Comment collaborer avec d'autres startups pour réussir dans Web3

Avec chaque nouvelle startup Web3 prétendant «mériter notre attention» ou «révolutionner l'espace», il peut être très difficile de couper le bruit. Compte tenu de l'effondrement actuel des marchés des actifs numériques, les nouvelles startups doivent trouver des moyens de consolider leurs plans d'affaires contre l'inévitable marché baissier. Une stratégie idéale consiste à poursuivre des partenariats avec des startups partageant les mêmes idées. Ces partenariats et collaborations sont déjà extrêmement importants dans les domaines Web3, NFT, crypto-monnaie et métaverse, car ces espaces sont centrés sur la communauté. Les partenariats renforcent la notoriété de votre nom dans les cercles d'autres startups et vous aident à gagner en crédibilité auprès de l'industrie au sens large, jetant ainsi les bases d'un succès à long terme.

Un multivers pour tous

Trois aspects de l'espace Web3 font de la collaboration une affaire plus naturelle, et vous devriez capitaliser sur chacun d'eux. La première est que Web3 encourage la transparence car la blockchain conserve des enregistrements de toutes les transactions. Les registres sur la blockchain et les règles des organisations autonomes décentralisées (DAO) sont distribués et décentralisés, ce qui vous oblige à être ouvert et honnête envers votre communauté. Suivez les prochaines étapes de votre startup et fournissez des informations à votre communauté sur l'orientation du projet. En plus d'être un propriétaire d'entreprise honnête, cela vous aidera à bâtir une réputation positive.

La deuxième caractéristique est l'interopérabilité. Pour faire quoi que ce soit dans l'espace Web3, vous devez entrer avec l'état d'esprit de "Avec qui vais-je travailler pour faire décoller ma startup ?" Comme votre produit ou service dépend de la blockchain, vous êtes obligé de rencontrer d'autres startups qui fournissent un service similaire ou qui ont une offre unique à laquelle vous aimeriez accéder et fournir à vos propres utilisateurs. Tenez compte de l'espace dans lequel vous travaillez. Si vous êtes un développeur NFT, réfléchissez à l'endroit où votre produit sera le plus exposé. Les NFT sont implémentables dans les jeux métaverse, il est donc logique de s'intégrer à une plate-forme métaverse pour que davantage d'utilisateurs puissent profiter de votre produit.

Enfin, Web3 concerne l'inclusivité . J'ai vu de nombreux propriétaires d'entreprise dans l'espace Web3 adopter un état d'esprit inclusif envers les entreprises, que ce soit avec des partenaires commerciaux ou avec qui ils attirent dans leurs communautés. Il doit en être ainsi si nous voulons que le Web3 soit différent du Web2, où les intérêts des entreprises sont omniprésents. Le succès de n'importe lequel des actifs numériques, qu'ils soient NFT ou basés sur le métaverse, dépend du nombre accru de personnes qui achètent des actifs numériques. Il est donc important de répondre aux besoins de tous ceux qui souhaitent rejoindre le marché.

L'inclusivité signifie la création d'une communauté, ce qui est essentiel dans l'écosystème des startups Web3. Attirez et soutenez de nouveaux investisseurs en utilisant des canaux sociaux et des forums dédiés, hébergez des AMA pour donner aux gens la possibilité d'interagir avec des membres clés de la direction et disposez de projecteurs communautaires pour les membres qui contribuent activement à l'espace avec de nouvelles idées ou des actifs créatifs. La création d'une communauté consiste à donner aux utilisateurs le sentiment d'appartenir véritablement à quelque chose qu'ils contribuent eux-mêmes à développer.

Un match idéal

Quelques bons conseils commerciaux pour toute collaboration, quel que soit votre secteur d'activité : trouvez un terrain d'entente avec votre partenaire potentiel, en particulier dans votre vision, votre éthique des affaires, vos publics cibles et la proposition de valeur. Parce que les espaces Web3 sont centrés sur la communauté, comprendre vos clients et les besoins de la communauté au sens large est la clé du succès de tout projet. Approchez un partenaire potentiel ayant une idée claire de votre propre identité de marque et de l'objectif global.

Ayez toujours à l'esprit votre avantage unique lorsque vous concluez un partenariat et apportez-le à la relation. Ne perdez jamais l'identité de votre marque simplement parce que votre partenaire a peut-être un nom plus grand que vous. Si la dynamique de collaboration vous empêche d'obtenir les résultats que vous souhaitez, recommencez et associez-vous à une marque différente qui correspond bien aux objectifs de votre startup.

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, le partenariat avec un concurrent ne devrait pas être au bas de votre liste. Au lieu de cela, tirez parti d'un partenariat avec un nom reconnu dans l'industrie si vous en avez l'occasion. La nature inclusive de Web3 signifie que tout partenariat est possible, et vous seriez surpris de voir à quel point les startups sont ouvertes d'esprit dans l'espace.

Cochez toutes les cases

Un défi unique dans les espaces Web3, NFT, crypto-monnaie et métaverse est leur nouveauté - de nombreux types de startups, de projets et de DAO en sont à leurs balbutiements, il n'est donc pas facilement évident qu'un partenaire potentiel est un escroc , un schéma de chiffrement frauduleux , ou un pull de tapis .

Faites preuve de diligence raisonnable. Examinez les fondateurs d'un partenaire potentiel, ses projets antérieurs, ses efforts de développement de la communauté et sa réputation générale. Impliquez votre communauté dans les processus décisionnels. Demandez à vos investisseurs leur opinion honnête. Publiez un blog décrivant les objectifs du projet et voyez quel genre de réaction il reçoit. Si votre communauté – et peut-être même la communauté du partenaire – hésite à propos du nouveau projet, ne vous inquiétez pas.

Un excellent moyen d'initier une nouvelle collaboration est de commencer par des collaborations sur des projets ponctuels avant de se lancer dans un partenariat à part entière. Si quelque chose ne va pas, vous ne voulez pas vous retrouver coincé dans un énorme gâchis. La réputation est importante dans Web3, et même si les problèmes sont la faute de votre partenaire, le grand public ne le verra probablement pas de cette façon.

Naviguer et évaluer

Étant donné que Web3 et les DAO en particulier sont des espaces relativement nouveaux et non réglementés, les aspects juridiques des partenariats peuvent être difficiles à naviguer. Vous pouvez cependant profiter de la transparence de la blockchain en implémentant un ensemble de règles claires dans vos contrats intelligents, qui sont visibles pour toutes les parties. Les contrats intelligents contiennent toutes les règles d'une organisation, qui sont gravées dans le marbre une fois téléchargées sur la blockchain. Les règles que vous devez généralement inclure ici sont le prix de votre produit, la devise acceptée et le produit résultant qu'un investisseur reçoit à la fin de la transaction.

Dès le départ, soyez très clair sur le contenu de votre accord et assurez-vous de détailler quel partenaire est responsable de quoi, quelle est la portée de la collaboration et quelles sont les conséquences si votre partenaire ne respecte pas ses engagements. Certaines ramifications que vous pourriez envisager de mettre en place sont des sanctions pour tout type de rupture de contrat, qui pourraient inclure une compensation financière si le partenaire ne parvient pas à exécuter les tâches convenues. Pour vous protéger contre une perte de profits si la collaboration était arrêtée à mi-chemin, incluez une clause sur le paiement d'un montant convenu par la partie qui n'a pas livré.

Tout au long de la collaboration, utilisez des mesures pour évaluer en permanence les progrès et le succès du partenariat. Certaines mesures utiles pour Web3 examinent la notoriété de la marque : votre site enregistre-t-il plus de clics et y a-t-il un afflux de nouveaux membres ? Y a-t-il plus de personnes qui investissent dans votre produit ou service ? Notez que dans Web3, les données de performance sur les clics et les followers ne sont pas facilement manipulables car les enregistrements sont traçables et stockés sur la blockchain. Utilisez les informations pour déterminer si le partenariat apporte une valeur réelle à votre communauté. Gardez une trace de ces résultats pour déterminer le succès de votre collaboration à sa conclusion.

La collaboration est une bonne affaire

De nombreuses entreprises recherchent une reconnaissance dans différentes communautés Web3, vous n'avez donc pas besoin de poursuivre votre parcours de démarrage seul. Les startups Web3 sont dans une position unique où vous pouvez tirer parti des partenariats avec des entreprises partageant les mêmes idées et vos concurrents. Plus de personnes avec qui collaborer signifie plus de reconnaissance et la possibilité de percer dans de nouvelles communautés. Après tout, sans attirer de nouveaux investisseurs vers votre produit, les marchés numériques ne sont que de la pure spéculation.