchain.





Notez qu'un bloc dans la Blockchain de Bitcoin se compose de deux parties - l'en-tête du bloc et le corps du bloc. Alors que l'en-tête contient des éléments importants pour valider la Blockchain, le corps du bloc contient les transactions réelles.





Nous avons compris les principes fondamentaux de la blockchain et comment les crypto-monnaies l'utilisent. Si vous souhaitez devenir un expert en crypto-monnaies, il est crucial de comprendre Blockchain. L'étape suivante consiste à comprendre comment certaines des crypto-monnaies les plus importantes utilisent cette Blockchain. Par exemple, nous avons brièvement mentionné comment les transactions Bitcoin sont stockées sur la Blockchain.





Un essai approfondi sur la façon dont Bitcoin utilise cette Blockchain sera bientôt publié. Gardez un œil sur le prochain si vous avez apprécié celui-ci pour en savoir plus sur l'incroyable technologie qui change le monde qui nous entoure.

J'ai hâte de connaître vos réponses à la question de mes amis. Commentez ci-dessous et faites le moi savoir.





Bon apprentissage! 🙂