Auteurs: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Centre d'Intelligence Artificielle Générative en Cognition et Éducation.

Question sur l'illustration des liaisons chimiques

P1 * : pouvez-vous créer une illustration expliquant ces types de liaisons chimiques ?*





ChatGPT * : Certainement ! Décomposons l'explication et l'illustration en trois parties :*





1. Liaison covalente





2. Liaison ionique





3. Liaison hydrogène





1. Liaison covalente :





Description * : Des liaisons covalentes se forment lorsque deux atomes partagent des électrons. Les électrons partagés sont attirés vers les noyaux des deux atomes, maintenant les atomes ensemble. Ce type de liaison est courant entre les non-métaux.*





Illustration * : Imaginez deux cercles (représentant des atomes) entourés d'électrons (cercles ou points plus petits). Lorsqu’ils se rapprochent, ils partagent certains de ces électrons.*





***2. Une liaison ionique: ***





Description * : Les liaisons ioniques se forment lorsqu'un atome donne un ou plusieurs électrons à un autre atome. Cela crée un ion positif (cation) et un ion négatif (anion). Les charges opposées s’attirent et maintiennent les atomes ensemble. Ce type de liaison est courant entre les métaux et les non-métaux.*





Illustration * : Imaginez deux cercles (représentant des atomes). Un atome possède un électron supplémentaire qu’il donne à l’autre. Cela crée un signe "+" sur l'atome donneur (cation) et un signe "-" sur l'atome récepteur (anion). Ils sont attirés en raison de charges opposées.*





***3. Liaison hydrogène : ***





Description * : Les liaisons hydrogène sont un type de liaison faible qui se produit lorsqu'un atome d'hydrogène*

lié à un atome fortement électronégatif (comme l’oxygène ou l’azote) est attiré par un autre atome électronégatif. Ils sont particulièrement importants dans les molécules d’eau et dans la structure de l’ADN.





Illustration * : Imaginez une molécule d'eau (H2O) avec un atome d'hydrogène (H) et un atome d'oxygène (O). L’atome d’hydrogène d’une molécule d’eau est attiré par l’atome d’oxygène d’une molécule d’eau voisine. Cette attraction est représentée par une ligne pointillée, indiquant la liaison hydrogène. Créons maintenant une représentation visuelle pour chacun de ces types de liaisons.*









Voici la représentation visuelle des trois types de liens :





1. Liaison covalente : les atomes A et B partagent des électrons, représentés par les points bleus entre eux. La ligne rouge indique la liaison covalente formée par ce partage.





2. Liaison ionique : l'atome A a fait don d'un électron à l'atome B. En conséquence, l'atome A devient chargé positivement (A+) et l'atome B devient chargé négativement (B-). La ligne rouge pointillée indique l’attraction entre ces ions de charges opposées.





3. Liaison hydrogène : L’atome d’hydrogène (H) lié à l’atome d’oxygène (O) est attiré par un autre atome d’oxygène. La ligne rouge continue indique la liaison covalente au sein de la molécule, tandis que la ligne verte en pointillés représente la liaison hydrogène la plus faible.





J'espère que cela aidera à clarifier les différences entre les liaisons covalentes, ioniques et hydrogène !





BingChat :









Barde * : Bien sûr. Voici une illustration expliquant les différents types de liaisons chimiques :*





Liaisons ioniques liaison ionique entre un atome de sodium et un atome de chlore









Dans une liaison ionique, un atome transfère un ou plusieurs électrons à un autre atome. Il en résulte deux ions de charges opposées, attirés l’un vers l’autre par des forces électrostatiques.





Dans l’image ci-dessus, l’atome de sodium transfère un électron à l’atome de chlore. L'atome de sodium devient un ion chargé positivement (Na+) et l'atome de chlore devient un ion chargé négativement (Cl-). Les ions Na+ et Cl- sont attirés les uns vers les autres par des forces électrostatiques et forment une liaison ionique.





Des liaisons covalentes









liaison covalente entre deux atomes d'hydrogène





Dans une liaison covalente, deux atomes partagent une ou plusieurs paires d'électrons. Les liaisons covalentes se forment généralement entre des non-métaux.





Dans l’image ci-dessus, les deux atomes d’hydrogène partagent une paire d’électrons. Les deux atomes d’hydrogène sont liés ensemble de manière covalente.





Liaisons hydrogène









liaison hydrogène entre deux molécules d'eau





Une liaison hydrogène est un type spécial de liaison faible qui se forme entre un atome d'hydrogène et un atome hautement électronégatif, tel que l'oxygène ou l'azote. Les liaisons hydrogène sont responsables de nombreuses propriétés uniques de l’eau, telles que son point d’ébullition et sa tension superficielle élevés.





Dans l’image ci-dessus, l’atome d’hydrogène d’une molécule d’eau est attiré par l’atome d’oxygène d’une autre molécule d’eau. Cette liaison hydrogène est plus faible qu’une liaison covalente, mais elle est suffisamment forte pour maintenir les deux molécules d’eau ensemble.





J'espère que cette illustration vous aidera à comprendre les différents types de liaisons chimiques. S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions.





Claude * : Voici une explication illustrée des trois principaux types de liaisons chimiques - liaisons ioniques, covalentes et hydrogène :*









Dans cette illustration :





• La liaison ionique se manifeste par le transfert complet d'électrons entre les atomes de sodium et de chlore, formant des ions chargés qui s'attirent.





• La liaison covalente est représentée par la paire d'électrons partagée entre deux atomes d'hydrogène.





• La liaison hydrogène est représentée par la polarité de la molécule d'eau, conduisant à une attraction électrostatique entre les molécules.





Faites-moi savoir si une explication visuelle comme celle-ci permet de différencier les types de liens ! Je peux créer des exemples plus illustrés pour démontrer des concepts chimiques. Les images et les diagrammes peuvent parfois donner vie à ces idées abstraites.





ChatGPT commence par le renforcement et les commentaires habituels « Certainement ! », suivi de « Décomposons l'explication », qui démontre la stratégie pédagogique . Après une description détaillée de ce que devrait comprendre la visualisation, en demandant à plusieurs reprises à l'étudiant d'« imaginer » quelque chose, elle a généré une « représentation visuelle assez grossière des trois types de liens », finalisant par une touche de personnalisation et de personnalisation : « J'espère que cela aidera à clarifier ». Le recours exclusif de BingChat à quatre images de liaisons chimiques de haute qualité, mais génériques, non seulement n'a pas réussi à utiliser des stratégies pédagogiques efficaces, mais elles n'ont pas non plus favorisé un véritable engagement et une interactivité , échouant à impliquer profondément les utilisateurs dans le sujet. Le contenu manquait également d' utilisation d'analogies et d'illustrations comparatives , car il ne s'appuyait pas sur des parallèles ou des exemples du monde réel. De plus, les images n'ont pas non plus ajouté une touche de personnalisation et de personnalité , ce qui rend l'expérience d'apprentissage moins personnalisée et moins intime. Bard a utilisé la stratégie pédagogique en fournissant une explication complète, accompagnée de trois images spécifiques provenant d'Internet, chacune décrivant distinctement un type de lien, en ajoutant une profondeur de détail et une recommandation de contenu . Pour conclure son explication, Bard a ajouté une touche de personnalisation et de personnalité , en exprimant : "J'espère que cette illustration vous aidera" et en incitant à un engagement supplémentaire avec "S'il vous plaît, faites-le-moi savoir..." La représentation de Claude était encore plus rudimentaire, présentant les détails de la liaison sous forme textuelle. format au lieu d’offrir une illustration visuelle lucide. Un tel choix reflétait une déficience dans les stratégies pédagogiques et une diminution de l'engagement et de l'interactivité , même si l'affirmation finale « Les images et les diagrammes peuvent parfois donner vie à ces idées abstraites ». Alors que les remarques finales de « Faites-moi savoir » et « Je peux créer des exemples plus illustrés » font allusion à un désir de personnalisation et de touche personnelle , l'absence d'une représentation visuelle réellement adaptée sape cet effort.





Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-SA 4.0 DEED.