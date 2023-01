Comment les NFT ont transformé un développeur de jeux mobiles peu connu en une société multimilliardaire

En 2017, Animoca Brands, développeur de jeux mobiles basé à Hong Kong, était évalué à moins de 6 dollars. L'émergence de NFT et la croyance dans les perspectives de cette technologie ont conduit au fait qu'aujourd'hui l'entreprise vaut environ 8 milliards de dollars. L'enfance de Yat Siu s'est déroulée dans les années 1980 en Autriche, où il se sentait défavorisé en raison de son origine chinoise. Après avoir abandonné ses études, il a fondé plus d'une douzaine d'entreprises avant son premier succès. En 2012, tous les jeux produits par Animoca ont été soudainement retirés de l'AppStore. Animoca a dû déclarer faillite en 2017.

En 2017, Animoca Brands, développeur de jeux mobiles basé à Hong Kong, était évalué à moins de 6 dollars. L'émergence de NFT et la croyance dans les perspectives de cette technologie ont conduit au fait qu'aujourd'hui l'entreprise vaut environ 8 milliards de dollars. Discutons de l'incroyable chemin du succès emprunté par le fondateur d'Animoca Brands, Yat Siu.

À travers les épines jusqu'aux étoiles

L'enfance de Siu s'est déroulée dans les années 1980 en Autriche, où il se sentait défavorisé en raison de son origine chinoise. La popularité croissante des ordinateurs et de la technologie est devenue une bouée de sauvetage pour le jeune étudiant. Au début, Yat maîtrisait la programmation sur PC de Texas Instrument, l'appelant plus tard "plus une calculatrice avancée qu'un PC". Après avoir économisé de l'argent, Yat Siu a acheté un Atari ST. Il l'a utilisé pour gagner son premier argent en créant un logiciel pour les musiciens. Le constructeur Atari a même recruté Siu et l'a engagé comme consultant, malgré son jeune âge.

Flambée

Après avoir travaillé pour Atari pendant un certain temps, notre héros a décidé de partir en voyage libre. Après avoir abandonné ses études, il a fondé plus d'une douzaine d'entreprises avant son premier succès. En 1998, Siu a incorporé Outblaze, un opérateur de services de messagerie à Hong Kong. Dix ans plus tard, sa division cloud est vendue à IBM pour quelques centaines de millions de dollars. Le produit de la vente a été utilisé pour renflouer la société mère pendant la crise mondiale qui a fait rage pendant ces années. Cela a permis à Outblaze de survivre aux moments difficiles.

Animoca

Un jour, Yat Siu a eu l'idée de numériser le jeu éducatif pour enfants "Baby Einstein", populaire dans les années 2000. Il a demandé aux programmeurs d'Outblaze de développer une application mobile basée sur le jeu. L'application était extrêmement populaire, ayant été téléchargée plus de 20 millions de fois. Yat a vu l'opportunité à temps et a fondé Animoca en 2011 - la division de développement de jeux d'Outblaze.





Cependant, la route du succès n'a pas été facile. En 2012, tous les jeux produits par Animoca ont été soudainement retirés de l'AppStore. Une explication d'Apple n'a jamais été donnée. Siu, cependant, a sa propre opinion sur la question. La raison en était sa stratégie commerciale consistant à publier un nouveau jeu tous les 7 jours, ce qui était perçu comme du spam. Il a dû s'adapter aux nouvelles conditions et commencer à sortir des jeux sous licence de marques célèbres. Cela a porté ses fruits et, en 2013, Animoca a pu à nouveau vendre ses produits via l'AppStore. Mais un nouveau coup a suivi - Apple a supprimé la catégorie dans laquelle les jeux de la société étaient représentés du magasin. Cela a entraîné une baisse des ventes et Animoca a dû déclarer faillite en 2017.

NFT et Yat Siu

Il n'a pas fallu longtemps à Yat Siu pour se laisser aller au découragement. Il a commencé à chercher de nouvelles façons de développer l'entreprise. Le fondateur de l'une des startups dans lesquelles Yat investissait lui a parlé de sa nouvelle idée, le projet NFT Cryptokitties. Cela a rapidement complètement changé le monde. La popularité des Cryptokitties était si grande que la blockchain Ethereum n'était plus en mesure de gérer la charge, avec des frais de transaction atteignant des centaines de dollars. Les utilisateurs pouvaient attendre des jours pour un transfert. Mais ici aussi, un autre coup du destin attendait Yat Siu. Bientôt l'hiver crypto est arrivé, les taux de crypto-monnaie se sont effondrés à plusieurs reprises et l'argent fondait sous ses yeux.





Cependant, Yat n'a pas abandonné. Lors d'une des conférences NFT, qui ne réunissait en 2018 que "250 fanatiques" du monde entier, il s'est associé à plusieurs entreprises. En quelques années, ils étaient déjà devenus les piliers d'une nouvelle industrie - OpenSea, The SandBox et Decentraland.





L'accent mis par Animoca sur le marché de la cryptographie a attiré l'attention des régulateurs australiens qui se méfiaient de cette classe d'actifs. La bourse australienne, où la société était cotée, a imposé des conditions strictes - se débarrasser des actifs virtuels ou les papiers d'Animoca seraient retirés de la négociation.

"C'était effrayant. Après la radiation, aucune bourse n'aurait accepté de réinscrire les actions de votre entreprise", se souvient Siu.





Au printemps 2020, après 5 ans en bourse, l'action Animoca a été retirée du site. Plus tard, en raison de la croissance explosive du marché de la cryptographie, les représentants de la bourse ont autorisé la possibilité de modifier les règles à l'avenir. Cela signifie que les sociétés de blockchain pourront être représentées sur la bourse. Mais les actions Animoca n'existent toujours pas sur aucune bourse.

Comment sont les investissements de Yat Siu maintenant ?

Le portefeuille d'investissement de Yat Siu comprend actuellement plus de 150 actifs liés à NFT. Sous la direction d'Animoca se trouvent des participations dans des sociétés telles que :





Open Sea, le plus grand marché NFT avec environ 400 millions de dollars de revenus en 2021.

Dapper Labs, un développeur de la plateforme NBA Top Shots avec plus d'un milliard de dollars de revenus en 2020.

SkyMavis, le développeur du jeu blockchain Axie Infinity, avec un chiffre d'affaires estimé à 3 milliards de dollars.

The Sandbox, un projet blockchain avec une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars.





La société elle-même a levé 360 millions de dollars lors d'un autre cycle d'investissement plus tôt cette année. Cela a porté sa capitalisation à 5,4 milliards de dollars, dépassant ce chiffre de 2,5 fois en moins de six mois. Animoca emploie désormais plus de 600 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 700 millions de dollars pour les 3 trimestres de 2021. En novembre 2021, la société possédait plus de 16 milliards de dollars d'actifs numériques.

Qu'est ce qui est attendu dans le future?

Siu lui-même est convaincu que dans les années à venir, le marché NFT augmentera au même rythme que l'année précédente. Rappelons qu'en 2020, il était estimé à seulement 100 millions de dollars, et en 2021 - déjà à 25 milliards de dollars. Selon Yat, cela contribuera au développement des méta-univers, dont tout le monde a commencé à parler à la fin de l'année dernière.





Cependant, certains analystes ont le point de vue opposé. Par exemple, Samson Mow, directeur de la technologie de BlockStream, estime qu'il est peu probable que les sociétés de jeux acceptent de fusionner leurs méta-univers.





"Si vous achetez une arme dans Call of Duty (éditeur Activision), Ubisoft ne voudra pas que vous l'apportiez à Rainbow Six, car vous n'achèterez pas d'arme chez eux", explique-t-il son point de vue.

Et vous ne pouvez pas être sûr du succès à long terme avec NFT, en fait, comme avec n'importe quel crypto-actif. Le jeton AXS du projet Axie Infinity est déjà 50% moins cher en 2022. Le PDG d'EA, Andrew Wilson, l'une des plus grandes sociétés de jeux au monde, a abandonné son projet d'ajouter NFT aux produits de l'entreprise après une réaction négative de la communauté. Valve a supprimé tous les jeux liés à NFT et à la blockchain de Steam. Phil Spencer - PDG de Microsoft - a généralement déclaré que le modèle Play-to-Yearn, sur lequel sont basés les meilleurs jeux de blockchain, est davantage axé sur l'exploitation des utilisateurs que sur le divertissement des utilisateurs. -Samson Mow





Siu, d'autre part, continue de croire que les jeux NFT sont la prochaine étape dans l'évolution des jeux en ligne. Et il est déjà occupé à développer un nouveau projet AAA qui va bouleverser l'industrie. Le temps nous dira si ce sera vrai.