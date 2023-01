Comment perdre la confiance des employés en 8 étapes faciles

Trop long; Pour lire Le facteur le plus important qui influe sur la motivation d'un employé au travail est le niveau de confiance qu'il ressent envers son manager. Des niveaux élevés de confiance les font se sentir valorisés, les dynamisent pour travailler plus dur et les font persister à travers les difficultés et les revers. Savoir qu'ils sont pris en charge les maintient concentrés sur la tâche sans être distraits par les incertitudes de leur environnement. Une erreur - mauvaise décision, mauvaise stratégie, mauvaise exécution - n'est pas méprisée. La confiance permet aux employés de donner la priorité à l'intention plutôt qu'à l'action.

Le facteur le plus important qui influe sur la motivation d'un employé au travail est le niveau de confiance qu'il ressent envers son supérieur. Des niveaux élevés de confiance les font se sentir valorisés, les dynamisent pour travailler plus dur et les font persister à travers les difficultés et les revers. Savoir qu'on s'occupe d'eux les maintient concentrés sur la tâche sans être distraits par les incertitudes de leur environnement. Une erreur - mauvaise décision, mauvaise stratégie, mauvaise exécution - n'est pas méprisée. La confiance permet aux employés de donner la priorité à l'intention plutôt qu'à l'action.





De faibles niveaux de confiance inversent l'équation, ce qui a un impact négatif sur leur productivité et leurs performances. Ils sont constamment à l'affût, attentifs à la façon dont leurs actions seront perçues. Le temps et l'énergie qu'il vaut mieux consacrer au travail sont gaspillés dans des discussions et des discussions inutiles. Le manque de confiance transforme les déceptions mineures en revers majeurs. Les perspectives négatives engendrent la suspicion, la frustration et le ressentiment qui conduisent à un travail de mauvaise qualité.





S'il est important de s'engager activement dans des comportements qui favorisent la confiance, il est tout aussi important de se débarrasser de ceux qui la tuent. Lorsque vous ne passez pas de temps à remarquer comment vous vous présentez aux autres, il est difficile de changer et de s'adapter. Votre comportement les rend-ils heureux ou ennuyés ? Se sentent-ils à l'aise pour poser des questions ou se taire ? Se sentent-ils soutenus et soignés ou négligés et abandonnés ?





Une fois que les leaders ont développé une conscience de soi, ils créent la possibilité de changer, une compétence de maître des leaders conscients. Passer de la fermeture à l'ouverture, de la défensive à la curiosité, du désir d'avoir raison au désir d'apprendre, et de la lutte pour la survie de l'ego individuel à la direction d'un lieu de sécurité et de confiance - Jim Dethmer





Vous ne pouvez pas réparer quelque chose quand vous ne savez même pas que c'est un problème. Attention à ces 8 comportements subtils qui passent souvent inaperçus et entraînent une perte de confiance.

Parlez sans marcher

"Parler longuement de l'importance d'une vie professionnelle saine, mais envoyer ensuite des e-mails tard dans la nuit."





"Dire à un membre de l'équipe de se concentrer sur le travail, puis lui envoyer un ping toutes les heures pour connaître l'état d'avancement."





"S'attendre à ce que votre équipe soit au top de la communication, tout en ignorant fréquemment les messages qui nécessitent votre attention."





Si c'est vous, suivre un ensemble de normes différent pour vous-même et pour les autres brise la confiance. Nous nous jugeons par nos intentions et les autres par leur comportement. Un comportement incohérent et imprévisible conduit à la méfiance.





Ne vous contentez pas de parler, mettez vos paroles en action !

Plus de promesse, moins de livraison

"Tout le monde recevra bientôt un nouveau MacBook Pro", mais cela n'arrive jamais.





"Je m'en occupe", pendant que vous ne faites rien et que le problème persiste.





"Vous aurez bientôt une randonnée", mais cela ne vient jamais bientôt.





Faites une promesse, mais ne manquez pas d'y donner suite. Si, pour une raison quelconque, ce que vous avez dit plus tôt ne peut être satisfait, ne le laissez pas en suspens ; réinitialiser les attentes.





Rien ne brise plus la confiance que de ne pas respecter vos engagements ; ne pas faire les choses que vous avez dit que vous alliez faire. Lorsque vous dites une chose et faites une autre chose ou faites des promesses mais que vous ne tenez pas ces promesses, les gens commencent à douter de votre intention.





Ne vous contentez pas de promettre, suivez ces engagements !

Jouer une victime

"La livraison a été retardée car nous n'avons pas reçu les exigences à temps."





« Nous avons fait notre travail. C'est l'intégration avec une autre équipe qui prend plus de temps.





« Notre terrain est parfait. Ils ne comprennent tout simplement pas.





Blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre pour des problèmes soulage mais aussi paralysant. Sentir que la situation est hors de votre contrôle vous rend obsédé par le problème au lieu de trouver une solution. Une fois que l'état d'esprit de victime devient votre truc, vous répandez un sentiment d'impuissance et de désespoir dans votre équipe. Votre équipe ne peut pas vous faire confiance alors qu'elle ne peut même pas compter sur vous pour résoudre les problèmes.





Au lieu d'agir comme une victime, jouez le rôle d'un créateur. Changez votre orientation en déplaçant consciemment votre état d'esprit du problème vers le résultat que vous désirez. Aidez votre équipe à naviguer dans des situations difficiles; montrez-leur le pouvoir de s'approprier les résultats et d'assumer la responsabilité.





Se concentrer exclusivement sur ce qui est en notre pouvoir amplifie et renforce notre pouvoir. Mais chaque once d'énergie dirigée vers des choses que nous ne pouvons pas réellement influencer est gaspillée - auto-indulgente et autodestructrice - Ryan Holiday





Ne vous engagez pas dans le drame, passez à l'autonomisation !

Onduler d'avant en arrière

"Demander à votre équipe de prioriser X une semaine et Y une autre semaine tout en laissant X ouvert et suspendu."





"Insérez trop d'éléments dans votre plan car vous ne pouvez pas vous décider sur ce qui est le plus important."





"Poussez votre équipe à accélérer la livraison, puis mettez cet objectif au second plan pour faire de la place à la qualité."





Être indécis quant aux objectifs de votre équipe avec des priorités constamment remaniées peut entraîner beaucoup de stress, de frustration et d'anxiété au sein de l'équipe. Tous les efforts qui deviennent vains se transforment en douleur. Vos cibles constamment en mouvement ne sont pas fiables.





Ne faites pas volte-face, ayez des priorités et des attentes clairement définies !

Devenir un opposant

"Je ne peux pas laisser passer un commentaire mineur même avec un résultat parfaitement excellent."





"Passez des commentaires offensants dans l'espoir que cela redressera les autres."





"Continuez à dire que le projet échouera même s'il a de très grandes chances de succès."





Lorsque vous recherchez constamment les aspects négatifs sans mettre en évidence les aspects positifs, cela draine l'énergie des autres. Parler négativement des autres devant quelqu'un lui fait également penser que vous parlerez d'eux de cette façon aussi. Lorsque la négativité est tout ce que vous recherchez, il n'y a pas de place pour la confiance.





Ne perdez pas de temps dans la négativité, cherchez le bon côté des choses !

Agir comme un je-sais-tout

"Essayez de faire semblant quand vous ne savez pas quelque chose."





"Refusez de dire 'Je ne sais pas.'"





"Prêt à partager des solutions sans écouter correctement les problèmes."





Vous ne le voyez peut-être pas, mais tout le monde déteste la personne qui a toujours toutes les bonnes réponses (ou prétend tout savoir). Vous ne pouvez pas établir de liens significatifs à moins que vous ne soyez également disposé à partager votre vulnérabilité. Les autres peuvent voir quand vous faites semblant et quand vous savez vraiment quelque chose. Faire semblant tue la confiance.





Agissez toujours avec intégrité et honnêteté dans le monde, même lorsque cela signifie faire face à des choses difficiles à affronter. Soyez authentique. Être honnête. Ne faites rien semblant. La vérité et l'authenticité engendrent le respect et la confiance—Robert Iger





Ne fais pas semblant quand tu ne sais pas quelque chose, reste vrai en montrant tes défauts et tes faiblesses !

Eviter la confrontation

"Lâchez les mauvais comportements dans l'équipe."





"Évitez de partager les vrais commentaires pour sauver les sentiments des autres, même si cela les empêche de grandir."





"Créez des excuses pour éviter d'affronter un conflit dans l'espoir qu'il disparaisse de lui-même."





Éviter les conflits ne construit pas des relations, il les détruit. Refuser de gérer les mauvais comportements dans l'équipe, ne pas dire des choses que les autres ont besoin d'entendre et laisser ouvertes des conversations difficiles pendant longtemps ne plaît pas aux autres. Cela les agace. N'utilisez pas un sandwich de rétroaction ou n'essayez pas d'édulcorer votre message. Dites ce que vous avez à dire sans hésitation.





N'évitez pas l'inconfort, embrassez-le !

Liberté illimitée

"Autonomiser les gens sans leur donner les outils nécessaires pour réussir."





"Ne pas fournir de clarté sur les décisions qu'ils peuvent prendre par eux-mêmes et celles qui nécessitent votre implication."





"Partager trop d'informations ou cacher des informations dont ils ont besoin pour réussir."





Qu'il s'agisse de prendre des décisions, de partager des informations ou de toute autre forme de communication, la liberté sans frontières ne mène qu'à la distraction et à la confusion. La confiance se brise lorsque les gens n'obtiennent pas le contexte et la clarté nécessaires pour bien faire.





N'opérez pas aux extrêmes, définissez des limites et respectez-les !

Sommaire

Vous perdrez confiance en tant que manager si vous ne faites pas attention à la façon dont vous vous comportez avec les autres et à la façon dont ils le perçoivent. Dites seulement à votre équipe de faire quelque chose que vous pouvez également démontrer en action. Ne vous contentez pas de parler, marchez aussi. Respectez vos engagements. Tenir ses promesses ne veut pas dire les tenir à tout prix. L'intention est plus importante que le résultat. Au lieu de rejeter le blâme lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, assumez-en la responsabilité. Travaillez activement avec votre équipe pour réfléchir à des solutions. Ne faites pas volte-face lorsque vous prenez des décisions et définissez des priorités. Votre équipe a besoin de concentration et de clarté pour apporter des contributions significatives. La négativité aspire le temps et l'énergie des gens. La positivité apporte joie et motivation au travail. Il n'y a pas besoin de jouer au mauvais flic tout le temps. Laissez place au plaisir. Montrez à votre équipe vos défauts et imperfections. C'est la seule façon d'établir des liens durables. N'évitez pas les conflits même s'ils sont inconfortables. Dites ce que vous avez à dire même si c'est douloureux pour l'autre personne. Ils doivent apprendre à faire face à la réalité de leur situation. Une bonne communication et l'autonomisation ne viennent pas avec une liberté aveugle. Cela nécessite de fixer des limites et de s'y tenir.