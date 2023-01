Comment les NFT rassemblent l'industrie du cannabis

Les jetons non fongibles (NFT) gagnent rapidement en popularité depuis mars 2021, lorsqu'une œuvre d'art NFT s'est vendue pour la modique somme de 69 millions de dollars. De grandes entreprises comme Clinique, Coca-Cola et Taco Bell ont remarqué les NFT et ont même commencé à produire les leurs.

LEARN MORE ABOUT @THEPRGENIUS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @THEPRGENIUS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Les jetons non fongibles (NFT) gagnent rapidement en popularité depuis mars 2021, lorsqu'une œuvre d'art NFT s'est vendue pour un énorme 69 millions de dollars. La transaction a attiré l'attention des gens du monde entier, ce qui a incité à vouloir en savoir le plus possible sur les jetons.





De plus, comme les campagnes marketing ont commencé à se concentrer principalement sur l'engagement client et l'expérience utilisateur, ils voient la valeur que les NFT peuvent apporter à la table. De grandes entreprises comme Clinique, Coca-Cola et Taco Bell ont remarqué les NFT et ont même commencé à produire les leurs.





Du point de vue du consommateur, les NFT sont devenus bien plus que de simples images sympas ; ils fournissent un moyen immuable de prouver la propriété. De plus, les actifs numériques permettent aux utilisateurs de soutenir de nouveaux projets et produits en offrant un moyen unique de présenter les marques.





En utilisant les NFT, les marques sont en mesure d'offrir des expériences uniques à leurs premiers supporters et communautés grâce à des offres telles que des avantages spéciaux, des récompenses pour les détenteurs, etc.





Les marques de cannabis sont particulièrement en mesure de bénéficier des relations uniques créées par les NFT. Ces marques peuvent utiliser leurs communautés pour le développement de produits et peuvent même fournir un accès sélectif à des expériences uniques directement aux membres de leur communauté qui les soutiennent le plus.





De plus, les utilisateurs de NFT peuvent assister à des événements et participer à des activités réservées à la communauté. Cela garantit que ceux qui soutiennent la marque peuvent être davantage impliqués dans la croissance de ces projets et bénéficier de leur participation.

Avantages du cannabis dans le monde réel…

Les NFT de cannabis, tels que ceux produits par SaDiva , sont nés pour soutenir et cultiver une communauté grandissante. La collection SaDiva NFT pousse l'idée un peu plus loin, cependant, et travaille à soutenir l'autonomisation et l'inclusion des femmes dans le monde du cannabis.

SaDiva offre de nombreux aspects uniques que les autres mouvements de cannabis dans l'espace NFT n'ont pas. D'une part, les détenteurs auront un premier accès à la gamme de produits en édition limitée SaDiva - accédant aux marchandises et aux produits via un marché Web3 exclusif. De plus, les détenteurs de NFT auront un accès VIP aux événements SaDiva en personne et virtuellement.





Bien qu'encore en développement, on s'attend à ce qu'il y ait au moins un événement en direct chaque année à partir de 2023. Pour compléter cela, ils s'associent à JPD Capital pour créer un village de cannabis réparti sur 500 acres à Lake Omak, Washington. Des temps forts en effet !

… et dans le métavers

Pour améliorer l'expérience utilisateur, SaDiva a créé un jeu de jeu qui offre des récompenses sous la forme de royalties SaDiva. Le jeu permettra aux utilisateurs de créer leur propre ferme de cannabis. Les détenteurs de SaDiva entreront en tant que membres VIP avec des avantages exclusifs grâce à des récompenses et des bonus de jeu.





Les membres peuvent également profiter de l'une des plus de 3 000 parcelles de terrain virtuelles de Cannabis Village. Bien sûr, les NFT avec des attributs super-rares ou ultra-rares obtiendront les meilleures places. SaDiva acquiert des terres auprès du Métaverse de royaume , qui est connu pour son exclusivité. Ces parcelles peuvent être développées en conjonction avec les plans de SaDiva, construites ou louées.





L'objectif ultime du projet est d'utiliser Realm pour créer et développer une communauté inclusive pour les amateurs de cannabis et de NFT. Non seulement cela, mais les détenteurs de NFT obtiennent une adhésion exclusive qui permet aux utilisateurs de bénéficier financièrement du succès de la marque par le biais de son club de membres.





Les professionnels derrière la collection SaDiva NFT ont chacun une expérience unique. L'équipe est composée d'un influenceur du cannabis bien connu, d'un entrepreneur ayant des relations dans les mondes de la musique, du cinéma et des affaires, et d'un illustrateur indépendant qui a produit des illustrations pour les plus grandes marques. Leur expertise combinée a conduit à la création des NFT SaDiva.

Une révolution cannabique ?

Comme le cannabis reste interdit par le gouvernement fédéral aux États-Unis, l'industrie évolue constamment à mesure que de nouvelles réglementations apparaissent. De plus, les entreprises de cannabis ont du mal à obtenir les ressources financières dont elles ont besoin pour prospérer, car les banques assurées par le gouvernement fédéral ne peuvent tout simplement pas faire affaire avec l'industrie du cannabis pour le moment. Cela rend non seulement le capital difficile à obtenir, mais cela augmente les coûts associés pour ces entreprises.





À son tour, il est logique que l'industrie puise dans le métaverse pour un soutien et une sensibilisation supplémentaires. Les NFT pourraient très bien être le début d'un mouvement qui révolutionnera l'industrie du cannabis.