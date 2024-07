Comment j'ai augmenté ma productivité tout en travaillant sur plusieurs projets

En tant que développeur Web indépendant, créateur d'applications et responsable de la maintenance open source, je dois constamment basculer entre plusieurs flux de travail, tels que l'édition de code, la conception de maquettes, la gestion de listes de tâches, la recherche d'icônes et de documents, l'exécution de lignes de commande. , vérifier les e-mails avec différents comptes, etc. Chacun de ces commutateurs nécessite un flux constant d'actions répétitives :





Lancez un éditeur de code ou d'image et ouvrez-y les fichiers d'un projet spécifique.





Ouvrez un navigateur Web et accédez au projet dans un gestionnaire de tâches.





Accédez à un site Web d'icônes, définissez des filtres d'image et effectuez une recherche.





Ouvrez une application de messagerie Web et changez de compte.





Lancez Terminal et entrez-y les commandes.





etc…





Tout est dispersé à différents endroits, ce qui transforme l'ensemble du processus en un véritable gâchis. Et lorsque l’on travaille sur plusieurs projets, les choses deviennent encore pires. Je pensais que je pourrais grandement améliorer ma productivité en rassemblant tout ce dont j'avais besoin pour accomplir mon travail en un seul endroit et en l'organisant en projets et flux de travail afin qu'ils aient le bon contexte.





Les projets et les flux de travail auront des limites claires, et passer de l'un à l'autre ne sera plus un cauchemar. Alors, j'ai trouvé Plus libre , une application d'organisation qui fait exactement cela. Et l'a récemment publié en tant que projet toujours gratuit et open source .





Dans ce court article, je vais vous montrer comment j'ai augmenté ma productivité avec Freeter, en utilisant trois flux de travail comme exemples. J'espère que cela vous donne quelques idées sur la façon dont vous pouvez vous aussi améliorer votre productivité.

Flux de travail

Tout d'abord, j'ai analysé mes flux de travail et tout ce que je fais souvent lorsque je recherche quelque chose dont j'ai besoin lorsque je travaille sur un projet :





Lorsque je développe une application ou un site Web, j'ai souvent besoin de pouvoir accéder au gestionnaire de tâches, ouvrir des fichiers de projet dans des éditeurs de code et d'images, rechercher des icônes et des documents sur des sites Web spécifiques, noter des idées rapides et ouvrir le référentiel du projet. dans un navigateur Web.

Lorsque je consulte mes e-mails et les DM Twitter, j'ai besoin d'accéder au webmail et à la page Twitter DM. J'ai plusieurs comptes et je dois être connecté avec des comptes spécifiques au projet.

Lorsque je publie une nouvelle version de l'application, je dois exécuter la commande release dans l'application Terminal, ouvrir la page des versions dans le référentiel git, ouvrir le gestionnaire de tâches et ouvrir l'éditeur de publication « fonctionnalité planifiée » dans la communauté Freeter.





Il est maintenant temps de les transformer en flux de travail Freeter.

Développement d'applications/site Web

Pour avoir un accès rapide aux éléments dont j'ai besoin pour développer l'application/le site Web, j'ai configuré un écran de workflow à l'aide des widgets suivants :





Tâches : widget de page Web, pour intégrer le gestionnaire de tâches du projet directement dans l'écran de flux de travail.

Modifier le code : widget File Opener, pour ouvrir le dossier du projet dans le programme d'édition de code.

Modifier la maquette : widget File Opener, pour ouvrir le fichier de maquette dans le programme d'édition d'image.

MDN : widget Web Query, pour rechercher le site Web MDN Web Docs.

Node.js Docs : widget Web Query, pour rechercher le site Web Node.js Docs.

Icônes de contour : widget de requête Web, pour rechercher un site Web avec des icônes, filtrées par icônes de contour.

Icônes de remplissage : widget Web Query, pour rechercher un site Web avec des icônes, filtré par icônes de remplissage.

Notes : widget de notes, pour noter des idées rapides lors du développement d'une fonctionnalité.

Open Repo : widget Link Opener, pour ouvrir le référentiel du projet dans un navigateur Web.

Rapports de bogues : widget Link Opener, pour ouvrir la page des rapports de bogues dans un navigateur Web.

Demandes de fonctionnalités : widget Link Opener, pour ouvrir la page des demandes de fonctionnalités dans un navigateur Web.









Ce workflow me permet de passer immédiatement au contexte de développement, de lancer tout ce dont j'ai besoin pour démarrer le processus de développement d'un simple clic, de rechercher rapidement des documents et des icônes et d'accéder rapidement à la liste des tâches.

messages

Pour vérifier les e-mails et les DM Twitter, j'ai mis en place un flux de travail à l'aide de deux widgets de page Web :





Pour intégrer la page de boîte de réception Google Mail.





Pour intégrer la page Twitter DM.





J'ai également défini la portée de la session sur Projet dans les paramètres du widget afin de pouvoir être connecté sous différents comptes dans d'autres projets.









Ce flux de travail me permet d'obtenir rapidement un accès simultané aux DM de Google Mail et de Twitter pour les comptes spécifiques au projet.

Nouvelle version

Pour sortir une nouvelle version de l'application, j'ai mis en place un workflow avec ces cinq widgets :





Release : widget Commander, pour exécuter une ligne de commande dans Terminal qui demande un nouveau numéro de version et démarre un brouillon de construction de la nouvelle version.





Ouvrir les versions : widget Link Opener, pour ouvrir la page des versions dans le navigateur Web.





Tâches : une copie des tâches du flux de travail App Dev. J'en aurai besoin pour voir toutes les tâches terminées dans la version actuelle.





Fonctionnalités planifiées : widget de page Web, pour intégrer la page « fonctionnalités planifiées » de la communauté Freeter dans l'écran de flux de travail. Avec son aide, je mets à jour les fonctionnalités prévues et publie des articles sur les fonctionnalités implémentées dans la nouvelle version.





Étapes de sortie : Widget Note, pour ne pas oublier de faire quelque chose lors de la sortie.









Grâce à ce workflow, je peux facilement publier une nouvelle version et publier des mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités.

Basculez entre les flux de travail comme un super-héros

Désormais, lorsque je bascule entre les projets et les flux de travail, j'appuie simplement sur Ctrl+Shift+F pour amener Freeter au premier plan, j'ouvre l'onglet de flux de travail dont j'ai besoin à ce moment-là et je me mets directement au travail.