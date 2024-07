Comment la technologie de blockchain publique de CKB accélère la couche orthodoxe 2 de Bitcoin

Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de l'engagement de Nervos Network à créer une couche 2 BTC, je n'ai pas été surpris. En effet, la technologie de blockchain publique CKB correspond non seulement à BTC , mais va également au-delà. Il conserve non seulement les fonctionnalités UTXO natives de BTC, mais permet également des extensions programmables plus complexes. Bien que dépasser BTC puisse sembler un défi pour la chaîne publique CKB, viser à devenir une couche 2 BTC de premier ordre semble être un choix judicieux. Pourquoi? Examinons mon point de vue sur CKB.





Le marché actuel du BTC Layer 2 est limité par les capacités de validation limitées du réseau principal, ce qui entraîne diverses solutions alternatives. La simplicité du langage de script de BTC, combinée à sa puissance de calcul et de validation proche de zéro, a créé d'importantes opportunités d'innovation sur le marché.





À l'heure actuelle, mis à part des fonctionnalités limitées de validation des transactions et de multisig dans les conditions de déverrouillage UTXO, le réseau principal BTC est incapable de gérer directement une logique de transaction plus complexe impliquant la validation des données, les changements d'état, etc. Il relègue BTC à une couche de règlement d'actifs, en s'appuyant sur l'extension grâce à une puissante chaîne publique pour un consensus local et des capacités de validation informatique.





Cela conduit à un manque de normes uniformes ou « d'orthodoxie » pour les solutions BTC Layer 2, ce qui rend difficile leur classement.





Cependant, des distinctions peuvent être faites en fonction de la perception de la communauté entre les interprétations étroites et larges :





Au sens étroit, seules des solutions telles que les canaux d'état Lightning Network et l'approche de sceau unique de RVB sont considérées comme des couches 2 BTC véritablement « orthodoxes ». Ils utilisent efficacement la capacité limitée de validation de scripts de BTC sans s'appuyer sur ou en dépendant peu d'un consensus local externe.





D'une manière plus générale, toute chaîne d'extension qui fait accepter son consensus local, ainsi qu'une solution de pont inter-chaînes qui garantit la migration sûre des actifs, peut théoriquement servir de couche 2 BTC. Cela inclut les chaînes Ethereum EVM contemporaines, Solana. avec ses capacités de haute concurrence, et d'autres.





De toute évidence, le marché BTC Layer 2 est divisé : d’un côté se trouvent des solutions très spécifiques telles que Lightning Network et RGB, qui évoluent lentement, et sont confrontées à des défis considérables ; de l’autre côté se trouvent des solutions largement définies, dans lesquelles toute chaîne de performances capable d’interagir en toute sécurité avec le réseau principal BTC est qualifiée de couche 2 BTC.





Mais existe-t-il une option « intermédiaire » ? Oui, et cela réside dans le réseau Nervos, qui adhère essentiellement au modèle UTXO, améliorant ainsi ses performances. Les fonctionnalités notables incluent :





Le réseau CKB s'aligne étroitement sur BTC, partageant le même « modèle UTXO et mécanisme de consensus minier », contrairement au modèle de solde de compte des blockchains publiques traditionnelles comme Ethereum. Le modèle UTXO présente des avantages distincts en termes de confidentialité des transactions, de structuration flexible des transactions et de capacités de traitement parallèle pour éviter les doubles dépenses, ce qui pourrait être l'une des inventions les plus brillantes de Satoshi Nakamoto. C'est pourquoi des projets post-Ethereum comme Sui et Aptos ont également adopté des modèles UTXO similaires. La capacité et la vitesse de bloc de Bitcoin peuvent être limitées par son époque, mais le modèle UTXO est remarquablement avant-gardiste. CKB adopte ce modèle UTXO, en le transformant en « modèle Cell », qui préserve la nature purement transactionnelle du modèle UTXO de Bitcoin tout en prenant également en charge les états de données trouvés dans les modèles de compte comme celui d'Ethereum.





Pour simplifier : Dans le modèle Bitcoin UTXO, la création et la destruction des pièces ressemblent à un processus continu de frappe et de fusion. Le modèle Cell, cependant, omet l’aspect destruction, se concentrant sur la vérification et le stockage persistant des états. Chaque cellule comprend la capacité et les données : la capacité mesure le solde en octets, comme UTXO, tandis que les données contiennent tout type d'informations, y compris l'historique des états de transaction. Ainsi, le modèle Cell peut représenter avec précision les soldes et gérer les transferts d’actifs, ainsi que gérer une variété d’états de contrats intelligents complexes.





En résumé, le modèle Cell est un modèle de transaction plus persistant et flexible qui élargit considérablement la portée du modèle UTXO. Il est crucial pour la capacité de CKB de maintenir la sécurité du réseau principal BTC tout en offrant une « augmentation de vitesse » pour ralentir les initiatives d'expansion de Bitcoin telles que le réseau Lightning et RGB.





Par exemple, le récent déploiement de RGB++ par CKB en est une illustration. Dans l'écosystème BTC, le développement d'une solution RVB mature implique des défis qui ne concernent pas tant le processus de scellement ponctuel du réseau principal BTC, mais plutôt la communication, la coordination et la maintenance mutuelle de l'état entre les nœuds de validation client hors chaîne, en particulier dans un cadre décentralisé. En termes plus simples, la théorie de RGB peut sembler simple, mais sa mise en œuvre pratique est entravée par les limitations infrastructurelles fondamentales et divers obstacles. Conscient de cela, CKB intègre ces nœuds de validation client hors chaîne dans son processus de validation publique en chaîne. Cette approche accélère considérablement le chemin d’extension du client UTXO prévu que RGB vise à atteindre. Le consensus P2P complexe entre les nœuds hors chaîne est notoirement difficile, semé d'embûches et d'obstacles tels que des retards ou des incohérences potentiels de synchronisation des données, et une vulnérabilité à la fraude et aux attaques. Transposer ce processus sur la blockchain peut simplifier ces problématiques.





Avec les discussions croissantes autour de RGB++, examinons également le format de données Open Transaction de CKB, présentant les fonctionnalités avant-gardistes de la chaîne. Open Transaction permet à plusieurs participants de créer et de regrouper de manière collaborative différentes transactions au fil du temps. Il prend en charge la construction partielle, la possibilité de modification, ainsi que la création et l'agrégation incrémentielles. Par exemple, Alice lance une transaction ouverte pour échanger une certaine quantité de jeton A contre un jeton B avec Bob. La transaction, une fois lancée, reste dans un état modifiable. Bob, après avoir accepté les termes de la transaction, peut alors ajouter son Token B et finaliser les conditions.





Cela peut paraître abstrait au premier abord. Prenons l'exemple des scénarios inter-chaînes : Alice et Bob pourraient exécuter indépendamment des transactions d'actifs sur diverses chaînes distinctes, augmentant ainsi considérablement les capacités d'interaction inter-chaînes de la chaîne CKB. Dans le domaine des transactions DeFi complexes, où des ajustements dynamiques induits par le marché sont souvent nécessaires, Open Transaction permet aux participants au contrat d'adapter les conditions de négociation de manière fluide pendant l'exécution du contrat. Cela améliore sans aucun doute la capacité à gérer les complexités transactionnelles.

De mon point de vue, Open Transaction reflète les conditions de déverrouillage des transactions UTXO, capables de fusionner des conditions de déverrouillage complexes, des signatures multipartites et des environnements transactionnels complexes. Il s’agit d’une innovation évolutive et précieuse qui s’appuie sur les principes fondamentaux de la chaîne principale BTC.





De façon intéressante, Jan Xie , l'un des principaux développeurs de l'équipe Ethereum, a choisi d'adopter le modèle BTC UTXO pour son premier projet majeur. Malgré l'application plus large du modèle de contrat intelligent d'Ethereum, Jan et son équipe Nervos ont choisi de manière décisive d'étendre et d'affiner le modèle BTC UTXO. Ce choix reflète un profond respect pour le modèle de transaction simpliste UTXO de Satoshi Nakamoto et pose également subtilement les bases de sa transformation en BTC Layer 2 natif.





En conclusion , je suis assez optimiste quant au potentiel de CKB en tant que couche 2 de BTC. À court terme, il a certainement le potentiel d'accélérer la mise en œuvre de projets tels que Lightning Network et RGB au sein de chaînes basées sur UTXO, offrant des informations précieuses pour ceux-ci. solutions d'expansion orthodoxes sur le réseau principal BTC. À long terme, les caractéristiques inhérentes de la chaîne CKB et sa compatibilité architecturale innovante pourraient lui permettre d'exceller dans le domaine complexe et sans standard des BTC Layer 2.





Remarque : Il reste encore beaucoup à explorer concernant les nuances techniques et les fonctionnalités exceptionnelles de CKB, que je prévois d'analyser plus en profondeur ultérieurement. Il est fascinant de voir comment BTC Layer 2 fournit non seulement une plate-forme permettant à de nouvelles chaînes de se développer, mais ouvre également des possibilités infinies de rajeunissement au sein des chaînes établies.

Auteur: Haotien , Chercheur indépendant

Cet article est la traduction d'un article d'un Haotien tweeter .