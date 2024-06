Comment obtenir des prospects sur LinkedIn ?

En tant que spécialiste du marketing, vous devez connaître les différentes plateformes qui constituent un endroit idéal pour générer des prospects pour votre entreprise. Vous utilisez peut-être déjà Instagram, Facebook et Twitter. La seule plateforme que vous ne connaissez peut-être pas est LinkedIn.





Si vous n'avez pas encore tiré le meilleur parti de cette plate-forme ou si vous avez seulement découvert les opportunités de génération de leads qu'elle offre, le moment est venu de vous lancer avec LinkedIn.





Il y a de fortes chances que vos concurrents l'utilisent déjà, et il n'est jamais trop tard pour rattraper leur retard en matière d'utilisation avancée. Outils de génération de leads LinkedIn pour trouver des leads et les convertir en clients. Voici donc un guide sur la façon d'obtenir des prospects B2B à partir de LinkedIn.

Comment créer une stratégie de génération de leads LinkedIn ?

Générer des prospects sur LinkedIn peut sembler un peu écrasant. Mais la vérité s'obtient avec peu d'effort et de temps ; vous pouvez devenir un expert en génération de leads LinkedIn.





Pour les spécialistes du marketing qui souhaitent passer à l’étape suivante, voici comment utiliser LinkedIn pour la génération de leads :

Optimisez votre page LinkedIn

Vous pouvez vous attendre à ce que votre site Web génère des prospects s'il est correctement présenté, si des objectifs de référencement intelligent sont définis, s'il fournit des informations appropriées et si son contenu est utile et à jour.





De même, si votre profil LinkedIn est optimisé, vos clients achèteront chez vous. Maintenant, vous devez vous demander : comment optimiser votre profil LinkedIn, pour qu'il soit suffisamment convaincant pour la génération de leads ?





Commencez par vous poser les questions suivantes qui justifieront ce que votre public attend de vous :





Quelles informations votre public s’attend-il à voir lorsqu’il accède pour la première fois à votre profil ?

Quelles expressions ou mots-clés votre public pourrait-il rechercher pour évaluer votre produit ou service ?





Utilisez ces questions pour décider quoi mettre sur votre profil qui peut attirer votre public vers votre marque. Assurez-vous d'ajouter un titre accrocheur et un résumé précis. N’oubliez pas non plus d’ajouter les visuels. On estime que les profils comportant des éléments visuels sont plus susceptibles d’être consultés que les autres. Alors, sélectionnez des visuels de haute qualité qui décrivent les produits ou services de votre marque.

Publier du contenu de haute qualité sur votre page LinkedIn

Pour vous assurer que votre profil LinkedIn bénéficie d'une excellente présence en ligne, pensez à publier des types de contenu de haute qualité. Présenter le contenu sur votre page peut vous aider à vous positionner comme une source bien informée qui établit votre crédibilité auprès des clients potentiels.





Lorsque vous serez reconnu comme une source précieuse, vous commencerez bientôt à vous connecter avec des professionnels partageant les mêmes idées et qui correspondent parfaitement à votre profil client idéal. Si vous publiez régulièrement, votre profil sera affiché sur votre flux de prospects et cette familiarité facilitera la construction de conversations ultérieures.





Si vous pensez que vos amis LinkedIn sont des professionnels de votre secteur, le contenu que vous mettez en ligne vous exposera à de nouveaux publics. Lorsque vos connexions « aiment » une publication que vous avez créée, elle peut apparaître dans le fil d'un nouveau prospect. Ce prospect verra que votre connexion partagée a aimé votre publication, attestant de votre fiabilité et de votre autorité et peut-être les motiver à faire une demande de connexion.





Pour vous assurer que vous créez du contenu que votre public pourrait vouloir voir, suivez les analyses de votre page qui les intéressent le plus et publiez le contenu en conséquence.

Examinez les vues de votre profil LinkedIn

Il y a de fortes chances que vous ne receviez qu’une à deux visites de profil par jour et que vous les ignorerez probablement. Ne faites pas une chose pareille. Chaque vue de profil vaut beaucoup car elle peut être une piste possible que vous avez manquée. Cela pourrait également être une piste précieuse qui vous contacte. Ils peuvent être un client potentiel qui compte plus qu'un nom aléatoire dans votre liste de diffusion froide.





Il existe une solution simple à ce problème si vous ignorez les visites de votre profil. Sélectionnez simplement « Qui a consulté votre profil » dans le tableau de bord de votre page et faites défiler jusqu'aux noms qui ont manifesté de l'intérêt pour votre profil.





Envoyez un message à chacun d’eux, et il est possible que certains d’entre eux soient vos prospects potentiels et soient intéressés par votre produit ou service.

Faites partie de groupes

Vous devez vous demander comment obtenir des prospects sur LinkedIn. Eh bien, les groupes LinkedIn sont le meilleur moyen d’y parvenir. Il existe des milliers de groupes LinkedIn qui sont pertinents pour vous et votre marque. Les professionnels utilisent ces groupes pour avoir un aperçu de leur secteur et également pour interagir avec d'autres membres.





La meilleure partie : ces groupes sont privés par défaut, vous pouvez donc vous attendre à une génération de leads de haute qualité sur LinkedIn. Vous pouvez également créer votre propre groupe dès le départ, mais cela peut être une chose difficile et longue à faire.





La meilleure façon de tirer le meilleur parti de ces groupes est de trouver celui qui est pertinent et tout fait. Ce sont les groupements qui contiennent votre personnalité d'acheteur et sont étroitement liés au secteur dans lequel vous opérez. Les petits groupes limitent votre potentiel de prospects, tandis que les grands groupes font perdre votre message. Il est préférable de viser les deux.





Pour faire connaître votre opinion, utilisez l'option « Discussion » en haut du site du groupe et postez des questions, des commentaires ou des affirmations. Votre message doit être ciblé sur chaque groupe et vous devez savoir à qui vous écrivez afin qu'il puisse porter le meilleur jugement sur votre organisation.

Utilisez les outils d'automatisation de LinkedIn

Il existe un certain nombre des meilleurs outils d'automatisation LinkedIn comme Dripify et Octopus CRM que les spécialistes du marketing peuvent utiliser pour booster une stratégie LinkedIn. Ces outils vous permettent d'automatiser votre activité LinkedIn et vous aident à générer des prospects potentiels pour votre marque. Il vous permet d'automatiser les demandes de messages, de planifier des messages et également de suivre vos réponses. Cela vous fait gagner beaucoup de temps en automatisant toutes vos activités chronophages sur LinkedIn tandis que vous pouvez vous concentrer sur d'autres tâches pertinentes de génération de leads.





Avec les outils d'automatisation, vous pouvez automatiser presque tout sur LinkedIn dans un seul centre de commande et un seul tableau de bord. Vous pouvez développer des campagnes de génération de leads LinkedIn qui pourraient fournir des résultats remarquables. En outre, vous pouvez garder un œil sur les performances de ces campagnes et surveiller la progression totale de votre génération de leads LinkedIn.

Entretenir les liens

Générer des leads n’est que la première étape vers des prospects significatifs. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que chaque prospect soit directement impressionné par votre argumentaire produit ; certains d’entre eux ont également besoin d’être nourris.





La première étape pour déplacer un prospect vers un entonnoir de vente consiste à avoir une conversation directe avec la connexion. Envoyez une demande de connexion personnalisée et suivez-la avec un InMail accrocheur qui les invite à répondre.





Il n’y a pas de recette secrète pour démarrer une conversation parfaitement, mais la personnalisation fonctionne mieux. Essayez d'engager une conversation sur quelque chose que vous avez tous les deux en commun. Attendez-vous à ce que ce processus prenne un certain temps. Certaines des questions que vous pouvez poser au responsable sont :





À quels défis sont-ils confrontés dans leur entreprise ?

Quelles sont les priorités immédiates et à long terme ?





Enfin, lorsque le prospect commence à poser des questions sur votre produit, il est temps pour vous de le présenter et de transformer le prospect en client.

Donnez et obtenez des références

L'une des meilleures stratégies marketing de LinkedIn consiste à donner et à obtenir des références. Vous devez vous présenter à chaque nouveau prospect à mesure que votre réseau de relations de premier degré se développe. Partagez votre carte de visite électronique, si possible. Faire la remarque initiale brise la glace, ouvre la voie à une collaboration et atténue la gêne de leur demander d'être dirigés vers quelqu'un d'autre plus tard.





Parcourez les relations d'un client récent pour découvrir celles qui pourraient être utiles à votre entreprise. Si vous avez suffisamment confiance en votre relation, envoyez-leur une liste des personnes et demandez-leur si cela les dérange d'envoyer une brève présentation de vous à chacune d'entre elles. Le pire des cas est qu’ils refusent.





Une équipe commerciale sait comment demander et à qui demander des références. Ils peuvent surpasser la concurrence, joindre les décideurs en un seul appel et développer des relations pouvant conduire à des ventes.

Commencez à utiliser LinkedIn pour la génération de leads dès maintenant !

Les leads sont comme de l’or pour les vendeurs et les spécialistes du marketing. LinkedIn est le meilleur moyen de générer des prospects potentiels pour les marques qui pourront rapidement être convertis en clients précieux.





Mais même si la génération de leads LinkedIn peut être rentable, cela prend du temps.





Il est probable que vous passiez des mois sans voir aucun résultat si vous n’utilisez pas les tactiques appropriées pour cibler le public approprié. Vous devez être cohérent avec votre stratégie de génération de leads et prendre le temps de trouver des connexions LinkedIn précieuses à l'aide des conseils donnés dans ce guide.





Optimisez votre profil, engagez des conversations significatives ou partagez du contenu de haute qualité. Même dans ce cas, tous les prospects ne se transformeront pas en vente - mais vous aurez de grandes chances de convertir les prospects intéressés à acheter chez vous !**