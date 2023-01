Comment commercialiser votre startup comme une entreprise qui vaut la peine d'être rejointe

La plupart des startups ont de nombreuses bonnes raisons de les rejoindre (par exemple, des fondateurs intelligents, une grande culture, une équipe fantastique), mais ne parviennent pas à bien les communiquer au monde extérieur. J'explique comment faire cela avec des détails au lieu d'abstractions, et je montre comment Canny, Fibery, PostHog (YC W20) et Wasp (YC W21) le font.

À l'exception d'une poignée d'entreprises qui envoient des gens sur Mars ou développent AGI, la plupart des startups ne semblent pas offrir une bonne raison de les rejoindre. Vous allez sur leurs sites Web et tout ce que vous voyez est une mission-schmission / valeurs-schvalues vague, sans fondement, trop générique, un non-sens RH qui devrait soi-disant vous transformer en un fan irréfléchi de tout ce qu'ils font et vous faire appuyer sur ce bouton "Rejoindre" jusqu'à ce que leurs serveurs plantent. Bien…





Certaines personnes pensent que c'est parce que la plupart des startups ne valent pas la peine d'être rejointes. Je ne suis pas d'accord. Cet argument généralise ses propres raisons de rejoindre une startup à tous les autres êtres humains, ce qui est peu susceptible d'être vrai. Je pense que la plupart des startups, aussi ordinaires soient -elles , ont une raison de les rejoindre ; une bonne raison ; même de nombreuses bonnes raisons - ils ne parviennent tout simplement pas à bien les communiquer. Ils sont comme un nerd timide sur Tinder avec une biographie vide et pas de photo de profil : un être humain gentil, intelligent et attentionné qui, malheureusement, sera impitoyablement balayé vers la gauche - non pas parce qu'il est un mauvais match, mais parce que son profil ne le fait pas. montrer pourquoi il est bon.





Visuellement, ce « problème de profil Tinder » ressemble à ceci :

Maintenant, regardez ce qui se passerait si une startup communiquait un peu mieux. Soudain, nos candidats ont pu voir une raison de nous rejoindre. Si la raison est bonne, ils pourraient même balayer vers la droite.

Mais la plupart des startups ont de nombreuses bonnes raisons de les rejoindre. Si seulement ils communiquaient bien, le résultat serait quelque chose comme ça :





Maintenant, vous vous demandez probablement quelles sont exactement ces raisons.





Voici une liste approximative :





Les fondateurs sont intéressants / amusants / intelligents / humains / you name it L'équipe est super La culture est incroyable L'affaire marche bien





Cependant, si vous copiez simplement cette liste et la collez sur votre page d'emplois, vous n'accomplirez rien. Les candidats ne vous croiront jamais. Ce que vous devez faire à la place, c'est leur fournir un système de concrets (faits) à partir desquels leur esprit formera ces conclusions abstraites.





Par exemple:





Au lieu de déclarer que "les fondateurs sont réfléchis, réfléchis et persistants", montrez-leur comment, comme le fait Sarah de Canny en écrivant des articles de blog complets sur l'année pendant quatre années consécutives .

Au lieu de proclamer que "les fondateurs sont humbles et peuvent s'amuser", montrez-leur comment, comme l'a fait Michael de Fibery en devenant un héros de cette page hilarante . (Aucun fondateur d'entreprise n'accepterait jamais de rendre cela public. Michael l'a fait.)

Au lieu de prétendre que "l'équipe est formidable" ou "vous travaillerez aux côtés de personnes très intelligentes" (Dieu, je déteste celle-là !), montrez-leur qui sont exactement ces personnes, comme le fait PostHog ici et Wasp ici et ici .



Dans le reste de l'article, je passerai en revue les quatre grandes raisons de rejoindre une startup une par une et montrerai des exemples concrets de bonne communication. En fin de compte, j'expliquerai comment ces quatre raisons, bien communiquées, fusionnent en deux messages convaincants qui intéresseront tout candidat.





Une dernière chose. Par souci de clarté et de compréhension, j'écrirai à la deuxième personne. Au lieu de dire "les candidats ne les croiraient jamais", je dirai "vous ne les croiriez jamais". C'est beaucoup plus facile à lire et à comprendre.

Raisons possibles pour lesquelles votre startup vaut la peine d'être rejointe et comment bien les communiquer

1. FONDATEURS - ou, les fondateurs sont intéressants / amusants / intelligents / humains / vous l'appelez

La plupart des startups ont des fondateurs curieux, intéressants, ambitieux, terriblement intelligents ; le genre pour lequel la plupart d'entre nous aimerions travailler si nous en avions l'occasion. Malheureusement, seuls quelques-uns tirent parti de cet atout. Dans la plupart des cas, tout ce que vous obtenez est une petite image ronde avec un titre fantaisiste et quelques phrases abstraites de haut niveau qui ne provoquent aucune excitation. C'est dommage!

Comment Canny communique qui sont ses fondateurs

Catégorie de blog Histoires de fondateur

La première chose notable que fait Canny est la catégorie Founder Stories de son blog. En parcourant rapidement les posts, vous pouvez comprendre que Sarah et Andrew (les fondateurs) :





S'ils épinglaient cette liste de vertus sur leur page Emplois, vous ne les croiriez jamais. Au lieu de cela, Sarah et Andrew montrent quelles actions ils entreprennent, comment ils travaillent, comment ils pensent, comment ils vivent – et vous vous faites votre propre opinion sur le genre de personnes que Sarah et Andrew sont en voyant tout cela. La différence est énorme.





Notez leur style d'écriture. Ils ne prétendent pas tout savoir avec des titres comme "Comment démarrer une startup". Au lieu de cela, ils écrivent "Comment nous avons amorcé notre démarrage SaaS vers la rentabilité de Ramen". Ils ne couvrent que ce qu'ils savent au lieu de trop généraliser. Cela fait preuve à la fois de savoir-faire et d'humilité.









Instagram personnel

La deuxième chose que Sarah et Andrew font bien pour communiquer qui ils sont est leur Instagram . Ils ne publient pas d'apparitions glamour, comme le font de nombreux entrepreneurs. Ils partagent la vie professionnelle quotidienne réelle - à la fois le plaisir et la lutte. Cela vous donne une bonne idée de ce qu'ils recherchent dans la vie. (Pas des keynotes.) C'est pourquoi cela fonctionne, et c'est pourquoi les gens l'aiment.





Remarque : Sarah explique comment elle développe la marque Canny dans cet article . Si vous voulez en construire un bon, lisez-le. Elle a également écrit sur la façon dont ils attirent les meilleurs talents. Vous pouvez le lire ici .

Comment Fibery communique qui est son fondateur

Série d'articles de blog sur le journal de démarrage

Alors que vous pouvez avoir une assez bonne idée de Michael (le fondateur) à partir de la page hilarante « Remote » que Fibery a publiée l'année dernière, sa série de publications sur le journal de démarrage offre un aperçu encore meilleur de son âme. Dans ces messages mensuels, Michael partage honnêtement tout ce qui se passe avec Fibery, y compris le bon, le mauvais et le truand : licencier des personnes pour de mauvaises performances, perdre des clients importants et ne pas parvenir à s'adapter au marché des produits. Le fait qu'il en ait déjà écrit 45 (en août 2022) est également révélateur. Et il n'est pas anglophone. S'il peut le faire, pourquoi pas vous ?









Défis fous

En plus d'écrire le Startup Diary, Michael se lance également dans des défis fous comme écrire 100 articles sur les produits . Seule une personne passionnée et motivée s'engagerait dans une telle chose. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le respecter pour cela. (Avant ce défi, il a écrit 100 messages Medium en 100 jours en 2018. Vous pouvez les lire ici . Il suffit de faire défiler quelques écrans pour accéder aux anciens.)









Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que la réflexion de Michael sur la création d'une entreprise est différente de celle de Sarah. Par exemple, il méprise le doux et apaisant « Oh ne t'inquiète pas que ça n'ait pas marché ; vous avez fait un si bon travail! approche, qui est omniprésente dans le monde des startups modernes. Au lieu de cela, il déclare que l' insatisfaction mène au progrès , faisant référence à la célèbre scène de Whiplash. Est-ce que ça te fait l'aimer plus que Sarah ?





Ça dépend. Si vous pensez qu'être doux et équilibré est mieux, vous irez avec Sarah ; si vous croyez que le vrai progrès ne vient qu'en vous travaillant jusqu'à l'os, vous irez avec Michael (ou Elon). L'important est que les deux fondateurs aient leurs propres points de vue uniques sur la façon dont les choses doivent être faites, et qu'ils communiquent ces points de vue tels quels au lieu de se couper les jambes pour s'adapter à la dernière mode de Procuste.

Articles de blog originaux et approfondis sur l'industrie

Certains entrepreneurs disent que créer une startup, c'est comme "sauter d'une falaise et construire ses ailes en descendant". Certaines d'entre elles pourraient être vraies. Mais si tu veux que des gens raisonnables sautent avec toi, tu ferais mieux de leur dire que tu as un diplôme d'ingénieur et que tu sais monter des ailes en chute libre. Sinon, la seule équipe que vous recruterez est une escouade suicide à la recherche d'un coup éclaboussant.

Pour communiquer son expertise, Michael écrit des articles théoriques approfondis et originaux sur la nature de la gestion des connaissances et de la productivité organisationnelle. Ces messages sont des joyaux, à la fois littéralement et métaphoriquement. (Ils sont classés dans la catégorie Gemmes du blog Fibery .)





Par exemple:









Après avoir lu ces articles, vous comprenez non seulement que Michael sait vraiment construire des ailes en tombant de la falaise, mais qu'il a déjà sauté quelques fois. (Avant Fibery, Michael avait travaillé sur la gestion des connaissances pendant plus d'une décennie. Il avait également créé un logiciel de gestion de projet réussi, Targetprocess .) Vous savez qu'il est un expert en qui on peut avoir confiance.





Fait intéressant, même si Michael écrit différemment de Sarah, ils exploitent tous les deux ce dans quoi ils sont bons. Sarah n'essaie pas de produire des traités sur la philosophie du développement logiciel, et Michael ne se vante pas de ses apprentissages personnels de la création d'une startup. Je pense que c'est la bonne façon de procéder.

Comment PostHog communique qui sont ses fondateurs

Les fondateurs de PostHog, James et Tim, n'écrivent pas 100 messages en 100 jours ou ne gèrent pas un Instagram personnel. Mais ils ont trouvé autre chose pour communiquer quel genre de personnes ils sont. Et c'est quelque chose d'unique.

Bio bien rédigée et concise

Premièrement, les deux fondateurs ont des profils décents dans le manuel de l'entreprise. Ces biographies sont courtes, claires et humaines. Ils sont aussi très spécifiques. Où d'autre avez-vous vu le nom du chat du PDG ?





Fichiers README personnels

Deuxièmement, James et Tim ont tous deux un fichier README complet ( one , two ) sur la façon de travailler avec eux. Ces fichiers vous donnent un aperçu de leurs habitudes de productivité, de leurs intérêts et de leurs bizarreries. En fait, après les avoir lus, vous aurez probablement une meilleure idée des fondateurs que vous n'en auriez habituellement en travaillant dans une entreprise pendant un mois !





Par exemple, le fichier de James contient des sections telles que :





Courte biographie. Inclut des détails très spécifiques comme : "J'ai tendance à travailler de 9h à 17h avec une heure pour le déjeuner, puis j'ai une pause pour dîner avec ma famille, puis de 21h à environ 23h."

Inclut des détails très spécifiques comme : "J'ai tendance à travailler de 9h à 17h avec une heure pour le déjeuner, puis j'ai une pause pour dîner avec ma famille, puis de 21h à environ 23h." Domaines de responsabilité très clairs . Plus besoin de se demander ce que fait le PDG !

Plus besoin de se demander ce que fait le PDG ! bizarreries. Ceux-ci sont remarquablement humbles et ouverts d'esprit, comme : "Si je n'ai pas répondu à quelque chose que vous m'avez envoyé, c'est probablement parce que je l'ai lu et que je ne me sens pas particulièrement fortement - alors appelez simplement ce qu'il faut faire si vous n'entendez pas de retour dans un délai raisonnable. » « Je suis un peu désorganisé. Je compense cela en m'assurant que les équipes avec lesquelles je travaille ont cette compétence. Souvent, je pense que cela m'aide en fait à prioriser les choses qui comptent vraiment. Expliquer ces bizarreries est un geste ingénieux. En plus d'expliquer comment travailler avec James, cette section communique qu'il est profondément conscient de lui-même et prêt à accepter et à tirer parti de ses faiblesses. Ces qualités sont très rares et incroyablement précieuses.

Ceux-ci sont remarquablement humbles et ouverts d'esprit, comme : Ce que j'apprécie. Contrairement à la plupart des absurdités RH, ces valeurs sont très claires, très spécifiques et écrites en anglais plutôt qu'en RHese. (Je viens d'inventer ce terme : cela signifie « jargon juridique mais pour les RH. ») Voici deux exemples : "Proactivité. Ne me demandez pas la permission de faire des choses - je ne vous aurais pas embauché si je ne vous faisais pas confiance. Je préfère que 9 choses soient bien faites et 1 chose avec laquelle je ne suis pas d'accord que de ne rien faire du tout. « La franchise m'impressionne. Si vous n'aimez pas quelque chose, dites-le simplement. Cela rend les relations beaucoup plus saines.

Contrairement à la plupart des absurdités RH, ces valeurs sont très claires, très spécifiques et écrites en anglais plutôt qu'en RHese. (Je viens d'inventer ce terme : cela signifie « jargon juridique mais pour les RH. ») Voici deux exemples :





En plus de ça, il y a aussi : Comment je peux vous aider, Comment vous pouvez m'aider, Mes objectifs jusqu'à fin décembre 2022 (très précis !), Stratégie personnelle, Tâches d'exécution (dont « 1 balade à vélo par semaine » !) et Archivé faire.





En résumé, cette page README est un bijou. J'aimerais que plus de fondateurs en aient.





Comment nous, chez Wasp, communiquons qui sont nos fondateurs

Section "Qui nous sommes" de chaque page de description de poste

Matija et Martin (les fondateurs de Wasp) ont intégré une description concise de qui ils sont dans chaque page de description de poste dans Notion. Ils savaient qu'il s'agissait du premier artefact de l'entreprise que de nombreux candidats verraient. Ils ont donc fait gagner du temps et des efforts aux candidats pour découvrir qui a lancé Wasp.





Notez la langue et la substance de cette liste. Lorsque vous le lisez, vous avez immédiatement une idée de qui sont Matija et Martin en tant que personnes – des gars amusants, faciles à vivre et sans conneries d'entreprise. Imaginez maintenant qu'il dise quelque chose de « plus normal », comme : « L'entreprise a été fondée par des entrepreneurs chevronnés… » Quelle impression cela ferait-il ?





2. ÉQUIPE — ou, l'équipe est géniale

Il est surprenant de constater à quel point la plupart des startups vous parlent peu de leurs équipes. Souvent, tout ce que vous obtenez est un échiquier de visages et de titres, ce qui ne vous donne aucune idée de qui sont ces personnes en tant que personnes ou de ce que vous ressentirez en travaillant avec elles. Compte tenu de l'importance cruciale d'une « grande équipe » pour la plupart des candidats, l'amélioration de la façon dont vous la communiquez semble être un fruit à portée de main.

Comment Canny communique qui fait partie de son équipe

Page d'équipe décente

La différence de Canny commence par une page d'équipe. Il contient un résumé dense de qui est chaque membre de l'équipe en tant que personne et comprend des photos vivantes de haute qualité de tout le monde.









Regardez à quel point ces bios sont spécifiques. Dans la plupart des cas, tout ce que vous obtenez ici est un "développeur" ou un "marketeur" générique sans aucune information personnelle. Bios de robots, pas de personnes. Pas étonnant que rien ne me vienne à l'esprit, sauf peut-être l'agent Smith. Mais le bios de Canny est différent. Quand vous les lisez, vous pouvez réellement imaginer la personne ! Ce sont des Néos dans le monde des Smith.

Remarquable article de blog « Pourquoi travailler chez Canny »

A partir de là, ça ne fait que s'améliorer. L'arme principale de Canny pour expliquer son équipe est un billet de blog, le billet de blog « Pourquoi travailler chez Canny ». Sarah l'a écrit à l'été 2021. Il regorge de citations de membres de l'équipe et de photos de leurs journées de travail et de leurs vacances. De vraies photos de vraies personnes . Pas étonnant que la section des commentaires sous le post regorge de fans enthousiastes prêts à rejoindre l'équipe immédiatement !





Peut-être que la meilleure chose à propos de ce post est le peu de travail qu'il faut pour en créer un. J'imagine que la collecte des données a pris du temps, mais l'écriture proprement dite (c'est une lecture de 11 minutes) n'a pas pris plus d'une semaine. Une semaine de travail pour un candidat aimant d'une telle puissance ? Cela ressemble à un accord.

Ps Sarah écrit beaucoup plus sur leur équipe dans ses articles de revue annuels, mais j'ai décidé de ne pas m'étendre sur ceux-ci par souci de clarté. Vous pouvez les consulter ici : année 1 , année 2 , année 3 et année 4 .

Comment Fibery communique qui fait partie de son équipe

Page étrange à propos de nous

Contrairement à Canny et PostHog, la page À propos de Fibery ne révèle pas beaucoup d'informations sur chaque membre de l'équipe. Vous n'y trouverez aucun fichier bios ou README. Mais cela vous dit clairement une chose : l'équipe est une bande de cinglés. Donc, si bizarre est votre truc, vous serez attiré par Fibery comme un papillon de nuit par une flamme. (Note latérale : Fibery a réussi à expliquer clairement sa vision en un paragraphe. C'est rare.)





Parties du journal de démarrage liées à l'équipe

J'ai déjà mentionné la série de blogs mensuels de Michael's Startup Diary . Ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque message communique quelque chose sur l'équipe : qui a fait quoi ce mois-là, des messages Slack aléatoires (liens, citations, tweets et images), etc. Si quelqu'un de nouveau a rejoint ce mois-là, Michael écrit quelques paragraphes expliquant qui est cette personne, d'où elle vient, ce qu'elle va faire chez Fibery, et même joint une photo. Comme Chris .





Comment PostHog communique qui fait partie de son équipe

Section équipe dans le manuel de l'entreprise

Chez PostHog, chaque membre de l'équipe a une biographie bien écrite de quelques paragraphes et une illustration élégante dans la section Équipe du manuel de PostHog . (Ce qui est une œuvre d'art digne de son propre article de blog, soit dit en passant.) De nombreux membres de l'équipe ont leurs propres fichiers README, comme le font les fondateurs. Découvrez Lottie Coxon, le README du graphiste de PostHog ici , et quelques autres ici et ici . Même une lecture rapide de ces bios et README vous donne une bonne idée de qui PostHog a à bord.





Vidéos quotidiennes d'employés

En plus des biographies et des fichiers README, PostHog propose de Lottie, leur graphiste. Il communique beaucoup plus d'informations sur le genre de personne qu'elle est et sur la sensation de travailler chez PostHog que sa biographie. J'aimerais qu'ils en aient plus.





Enfin, le manuel de PostHog propose deux autres sections où les candidats peuvent en apprendre davantage sur l'équipe : Culture et Structure de l'équipe . Tous valent la peine d'être lus, et chacun vous dit quelque chose de nouveau sur l'entreprise et l'équipe, nourrissant votre goût et votre respect pour ces personnes. Ça vaut vraiment le coup de voler.

Comment nous, chez Wasp, communiquons qui fait partie de notre équipe

Articles de blog "Rencontrez l'équipe"

Pour aider les candidats à comprendre avec qui ils vont travailler, chez Wasp, nous écrivons un article de blog sur chaque nouvelle embauche :









Les messages sont suffisamment brefs pour être lus en une seule séance. Pourtant, ils sont très instructifs. A la base, chaque post est une interview, présentée comme un article. Nous espérons qu'ils donneront aux candidats une bonne idée de la personne avec qui ils passeront la moitié de leur temps de veille.





3. CULTURE - ou, la culture est incroyable

Alors que les chercheurs discutent encore de la définition ultime, la plupart d'entre nous comprenons la culture comme « à quoi ressemble le fait de travailler ici » et/ou « comment nous faisons les choses ici ». Nous comprenons également à quel point il est crucial pour ceux qui recherchent un emploi. Il semble évident que les startups doivent travailler dur pour communiquer leur culture. Pourtant, la plupart des entreprises ne le font pas. Ou, pire encore, ils inondent leurs sites Web de peluches RH dénuées de sens, ce qui ne fait qu'effrayer les personnes intéressantes. En bref, bien communiquer la culture est un autre fruit facile à cueillir.

Comment Canny communique sa culture

Canny fait un travail remarquable pour communiquer sa culture. L'outil principal qu'ils utilisent est, encore une fois, leur blog . (Notez à quel point c'est multifonctionnel : fondateurs, expertise, équipe et maintenant culture.) Les publications de la catégorie Histoires de fondateurs traduisent très bien ce à quoi ressemble le travail chez Canny. Voici quelques exemples.

Article de blog « Pourquoi travailler chez Canny »

Je risquerai de me répéter, mais cet article explique si bien la culture de Canny que je n'ai pas pu résister. Il mentionne pourquoi et comment ils travaillent à distance, comment ils organisent des retraites d'équipe (avec des photos et une de Lisbonne !), et comment ils se sont amusés ensemble à jouer à des jeux Zoom étranges lorsque le voyage n'était pas une option en raison de Covid.





Faites attention aux images. Il communique beaucoup plus d'informations que n'importe quelle description longue et élaborée. En effet, une image vaut souvent mille mots.





Article de blog "Leçons d'une année de retraites d'équipe"

Au lieu de dire que « l'équipe est notre priorité » ou « nous investissons dans nos gens », Sarah montre ce qu'ils ont fait pour soutenir leur équipe.





Encore une fois, notez à quel point l'imagerie est spécifique :





Fait intéressant, le message de Sarah n'est pas formulé comme "hé, nous faisons de nombreuses retraites d'équipe, nous sommes géniaux, venez travailler pour nous". S'ils écrivaient cela, le lecteur se sentirait mal à l'aise. Ils sentiraient la vantardise. C'est pourquoi le message explicite dans le message est ce que Canny a appris en faisant des retraites d'équipe, pas qu'ils en aient fait beaucoup. Ce message explicite implique cependant qu'ils ont effectivement fait de nombreuses retraites ! Cela envoie le message que Canny se soucie de ses employés sans le dire explicitement. Voilà à quoi ressemble la vraie maîtrise.

Article de blog "La fin de notre voyage de nomade numérique"

Bien que ce billet décrive l'expérience nomade personnelle de Sarah et Andrew, Sarah a réussi à révéler la culture de Canny à travers lui. Pour ce faire, elle a décrit comment l'équipe a travaillé sur Canny pendant ces années nomades. Elle a également écrit sur leurs difficultés de communication, leurs routines et bien plus encore. Et, encore une fois, regardez avec quelle efficacité ses captures d'écran et ses photos apparemment imparfaites transmettent l'ambiance !





Comment Fibery communique sa culture

Bien que la culture de Fibery soit différente de celle de Canny, ils la communiquent également bien. Leur outil principal est un site Web étrange et décalé rempli de projets spéciaux qui vous donnent une idée de la façon dont ils font les choses chez Fibery et de ce à quoi ressemble le fait d'y travailler.

Anxiété

Le premier projet est la page /anxiety de Fibery. Lancé en 2019, il se moque de tous les logiciels d'entreprise sérieux avec des jeux de mots comme "Encore un autre outil de collaboration" comme titre de la page, "Erreur" comme texte du bouton d'inscription et, mon préféré, la page "Essayer—Suffer—Quitter" structure.









Un jour, il y a trois ans, quelqu'un a soumis cette page à Hacker News. Le message a grimpé en haut de la page d'accueil, y est resté pendant de nombreuses heures et a obtenu 705 votes positifs et 145 commentaires de personnes du monde entier concernant la culture de Fibery. Pourquoi? Parce que c'était réel.





Voici un aperçu de ce que les gens ont écrit dans les commentaires :





Page distante

Le deuxième projet spécial que Fibery a réalisé pour communiquer sa culture est la page /remote . Cela montre à quoi ressemble vraiment le travail à domicile. C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais vue faire par une startup de logiciels. (Avez-vous déjà vu un PDG se faire lécher par un chien ?) Cela montre également comment fonctionne l'équipe de Fibery et même comment ils utilisent Fibery pour construire Fibery. Comme le billet de blog « Leçons d'une année de retraites d'équipe » de Canny, il le fait implicitement. Un vrai chef d'oeuvre.

Site bizarre et humoristique

En gros, tout le site crie que Fibery est un endroit pour les inadaptés, les rebelles et les fauteurs de troubles ; l'endroit où ces personnes seront valorisées et se sentiront comme chez elles ; l'endroit construit autour de l'honnêteté brutale et de l'humour épicé.

La section "Ce que disent les (non-)clients" mérite d'être mentionnée. Au cours de mes neuf années dans les startups, je n'ai pas vu un site qui a) répertorie les mauvais avis clients ; et b) utilise 💩 emoji comme filtre. Encore une fois, c'est révélateur. Cela en dit long sur qui ils sont en tant que personnes : humbles, réels et friands d'humour.





Comment PostHog communique sa culture

Manuel d'entreprise complet couvrant tout ce qui touche à la culture

La façon dont PostHog communique sa culture est la plus explicite des quatre exemples, mais très efficace. Leur principal outil est le manuel PostHog , qui couvre pratiquement tous les aspects de ce à quoi ressemble le travail chez PostHog : entretiens, intégration, formation, gestion, communication et même licenciement. (Ils appellent cela la délocalisation .)





Le manuel va jusqu'à la stratégie de haut niveau , qui est très claire. Notamment, la section stratégie de PostHog propose non seulement des objectifs ambitieux, mais explique en fait comment exactement l'entreprise y parviendra.





La section des valeurs est très spécifique ; peut-être le plus spécifique que j'aie jamais vu. PostHog ne se contente pas d'énumérer leurs valeurs comme des abstractions dénuées de sens, mais les étaye avec des preuves. Certaines valeurs ont de nombreux paragraphes d'exemples démontrant comment l'équipe les suit.





Ils ont également une page Culture spécifique avec expliquant comment ils ont conçu PostHog pour le travail à distance dès le premier jour, ce qui complète bien le texte.





En résumé, si l'arme de choix de Canny est le blog et que Fibery est le site Web, alors PostHog est définitivement le manuel. C'est une œuvre d'art.

Comment chez Wasp nous communiquons notre culture

Ambiance décontractée grâce aux mèmes, aux copies et aux images

Contrairement à Posthog, chez Wasp, nous n'avons pas (encore) de page Culture dédiée. Nous sommes trop petits pour cela. Mais cela ne nous empêche pas de montrer à quoi ressemble le travail chez Wasp. Nous utilisons simplement des outils différents.





Notre Twitter , notre blog et nos mises à jour mensuelles regorgent de mèmes, de GIF et d'images hilarantes. De plus, nous les écrivons dans un style humoristique, léger et décontracté. En parcourant simplement ces éléments pendant quelques minutes, les candidats peuvent comprendre que nous ne sommes pas des frères d'entreprise. Et s'ils aiment travailler sur des choses intéressantes tout en s'amusant , ils ne s'empêcheront pas d'avoir envie de tendre la main.





4. PROGRÈS - ou, l'entreprise se porte bien

Lorsque vous venez de conclure une série B de 80 millions de dollars ou de signer Facebook en tant que client, il est facile de communiquer les progrès. Vous venez d'énoncer ces faits. Cependant, la plupart des entreprises doivent attirer des personnes formidables bien avant la série B. En fait, ce sont ces mêmes personnes qui vous y conduiront. Comme la plupart des startups sont secrètes sur la façon dont les choses se passent, communiquer que les choses se passent d'une manière ou d'une autre - peu importe à quel point vos progrès sont négligeables par rapport aux gros joueurs - devient tout à fait un avantage. Cela réduit immédiatement les risques de l'opportunité aux yeux du candidat. Ainsi, si EXPERTISE consiste à convaincre les candidats que vous savez construire les ailes, PROGRESS consiste à leur montrer la carcasse à moitié construite en descendant. Les deux sont importants si vous voulez que des gens formidables sautent de la falaise avec vous.

Comment Canny communique ses progrès

Donner aux candidats le sentiment que les choses bougent, que cette entreprise n'est pas une longue corvée mais un lieu où l'on progresse chaque jour, qu'ils peuvent faire partie de quelque chose qui grandit et, par conséquent, peuvent grandir eux-mêmes, faire tout cela , Canny fait deux choses.

Billets de blog "Année en revue"

Le premier est leur série d'articles de blog "Année en revue". Des critiques aussi complètes et réfléchies sont rares dans le monde des startups. Ce qui est encore plus rare, c'est lorsque ces postes s'étendent sur quatre années consécutives. Cela envoie le message que les fondateurs sont persistants et dévoués au succès de cette entreprise.





Vous trouverez ci-dessous tous les articles de revue de l'année de Canny dans un ordre séquentiel :





Articles de blog importants sur les jalons de revenus

En plus des articles de revue de l'année, Sarah écrit sur le fait d'avoir atteint des jalons de revenus notables. Comme pour les révisions annuelles, une telle transparence est rare. Il attire l'attention, provoque le goût et renforce la confiance.





Par exemple:









Tweets courts avec résumé des progrès

Enfin, Sarah tweete occasionnellement de courts résumés de leurs progrès, comme celui-ci . Ces tweets fonctionnent comme des publicités. Au fil du temps, le cerveau d'un candidat les fusionne en une idée plus large comme "Canny grandit" ou "Canny va bien". Ensuite, une fois qu'un candidat décide de changer d'emploi, cela le pousse à considérer Canny.

Comment Fibery communique ses progrès

Articles de blog du journal de démarrage

La chose la plus notable que Fibery fait pour communiquer ses progrès est la série d'articles de blog Startup Diary écrite par le fondateur, Michael, chaque mois, au cours des 45 derniers mois. C'est la plus longue série de mises à jour mensuelles que je connaisse. Dans ces messages, Michael partage honnêtement tout ce qui se passe avec l'entreprise : le bon, le mauvais et le laid.





Voici quelques exemples, sélectionnés par moi. Vous pouvez étudier toutes les mises à jour mensuelles de Fibery ici.









Imaginez un candidat qui envisage deux startups similaires ou plus. Devinez ce qui pourrait les convaincre d'opter pour Fibery ? Progrès. Ou, plus exactement, une compréhension que Fibery progresse constamment et a donc une chance décente de réussir. Livré à travers ces mêmes mises à jour.





L'année dernière, Michael (PDG de Fibery) a également commencé à écrire des articles sur l'année. Je ne les ai pas mentionnés car il n'y a qu'un seul article pour l'instant. Vous pouvez lire sa revue 2021 ici .

Ouvrir la page de démarrage avec les métriques

Le deuxième outil que Fibery utilise pour partager ses progrès est la page /open-startup . Comme les mises à jour mensuelles, il donne aux candidats une bonne idée de la marche de l'entreprise. Cette compréhension, cependant, vient d'une source différente : les nombres purs. Et les chiffres parlent souvent plus fort que les mots.





Comment PostHog communique ses progrès

Page d'histoire dans le manuel

Dans le manuel de PostHog, ils ont une page appelée Story . Il montre succinctement les jalons que l'entreprise a franchis jusqu'à présent. Pour chaque jalon, ils offrent une explication claire et concise de ce qui s'est passé, parfois pas plus d'une phrase. En conséquence, les candidats peuvent avoir une bonne idée de la façon dont les choses se passent en moins d'une minute. C'est quelque chose à quoi aspirer.





Voici les titres des sections :





Janvier 2020 : Le début

Février 2020 : Lancement

Avr 2020 : tour de table de 3 millions de dollars

Mai 2020 : 1 000 premiers utilisateurs

Octobre 2020 : des milliards d'événements pris en charge

Nov 2020 : Construire une plateforme

Déc 2020 : 9 millions de dollars de série A

Juin 2021 : 15 millions de dollars de série B

Septembre 2021 : Ajustement du marché des produits réalisé pour PostHog Scale





Comment nous, chez Wasp, communiquons nos progrès

Articles de blog couvrant les grandes étapes (YC, graine de 1,5 million de dollars)

Pour chaque étape, Matija et Martin (fondateurs de Wasp) écrivent un article de blog décrivant non seulement ce qu'ils ont accompli, mais aussi comment ils l'ont fait.





Par exemple, lorsque Wasp est entré dans YC, ils ne se sont pas contentés de publier les nouvelles sur Twitter. Ils ont écrit un blog sur leur voyage vers Y Combinator . Il a obtenu des milliers de vues.





Même chose avec la collecte de fonds. Lorsque Wasp a fermé une graine de 1,5 million de dollars, Matija a documenté et partagé ses apprentissages en matière de collecte de fonds dans un article de blog . Il s'est retrouvé sur la page d'accueil de HN. (Incidemment, ce message communique quelque chose d'important sur les fondateurs. Il faut de la persévérance pour organiser plus de 250 réunions en 98 jours.)





Newsletter mensuelle avec mises à jour

Pour continuer sur sa lancée, Matija rédige également une newsletter mensuelle . Il est similaire au Startup Diary de Michael en substance, mais a un style différent. Façon guêpe. (Ce qui, encore une fois, communique notre culture.)





Comme la page Story de PostHog, les mises à jour mensuelles de Wasp donnent aux candidats une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé au cours des deux dernières années. Pour toute personne intéressée à relier les points, cette page est un joyau.





Alors, pourquoi les gens devraient-ils rejoindre votre startup ?

Les fondateurs sont intéressants / amusants / intelligents / humains / you name it

L'équipe est super

La culture est incroyable

L'affaire marche bien





En communiquant bien toutes ces raisons, ce que Canny, Fibery, PostHog et (nous l'espérons !) Wasp finissent vraiment par transmettre, ce sont deux messages puissants :





L'entreprise a toutes les chances de réussir

Travailler là-bas sera génial





Ces deux messages sont la vraie réponse à "pourquoi les gens devraient rejoindre votre entreprise". L'astuce, cependant, et la raison pour laquelle j'ai écrit ce post, c'est que vous ne pouvez les transmettre qu'indirectement. Vous ne pouvez pas dire "nos fondateurs sont formidables". Vous devez fournir aux candidats de nombreux faits sur les fondateurs, que leurs esprits fusionneront ensuite dans cette conclusion abstraite. Idem pour l'expertise, l'équipe, la culture et le progrès. Finalement, ces abstractions de premier niveau se fondront dans des abstractions encore plus larges : "l'entreprise a des chances de réussir" et "y travailler sera génial".





Ainsi, il n'y a pas de réponse unique et ultime à "pourquoi les gens devraient rejoindre votre entreprise". Il n'y a qu'un système complexe d'unités d'information concrètes et spécifiques à partir desquelles les candidats font eux-mêmes la réponse. En d'autres termes, vous ne pouvez pas leur apprendre pourquoi votre entreprise est susceptible de réussir et pourquoi travailler ici sera génial. Mais vous pouvez décrire les faits et les laisser apprendre par eux-mêmes. J'espère que cet article montre comment bien faire cela, et j'espère que vous appliquerez ces connaissances pour recruter des personnes talentueuses et construire de grandes choses.

