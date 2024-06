Comment acquérir des clients en tant que startup ? Eh bien, j'ai eu mes 100 premiers via Reddit

Obtenir vos 100 premiers utilisateurs n’est pas facile. Voici comment je procède avec Reddit, où la plupart des gens ne se soucient pas de vos produits et détestent la publicité





Assis dans notre bureau (un mot sophistiqué pour désigner notre café préféré), je marmonne : « Je pensais faire des tests et des analyses A/B ! ? » Mec, étais-je naïf ! Où trouvez-vous les données nécessaires pour faire cela alors que les seules personnes qui connaissent votre application sont quatre mecs avec qui vous traînez depuis le lycée ?





Après avoir dévoré presque tout ce que je pouvais sur la croissance des premières startups, j'ai compris la solution : faire des choses qui ne sont pas évolutives.





Et la première chaîne : Reddit !

"Ça va être un match facile."

Je me suis dit : "Ça va être facile parce que j'ai construit ma chaîne TikTok de 0 à 2 fois des milliers de followers". J’aurai des centaines d’inscriptions en seulement trois jours. Droite?





Au cours des semaines suivantes, je me suis plongé dans Reddit, explorant tous les sous-reddit possibles liés à mon secteur (prise de notes), et j'ai fait deux choses :

Écrivez des articles sincères expliquant pourquoi j'ai créé mon produit, ses fonctionnalités et comment il aidera les utilisateurs.

Répondez aux commentaires le plus rapidement possible pour créer une dynamique et générer du buzz.



Cela semblait facile alors que j'étais assis en sirotant mon café et en tapant. J'avais des dizaines de subreddits à explorer et des heures à perdre. De plus, ma vision du produit est superbe – qui ne voudrait pas l'essayer ? C’était une évidence. En quelques heures, j'avais déjà posté des dizaines de posts et de commentaires.

J'ai remarqué que mes notifications Reddit explosaient – je dois faire du bon travail. Hahaha.





"Euh, je ne m'attends pas à ça"

En ouvrant ces notifications, je me préparais à répondre aux commentaires enthousiastes de mes premiers utilisateurs bien-aimés.

Mais, surprise, surprise, en étant un « annonceur » dévoué, je me suis retrouvé banni de certains des plus grands subreddits pertinents. Non seulement cela, mais j’ai reçu un barrage de votes négatifs pour ce qui semblait être une publicité explicite !





"Pas de soucis", me suis-je rassuré, "ce sont juste quelques valeurs aberrantes." Cependant, au fil des jours, je me suis rendu compte : la personne aberrante, c’était moi. Avec les premières réponses me qualifiant d'arnaque, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire ironiquement et de me demander : « Pourquoi dois-je vivre ça ? Est-ce que cela en vaut la peine quand vous recevez autant de critiques ? Lorsque des centaines de personnes votent contre chacun de vos mouvements, de telles pensées surgissent inévitablement.





J'ai envisagé de me concentrer sur un autre canal, me persuadant que Reddit ne correspondait tout simplement pas à mon produit : "Concentrez-vous sur l'adéquation du produit au canal", ai-je dit.

Le changement

Mais heureusement, je n’ai pas emprunté cette voie. Au lieu de cela, j'ai décidé de le faire fonctionner. J'ai approfondi ce qui résonnait avec Reddit et ce qui ne le faisait pas. J'ai réalisé que pour réussir dans cette voie, il faudrait du sang, de la sueur et des larmes.





J'ai alors opté pour une approche plus subtile :

Écrivez un article ajouté ; mentionnez votre produit uniquement lorsque cela est autorisé.

Au lieu d'écrire un article, trouvez un article dans lequel les gens recherchent des solutions qui vous concernent.

Les personnes DM recherchant ces outils





Et j'étais implacable. Chaque message, chaque personne, je les ai tous contactés. Oui, je veux dire chacun d'entre eux. J'ai toujours stocké les centaines de liens de publication et les personnes avec qui j'avais envoyé des messages à l'époque. Ce n’était pas une approche évolutive, mais c’était ce que je devais faire pour faire passer le message lorsque je débutais.





Comment être bon dans ce domaine ? J'apprends encore, mais la clé est :

Ne faites pas de publicité explicite, sauf autorisation.

Lorsque DM, au lieu de vendre directement, renseignez-vous sur leurs problèmes pour déterminer si vos produits sont pertinents.

La pertinence est cruciale ; recherchez des personnes, des sous-reddits et des publications pertinents.

Comment puis-je les trouver ? J'ai tapé tous les mots-clés pertinents dans le chat et rejoint tous les abonnements pertinents de la recherche.





Après avoir déployé beaucoup d'efforts, j'ai finalement réussi à faire progresser mon produit sur Reddit. J'ai accumulé des centaines de milliers de vues, attiré les premiers utilisateurs et je continue de recevoir un nombre décent de références de Reddit chaque jour.





Alors voilà, comment je trouve des clients via Reddit.





Ensuite, LinkedIn – Hm, attendez une seconde, est-ce que je viens de me gronder ?