Auteurs: (1) Renato P. dos Santos, CIAGE – Centre d'Intelligence Artificielle Générative en Cognition et Éducation.

Tableau des liens

Résumé et introduction

Matériels et méthodes

Résultats et analyses

Invites et textes générés

Conceptualiser les réactions chimiques

Approfondissement de la compréhension des réactions chimiques

Question sur la combustion

Question sur un graphique des gaz se transformant en eau au fil du temps

Question sur la différence entre les atomes, les molécules et les taupes

Approfondissement sur la notion de taupe

Question sur le changement d'état

Question sur une représentation animée de molécules d'eau subissant des changements de phase

Question sur le plasma, un état de la matière

Question sur les liaisons chimiques

Question sur l'illustration des liaisons chimiques

Question sur l'essence du type de liaison chimique

Analyse plus approfondie

Conclusions

Limites de l’étude et études futures possibles

Contributions des auteurs, conflits d'intérêts, remerciements et références

Approfondissement sur la notion de taupe

P1 : alors, tu peux parler d'une taupe de bouteilles de bière ?





ChatGPT : Absolument ! Le concept de « taupe » n’est pas exclusif aux atomes ou aux molécules ; c'est simplement une quantité spécifique. Dans le domaine de la chimie, une taupe fait toujours référence à 6,022 x 10[23] d'une entité, qu'il s'agisse d'atomes, de molécules, d'électrons ou même de bouteilles de bière.





Ainsi, lorsque nous disons « une taupe de bouteilles de bière », nous faisons référence à 6,022 x 10[23] bouteilles de bière. Cela fait BEAUCOUP de bouteilles de bière !





Cependant, il convient de noter qu’en dehors du contexte chimique, utiliser « taupe » pour désigner des quantités d’objets du quotidien peut prêter à confusion. Dans le langage courant, nous avons d'autres termes pour désigner de grandes quantités, comme « douzaine » (pour 12 de quelque chose) ou « brut » (pour 144 de quelque chose). Mais en théorie, oui, vous pouvez avoir une taupe de n'importe quoi, y compris des bouteilles de bière.





Juste pour vous donner une idée de la taille de ce nombre : si vous essayiez de compter jusqu'au nombre d'Avogadro à raison d'un nombre par seconde, cela vous prendrait plus de 19 milliards d'années !





Souhaitez-vous en savoir plus sur les implications d’avoir une taupe de bouteilles de bière ou tout autre exemple amusant ?





BingChat * : Oui, je peux parler d'une taupe de bouteilles de bière, mais ce n'est peut-être pas très pratique. Une taupe de bouteilles de bière représente un très grand nombre de bouteilles de bière, bien plus que ce que vous pourrez jamais boire ou voir au cours de votre vie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.*





Une taupe de bouteilles de bière est la quantité de bouteilles de bière qui contient autant de bouteilles qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Ce nombre est d’environ 6,022 x 10[23], ce qui est un très grand nombre. Pour vous donner une idée de l’ampleur de ce chiffre, voici quelques comparaisons :





• Si vous aviez une tas de bouteilles de bière, vous pourriez couvrir toute la surface de la Terre avec environ 100 couches de bouteilles de bière.





• Si vous aviez une multitude de bouteilles de bière, vous pourriez remplir l'océan Pacifique de bouteilles de bière environ 30 fois.





• Si vous aviez une multitude de bouteilles de bière, vous pourriez les empiler pour atteindre la lune et revenir environ 2 000 fois.





Comme vous pouvez le constater, une taupe de bouteilles de bière est une énorme quantité de bouteilles de bière impossible à manipuler ou à imaginer. C'est pourquoi les chimistes utilisent la taupe comme unité de mesure pour les atomes et les molécules, qui sont très petits et nombreux, plutôt que pour les objets du quotidien comme les bouteilles de bière. Une mole d’atomes ou de molécules a une masse facile à mesurer et à comparer avec d’autres substances. Par exemple, une mole d’oxygène gazeux a une masse de 32 grammes et une mole d’eau a une masse de 18 grammes.





Donc, pour résumer, une taupe de bouteilles de bière est une quantité hypothétique de bouteilles de bière contenant 6,022 x 10[23] bouteilles. Ce nombre est si grand qu’il n’est ni utile ni significatif pour décrire des situations réelles. Une taupe est plus adaptée pour mesurer la quantité d’atomes ou de molécules dans une substance. J'espère que cela vous aidera à comprendre ce que signifie une taupe de bouteilles de bière.





Barde * : Oui, je peux parler d'une taupe de bouteilles de bière.*





Une taupe de bouteilles de bière est une unité de mesure utilisée pour compter les bouteilles de bière. Une taupe de bouteilles de bière contient 6,02214076×10^23 bouteilles de bière. Ce nombre est connu sous le nom de constante d’Avogadro.





Pour mettre les choses en perspective, une taupe de bouteilles de bière, c'est beaucoup de bouteilles de bière ! Il faudrait plus de 100 milliards d’années pour tous les compter, à raison d’une bouteille par seconde.





Bien sûr, personne n’a jamais vu une taupe de bouteilles de bière dans la vraie vie. C'est un concept théorique utilisé par les chimistes pour compter les atomes et les molécules.





Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’amuser en y réfléchissant. À quoi ressemblerait une taupe de bouteilles de bière ? Combien cela pèserait-il ? Combien de bière contiendrait-il ?





Si nous supposons que chaque bouteille de bière pèse 12 onces, alors une taupe de bouteilles de bière pèserait plus de 100 millions de livres. Et il contiendrait plus de 700 millions de gallons de bière !





Cela fait beaucoup de bière !





Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une bière fraîche avec vos amis, prenez un moment pour réfléchir à la mole de bouteilles de bière qu'elle représente. C'est un concept vraiment ahurissant.





Claude * : Bien sûr, je suis heureux d'expliquer le concept d'une taupe en utilisant des bouteilles de bière comme exemple.*





Une taupe représente un nombre spécifique - 6,02 x 10^23 - de n'importe quoi, qu'il s'agisse d'atomes, de molécules ou d'objets comme des bouteilles de bière.





Imaginons une taupe de bouteilles de bière. Cela équivaudrait à 6,02 x 10 ^ 23 bouteilles individuelles. Cela fait un nombre énorme de bouteilles !





Pour mettre les choses en perspective :





• Si vous aviez une taupe de bouteilles de bière et que vous les empiliez les unes sur les autres, la pile atteindrait environ 1,5 milliard d'années-lumière de hauteur – soit la moitié de l'univers observable !





• Si vous aligniez 1 mole de bouteilles de bière côte à côte, la ligne s'étendrait sur 9 000 milliards de kilomètres, soit plus de 200 fois la distance entre la Terre et Pluton.

• Si vous achetiez 1 mole de bouteilles de bière à 10 $ la bouteille, cela vous coûterait 60,2 sextillions de dollars – bien plus que le PIB de la Terre !





Une taupe représente donc énormément de choses. C'est très utile en chimie pour relier les masses atomiques/moléculaires aux masses macroscopiques mesurables. Par exemple, si vous connaissez la masse d’une mole d’atomes de carbone, vous pouvez l’utiliser pour calculer le nombre d’atomes de carbone présents dans un certain échantillon macroscopique.





J'espère que cet exemple idiot avec des bouteilles de bière vous donnera une idée de l'ampleur réelle d'une taupe ! Faites-moi savoir si vous avez besoin de précisions ou si vous souhaitez aborder davantage de problèmes pratiques en appliquant le concept de taupe.





ChatGPT commence par « Absolument ! » offrant une personnalisation et une touche personnelle . Il discute ensuite du concept de « taupe » à l'aide de stratégies pédagogiques en notant que même s'il s'agit d'une « quantité spécifique » dans le « domaine de la chimie », elle n'est pas exclusivement liée aux « atomes » ou aux « molécules » et entre dans une méta-discussion et Perspective Framing en concédant qu'« en dehors d'un contexte chimique », l'utilisation générale du mot « taupe » « pourrait prêter à confusion ». En allant plus loin, l'explication en faisant des analogies avec des termes quotidiens comme « douzaine » et « brut », également avec l' utilisation d'analogies et d'illustrations comparatives . La perspective de compter jusqu'au nombre d'Avogadro « pour donner une idée » de la taille de ce nombre et l'invitation finale à discuter des « implications » ou de « tout autre exemple amusant » s'appuient sur l'engagement et l'interactivité . BingChat commence également par proposer Personnalisation & Personable Touch , concédant que « Oui », on « peut parler d'une taupe de bouteilles de bière » mais se tourne juste après vers les stratégies pédagogiques , en évoquant que « ce n'est peut-être pas très pratique » et plus tard que « ce n’est ni utile ni significatif pour décrire des situations du monde réel ». Il fournit ensuite une explication détaillée du concept de taupe, soulignant l'énormité de « 6,022 x 10^23 » à travers des scénarios du monde réel comme couvrir la « Terre » ou remplir « l'océan Pacifique », qui met l'accent sur l' utilisation d'analogies et d'illustrations comparatives. . La catégorisation de la taupe comme étant principalement destinée au comptage des « atomes/molécules » présente à nouveau les stratégies pédagogiques , tout en fournissant un exemple de l'application du concept à l'oxygène gazeux qui s'aligne sur l' utilisation de l'analogie et des illustrations comparatives . La conclusion « J'espère que cela aide » suivie d'un emoji implique une touche de personnalisation et de personnalité . Bard commence également par « Oui, je peux parler d'une taupe de bouteilles de bière », proposant une touche de personnalisation et de personnalité . Il engage ensuite le lecteur avec l'énormité de « 6,02214076×10^23 bouteilles de bière », en se soumettant à un calcul détaillé de « Que serait une taupe de bouteilles de bière ? ressembler », offrant des perspectives sur le temps (« 100 milliards d'années ») et le volume (« 700 millions de gallons de visualisation et « Pour mettre cela en perspective », en s'alignant sur l'utilisation de l'analogie et des illustrations comparatives . Le mettant en avant comme un « concept théorique » "utilisé par les chimistes met l'accent sur les stratégies pédagogiques et la remarque joviale sur la dégustation de la bière avec un ton amical soulignant le caractère ahurissant des indications de personnalisation et de contact personnel . Claude commence par les stratégies pédagogiques , acceptant les bouteilles de bière comme exemple pour décomposer le concept de taupe et ses application comme un « nombre spécifique », « très utile en chimie », qui peut être appliqué pour compter « n'importe quoi ». Il invite ensuite à « imaginer une taupe de bouteilles de bière », ce qui serait « un nombre énorme » et met « en perspective », dessinant des images saisissantes telles qu'une pile atteignant « 1,5 milliards d'années-lumière », une ligne s'étendant « 200 fois la distance entre la Terre et Pluton » et le coût de « 60,2 sextillions de dollars », soulignant l' utilisation de l'analogie. & Illustrations comparatives . La conclusion « J'espère que cet exemple idiot » et suivie d'une invitation à plus de « problèmes de pratique » ou de « clarifications » font allusion au renforcement et aux commentaires . Néanmoins, même si l'utilisation du mot « idiot » par Claude pourrait vouloir suggérer que l'exemple fourni ne doit pas être pris trop au sérieux ou qu'il est de nature triviale, il pourrait également être perçu comme un peu humiliant ou dédaigneux, ce qui aurait un impact négatif sur la personnalisation. & Catégorie Personnalisable .





Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-SA 4.0 DEED.