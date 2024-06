Comment j'ai relevé les défis liés à la rédaction d'IA et fondé ma startup de rédaction qui est devenue n°1 sur Product Hunt

Commençons par quelques faits fascinants : saviez-vous que 85,1 % des personnes qui utilisent l’IA aujourd’hui l’appliquent à la rédaction d’articles et à la création de contenu ? Et ces chiffres devraient encore augmenter.





Cependant, la vraie question demeure : le contenu généré par l’IA répond-il aux normes de qualité ?





Explorons cela plus en détail.

La trame de fond : mes propres défis avec l’IA

Salutations, hackers ! Je m'appelle Alex et je suis le fondateur de Flipner. Je suis ravi de partager avec vous le parcours qui m'a amené à lancer ma startup de rédaction d'IA.





L'IA est devenue une partie importante de nos tâches quotidiennes, aidant à la rédaction, à la gestion des médias sociaux, etc. ChatGPT est l'un de ces outils, connu pour faire beaucoup de choses.





Cependant, lorsqu'il génère du texte, celui-ci n'est pas toujours aussi riche ou authentique que ce qu'une personne pourrait écrire. Les mots ont du sens et sont bien organisés, mais ils peuvent manquer le lien plus profond ou la touche unique qui vient de la créativité humaine.





Ce type d'écriture IA peut convenir pour des tâches rapides et simples, mais il n'engage pas toujours les lecteurs à un niveau plus profond. Le contenu peut finir par paraître un peu fade et répétitif.





En outre, il est difficile de planifier du contenu dans le temps avec les outils d'IA d'aujourd'hui, qui se concentrent sur la création instantanée de contenu sans possibilité de retarder ou de planifier. Imaginez que vous vouliez rédiger un article ou un article et que vous souhaitiez compiler diverses notes ou idées.





À l'heure actuelle, cela signifie enregistrer des pensées et des liens de différentes manières : certains prennent des notes sur leur téléphone, d'autres peuvent envoyer des messages vocaux sur les réseaux sociaux, démarrer une conversation avec eux-mêmes sur WhatsApp ou même s'envoyer des brouillons par courrier électronique.





Ce processus est assez dispersé, conduisant à un peu de chaos lorsqu’on essaie d’organiser ses pensées. Je me suis retrouvé pris dans ce pétrin, perdant souvent la trace de mes notes.

Ma première étape : commencer par le dialogue

Au départ, j'ai décidé d'explorer l'idée plus en profondeur en discutant avec diverses personnes qui produisent régulièrement du contenu, notamment des blogueurs, des écrivains professionnels, des rédacteurs et des auteurs d'articles universitaires et scientifiques.





Sans surprise, presque tous ont souligné à quel point la création de texte est une tâche exigeante, soulignant que l'essence du contenu réside dans les pensées et les idées de l'auteur.





Cela a conduit à une prise de conscience : les gens recherchent plus qu’une simple plateforme de génération de contenu. Ils ont besoin d’un espace pour stocker, organiser et structurer leurs idées.





Cela a fait naître une idée : pourquoi ne pas développer une plateforme qui non seulement facilite la génération de texte mais offre également un espace pour sauvegarder des notes, des pensées et des messages vocaux ? Un hub où le contenu peut être non seulement créé mais organisé, avec des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de gérer les styles pour le format de texte souhaité.





Plus important encore, j'ai imaginé une plate-forme où l'IA joue un rôle technique de soutien : synthétisant les propres pensées et notes de l'utilisateur saisies dans le système, plutôt que de générer du contenu par elle-même. Cette approche garantirait que le contenu reste authentiquement celui de l'auteur, le différenciant des textes actuels générés par l'IA en le rendant plus humain et reflétant l'intention de l'auteur.





Une telle plate-forme transformerait l’IA en un outil qui rassemble du contenu rédigé par l’auteur, préservant ainsi la voix et les idées uniques de l’individu.

Deuxième étape : comprendre le problème et élaborer une solution

Si vous deviez interroger aujourd'hui des journalistes ou des écrivains professionnels sur leur utilisation de l'intelligence artificielle dans leur travail, environ 80 % diraient probablement qu'ils ne l'utilisent pas. La raison principale? L’IA telle qu’elle existe actuellement a tendance à produire des contenus manquant d’originalité, souvent perçus comme incapables de véritablement remplacer le contact humain.





La clé pour relever ce défi réside dans le repositionnement de l’IA comme un outil de soutien plutôt que comme un outil de remplacement, en mettant l’accent sur son rôle en aidant les humains à intégrer leurs pensées uniques dans des textes cohérents.





Cette approche offre une nouvelle voie au secteur du journalisme, où l’IA sert d’assistant qui aide à consolider les idées individuelles dans un contenu soigné et prêt à publier.





En tirant parti de ces plateformes, les créateurs de contenu peuvent non seulement améliorer la qualité de leur travail, mais également rationaliser leur flux de travail, gagnant ainsi un temps précieux.





C’est ainsi qu’est né le concept de Flipner AI, un assistant portable adapté à vos besoins en matière de contenu. Flipner est conçu pour simplifier votre flux de travail en vous permettant de sauvegarder et de fusionner vos notes, les transformant en textes complets. Il introduit une approche à trois niveaux de la création de contenu :





Premièrement, Flipner sert de plate-forme centrale pour les créateurs de contenu de tous types, que vous soyez blogueur, écrivain ou que vous preniez simplement des notes personnelles. Vous pouvez ajouter du contenu à Flipner sous forme de notes textuelles ou de mémos vocaux, ces derniers étant automatiquement convertis de la parole en texte.

Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour capturer vos pensées à la volée, vous permettant d'enregistrer toute idée qui vous vient à l'esprit, où que vous soyez.





Le deuxième niveau se concentre sur l'organisation et la valorisation de vos notes collectées. Flipner non seulement stocke, mais vous aide également à fusionner et à affiner ces notes, offrant des fonctionnalités permettant une édition et une traduction faciles dans différentes langues selon vos besoins.





Au troisième niveau, Flipner prend vos notes accumulées pour un projet spécifique (qu'il s'agisse d'une mise à jour sur les réseaux sociaux, d'un article ou d'un travail universitaire) et les assemble astucieusement en une pièce cohérente.

Il reformule vos notes tout en conservant l'intention originale, en présentant vos pensées dans un format soigné et structuré.



Essentiellement, Flipner AI vise à être plus qu’un simple outil ; il cherche à être un compagnon dans votre processus créatif, garantissant que votre voix et vos idées originales ne sont pas seulement préservées mais présentées sous le meilleur jour possible.

Troisième étape : créer un MVP fonctionnel

Pour créer un MVP à la fois complet et accessible, je me suis concentré sur l'inclusion de fonctionnalités qui permettraient à la version bêta de se démarquer, en fonction des besoins réels et des informations du secteur :





Une interface conviviale disponible à tout moment et en tout lieu, garantissant l'accessibilité et la facilité d'utilisation.





Options de gestion de style qui répondent à une variété d'exigences de contenu, permettant aux utilisateurs d'adapter leur sortie à différents publics et formats.





La possibilité de modifier le texte généré directement dans le système, éliminant ainsi les tracas liés à l'utilisation d'outils externes pour les modifications.





Prise en charge de plusieurs langues, ouvrant la plate-forme à une utilisation internationale et facilitant la création de contenu mondial.





Une fonctionnalité automatique qui convertit les enregistrements vocaux en texte, rationalisant ainsi le processus de prise de notes et le rendant plus efficace.



Quatrième étape : lancer et tester le marché

Nous avons décidé de lancer la première version publique de Flipner sur Product Hunt pour deux raisons principales : la plate-forme héberge une partie importante de notre public cible et elle offre une chance d'obtenir une première traction et des commentaires des utilisateurs. La phase de préparation a duré environ trois mois, équilibrant simultanément les stratégies marketing et le développement technique.





Cet effort a porté ses fruits de manière spectaculaire lorsque Flipner AI a été nommé produit n°1 du jour et produit n°2 de la semaine sur Product Hunt.





De plus, nous avons rassemblé plus de 30 suggestions de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations à partir des commentaires.





Ce succès a constitué une solide validation de mon concept initial, me motivant à affiner et faire évoluer Flipner davantage. Je m'engage dans un développement continu, visant à révolutionner la création de texte avec l'assistance de l'IA.