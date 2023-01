Comment rédiger le CV parfait pour un rôle de développement logiciel

Python est l'un des meilleurs moyens d'entrer dans la programmation. Voici comment devenir un développeur Python en 4 étapes (avec ressources) : regardez le cours Python complet et pratiquez les concepts de programmation de base. Apprenez un framework Python populaire (l'industrie adore Django) Apprenez un système de base de données (le Django est populaire parmi les développeurs Python) Créez des projets avec Django et MySQL : Apprenez un framework Django populaire (l'industrie adore Django) : apprenez à créer des projets simples avec Python et plus :









Notre équipe a passé des heures à discuter de tous les problèmes et à créer pour vous un ensemble de conseils et de modèles de CV. Bien sûr, il n'y a pas de recette unique pour tous les CV, vous pouvez donc modifier n'importe lequel des éléments à votre guise !





Dans le même temps, il existe un ensemble de règles non écrites utilisées par les développeurs expérimentés et priées par les HRM. De telles formalités facilitent la vie. Un recruteur sera en mesure de tirer une conclusion minimale sur la pertinence du spécialiste après une demi-minute de consultation du CV. Un GRH comparera tous les candidats à l'aide de fonctionnalités spécifiques. Un développeur ne passera pas trop de temps et de nerfs à rédiger un CV.





Nous parlerons donc de l'efficacité du processus de recrutement. Personne ne veut attendre 1 à 2 mois jusqu'à ce que les CV de tous les candidats au poste vacant soient explorés à la loupe. Les recruteurs et les RH le parcourent dans un premier temps pour trouver des technologies incontournables et ne peuvent pas voir votre talent en vision par ordinateur que vous ne spécifiez pas directement. Sauf s'ils sont télépathes.





Les employeurs, à leur tour, sont intéressés à embaucher des spécialistes professionnels et de bons employés. Ils savent qu'un développeur habituel n'est pas un pro de la rédaction de CV et ne devrait pas l'être. De plus, personne ne vous donnera de préférence en raison de vos compétences indiquées avant ou après l'expérience. Mais si vous voulez vous faciliter la vie et celle de votre recruteur et montrer vos points forts, utilisez nos conseils.

Recommandations générales :

Structure. Les spécialistes techniques n'ont pas besoin d'avoir de solides compétences en conception pour créer un CV. De plus, il est très difficile de modifier et de mettre à niveau un CV créatif non standard. L'essentiel est de suivre la structure logique et d'écrire en langage clair. Nous aborderons cet élément en détail ci-dessous.





Volume de texte. Vous ne devez mentionner que l'expérience pertinente et vous concentrer sur les projets utiles pour ce poste. Le volume de CV idéal pour le spécialiste senior est de 3 pages maximum. Une lettre de motivation avec une explication détaillée des projets individuels peut y être jointe. Pour les spécialistes juniors, 1 à 2 pages avec les cours affichés que vous avez réussis et les projets favoris suffiront.





Honnêteté. Parfois, les gens veulent embellir leurs points forts et montrer qu'ils sont des « grands patrons » dans le projet. Mais vous ne devriez pas le faire, surtout si vous êtes un Junior. Tout d'abord, vous devez vous rappeler qu'un spécialiste compétent mène un entretien technique avec les candidats techniques. Deuxièmement, si vous avez été embauché, vous ne pourrez pas accomplir les tâches déjà spécifiées dans votre CV. Ce sera donc un peu gênant.





Photo. C'est l'une des suggestions les plus controversées. Nous pensons que la disponibilité des photos n'est pas critique si vous ne travaillez pas comme serveur ou réceptionniste. Surtout si vous avez une photo uniquement avec votre chat. C'est donc à vous de décider si vous souhaitez utiliser une photo.





Nous avons divisé la structure du CV en 5 blocs logiques. La photo montre le placement le plus habituel et le plus pratique, à notre avis. Nous allons examiner chaque bloc dans l'ordre.





1. Nom et fonction

Indiquez votre nom et prénom et la position actuelle dans ce bloc. Il sera utile pour les recruteurs si vous indiquez votre ville à côté de ces données. Par conséquent, cela ressemblera à ceci:





Alexeï Alekseev

Développeur Middle Frontend

Kyiv, Ukraine

2. Coordonnées

Dans les contacts, le bloc indique votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail actuelle et vos messageries instantanées. Vous pouvez également ajouter un lien vers les réseaux sociaux, GitHub, UpWork, etc. Ne cachez pas intentionnellement ces données, vous compliquez ainsi le processus de recrutement.





Il existe de nombreux services où vous pouvez trouver des comptes dans différents réseaux sociaux par un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.





2.1. Si votre identifiant Skype est killer_elephants999 et que votre adresse e-mail est [email protected], réfléchissez avant de les écrire. Il peut être préférable de créer des comptes séparés avec des surnoms formels du type Nom. Nom de famille. À l'avenir, cela vous sera utile plus d'une fois.





2.2. Réseaux sociaux. Si vos pages de réseaux sociaux sont vides ou contiennent des informations inacceptables ou inutiles pour l'employeur, vous ne devez pas les indiquer. De nombreux spécialistes créent des pages « idéales » distinctes à ces fins, où ils s'abonnent à des ressources professionnelles, publient des photos officielles et créent des liens vers des articles ou des publications intéressants.

3. Résumé

Dans ce bloc, vous devez spécifier des informations sur la façon dont vous vous voyez, quelle est votre expérience totale et commerciale, et ce dont vous êtes le plus fier et que vous voulez faire. Par exemple:

“Je suis un ingénieur logiciel avec plus de 3 ans d'expérience commerciale. J'ai travaillé sur des solutions à différentes échelles, y compris au niveau de l'entreprise. J'ai une expérience significative dans la création d'applications Web à page unique, mais j'ai également une formation en .NET.





De plus, au bas de cette «carte de visite», indiquez vos compétences en développement et votre pile technologique.

Parfois, les développeurs préfèrent indiquer leur niveau de connaissance en points ou en étoiles. Nous ne le recommandons pas en raison d'une trop grande subjectivité.

Fais





JS : React, Redux, Lodash, Npm, AngularJS, ExtJS, Cordova, NodeJS, Express ;

Construction : Webpack, Gulp, Grunt, Docker, Jenkins ;

Tests : Jest, Jasmine, Karma ;

Compétences générales : TDD, principes OOP/FP, Design patterns ;

Style : CSS, SCSS, modules CSS ;

SGBD : MongoDB, MS SQL Server.





Ne le faites pas

4. Expérience de travail

Habituellement, ce blocage est le plus pénible pour les recruteurs. Les erreurs les plus courantes sont :

Incohérence entre l'heure de début et de fin de travail dans différentes entreprises et entre l'expérience totale dans Linkedin et votre CV ;

Grands écarts de temps dans le travail (plus de deux mois);

Changements fréquents d'emploi (près de 2 à 3 fois par an et plus souvent);

Chevauchement de plusieurs entreprises ou projets.





Pour éviter tout malentendu, laissez un commentaire dans le message lors de l'envoi du CV.

Lors de la rédaction d'une expérience, commencez par le dernier lieu de travail. N'oubliez pas qu'une plus grande attention y sera portée. Suivez la chronologie inversée. Décrivez uniquement l'expérience pertinente. Si vous recherchez un emploi de Tech Lead en ce moment, vous ne pouvez pas indiquer l'expérience d'un courtier immobilier.





Voici un exemple ci-dessous :

Titre/poste de l'entreprise

mois 20XX – mois 20XX, lieu

Projet:

Responsabilités:

Technologies utilisées :





Pourquoi est-il important d'ajouter une description de projet ? Il est nécessaire de comprendre le futur employeur, le domaine dans lequel il a de l'expérience et ce qui serait intéressant pour lui.





Pourquoi serait-il préférable de décrire les responsabilités ? Il semble que le développeur ait une responsabilité : créer du code. Mais l'employeur doit comprendre quelles étaient les tâches quotidiennes du poste précédent, quel était votre rôle et quelles compétences vous avez acquises. Sinon, on vous posera plus de 20 questions supplémentaires sur les responsabilités lors de l'entretien pour comprendre si vous faites face à de nouvelles tâches.





Pourquoi les mots comme Junior-Middle-Senior ne suffisent-ils pas à déterminer le niveau ? Junior-Middle-Senior est une gradation conditionnelle qui change d'une entreprise à l'autre. L'expérience totale n'est pas le seul facteur décisif pour déterminer votre niveau. Les entreprises tiennent compte de votre rôle dans l'équipe, des principales tâches que vous avez effectuées et de ce que vous avez accompli à cet endroit. Le titre peut être modifié selon vos envies, mais savoir si vous pouvez faire face à de nouvelles responsabilités est le point principal.

5. Informations supplémentaires

Pour un CV, les troisième et quatrième blocs sont cruciaux. Mais des informations supplémentaires sont également agréables à avoir. Cela aidera à montrer votre côté favorable, si, par exemple, vous n'avez pas de projets dont vous pouvez être fier, mais vous êtes bien connu en raison de votre participation à divers événements informatiques.





Que pouvez-vous ajouter ici ?

Éducation . L'enseignement supérieur fait toujours l'objet d'une attention particulière. Si vous envisagez un poste junior, ce sera un grand plus. En plus de la faculté et du titre de l'établissement d'enseignement, vous pouvez spécifier le diplôme, l'année d'obtention du diplôme, etc. Vous pouvez également écrire ici les cours suivis, les certificats reçus et les forums et conférences auxquels vous avez assisté. Bien sûr, si vous avez assisté à un grand nombre d'événements, vous ne devez pas faire de liste sur une page A4 supplémentaire. Écrivez mieux : "J'assiste à des conférences 3 à 4 fois par an."

. L'enseignement supérieur fait toujours l'objet d'une attention particulière. Si vous envisagez un poste junior, ce sera un grand plus. En plus de la faculté et du titre de l'établissement d'enseignement, vous pouvez spécifier le diplôme, l'année d'obtention du diplôme, etc. Vous pouvez également écrire ici les cours suivis, les certificats reçus et les forums et conférences auxquels vous avez assisté. Bien sûr, si vous avez assisté à un grand nombre d'événements, vous ne devez pas faire de liste sur une page A4 supplémentaire. Écrivez mieux : "J'assiste à des conférences 3 à 4 fois par an." Langues . Pour certaines entreprises, la connaissance de la langue devient l'un des principaux enjeux. Pour communiquer avec une équipe ou un client, un niveau d'anglais non inférieur à intermédiaire est requis. En même temps, le développeur au niveau débutant ne sera pas compris : comment quelqu'un peut-il écrire du code sans un minimum de compréhension des mots ? Malheureusement, les titres comme débutant-avancé ne sont pas toujours informatifs. Il est préférable de préciser "peut parler ou passer un entretien", et également d'indiquer si vous avez suivi des cours ou reçu des certificats internationaux : IELTS, TOEFL, FCE, etc.

. Pour certaines entreprises, la connaissance de la langue devient l'un des principaux enjeux. Pour communiquer avec une équipe ou un client, un niveau d'anglais non inférieur à intermédiaire est requis. En même temps, le développeur au niveau débutant ne sera pas compris : comment quelqu'un peut-il écrire du code sans un minimum de compréhension des mots ? Malheureusement, les titres comme débutant-avancé ne sont pas toujours informatifs. Il est préférable de préciser "peut parler ou passer un entretien", et également d'indiquer si vous avez suivi des cours ou reçu des certificats internationaux : IELTS, TOEFL, FCE, etc. Articles dont vous êtes fier. Ceci est plus pertinent pour les postes Senior +. Toute activité scientifique et journalistique ainsi que la prestation de conférences feront de vous un pro avec un grand nom aux yeux de l'employeur.

Ceci est plus pertinent pour les postes Senior +. Toute activité scientifique et journalistique ainsi que la prestation de conférences feront de vous un pro avec un grand nom aux yeux de l'employeur. Projets pour animaux de compagnie. Les employeurs de tous les domaines posent des questions sur les compétences pratiques et l'expérience des étudiants et des stagiaires. Et l'informatique ne fait pas exception. C'est formidable d'avoir des projets pour animaux de compagnie où vous pouvez montrer vos compétences et vos ambitions. Si vous êtes un senior et que le codage est votre vie, n'oubliez pas de le mentionner et de donner un lien vers votre compte GitHub personnel : cela peut augmenter votre salaire pour un petit mais précieux montant.

Les employeurs de tous les domaines posent des questions sur les compétences pratiques et l'expérience des étudiants et des stagiaires. Et l'informatique ne fait pas exception. C'est formidable d'avoir des projets pour animaux de compagnie où vous pouvez montrer vos compétences et vos ambitions. Si vous êtes un senior et que le codage est votre vie, n'oubliez pas de le mentionner et de donner un lien vers votre compte GitHub personnel : cela peut augmenter votre salaire pour un petit mais précieux montant. Liens vers les recommandations. Il peut s'agir de liens externes ou de documents complémentaires. Les stagiaires et les juniors sont plus susceptibles d'apprécier cet article : une recommandation d'un professionnel qualifié égayera le manque d'expérience commerciale.

Il peut s'agir de liens externes ou de documents complémentaires. Les stagiaires et les juniors sont plus susceptibles d'apprécier cet article : une recommandation d'un professionnel qualifié égayera le manque d'expérience commerciale. Compétences générales. Certaines entreprises préfèrent tester vos soft skills lors d'un entretien. Néanmoins, les employeurs sont heureux de comprendre qui ils invitent. En même temps, cet élément est facultatif.

Certaines entreprises préfèrent tester vos soft skills lors d'un entretien. Néanmoins, les employeurs sont heureux de comprendre qui ils invitent. En même temps, cet élément est facultatif. Intérêts. Comme le bloc précédent sur vos soft skills, vous pouvez également indiquer des intérêts dans votre domaine professionnel et ainsi de suite. Quelqu'un aimerait que vous ayez un passe-temps, car cela lui donne plus d'occasions de se faire des amis avec l'autre partie de l'équipe. Mais c'est seulement votre décision de l'écrire.





Nous avons préparé pour vous un exemple et un modèle de CV :

Modèle

Un exemple





A chacun son style et ses goûts. Ainsi, vous pouvez créer un CV à votre façon. Vous pouvez modifier les éléments ou ne pas en écrire du tout. Cependant, notre expérience montre que les CV standardisés rendent le processus de recrutement plus rapide et plus facile pour toutes les parties.





