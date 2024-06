Comment le développement de jeux multiplateformes élargit votre audience : un guide pour jouer à l'échelle mondiale

Des recherches récentes montrent que 52 % des joueurs ont tendance à s’en tenir à une seule plateforme. En résumé, le développement de jeux mobiles (iOS et Android) est en tête avec 60 % des joueurs, tandis que les PC (Windows, macOS, Linux) et les consoles (PlayStation 4 et 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch) suivent de près, capturant 33 % des joueurs. % et 32 % des joueurs, respectivement. Cela indique une forte fidélité des joueurs à leurs plateformes préférées, ce qui en fait un public difficile à conquérir avec votre jeu.





Pour les éditeurs de jeux, diffuser leurs jeux sur plusieurs plates-formes est le code de triche ultime pour élargir leur attrait et augmenter leurs profits. Les développeurs de jeux utilisent des moteurs puissants comme Unity et Unreal Engine pour créer des jeux jouables sur plusieurs plates-formes. Cette approche stimule non seulement l'engagement des utilisateurs, mais augmente également le nombre d'abonnements payants et améliore les ventes de jeux, en particulier parmi les fans fidèles à une seule plateforme.

Développement de jeux personnalisés multiplateformes : un chemin vers le cœur de plus de 3 milliards de joueurs

Choisir une voie spécifique à la plate-forme dans le développement de jeux personnalisés permet aux créateurs d'affiner leurs jeux en fonction des fonctionnalités uniques d'un système, comme les superbes graphismes de la PlayStation 5 ou l'écran tactile d'iOS. Cette approche met non seulement en valeur les atouts du jeu sur la plateforme choisie, mais rationalise également le développement et peut réduire les coûts. C’est idéal pour les équipes indépendantes ou les petits studios axés sur la création d’expériences remarquables et raffinées.





Adopter une approche indépendante de la plate-forme ouvre des portes plus larges. Rendre votre jeu accessible sur Android, iOS, Xbox, Nintendo Switch et PC améliore la visibilité et vous connecte instantanément à des communautés de jeux variées. Alors que la population mondiale des joueurs atteindra 3,220 milliards en 2023 et devrait atteindre 3,320 milliards en 2024 – 1,48 milliard en Asie et 715 millions en Europe – le multiplateforme exploite ce vaste public.





Cette stratégie a propulsé des jeux comme Fortnite et Among Us vers un succès mondial. Fortnite est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC, tandis que Among Us connecte les joueurs sur Android, iOS, PC et Nintendo Switch. Ces exemples mettent en évidence le succès de la diffusion auprès des joueurs sur tous les appareils.

Piles technologiques de développement de jeux natifs sur plate-forme unique

Examinons la technologie qui sous-tend le développement de jeux personnalisés d'aujourd'hui. Certaines entreprises, comme Stepico , proposent le développement de jeux natifs et multiplateformes, en tirant parti des atouts de chaque plateforme pour créer des expériences de jeu remarquables.

Technologie de développement de jeux mobiles

Dans les jeux mobiles, la magie opère généralement avec Swift et l'API Metal pour iOS, produisant des graphismes éblouissants, tandis que les jeux Android tirent le plus souvent leur éclat de Java ou Kotlin aux côtés de l'API Vulkan. Cette approche donne vie à des titres comme Monument Valley sur iOS et Doom 3 : BFG Edition sur Android, offrant aux joueurs des expériences fluides et visuellement riches à portée de main.

Outils de développement de jeux natifs sur console

En passant aux consoles, les développeurs disposent d’un ensemble d’outils différent. Avec le SDK PlayStation pour les créations de Sony et DirectX pour la gamme Xbox, des jeux comme Spider-Man 2 pour PlayStation et Forza Motorsport pour Xbox émergent, chacun offrant une immersion profonde adaptée au matériel de la console.

Méthodes de développement de jeux PC

Le PC, la plateforme la plus polyvalente, ouvre un monde de possibilités avec des moteurs comme Unity et Unreal Engine, ainsi que des API comme DirectX ou Vulkan. Cette pile technologique permet la création de mondes étendus dans des jeux comme Crusader Kings III et Dark Souls Series , offrant aux joueurs sur PC une profondeur et des performances inégalées.





La création de jeux mobiles natifs pour Android et iOS ou d'expériences PC sur mesure offre des avantages uniques. Pourtant, le véritable potentiel est libéré grâce au développement multiplateforme ou multiplateforme. Avec Unity et Unreal Engine, votre jeu touche un public plus large, éliminant les limites des appareils.

Élargir votre portée : Unity contre Unreal Engine





Le choix entre Unity et Unreal Engine dépend des besoins de votre projet et de l'expertise de votre équipe. Les deux moteurs offrent un support multiplateforme robuste mais excellent dans différents domaines.





Unity est célèbre pour sa simplicité et sa polyvalence, ce qui le rend idéal pour un développement rapide sur les plates-formes mobiles, PC et consoles.

Il est particulièrement adapté au développement de jeux mobiles personnalisés, y compris des jeux 2D, grâce à son interface conviviale et à sa vaste bibliothèque d'actifs. Des jeux comme Call of Duty : Mobile et Subnautica illustrent la capacité de Unity à alimenter efficacement les environnements 3D mobiles et immersifs.





Unreal Engine est connu pour ses graphismes avancés et ses outils complets de développement de jeux personnalisés, privilégiés pour les projets visant à repousser les limites de la fidélité 3D. Des titres comme Fortnite et STALKER 2 : Heart of Chornobyl bénéficient des fonctionnalités de pointe d'Unreal, telles que Nanite et Lumen. Ces technologies offrent des effets graphiques et lumineux exceptionnels, plaçant la barre haute pour les expériences de jeu.

La sélection des outils de développement de jeux optimaux, tels que Unity ou Unreal Engine, est essentielle au succès de votre jeu.





