Comment Microsoft a fait basculer mon amour de Linux sur le "bord"

Il était une fois, vous ne pouviez pas trouver une seule machine chez moi qui ne fonctionnait pas sous Linux. Une poignée d'ordinateurs portables et un ou deux ordinateurs de bureau sont entrés et sortis, mais Linux est resté plus de dix ans. Si mon réfrigérateur pouvait fonctionner sous Linux, je l'aurais installé. Et puis, Edge est entré par Windows et a montré la porte à Linux (pour de bon ?!).

Une poignée d'ordinateurs portables et un ou deux ordinateurs de bureau sont entrés et sortis, mais Linux est resté plus de dix ans. Si mon frigo pouvait fonctionner sous Linux, je l'aurais installé. Et puis, Edge est entré par Windows et a montré la porte à Linux (pour de bon ?!).





Chaque histoire d'amour Linux commence avec l'écran bleu de la mort de Windows

Il y a un dicton qui dit qu'une fois que vous avez essayé Linux, vous ne revenez jamais à Windows . Ma transition Linux peut être décrite comme une révélation et une libération.





Pendant des années, je n'avais que deux options en ce qui concerne Windows. Le premier a été de saigner pendant deux ans jusqu'à ce que je rembourse mon contrat avec un opérateur de téléphonie mobile. Je reçois un ordinateur portable avec Windows préinstallé, qui était généralement une version Home moins chère strictement limitée à un utilisateur sans Office.





Une cerise amère sur le dessus était le calcul simple qui aurait pu acheter deux ordinateurs portables pour le prix d'un contrat de deux ans. Pourquoi n'avez-vous pas acheté un ordinateur portable et Windows séparément ? Eh bien, cette question nous amène à la deuxième option.





J'ai toujours détesté les "gourous Windows" locaux autoproclamés.





Vous voulez que Windows soit installé sur votre ordinateur - vous devez payer pour jouer. Pourquoi ne l'ai-je pas fait moi-même ? Parce que je ne voulais pas faire une «chasse au trésor» pour les pilotes manquants, c'est pourquoi. Donc, j'ai dû appeler, attendre et finalement écouter les histoires de vie les plus ennuyeuses imaginables.





J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai acheté un chat dans un sac. Dieu sait d'où viennent ces versions de Windows. Je suis sûr qu'à l'époque, j'ai reçu gratuitement des logiciels malveillants ou des chevaux de Troie. C'est sur la maison, mon pote, mais pas de soucis, tout le monde le fait. Si vous vouliez une "clé digne de confiance", vous deviez payer un supplément pour cela.





Ce n'était pas une question d'argent. J'en avais assez de me sentir impuissant à dépendre de ces "gourous de Windows". Oh, comme ils se sont amusés à montrer leur "expertise". Je devais être « reconnaissant » et généreux, si je voulais les revoir faire leur « magie » sur mes machines.





Puis un jour, c'était à la fois le pire et le meilleur, j'en ai eu assez. Le fameux "écran bleu de la mort" m'a littéralement fait pleurer. Pour la première fois de ma vie, je cherchais des alternatives Windows, pour de vrai.





J'ai entendu des histoires sur ce qu'on appelle - Linux, que mes "gourous" du PC appelaient "Windows pour les pauvres". À ce moment-là, j'étais absolument désespéré et déterminé.





Ubuntu - "Je suis à cause de qui nous sommes tous"





Juste au cas où, on ne vous l'aurait pas dit - UBUNTU - est un beau mot. Petite histoire encore plus courte, j'ai suivi pas à pas Linux pour les plus nuls comment faire ceci et cela disponible en ligne. Quelques heures plus tard, non seulement j'ai tué l'écran bleu de la mort, mais j'ai aussi installé mon tout premier Linux sur

HP Stream Notebook PC 13, qui est un cauchemar sous Windows 10 avec 2 Go de RAM et 32 Go de disque dur. Ubuntu a fonctionné comme un charme sur mon ordinateur portable préféré avec une batterie qui dure presque aussi longtemps que la dernière saison de Peaky Blinders.









J'avais l'impression d'avoir vécu sous Windows pendant toutes ces années avant Linux. Tant de misère, de temps et d'argent perdus. Mais plus de bébé, plus rien. Je suis devenu un missionnaire Linux. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas, pour les gourous Windows suceurs de sang de mon quartier ?









Quiconque voulait Linux Ubuntu sur son ordinateur pouvait l'obtenir gratuitement. Ma récompense a été le défi d'installer Linux sur les machines anciennes et faibles avec plus de poussière que la confiance de leurs propriétaires qu'ils les utiliseraient à nouveau. Je n'ai jamais dit « non » à un appel désespéré à l'aide. Je n'ai jamais non plus dit «non» à une pizza et à une bière. Pas d'argent, mais si tu veux surprendre ton sympathique voisin Linux, assomme-toi, chérie !





C'était l'époque. J'étais invincible. Fini la rage contre les machines. Même lorsque j'ai eu un nouvel ordinateur portable avec Windows préinstallé, je n'ai eu aucune pitié. Je me fichais de la garantie BS pour passer à un autre système d'exploitation, ce qui était un gros problème à l'époque.





On dit aussi que l'amour rend aveugle. J'étais heureux et insouciant de ne pas avoir le temps ou le besoin de me soucier des « détails techniques ».

Quoi de plus ennuyeux : les mises à jour Windows OU les nouvelles versions d'Ubuntu ?





Quelque part en cours de route, les gens de Linux se sont perdus dans la traduction. Peut-être que c'était juste moi, mais je pouvais le lire clairement entre les lignes des nouvelles versions d'Ubuntu. 'Nous pouvons égaler Windows.' Si vous me demandez, et que ce n'est pas le cas, Linux a poursuivi sa propre queue avec toutes ces nouvelles versions. Je ne veux pas quelque chose qui soit aussi bon ou même meilleur que Windows. Je veux quelque chose de différent, aussi simple que ça.





Puis, un jour, j'ai réalisé que même 4 Go de RAM ne suffiraient pas pour la dernière version d'Ubuntu. Ne vous méprenez pas. Je ne vis pas à l'âge de l'ordinateur de pierre. Je ne suis pas Scrooge McDuck quand il s'agit d'acheter une nouvelle machine. Mais, allez les gars, je suis un écrivain, pas un joueur. Si vous êtes un codeur ou un concepteur, je peux comprendre pourquoi vous méprisez tout ce qui fonctionne avec moins de 8 Go, 16 Go ou même 32 Go de RAM.





Pour la première fois de ma vie Linux, j'ai commencé à prêter attention aux dates LTS. Par exemple, Ubuntu Linux 16.04 LTS n'est plus pris en charge. Alors, quel est le problème ? Mise à niveau vers 18.04. Mais, je ne veux pas. Après la sortie d'Ubuntu 20.04, je l'ai juste perdu.





Entre-temps, les petites abeilles de Microsoft étaient occupées à travailler sur quelque chose qui allait changer la donne. "Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne."

Microsoft Edge : cheval de Troie qui a fait tomber Linux ?!









J'ai fermé mon compte Twitter. Nan, ce n'est pas ce que tu penses. Cela n'a rien à voir avec Elon. Alors, détendez-vous. J'ai tweeté avec fierté et enthousiasme lorsque j'ai installé Microsoft Edge sur Linux alors qu'il était encore sur Dev Channel (Beta). Ça a marché. Il a mangé moins de mémoire que Chromium ! Je n'ai pas gardé les captures d'écran. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais ce n'est pas le sujet.





Le grand-père tout-puissant Microsoft a créé quelque chose pour Linux. J'ai été choqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que c'était censé vouloir dire ? Quel « clin d'œil » inattendu à Linux. Pourquoi? Était-ce une sorte de « reconnaissance ? » Ou une "branche d'olivier" quelconque ?





Comme je l'ai dit, j'ai essayé. Je l'ai aimé. Une chose mène à une autre. Je ne savais pas ou j'avais totalement oublié qu'une clé d'activation Microsoft reste attachée à votre compte Microsoft. J'ai donc réinstallé Microsoft après presque une décennie. J'avais l'impression de « tricher » sur Linux. Je vous ai déjà expliqué que j'ai un faible pour les navigateurs, qui sont des mangeurs de mémoire. Un de mes amis m'a montré que chaque nouvel onglet Chrome est une autre bouche gourmande en mémoire que votre ordinateur doit nourrir. J'ai fait une comparaison rapide entre Edge et Chrome sous Windows. Cependant, en ce qui concerne les chiffres de performance, je préfère que les pros de Tom's Guide aient leur dernier mot :





Je n'ai plus besoin de "Windows Gurus" locaux pour effectuer le travail d'installation. Je peux le faire moi-même. Une seule de mes machines fonctionne sous Windows 11. Honnêtement, je ne vois pas cela comme un problème. Windows 10 sera pris en charge d'ici 2025. D'ici là, je renouvellerai mon armée de PC et tous mes ordinateurs auront Windows 11 ou 12 ou tout ce qui sera introduit entre-temps. Encore une révélation choquante. Le même ami, que j'ai mentionné plus tôt, m'a montré que vous pouvez ajouter de la RAM supplémentaire à un ordinateur portable, ce que je considérais comme une "hérésie". De plus, une "chirurgie" supplémentaire qui implique un SSD, et votre ordinateur portable obtient une nouvelle vie Windows. Cette fois, les maths étaient de mon côté.





N'oublions pas la compatibilité des applications. Pas besoin d'alternatives Linux. Même si c'était amusant d'utiliser Terminal. Cela m'a fait me sentir - intelligent.





Il y a trois ans, j'ai publié une histoire totalement différente sur mes expériences et mes sentiments Linux lors de l'utilisation d'Ubuntu et de LibreOffice. Maintenant, j'écris celui-ci sur Windows. Quelle différence un navigateur a fait.





Même OMG! UBUNTU! a chéri le moment de la «stabilité» d'Edge avec un titre qui sonnait comme s'il venait tout droit de la cuisine marketing de Microsoft: Microsoft Edge pour Linux est enfin stable . Ouah! Juste au cas où quelqu'un voudrait me traiter de traître.





Il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça :