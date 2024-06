Comment les flux de prix Pyth transforment le paysage DeFi de Morph

Flux de prix Pyth : amélioration de DeFi sur Morph

Pyth Network est réputé pour ses flux de prix en temps réel de qualité institutionnelle, qui sont cruciaux pour le fonctionnement précis et efficace des applications DeFi. En déployant plus de 400 flux de prix sur Morph, Pyth étend sa portée au sein de l'écosystème blockchain, offrant aux développeurs un accès à des données critiques pour le trading, les prêts et la gestion des risques. Ces flux profitent aux utilisateurs en fournissant des données mises à jour et fiables, essentielles pour prendre des décisions éclairées sur un marché en évolution rapide, ce qui est essentiel pour que les utilisateurs puissent gérer les risques et avoir une visibilité sur les opérations.





L'intégration de Pyth Price Feeds dans le testnet Morph constitue un développement remarquable dans la technologie blockchain, en particulier pour le secteur de la finance décentralisée (DeFi). Grâce à ce partenariat, l'expertise de Pyth en matière de données financières en temps réel et les solutions blockchain de pointe de Morph, qui visent à améliorer la mise à l'échelle d'Ethereum, seront combinées.





L'architecture Oracle basée sur l'extraction, connue pour sa faible latence et ses coûts de gaz inférieurs, est utilisée dans cette intégration. En évitant des coûts de transaction coûteux, la méthode garantit que les protocoles DeFi sur Morph peuvent obtenir les données nécessaires, préservant ainsi l'évolutivité et l'efficacité. À titre d'exemple, ce partenariat pourrait permettre aux protocoles DeFi sur Morph d'obtenir des flux de prix Pyth en temps réel pour une évaluation précise des actifs et une gestion des risques. Cela pourrait amener les traders utilisant DeFi à prendre de meilleures décisions et à utiliser des techniques de trading plus efficaces, ce qui améliorerait l'expérience utilisateur globale de la plateforme.

Morph Testnet : un bond en avant dans la technologie Blockchain

Le testnet de Morph introduit plusieurs fonctionnalités visant à redéfinir l'expérience blockchain du consommateur. Au cœur de l'innovation de Morph se trouvent sa technologie de cumul décentralisé et son intégration optimiste de zkEVM. Ces technologies combinent les meilleurs aspects d'évolutivité et de sécurité, offrant une plate-forme robuste pour développer des applications centrées sur le consommateur.





Le réseau de séquenceurs décentralisé, construit sur le mécanisme de consensus Tendermint, améliore la sécurité et l'intégrité des transactions, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance des utilisateurs dans la plateforme. Parallèlement, Optimistic zkEVM permet aux développeurs de créer des contrats intelligents sécurisés à l'aide d'outils familiers, réduisant ainsi la barrière à l'entrée pour les nouveaux développeurs intéressés par le domaine de la blockchain.





Le partenariat entre Pyth et Morph devrait offrir plusieurs avantages aux développeurs avec un accès rapide à des données de tarification de haute qualité. Les développeurs peuvent créer des applications plus complexes et plus réactives. Cette intégration n'est pas simplement une amélioration technique, mais aussi une étape stratégique pour apporter un un plus large éventail de développeurs et de projets dans l’écosystème Morph.

Le lancement de Pyth Price Feeds sur le testnet Morph est un développement crucial pour le paysage DeFi. Il illustre comment les collaborations dans le secteur de la blockchain peuvent conduire à des innovations qui non seulement améliorent les capacités techniques de ces plateformes, mais les rendent également plus accessibles et utiles pour les applications quotidiennes. À mesure que ce partenariat évoluera, il sera passionnant de voir les nouvelles applications et services qui émergeront, faisant ainsi progresser la cause de la finance décentralisée.





