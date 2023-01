En quoi Ubuntu est-il une distribution et Windows un système d'exploitation ?

Linux a beaucoup de distributions pour répondre aux différents types d'utilisateurs. Les distributions Linux utilisent le noyau Linux sous le capot et le combinent avec d'autres composants du système d'exploitation, tels que le shell, les environnements de bureau, etc., ils sont appelés distributions Linux et non les systèmes d'exploitation. Linux a toujours été un noyau, pas un système d'exploitation à part entière, depuis sa création et sa première version, Linus Torvalds en 1991. Linux n'est qu'un noyau et non un système d'exploitation complet.

Qu'est-ce qu'une distribution Linux ? Pourquoi Linux a tant de distributions ? Pourquoi Ubuntu est-il appelé une distribution Linux et non un système d'exploitation ?





Linux a beaucoup de distributions pour répondre aux différents types d'utilisateurs. Nous avons Ubuntu qui possède une interface utilisateur graphique complète, ce qui le rend parfait pour les utilisateurs de bureau et les débutants sur Linux, en particulier ceux provenant de Windows et macOS. Ensuite, nous avons des distributions comme Red Hat Enterprise Linux, abrégé en RHEL. Red Hat est une distribution Linux conçue pour les entreprises ou à des fins commerciales. Red Hat est généralement un premier choix pour les environnements de serveur, compte tenu de sa stabilité et de ses correctifs de sécurité réguliers, qui renforcent sa sécurité globale. Nous avons également une distribution appelée Kali Linux. Kali Linux est une distribution Linux basée sur Debian conçue pour les tests d'intrusion et la conduite d'une criminalistique numérique. Il est livré avec des outils prêts à l'emploi destinés aux tests de pénétration. Kali Linux est destiné aux experts en cybersécurité et aux étudiants qui souhaitent se lancer dans les tests d'intrusion.





Contrairement à d'autres systèmes d'exploitation commerciaux, vous remarquerez que Linux a différentes saveurs qui s'adressent souvent à des publics spécifiques. D'autre part, les systèmes d'exploitation tels que macOS et Windows sont généralement proposés dans une solution unique. Windows a une solution de serveur différente, mais en fin de compte, c'est Windows qui a été modifié et contient des programmes spéciaux à exécuter sur un serveur. Les offres ne sont pas variées et spécifiques à l'utilisateur, comme les distributions Linux, et sont toutes gérées par une société qui est Microsoft dans le cas de Windows et Apple dans le cas de macOS.

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation

Pour comprendre Linux, il est crucial de comprendre ce qu'est un système d'exploitation. Par définition, un système d'exploitation (OS) est un logiciel qui gère les ressources matérielles d'un ordinateur. Un système d'exploitation effectue deux opérations distinctes :

1. Un système d'exploitation agit comme une interface entre l'utilisateur et les applications.

Comprenons ces opérations. La première opération consiste à permettre à l'utilisateur d'interagir avec le matériel et l'application sur le système. À l'aide d'un système d'exploitation, un utilisateur peut utiliser le matériel d'entrée, tel que le clavier et la souris, et voir la sortie à l'aide d'un moniteur. L'utilisateur peut également transmettre des instructions à diverses applications, telles qu'un navigateur Web, et obtenir la sortie requise.

2. Un système d'exploitation fournit une interface permettant aux applications d'accéder aux ressources matérielles telles que le processeur, la RAM, l'imprimante et le stockage.

Deuxièmement, le système d'exploitation fournit une interface permettant aux applications d'interagir avec le matériel. Il prend les instructions des applications qui doivent être traitées par le matériel d'un ordinateur. Ensuite, il convertit ces instructions dans un format lisible par machine et les envoie au matériel pour être traitées et renvoyées aux applications.

Pourquoi Linux est une distribution

Si vous l'avez remarqué, j'ai appelé différentes versions de Linux en tant que distributions et j'ai fait référence à Windows et macOS en tant que systèmes d'exploitation. Une distribution comme Ubuntu n'est-elle pas un système d'exploitation ? La réponse se trouve dans l' histoire de Linux .

Linux n'est qu'un noyau

La première version de Linux a été publiée par Linus Torvalds en 1991. Depuis sa création et sa première version, Linux a toujours été un noyau, pas un système d'exploitation à part entière. Maintenant, nous comprenons déjà ce que fait un système d'exploitation, et le composant le plus crucial du système d'exploitation est le noyau. Le noyau est responsable de l'interaction avec le matériel nu ou informatique. Il convertit les instructions reçues par les applications et convertit les instructions dans un format binaire compréhensible par le matériel. Linus est un noyau et non le système d'exploitation complet. Étant donné que toutes les distributions Linux utilisent le noyau Linux sous le capot et le combinent avec d'autres composants du système d'exploitation, tels que le shell, les environnements de bureau, etc., elles sont appelées distributions Linux et non les systèmes d'exploitation.





Noyau Linux

Toutes les distributions Linux utilisent le noyau Linux sous le capot. Par conséquent, il s'agit plutôt d'une distribution avec le même noyau mais des implémentations différentes pour fournir à l'utilisateur un système d'exploitation complet.

