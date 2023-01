Comment fonctionnerait le « revenu créatif universel (UCI) » ?

Dans les années 1930, le New Deal était une série de programmes et de projets mis en place pour aider les chômeurs, soutenir la reprise économique et réformer le système financier au milieu de la Grande Dépression. Parmi les programmes figurait le projet fédéral numéro un, qui a consacré 27 millions de dollars (environ 522 millions de dollars aujourd'hui) pour fournir des emplois à des dizaines de milliers d'artistes dans les domaines de la musique, du design, des arts visuels, du théâtre, de l'écriture, etc. En tant que plus grande instance de mécénat gouvernemental des arts, le programme visait également à rendre l'art accessible à la communauté au sens large et à créer un nouveau style d'art américain. Ces programmes ont employé certains des artistes les plus célèbres du XXe siècle, dont Jackson Pollock, Willem de Kooning, Lee Krasner et Mark Rothko, et ont produit plus de 100 000 œuvres, dont des peintures murales, des sculptures et des peintures. Le Federal Art Project visait à inclure des artistes de différents niveaux d'expérience et permettait une grande latitude dans les sujets et les styles, le directeur du programme Holger Cahill déclarant: «Tout ce qui est peint par un artiste américain est de l'art américain».

Dans le monde numérique, les droits des utilisateurs sont des droits civiques et les droits des créateurs sont des droits des travailleurs.





Près d'un siècle plus tard, il est temps de renouveler cet esprit. L'époque actuelle reflète à bien des égards l'ère du New Deal des années 1930, avec des pertes d'emplois généralisées, un sentiment général d'épuisement professionnel et la nécessité de combler les fossés entre les communautés.





Fait important, le COVID-19 a exacerbé les inégalités de revenus à des niveaux jamais vus depuis l'âge d'or - le 1% des Américains les plus riches détiennent désormais 30,4% de la richesse de tous les ménages - les travailleurs à faible revenu, les femmes et les groupes minoritaires souffrant de manière disproportionnée de la perte d'emploi et de la santé des risques.





Après cet effondrement économique, comme après la Grande Dépression, nous devons explorer les moyens de soutenir la reprise, en particulier pour les groupes les plus vulnérables.

Revenu créatif universel (UCI)

Aujourd'hui, la précarité financière associée aux professions créatives signifie que ceux qui pratiquent l'art sont généralement aisés : quelqu'un dont la famille a un revenu de 100 000 $ a deux fois plus de chances de devenir artiste, acteur, musicien ou auteur que quelqu'un d'une famille avec 50 000 $ le revenu.





Et ceux issus de ménages ayant un revenu annuel de 1 million de dollars sont 10 fois plus susceptibles de devenir artistes que ceux issus de familles ayant un revenu de 100 000 $. Kristen Bahler de Money a écrit : "Se consacrer à la vie d'un 'artiste affamé' est beaucoup moins risqué si votre famille a assez d'argent pour s'assurer que vous ne mourrez pas de faim."





Ce paysage inégal des opportunités reste vrai dans le monde de la création de contenu en ligne : un article de 2013 dans le Journal of Computer-Mediated Communication a révélé que « les créateurs de contenu en ligne ont tendance à appartenir à des groupes relativement privilégiés et le contenu des services en ligne basé sur leurs contributions peut être biaisé vers ce qui est le plus intéressant ou pertinent pour eux.





Malgré la démocratisation des outils et plateformes de création et la réduction des obstacles pour devenir créateur sur Internet, la réussite financière est concentrée sur un petit segment seulement des meilleurs créateurs, et la classe moyenne de l'économie des créateurs reste insaisissable.

UCI fourni par la plate-forme

À certains égards, les œuvres créatives sur Internet ressemblent à des biens publics : elles sont non exclusives (un utilisateur ne peut pas empêcher les autres de consommer le bien) et non rivales (l'utilisation que l'on fait du bien n'empêche pas les autres de le consommer).





Lorsque les créateurs publient une vidéo sur TikTok ou écrivent un tweetstorm, le monde entier peut les consommer et en bénéficier. Le contenu peut fournir du divertissement, de la connexion et de l'édification, susciter de nouvelles idées et avoir des externalités positives. Les consommateurs apprécient le contenu, mais il est impossible de le facturer, à moins que le créateur ne mette en place un mur payant et transforme le bien public en bien de club.





Les dépenses publiques sont un moyen de fournir des biens publics, mais pas le seul.





Conformément à la notion d' État net - dans laquelle nos vies économiques et culturelles sont de plus en plus façonnées par des entreprises technologiques qui rivalisent avec les États-nations en termes de pouvoir et de capital - les plateformes technologiques sont une autre source potentielle de financement pour ces travailleurs créatifs.





Les entreprises technologiques se comparent généralement aux espaces publics numériques : Mark Zuckerberg a écrit en 2019 que Facebook et Instagram étaient « l'équivalent numérique d'une place publique », et Jack Dorsey a qualifié Twitter de « place publique numérique ».





Dans le monde physique, les espaces publics sont généralement financés par une combinaison de financements locaux, étatiques et fédéraux ; pour les plateformes tech, le financement des créateurs émergents peut être une forme d'investissement et d'accompagnement de ceux qui contribuent à la vitalité des places publiques numériques.





Dans le monde numérique, les droits des utilisateurs sont des droits civiques et les droits des créateurs sont des droits des travailleurs. Aujourd'hui, les créateurs-travailleurs ont peu de voix sur leur rémunération, leurs protections et leurs pratiques de travail. Le revenu de base parrainé par la plateforme pour les créateurs serait une étape vers la création d'un environnement plus convivial pour les travailleurs.





À son tour, un environnement de contenu plus riche et plus diversifié améliorerait l'expérience du consommateur.





J'ai introduit l'idée d'un revenu créatif universel (UCI) parrainé par une plateforme dans mon essai de décembre sur la nécessité de soutenir une classe moyenne de créateurs , décrivant la plateforme UCI comme une solution possible pour soutenir les créateurs émergents.





Offrir aux créateurs un revenu de base peut être une stratégie judicieuse pour inciter davantage de créateurs à consacrer plus de temps à la création de contenu. L'annonce du Creator Fund de TikTok fait écho à ce sentiment : "Le fonds américain commencera avec 200 millions de dollars pour aider à soutenir les créateurs ambitieux qui recherchent des opportunités de gagner leur vie grâce à leur contenu innovant."





Un revenu garanti permettrait aux individus de consacrer plus de temps à des activités créatives, plutôt que de se soucier de pouvoir répondre à leurs besoins de base.





Une mise en œuvre réussie de l'UCI apporterait des améliorations dans le stress et la santé mentale des créateurs, et créerait une voie plus équitable pour qu'un éventail plus diversifié de créateurs puissent poursuivre leur carrière dans la création de contenu.





Pour les plateformes, l'idée est simple : utiliser les revenus de l'entreprise pour financer un programme Universal Creative Income pour les créateurs émergents sur la plateforme .





Par exemple, des entreprises comme Facebook ou YouTube pourraient constituer un fonds pour soutenir les créateurs sur la plate-forme et leur envoyer un chèque mensuel pour couvrir les frais de subsistance de base, quelles que soient leurs compétences, leur formation ou leurs antécédents.





L'UCI diffère de la plupart des fonds de créateurs de plateformes en termes de cohérence des paiements, de transparence des critères d'éligibilité et de concentration sur les petits créateurs émergents. Concernant le dernier point : nous pensons que se concentrer sur les créateurs qui ont le plus besoin d'aide financière créerait le plus grand impact sur la participation à l'économie des créateurs.

Avantages de la plate-forme de l'UCI

Bien que l'UCI puisse sembler être fondée sur l'altruisme de la part des entreprises, il existe des avantages commerciaux tangibles qui pourraient faire d'un tel programme un investissement valable. L'UCI peut mieux aligner les incitations des créateurs et des plateformes, et stimuler l'engagement et la rétention des utilisateurs en aval.





1. Rivaliser pour les créateurs . La mise en œuvre d'un programme UCI permet aux plateformes d'attirer les créateurs à une époque où chaque plateforme sociale se dispute férocement l'attention des créateurs. Il y a eu un battement de tambour constant de nouvelles initiatives de financement des créateurs, signifiant la bataille pour gagner les créateurs.





Le TikTok Creator Fund a été annoncé à l'été 2020, s'engageant à attribuer 1 milliard de dollars aux créateurs aux États-Unis au cours des 3 prochaines années, et Snap Spotlight - qui verse 1 million de dollars par jour - a emboîté le pas quelques mois plus tard.





Bien que ces programmes soient un pas dans la bonne direction pour rémunérer les créateurs, la distribution des fonds est corrélée au succès, ce qui les rend financièrement significatifs uniquement pour les superstars de chaque plateforme. Un programme de l'UCI peut être bénéfique pour attirer et retenir une population beaucoup plus importante de créateurs.





2. Permettre à des créateurs plus diversifiés de participer à l'économie des créateurs . Tout comme les stages non rémunérés excluent les étudiants issus de milieux à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre de travailler gratuitement, le paradigme actuel de l'économie des créateurs consistant à amasser un public grâce à du contenu gratuit avant de le monétiser finalement bloque les créateurs qui sont moins en mesure de prendre des risques financiers.





Notre hypothèse est que le financement de la longue traîne des créateurs peut créer un impact commercial à plus long terme que le financement des meilleurs créateurs qui peuvent déjà monétiser de multiples façons et sont très recherchés par de nombreuses plateformes .





Un programme UCI destiné aux créateurs émergents peut fidéliser davantage les créateurs et créer un canal d'acquisition exclusif pour la prochaine génération de talents.





Un exemple récent d'initiative de plate-forme ciblant les créateurs émergents est le Fonds des créateurs récemment annoncé par Pinterest, qui se concentre explicitement sur les communautés sous-représentées qui ont un besoin urgent de ressources financières et créatives : Plate-forme."





Alexis Wichowski dans The Information Trade écrit : « Le domaine numérique doit rester « en bonne santé » afin d'y maintenir les utilisateurs. Il est dans l'intérêt des États du Net d'investir dans la santé de cet écosystème. L'UCI peut favoriser un écosystème plus sain en aidant financièrement les créateurs émergents, ce qui conduit finalement à un plus grand engagement des utilisateurs et à un écosystème de contenu plus riche sur la plate-forme.





3. Fidélisez les créateurs tout au long de leur cycle de vie . Pour les créateurs, une décision précoce qu'ils prennent est de choisir une plate-forme sur laquelle commencer à créer du contenu. Un programme UCI pourrait faire pencher la balance en faveur d'une plateforme, encourageant les créateurs à commencer leur création de contenu sur cet écosystème.





À partir de là, il est plus facile de retenir les créateurs à mesure qu'ils grandissent et progressent dans leur cycle de vie. Pour les créateurs qui se familiarisent avec les fonctionnalités du produit et créent une suite sur la plate-forme, il y a un verrouillage supplémentaire qui se traduit par une rétention accrue.

4. Contrer le ressentiment des petits créateurs . D'après nos conversations avec les créateurs émergents, on a souvent l'impression que les plateformes donnent la priorité aux meilleurs créateurs, leur accordant un traitement préférentiel, des taux de participation plus faibles, ainsi qu'une plus grande visibilité et promotion.





Un UCI parrainé par une plate-forme contrecarrerait cette perception, démontrant aux créateurs émergents qu'ils font partie intégrante de l'écosystème.





En bref, l'UCI fonctionne comme n'importe quel investissement commercial : les avantages d'un programme UCI, sous la forme d'acquérir plus de créateurs et de favoriser un écosystème de contenu plus dynamique, devraient dépasser le coût de mise en œuvre d'un tel programme.

Avantages pour les créateurs pour l'UCI

1. Encourager l'expérimentation et la créativité . La recherche sur l'interaction entre la créativité et les récompenses sociales et financières a révélé que la reconnaissance sociale - qui est le moteur d'une grande partie de l'économie des créateurs en ligne - induit la conformité, tandis que les récompenses financières stimulent l'originalité.





L'UCI pourrait encourager les créateurs à expérimenter et à prendre de plus grands risques avec leur contenu, en abordant des sujets nouveaux et divers sans crainte d'aliéner leur public ou de sous-performer.





2. Améliorer le bien-être des créateurs . Hunter Walk a récemment écrit qu'"être un créateur moderne est, pour beaucoup, épuisant", car les plateformes de médias sociaux récompensent la vitesse du contenu. L'UCI peut encourager plus d'équilibre et éviter l'épuisement professionnel des créateurs.





Une expérience de revenu de base universel (UBI) des années 1970 a donné à un groupe de résidents du Manitoba, au Canada, un revenu garanti pendant une période de cinq ans; en conséquence, les femmes ont pris plus de congés de maternité et plus d'étudiantes ont terminé leurs études secondaires.





En supprimant les préoccupations concernant la satisfaction des besoins de base, l'UCI peut également permettre aux créateurs de prendre des décisions qui optimisent les avantages à long terme.





3. Comblez l'écart entre l'agitation latérale et l'agitation principale . Une étape familière pour tout employé devenu créateur est l'anxiété entourant le plongeon initial dans la création à temps plein et la réduction de salaire initiale associée. L'UCI peut aider davantage de créateurs à passer de l'agitation secondaire à l'agitation principale en lissant les revenus au fur et à mesure que les créateurs naviguent pour trouver l'adéquation créateur-marché .





L'impact net de l'UCI serait plus de créateurs de contenu - y compris ceux qui n'auraient pas autrement pris le risque de devenir créateurs - et un écosystème de contenu de meilleure qualité et plus diversifié. Substack a fait écho à ces avantages dans son article de blog expliquant le programme Substack Pro , leur programme de paiements anticipés pour les écrivains :





Nous aimons cette structure car, même si certains de ceux qui obtiennent ces offres sont déjà bien nantis, cela donne aux écrivains financièrement limités la possibilité de commencer à construire une entreprise durable. Nous prenons la plupart des risques pour eux. En retour, leur travail contribue à la qualité de l'écosystème Substack et ils deviennent des clients à long terme.

Quels sont les risques de la plate-forme UCI ?

Faire sponsoriser des programmes UCI par des plateformes technologiques n'est pas sans risque. Cela nous fait passer du paradigme du monde réel dans lequel les gouvernements et les banques centrales ont un pouvoir absolu sur l'argent, à un monde en ligne dans lequel les plateformes ont un plus grand contrôle sur les moyens de subsistance des artistes émergents.





Pour les créateurs du programme UCI, être bénéficiaire augmente la dépendance à une seule entreprise qui conserve le pouvoir de prendre des décisions unilatérales sur les montants des paiements, l'admissibilité au programme, etc. Contrairement à un UBI parrainé par le gouvernement, il n'y a pas de processus démocratique pour obtenir le consentement des parties prenantes. dans la conception de la plateforme UCI.





Un autre inconvénient potentiel majeur est l'étouffement de l'innovation. Alors que les entreprises établies et rentables sont en mesure de financer l'UCI, il est impossible pour les startups en démarrage de faire de même.





Les startups seraient financièrement moins attractives pour les créateurs émergents, qui pourraient de plus en plus choisir de créer sur des plateformes proposant des UCI. Tout comme le New Deal faisait partie d'un programme culturel visant à américaniser l'art et à créer un sentiment d'identité nationale partagée, l'UCI parrainée par la plate-forme pourrait de la même manière «platformiser» l'art, rendant certains formats plus largement acceptés et valorisés et enracinant le verrouillage des plates-formes.





Un programme UCI financé par la plate-forme pourrait également être controversé parmi les meilleurs créateurs, car il s'agit en fait d'une redistribution au sein de l'économie de la plate-forme : une part des revenus de la plate-forme - qui provient de manière disproportionnée des meilleurs créateurs - serait allouée aux créateurs émergents.





Dans le monde réel, la résistance politique au RUB découle, en partie, de l'augmentation des impôts nécessaires pour le financer. Les résidents tiennent déjà compte de la fiscalité pour décider où habiter .





Le parallèle dans l'économie des créateurs est que les meilleurs créateurs peuvent se déplacer ailleurs, emmenant leur public avec eux, afin d'éviter les taux d'utilisation de la plate-forme qui contribuent à subventionner l'UCI.





Il convient de noter, cependant, que l'UCI parrainé par la plate-forme pourrait promouvoir une augmentation nette de l'accessibilité d'être un créateur en ligne en tant que carrière. Et à ce jour, le manque de fonctionnalités de monétisation n'a pas empêché les nouvelles startups (par exemple Clubhouse pour la première année) d'attirer les créateurs.

Comment mettre en œuvre la plate-forme UCI

La plateforme calcule une part de ses revenus qu'elle peut allouer à un programme UCI, ainsi que décide du segment de créateurs qu'elle souhaite cibler et des critères d'éligibilité.

Les critères seraient déterminés en fonction des objectifs commerciaux, par exemple en ciblant les créateurs pour lesquels des paiements en espèces réguliers auraient la plus grande utilité marginale et généreraient l'activité de création la plus incrémentielle. Ces critères d'éligibilité serviraient également à distinguer les créateurs émergents en herbe des utilisateurs réguliers.

Une fois qu'un créateur remplit les critères d'éligibilité, il peut choisir de commencer à recevoir des paiements UCI. La société envoie aux créateurs un chèque mensuel d'un montant forfaitaire pour l'UCI.

Au bout de 12 mois (ou d'une durée prédéterminée), le créateur est progressivement retiré de l'UCI. La nature limitée dans le temps du programme est intentionnelle, afin que chaque créateur émergent obtienne une chance, mais limite la portée du programme afin que les plateformes n'aient pas à subventionner chaque créateur à longue traîne pour toujours.

La plate-forme évalue les résultats du programme UCI par rapport aux objectifs commerciaux (par exemple, la création de contenu original, l'engagement, la rétention) et itère à partir de là.

OPC crypto

En tant qu'alternative à l'UCI financé par la plateforme, la cryptographie pourrait également être utilisée pour mettre en œuvre des formes plus transparentes et démocratiques de financement des artistes.





Dans une conversation en podcast , le fondateur de Collab.Land, James Young, décrit une organisation autonome décentralisée (DAO) qui pourrait vendre des NFT fractionnés et utiliser le produit pour financer des subventions pour des artistes émergents, qui, à leur tour, donneraient à l'organisation une partie de leurs jetons sociaux. comme une forme de garantie.





Une autre mise en œuvre pourrait être qu'une trésorerie communautaire pourrait utiliser une partie de ses avoirs pour financer un programme d'UCI. Il fonctionnerait de la même manière que la plate-forme UCI décrite ci-dessus, mais plutôt qu'une entreprise centralisée prenant des décisions unilatérales sur l'UCI, les utilisateurs et les créateurs du DAO participeraient aux décisions de gouvernance, y compris les mécanismes du programme de revenu de base pour les créateurs.





Les inconvénients de l'utilisation de la crypto pour financer des artistes sont une plus grande complexité et de nouveaux changements de comportement : les créateurs devraient avoir des portefeuilles crypto et apprendre à transférer des crypto-monnaies en fiat (pour acheter du matériel, payer la nourriture, le loyer, etc.).





Si l'UCI cible les créateurs de revenus les plus faibles, c'est un segment qui est moins susceptible de connaître les mécanismes sous-jacents à un programme crypto UCI et nécessite plus d'intégration et de formation.





De retour au New Deal, la crypto UCI a le potentiel de renouveler l'esprit démocratique du Federal Art Project. Tout comme le Federal Art Project employait des artistes dont le travail était installé dans des espaces publics comme les écoles, les hôpitaux et les bibliothèques, de nouveaux modèles commerciaux de crypto comme les NFT et les crowdfunds peuvent permettre aux créateurs de monétiser tout en préservant l'accès public à leur travail.





Une chronique d'ARTnews contraste , "Si la commercialisation de l'art s'est accompagnée de sa dislocation dans les galeries, les musées et les maisons privées [...] alors la FAP a cherché une compréhension et une appréciation plus inclusives de la culture en s'efforçant d'intégrer l'art à l'expérience quotidienne. ”





Crypto UCI peut lutter contre la dislocation du contenu, en le déplaçant de jardins clos vers des écosystèmes plus ouverts où les créateurs ont plus de contrôle sur leurs entreprises et les consommateurs peuvent avoir plus d'accès à l'information.





Bien que l'UCI et l'UCI crypto financés par la plateforme puissent sembler idéologiquement opposés, ils ne s'excluent pas mutuellement. Les solutions Web2 et Web3 peuvent vivre et vivront en tandem : la crypto UCI peut être un excellent mécanisme de financement pour les créateurs reconnus par la communauté, mais pour un tout nouveau créateur, le potentiel de distribution des agrégateurs Web2 est actuellement sans précédent.

De l'UCI à l'UBI

Au-delà du simple financement des créateurs, il pourrait y avoir des avantages à étendre le revenu de base à une plus grande partie de la population. Le revenu de base universel (UBI) peut être une forme cachée de financement des créateurs, permettant à davantage de personnes d'être plus créatives et innovantes .





La recherche montre que les enfants de familles à revenu élevé (top 1%) sont dix fois plus susceptibles de devenir inventeurs que ceux de familles à revenu inférieur à la médiane; en outre, l'innovation de produits en aval profite également de manière disproportionnée aux ménages à revenu élevé.





Lors des élections de 2020, le candidat à la présidentielle Andrew Yang a appelé à donner à chaque adulte américain un revenu de base de 1 000 dollars par mois, l'un des avantages déclarés étant de permettre aux gens d' être « plus créatifs ».





Aujourd'hui, le soutien au RUB est particulièrement populaire chez les jeunes : les adultes de moins de 30 ans sont favorables à l'octroi d'un RUB par le gouvernement dans une proportion d'environ deux contre un . Malgré cette récente popularisation de l'UBI, l'idée d'un revenu garanti a une longue histoire : Napoléon , Thomas Paine et Martin Luther King, Jr. ont tous exprimé leur soutien à une certaine forme de versement en espèces ou de rémunération de base.





Malgré les avantages de l'UBI, les États-Unis n'ont peut-être pas la volonté politique de mettre en place un tel programme de sitôt. UBI Research est un groupe de réflexion qui explore les implémentations possibles de l'UBI indépendant du gouvernement ; bon nombre de ses projets compilés sont basés sur la cryptographie.





Par exemple, UBI est un projet de cryptographie qui diffuse en continu des jetons $UBI vers des membres vérifiés avec succès, qui ont été enregistrés en tant qu'humains uniques sur Proof of Humanity , un système d'identité sociale pour les humains sur la blockchain Ethereum.

L'avenir de la vie créative numérique

Au-delà de fournir des emplois aux artistes, le New Deal avait une mission plus vaste : promouvoir ce que Franklin D. Roosevelt appelait « une vie plus abondante ».





Les programmes culturels du New Deal ont permis à d'innombrables Américains de voir des œuvres d'art originales pour la première fois, d'assister à leur premier spectacle de théâtre en direct et d'assister à des programmes éducatifs dans des centres communautaires à travers le pays.





Aujourd'hui, les plateformes de médias sociaux permettent également aux consommateurs d'accéder à une multitude de travaux créatifs sans frais pour eux-mêmes, mais le modèle publicitaire et la nature numérique du contenu ont sapé la viabilité économique de la création de contenu en ligne.





Le résultat final est que l'économie des créateurs ressemble à une économie de superstars, et la grande majorité des créateurs ont du mal à joindre les deux bouts - et tous les créateurs s'appuient sur une base fragile car leur capacité à atteindre le public et à gagner un revenu est dictée par un petit poignée d'entreprises.





Bien que la crypto promette que les plates-formes soient plus ouvertes et transparentes et que les utilisateurs possèdent et participent directement à la partie supérieure de la plate-forme sous-jacente, il existe déjà une distribution de loi de puissance pour les créateurs.





Sur les places de marché NFT, les 1 % d'artistes les plus performants représentent 48 % des ventes . C'est une dynamique de loi de puissance qui reflète le monde de l'art traditionnel, dans lequel les 1 % d'artistes les plus performants représentent64 % des ventes aux enchères .





Avec l'insécurité de l'emploi induite par la pandémie et l'aggravation des inégalités de revenus, il est plus urgent que jamais de mettre en place des programmes qui créent des rampes d'accès plus larges pour le succès des créateurs.





Alors que nous passons une plus grande partie de notre vie sur les places publiques numériques, il est important de favoriser un écosystème plus sain dans ces villes en ligne, avec une activité civique plus forte, une prise de décision démocratique, un financement des travaux publics et une économie avec une classe moyenne de créateurs robuste. Le revenu créatif universel peut être un pas dans cette direction.





