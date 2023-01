Comment Ethereum Staking crée un schéma de Ponzi de 10 milliards de dollars

Trop long; Pour lire La fusion Ethereum a eu lieu. Les utilisateurs ont obtenu du gaz légèrement moins cher et une petite augmentation du nombre de blocs créés par jour, ainsi que le problème imminent de la censure et l'existence de la décentralisation en général. Et après? En fait, il y a un problème beaucoup plus dangereux avec le nouveau jalonnement Ethereum. Dans cet article, nous parlerons de l'un des plus grands systèmes de Ponzi de l'histoire. Ce sont de grands validateurs soutenus par des VC de renommée mondiale qui offrent des conditions gagnant-gagnant à tous ceux qui souhaitent miser leur ETH de manière rentable. Mais en réalité, les investisseurs sont dans une pyramide financière de plus de 10 milliards de dollars qui s'effondrera à tout moment.

La fusion Ethereum a eu lieu. Les utilisateurs ont obtenu du gaz légèrement moins cher et une petite augmentation du nombre de blocs créés par jour, ainsi que le problème imminent de la censure et de l'existence de la décentralisation en général. Et après?

En fait, il y a un problème beaucoup plus dangereux avec le nouveau jalonnement Ethereum. Dans cet article, nous parlerons de l'un des plus grands systèmes de Ponzi de l'histoire. Ce sont de grands validateurs soutenus par des VC de renommée mondiale qui offrent des conditions gagnant-gagnant à tous ceux qui souhaitent miser leur ETH de manière rentable. Mais en réalité, les investisseurs sont dans une pyramide financière de plus de 10 milliards de dollars qui s'effondrera à tout moment.





Les restrictions de preuve de participation mènent au désastre

L'algorithme Proof-of-Stake suppose que le « poids » du vote du validateur dépend du nombre de pièces mises en jeu. Le montant des fonds bloqués détermine la récompense du nœud. Pour devenir un validateur Ethereum, vous devez déposer 32 ETH sur un contrat de dépôt. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'une fois que vous avez misé votre ETH, vous ne pourrez plus retirer vos jetons avant la mise à jour de Shanghai, qui est actuellement indéterminée. Ainsi, les utilisateurs n'ont tout simplement pas la possibilité de retirer les jetons qu'ils ont jalonnés. Cette situation a permis aux grands validateurs d'organiser un schéma de Ponzi dont personne ne parle encore.

Ce qui se passe?

Considérant qu'Ethereum a une exigence de jalonnement de 32 ETH pour les validateurs qui produisent des blocs, un grand nombre de personnes ne peuvent tout simplement pas se permettre d'allouer un tel montant pour le jalonnement. Par conséquent, pour ceux qui n'ont pas une telle quantité d'ETH, les grands protocoles - les agrégateurs de validateurs, proposent de déléguer presque n'importe quel montant et reçoivent un pourcentage de rendement dessus. Nous parlons de sites comme Lido, Rocket Pool, Stake Wise, StaFi, Ankr Staking, etc. De plus, lorsqu'ils délèguent Ethereum à ces protocoles, ils l'échangent contre divers jetons, tels que sETH, stETH, rETH, rETH2, etc. Par exemple, le protocole Lido donne ses jetons stETH en échange de votre ETH, que vous ne pouvez pas échanger contre de l'ETH sur Lido lui-même ou sur d'autres sites similaires. Fondamentalement, en effectuant un échange et en jalonnant votre ETH sur les protocoles susmentionnés, vous perdez votre ETH pour toujours, et en retour, vous obtenez un jeton que vous ne pouvez pas échanger là où vous l'avez obtenu. Pourquoi?

L'ETH jalonné émis par Lido est soutenu par des dépôts de garantie ETH dans un rapport de 1:1. Mais le problème est que le jeton est échangé sur diverses plates-formes décentralisées telles que Curve, où stETH représente 68% de la réserve de liquidité de 397 000 stETH.









Ainsi, tout le monde ne pourra pas du tout échanger son stETH contre de l'ETH. Pour le moment, dans l'exemple du pool Curve Finance , on peut voir que pour 397 256 stETH il n'y a que 184 185 ETH. Cela signifie que si quelqu'un veut échanger stETH contre l'équivalent de 100 000 ETH, le montant restant d'ETH dans le pool sera de 869 140 stETH, pour seulement 84 000 ETH. Cela a un impact énorme sur les prix.







StETH compte à lui seul plus de 120 000 détenteurs, et seuls 40% pourront récupérer tout leur argent, et ce sont les prévisions les plus optimistes. Sans compter que la réaction en chaîne ne va pas tarder à venir.









Selon Dune, le déséquilibre stETH/ETH sur Curve a déjà atteint un niveau alarmant de 70 %/30 %.





Par exemple, en juin 2022, le stETH a chuté de -7,6 % par rapport à son prix habituel de 0,99 ETH à 0,92 ETH et a déclenché une vente de panique. Une telle chute est liée au découplage de la chute sensationnelle de TERRA USD.





Plus tard, le rythme s'est stabilisé, mais les choses auraient pu se passer différemment et déclencher une réaction en chaîne comme l'a fait Terra.

Voici ce que Lido lui-même écrit sur les risques liés à l'utilisation de stETH :



Que peut-il arriver ?



Selon Nansen, plus de 70% du stETH a été acheté au-dessus du prix de 14,25 $ ETH, ce qui signifie que seulement 18% des participants au stETH se situent dans une fourchette rentable, maintenant ce nombre est légèrement plus élevé, mais la situation ne s'améliore pas. Cela signifie que la plupart des acteurs illiquides peuvent quitter leurs positions sur le marché et lancer une vague de vente, comme cela s'est produit avec le protocole Terra. Une telle situation se produira certainement avec la publication de la mise à jour de Shanghai, mais cela peut arriver beaucoup plus tôt, dans la situation macroéconomique actuelle, tout événement peut déclencher le découplage des taux stETH, sETH, rETH de l'ETH natif, ce qui conduira à une panique vente d'actifs et l'effondrement de la Ponzi de 10 milliards de dollars et la perte de fonds d'environ cent mille investisseurs.





Conclusion



stETH offre actuellement un rendement de 5,5% par an, avec tous les risques énormes décrits ci-dessus. Dans le même temps, les protocoles de prêt, par exemple, le protocole Iron Bank propose de placer votre ETH natif à 4,03% par an avec pratiquement aucun risque et aucun problème.

données d'AnalytEx.today



Vous pouvez retirer et vendre des jetons à tout moment, il vous suffit de surveiller le taux d'utilisation. Il appartient aux investisseurs de décider si un rendement de 1,5 % sur de tels risques en vaut la peine, mais la plupart des gens ne comprennent pas que ce 1,5 % est derrière un autre stratagème de Ponzi qui peut s'effondrer à tout moment.





