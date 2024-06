Comment personnaliser la Business Intelligence intégrée pour votre entreprise

Vous en avez assez de voir vos clients basculer entre différents outils d'analyse de données ? Êtes-vous fatigué de faire des compromis sur l'expérience utilisateur de votre application SaaS pour obtenir de meilleurs rapports ? Si tel est le cas, la business intelligence intégrée est la réponse. Il est important de choisir la bonne solution d'analyse pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des informations précieuses sans quitter votre application.

Qu’est-ce que la Business Intelligence Embarquée (BI) ?

La BI intégrée est l'intégration de fonctionnalités analytiques, telles que des tableaux de bord, des rapports, des tableaux et des graphiques, dans des applications SaaS. La BI intégrée permet aux utilisateurs d'accéder aux données et de travailler avec elles dans leur flux de travail sans avoir à passer à un autre outil ou une autre plateforme d'analyse.

De plus, la BI intégrée repose sur sa capacité à servir plusieurs locataires. La BI traditionnelle concerne uniquement les instances à locataire unique pour les cas d'utilisation internes. Les outils de business intelligence intégrés servent des cas d’utilisation externes.

Construire ou acheter : lequel choisir ?

Les fournisseurs SaaS s’en sortent mieux lorsqu’ils intègrent une application d’analyse intégrée au lieu d’en créer une eux-mêmes.





Mais en tant que fournisseur de technologie, nous comprenons certainement la tendance à construire en interne. Vous avez des développeurs de logiciels parmi votre personnel et vous payez déjà leurs salaires. De toute façon, ils sont déjà en train de créer le reste de l'application, alors pourquoi pas les analyses ?





De plus, vous souhaitez que l’analyse soit un composant transparent, avec la même apparence que le reste de votre application. Malheureusement, les capacités en marque blanche pour les solutions d'analyse intégrées sont incohérentes entre les outils bi intégrés.





Nous comprenons pourquoi les produits locaux sont attrayants, mais il existe de nombreuses bonnes raisons de NE PAS créer vos propres analyses .





Vous pouvez également consulter notre guide des meilleurs outils BI intégrés ici.





Choisir une solution uniquement centrée sur la BI embarquée vous permettra de :

1) Restez concentré sur votre feuille de route

Il y a des heures limitées dans une journée. Passer du temps sur l'analyse enlève d'autres tâches de votre liste de tâches. L'intégration de l'analyse permet à vos développeurs de rester concentrés sur la création et l'amélioration des composants qui augmentent votre avantage concurrentiel.

2) Offrir une fonctionnalité d’analyse complète

Les startups en phase de démarrage qui créent en interne sont confrontées à des restrictions en matière de budget, de temps, de personnel et d’expertise de leur équipe. Compte tenu de ces contraintes, les start-ups en particulier doivent se montrer impitoyables dans la détermination de la portée de leur MVP.





Lorsque vous utilisez une solution tierce, vous pouvez proposer une plus grande variété d’options pour visualiser les données. Les tableaux de bord interactifs proposant l'édition, le filtrage et l'exploration sont souvent difficiles à créer et à maintenir au fil du temps.

3) Construire sans expertise interne

Vous disposez déjà d'une équipe de développeurs qui connaissent l'UI/UX, le développement d'applications Web, etc., mais connaissent-ils l'analyse ? Malheureusement, les compétences requises sont rares.





La pénurie de compétences en matière de données et d'analyse est l'un des « 5 pièges lors de la création d'équipes de données et d'analyse » de Gartner.





Cependant, l’achat d’un produit tiers vous permet d’intégrer des fonctionnalités sophistiquées sans avoir besoin d’une expertise interne. Vous économisez du temps et de l'argent à long terme.









4) Réduire les efforts de maintenance continus

Lorsque vous effectuez des analyses en interne, vous devez également les gérer en interne. C'est quelque chose que vous pourriez couvrir lorsque vous publiez une nouvelle application. Prendre soin de votre composant SaaS personnalisé signifie bien plus que simplement résoudre les problèmes : cela implique également de gérer le cycle de vie du module. Vous ajouterez régulièrement des améliorations à votre feuille de route sans aucune fin en vue.





Une plate-forme tierce gère la maintenance et les améliorations, garantissant ainsi une feuille de route stable pour les améliorations.

5) Monétisez facilement les analyses

Même si vous ne souhaitez pas monétiser vos analyses maintenant , c'est une excellente porte à laisser ouverte. L'intégration de fonctionnalités BI tierces offre une plus grande flexibilité pour expérimenter différentes options de tarification et de licence.





Selon une étude portant sur 512 entreprises SaaS, la monétisation était quatre fois plus efficace que l'acquisition pour améliorer la croissance. Et c’était deux fois plus efficace que les efforts visant à améliorer la rétention.





Vous pouvez proposer de nouvelles fonctionnalités d’analyse en :





y compris comme valeur ajoutée gratuite

augmenter le coût global, ou

proposer des composants optionnels moyennant des frais supplémentaires.



Être capable de réaliser des tests de marché du point de vue des prix est tout aussi important que tester des fonctionnalités techniques. Avec une solution de business intelligence intégrée, tester toutes ces options de packaging ne nécessite pas de gros efforts de développement.





Sur le podcast SaaS Scaled , Dan Balcauski, fondateur et directeur de la tarification de Product Tranquility, a déclaré : « Les organisations ne consacrent absolument pas suffisamment de temps à la tarification. Personne ne reçoit une facture sur son bureau disant : « Vous avez manqué tous ces revenus parce que vous êtes massivement sous-évalué. » C'est un coût d'opportunité invisible .

Quels sont les principaux avantages de l’utilisation de la Business Intelligence embarquée ?

Obtenez des informations sur les données instantanément, sans quitter l'application

Passer d'une application à l'autre n'est pas trop difficile, surtout avec « Windows + onglet », mais il est préférable d'avoir des informations dans l'application principale. L'intégration d'informations élimine les frictions et facilite les flux de travail, tout en permettant aux utilisateurs de tirer davantage de valeur de votre application.









S'appuyer sur les connaissances existantes, sans courbe d'apprentissage

Quelle que soit la convivialité d’une application, il y a toujours une courbe d’apprentissage. Les utilisateurs bénéficient d’informations exploitables dans leur application sans avoir à s’adapter à une autre interface.

Rendre les informations exploitables grâce aux workflows

Bien que certains fournisseurs de technologies puissent utiliser des définitions différentes, « l'automatisation » est la capacité d'activer des processus en aval de vos analyses. Les workflows d'automatisation sans code permettent aux utilisateurs d'en faire plus avec leurs données directement dans votre application SaaS. Grâce aux règles conditionnelles, les utilisateurs peuvent ajouter une logique métier puissante aux flux de travail et aux applications.

Gagnez plus d'utilisateurs au sein de chaque locataire

L'intégration de l'analyse permet aux utilisateurs d'accéder à des informations sans acheter d'outils BI distincts. Cela permet à votre application de partager plus facilement des informations précieuses avec davantage de personnes pour une prise de décision éclairée. Des tableaux de bord et des rapports faciles à utiliser peuvent aider davantage d'employés de l'organisation d'un client à trouver de la valeur dans votre application.





À mesure que davantage d’utilisateurs obtiennent davantage d’informations, chaque organisation cliente obtient une plus grande valeur . Votre application devient plus collante, réduisant le taux de désabonnement et vous donnant même potentiellement la possibilité d'augmenter les prix.

Développer pour incorporer plus de données

En plus de vous étendre à davantage d'utilisateurs au sein de chaque organisation, vous pouvez vous développer en incorporant davantage de points de données . En particulier lors de l'intégration de l'analyse en libre-service , chaque utilisateur peut obtenir davantage d'informations.





Vous pouvez utiliser une plateforme bi intégrée pour rendre votre produit plus utile. Cet outil permet aux clients de créer leurs propres rapports avec une BI en libre-service.





Toucher davantage de travailleurs et analyser davantage d'informations dans une entreprise contribue à rendre votre application importante pour les objectifs de l'entreprise.

Réduire le taux de désabonnement

Les applications SaaS sont faciles à acquérir, à déployer et à mettre en œuvre. Malheureusement, cela les rend également plus faciles à annuler .





Selon le rapport BetterCloud 2023 State of SaaSOps , 40 % des professionnels de l'informatique ont consolidé les applications SaaS redondantes au cours de l'année écoulée.





La réduction du taux de désabonnement est l’un des nombreux avantages de l’utilisation de la BI intégrée. L'analyse des données en libre-service peut réduire davantage le taux de désabonnement. Les utilisateurs professionnels qui créent des rapports sont moins susceptibles de changer de fournisseur et de recommencer.





Après tout, ils disposent déjà des informations dont ils ont besoin. Recommencer avec un nouveau fournisseur signifierait devoir recréer tous ses rapports. Cela peut prendre du temps et être inefficace.

Améliorer la prise de décision

La BI intégrée améliore la prise de décision, ce qui aide les entreprises à améliorer chaque métrique. L'Université de Caroline du Nord à Pembroke décrit comment la Business Intelligence stimule la prise de décision . « Les données recueillies à partir d'un large éventail de sources sont utilisées pour comprendre et améliorer les processus exclusifs dans chaque fonction commerciale, ainsi que les conditions et opportunités du marché. Les systèmes BI décrivent les conditions passées et actuelles grâce à des analyses descriptives, font des projections et des prévisions grâce à des analyses prédictives et indiquent des opportunités pour guider les actions futures grâce à des analyses prescriptives.

Pilotez la prise de décision en temps réel

L'utilisation de la BI va au-delà de la marge bénéficiaire pour fournir des informations en temps réel et aider à prendre des décisions futures. Cela devient encore plus impactant si votre application peut automatiser l’ analyse de grands volumes de données historiques.





La Business Intelligence vise à aider à prendre de meilleures décisions, selon l'étude Dresner Wisdom of Crowds® 2023. Les objectifs d’efficacité/coût et de revenus viennent ensuite en importance.

Éléments à prendre en compte lors de l'évaluation d'un logiciel de Business Intelligence embarqué

De nombreuses applications de business intelligence existent, mais peu répondent aux besoins des entreprises SaaS. Et moins d’offres d’intégration qui répondent réellement aux exigences d’analyse multi-tenant des entreprises SaaS.





Les éléments suivants sont des domaines importants à prendre en compte avec une solution BI intégrée.

Gestion des données intégrée

L'analyse embarquée commence par les données et c'est là que la plupart des entreprises échouent avec la BI embarquée.





La gestion des données d’analyse embarquée doit comporter plusieurs éléments :





Il doit créer un magasin de données analytiques incluant une sécurité multi-tenant native. Il doit se connecter à TOUT type de données, qu'elles soient structurées, semi-ou non structurées. Incluez des API natives pour l'ingestion à partir de n'importe quelle source de données ou à n'importe quelle fréquence Cela devrait rendre la vie plus facile aux équipes de développement, pas plus difficile

Sécurité

Le logiciel bi embarqué auto-hébergé va offrir le meilleur en matière de sécurité des données. Lorsque vous pouvez hériter de vos politiques de sécurité, il est plus facile de proposer une solution intégrée à vos clients.





Mais vos données doivent également rester en place. De nombreux secteurs, comme les soins de santé et les technologies financières, ne peuvent pas envoyer de données personnelles vers un cloud tiers pour des raisons de sécurité. Par conséquent, une solution déployée qui installe une solide couche de gestion des données est la voie idéale.

Évolutivité et performances

Vos utilisateurs exigent des applications toujours disponibles avec une disponibilité de 100 % et des performances quasi instantanées. Votre plateforme d'analyse doit être capable d'évoluer pour répondre à ces demandes. Les entreprises SaaS exigent également des prix et des licences qui n'empêcheront pas la croissance et l'adoption par les utilisateurs.





L'utilisation de technologies à la demande, telles que la technologie sans serveur, permet à vos analyses de se développer sans trop dépenser en infrastructure. Payer pour des serveurs toujours actifs nuit à l’évolutivité et coûte plus cher.

Une expérience transparente en marque blanche

Vos analyses intégrées ne doivent pas sembler déconnectées de l'application hôte. Plutôt que de simplement placer un graphique dans un iFrame, vous avez besoin de fonctionnalités complètes de marque blanche. Les utilisateurs attendent une intégration transparente au sein de votre application SaaS.





Recherchez la possibilité de personnaliser chaque rapport et tableau de bord, police et couleur pour qu'ils correspondent parfaitement à votre application existante. D'autres besoins concernent des conceptions qui fonctionnent sur toutes les tailles d'écran et des options permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences.





Si les iFrames sont la seule option, fuyez… vite.





Outils et API conviviaux pour les développeurs

Votre solution d'analyse intégrée doit s'aligner sur la façon dont vous créez des logiciels. Cela signifie être 100 % conforme au SDLC et disposer d'outils conviviaux pour les développeurs (et DevOps) avec lesquels votre équipe adorera travailler.





Trouvez une plate-forme avec différentes zones pour créer, tester et lancer des applications, ainsi que des moyens simples de basculer entre elles.





Dans le paysage en constante évolution des applications SaaS, nous comprenons que l'intégration d'une solution d'analyse puissante n'est plus un luxe, mais une nécessité. Chez Qrvey, nous sommes la meilleure option en matière de business intelligence intégrée. Nous personnalisons un large éventail de fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises SaaS.





Mes outils permettent aux développeurs de personnaliser et de gérer facilement les données, ce qui permet une expérience utilisateur plus fluide. Cela permet d'améliorer la prise de décision, de fidéliser les utilisateurs et d'augmenter l'engagement avec votre application.





Adoptez l’avenir de l’analyse intégrée et libérez tout le potentiel de votre application SaaS.





Notre objectif pour vous est simple : créer moins de logiciels et offrir plus de valeur.





Obtenez une démo et démarrez un POC gratuit dès aujourd'hui.