Comment tirer parti de l'IA dans les systèmes de gestion de l'apprentissage

Tirer parti de l’IA dans les systèmes de gestion de l’apprentissage

ChatGPT et ses homologues ont eu un impact extraordinaire sur de nombreux secteurs, y compris le secteur de l'éducation. Tout d’un coup, les instructeurs disposaient d’un moyen efficace de créer du matériel d’apprentissage, des quiz et des tests attrayants sans frais supplémentaires. La solution d'OpenAI a montré un aperçu d'un monde où aucune barrière géographique, linguistique ou financière n'empêche les étudiants d'obtenir une éducation de qualité.





Et ils mettent à profit les nouveaux outils. Actuellement, 21 % des éducateurs utiliser le chatbot pour créer des invites d'affectation , 4 % d'entre eux élaborant des plans de cours complets avec son aide. Bien que ces chiffres soient modestes, ils montrent simplement que les solutions d’IA font désormais partie de l’expérience d’apprentissage. La création de contenu n’est pas le seul domaine dans lequel cette technologie a trouvé de bonnes bases.





Les solutions d’intelligence artificielle gagnent du terrain pour faciliter le travail administratif des établissements d’enseignement. L’exemple le plus marquant d’intégration peut être observé dans les nouveaux systèmes de gestion de l’apprentissage basés sur l’IA. Jetons un coup d'œil à l'utilisation de cette technologie avancée dans les produits LMS et à ce que l'avenir réserve à ce partenariat.

Présentation des systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

Les entreprises privées et les établissements d’enseignement ont besoin d’un moyen simple de stocker et d’utiliser les données éducatives. Pouvoir accéder rapidement aux informations personnelles, aux progrès académiques, aux rapports et aux tâches est crucial pour une formation réussie. Les fonctionnalités du système de gestion de l'apprentissage permettent aux organisations de gérer ces opérations sans installer de logiciel supplémentaire.





Le marché de ces solutions est toujours en hausse. Entre 2025 et 2030, c'est devrait croître de 28,1 milliards de dollars à 70 milliards de dollars. Cette année, le nombre d'utilisateurs LMS aurait atteint 73,8 millions, ce chiffre montrant des signes d'arrêt.





Ce qui rend ces produits particulièrement utiles, c'est le nombre de fonctionnalités qu'ils possèdent, mais nous en reparlerons un peu plus tard.





Bien entendu, les produits LMS ne peuvent pas à eux seuls fournir une formation. Ils ont besoin de matériel, de personnes connaissant les tenants et les aboutissants de la théorie pédagogique et de logiciels comme Skype ou Google Meet pour enseigner aux apprenants.





La configuration de base ressemble à ceci : un ordinateur portable, un LMS comme Blackboard et un instructeur. Ces composants aident les entreprises privées et les établissements d’enseignement à gérer avec succès le processus d’apprentissage.





Les systèmes modernes de gestion de l’apprentissage peuvent être grossièrement divisés en deux types : corporatifs et institutionnels. Selon le degré de sophistication de ces programmes, ils prennent en charge les fonctionnalités suivantes :





Gestion des cours . Les systèmes de gestion de l'apprentissage aident les éducateurs à créer le contenu des cours. En plus des textes et des tests interactifs, ces supports peuvent inclure des tableaux, des graphiques et des vidéos.





Suivi des performances académiques . De nombreux LLM disposent d'un tableau de bord montrant dans quelle mesure les étudiants ou les employés de l'entreprise gèrent leurs cours. Ils fournissent des données sur la fréquentation, les chances de réussite et les taux d'achèvement. Ces mesures identifient les individus potentiellement en échec et offrent une aide dans leurs études, comme le révèle Minority Report.





Notation en ligne . Les produits LMS modernes automatisent l'évaluation des apprenants via des tâches et des examens en ligne. Avec leur aide, il est possible de soumettre des devoirs et de répondre à des quiz en ligne.





Retour . Des systèmes avancés permettent aux étudiants de partager leurs commentaires avec leurs pairs et leurs enseignants. Ces informations aident les éducateurs à ajuster leur approche et à identifier les domaines dans lesquels les élèves doivent s'améliorer.





Apprentissage asynchrone et synchrone . Certains LMS utilisent du contenu collectif et individuel, tel que des diaporamas, des conférences en ligne, des discussions en direct, des vidéos préenregistrées et des devoirs de lecture, offrant une expérience éducative plus complète.

Types courants de LMS

Actuellement, il existe sept types de systèmes de gestion de l’apprentissage que les organisations peuvent utiliser. Leur choix dépend de l'objectif final du processus éducatif et des exigences de chaque entreprise et institution.





Les produits LMS à source fermée offrent une approche plus décontractée en matière de maintenance et de mises à jour. L’organisation paie la solution et ses développeurs s’occupent du reste. Cela permet aux éducateurs de se concentrer sur leurs objectifs académiques.





Leur homologue, les LMS open source , sont un incontournable pour les institutions qui connaissent le code. Ceux-ci sont hautement personnalisables, les ingénieurs pouvant ajouter ou supprimer certaines de leurs fonctionnalités. Dans des exemples extrêmes, il est possible d'adapter les produits aux besoins et exigences individuels.





Les organisations comptant plus de 500 employés peuvent travailler avec des systèmes d'entreprise . Ces produits sont souvent dotés de fonctionnalités supplémentaires. Ceux-ci incluent un forum de discussion, des éléments de gamification, des outils d'apprentissage en équipe, une suite analytique et un accès multi-utilisateurs au matériel d'étude.





De plus, les organisations peuvent travailler avec des solutions proposant des outils de création . Ceux-ci sont parfaits pour les adoptants n’ayant aucune expertise technique. C'est également un choix judicieux lorsque les établissements exigent des cours élaborés à partir de zéro, en utilisant leurs pratiques comme élément majeur du processus d'apprentissage.





Le type le plus sûr, mais probablement le plus difficile à intégrer, doit être installé LMS . Les organisations doivent les ajouter sur leurs serveurs et dans les limites de leurs emplacements physiques. Ces produits compensent le processus complexe d'installation et de mise à jour grâce à leur grande personnalisation et leurs mesures de confidentialité.





Les deux derniers types de notre liste sont des solutions LMS compatibles et non compatibles . Comme leurs noms l'indiquent, l'un de ces produits peut être associé à d'autres logiciels, tandis que les autres ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.





Dans le premier cas, les LMS peuvent être associés à des applications comme Zoom, Google Meet et BambooHR. Dans le second cas, les applications fournissent généralement toutes les fonctionnalités de base mais ne peuvent pas s'intégrer à d'autres solutions.

Comprendre l'IA dans les systèmes de gestion de l'apprentissage

Les solutions LMS modernes aident les enseignants à organiser et à fournir du matériel de cours. Mais ils proposent pour la plupart le même parcours d’apprentissage à tous les élèves, ce qui n’est peut-être pas l’approche optimale pour les éducateurs. Heureusement, l’essor de l’intelligence artificielle signifie qu’il existe une alternative aux produits universels.





Les produits LMS ont désormais la capacité de penser à un niveau proche de celui des humains au lieu d'être des référentiels d'informations insensés. Bien qu'il ne s'agisse pas d'intelligence au niveau réplicant, elle permet aux solutions LMS de comprendre et d'analyser les informations, de faire des prédictions et de répondre aux demandes.





Dans l’environnement edtech, les solutions basées sur l’IA gèrent les opérations quotidiennes et contribuent à améliorer les processus d’apprentissage. Voici comment les produits LMS standards se comparent aux solutions basées sur l'IA.

LMS de base LMS basé sur l'IA Apprentissage standardisé . Tous les étudiants apprennent ensemble le même type de contenu. Apprentissage dynamique . L'expérience évolue et s'adapte en fonction des progrès individuels. Analyses de base . Accès aux informations d’analyse standard. Des idées approfondies . Donnez des informations approfondies qui conduisent à des décisions plus précises. Contenu statique . Fournissez le même contenu sans tenir compte des styles d’apprentissage individuels. Contenu personnalisé . Proposez des matériaux sur mesure qui sont uniques au style et au rythme de chacun. Interactivité limitée . Aucun engagement en dehors du contenu d'apprentissage standard. Environnement interactif . La formation des étudiants s'aligne sur les exigences individuelles.

Composants d'IA utilisés dans les solutions LMS

Les systèmes avancés de gestion de l’apprentissage n’utilisent pas tous les types d’IA disponibles. Plusieurs composants d'intelligence artificielle permettent aux applications d'effectuer des tâches spécifiques.





Exploration de données . Les produits LMS utilisent cette technologie pour extraire des informations à partir de grands ensembles de données. Cela fournit un aperçu des modèles d’apprentissage, des performances et de l’engagement des étudiants.





Apprentissage complet . Grâce à l'apprentissage profond, ces systèmes analysent de grandes quantités d'informations pour recommander un contenu pertinent, convertir le langage parlé en texte et décrire des images pour les malvoyants.





Apprentissage automatique . Cette technologie permet aux produits LMS d’apprendre et de s’améliorer grâce à l’expérience. Ces fonctionnalités conduisent à des recommandations de contenu personnalisées et à des modèles d'analyse des données des étudiants qui prédisent les résultats scolaires.





Traitement du langage naturel . Le domaine de la PNL l'intelligence artificielle permet des solutions éducatives comprendre, interpréter et produire la parole humaine. Les programmes LMS l'utilisent pour fournir des réponses, des conseils, des commentaires et des notes.





Analyse des sentiments . Cette technologie aide les systèmes à interpréter et à classer les émotions dans les données textuelles. Ils indiquent si les étudiants sont satisfaits, confus ou frustrés par le matériel de cours. Les instructeurs utilisent ces informations pour améliorer le processus éducatif.

Principales applications et avantages de l'IA dans les solutions LMS

Solutions Edtech basées sur l'IA disposent de plusieurs applications qui améliorent l’expérience d’apprentissage des enseignants et des étudiants.





Automatisation administrative . Les composants d'IA utilisés dans les produits LMS rationalisent l'inscription des étudiants, la gestion des horaires et la création de rapports. Cela permet aux éducateurs de se concentrer sur des tâches plus urgentes comme l’amélioration du contenu d’apprentissage.

Notation et commentaires automatisés . Les algorithmes d’intelligence artificielle évaluent les dissertations écrites, les réponses et les tests en quelques secondes seulement. Ils fournissent des commentaires personnels, soulignant les domaines dans lesquels les connaissances de l'individu peuvent être améliorées.

Meilleure accessibilité . Les solutions LMS basées sur l'IA adaptent les contenus aux personnes handicapées. Par exemple, en transformant du texte en fichiers audio pour les malvoyants.

Collaboration améliorée . Ces produits améliorent le travail entre les étudiants et les éducateurs. Par exemple, ils proposent des sujets de discussion ou les modèrent pour que les collaborations restent respectueuses et productives.

Un tutorat intelligent . Avec les LMS basés sur l'IA, il est possible de fournir une assistance individuelle aux études. Au lieu d'attendre les instructeurs, les étudiants reçoivent des conseils sur la résolution de problèmes, les notions et les sujets.

Apprentissage personnalisé . Les algorithmes d'IA analysent les performances académiques, les préférences et le rythme pour créer du contenu individuel. Cela maintient les étudiants engagés et les aide à mieux comprendre le matériel d'apprentissage.

Analyses prédictives . Dans les produits LMS, les composants d'intelligence artificielle prédisent les résultats en fonction des performances des étudiants, de leur engagement, des taux de fréquentation et d'autres facteurs. Cette analyse permet d’identifier les personnes risquant d’échouer ou d’abandonner leurs études.

Création de contenu sur mesure . Enfin, les systèmes de gestion de l'apprentissage améliorés par l'IA permettent de créer du matériel, des tests, des quiz et des objectifs d'étude uniques en fonction de la compréhension actuelle des cours par une personne.

Ce que l’avenir réserve à l’IA dans les LMS

Actuellement, les systèmes de gestion de l’apprentissage sont fortement influencés par les progrès réalisés dans divers secteurs de l’intelligence artificielle. En plus de ces progrès, plusieurs tendances technologiques dicteront les prochaines étapes de ces solutions.





À l’avenir, les produits LMS basés sur l’IA utiliseront des techniques de gamification pour offrir une expérience d’apprentissage plus immersive, motivante et engageante. Ils rendront l’éducation plus efficace et plus agréable grâce à la compétition, aux récompenses et à la collaboration. Des applications comme Duolingo, Kahoot et Quizlet utilisent déjà ces techniques et montrent leur mérite.





L’utilisation de l’IA dans les solutions LMS favorisera une coopération accrue entre les étudiants. Les produits LMS seront en mesure de recommander des pairs et des groupes d'étude pour un processus éducatif plus productif. Les systèmes de gestion de l'apprentissage utiliseront également des fonctionnalités sociales telles que la messagerie en temps réel, les forums de discussion et les conférences vidéo, rendant l'environnement d'apprentissage plus interconnecté.





Enfin, l'intégration généralisée de la technologie de l'IA dans les produits LMS conduira à une expérience éducative extrêmement personnalisée pour tous les participants. Cela va améliorer les résultats scolaires et les taux d’obtention de diplômes. Le meilleur, c’est que les solutions fourniront un processus éducatif sur mesure et l’ajusteront sans dépenses supplémentaires de la part des organisations.

Conclusion

Les progrès démontrés par les exemples modernes de produits LMS basés sur l'IA révèlent le potentiel d'une éducation de haute qualité qui est non seulement pratique mais abordable et rationalisée pour les étudiants et les organisations impliquées dans le processus d'apprentissage.





Un processus d’apprentissage adaptable aidera à faire face au système éducatif rigide et à un apprentissage ouvert aux personnes ayant toutes sortes de besoins et de préférences.

Souhaitez-vous tenter de répondre à certaines de ces questions ? Le lien pour le modèle est ICI . Vous souhaitez lire le contenu de toutes nos invites d’écriture ? Cliquez sur ICI .