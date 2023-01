Choisissez votre milliardaire

Cette semaine, Meta rejoint une liste croissante d'entreprises de la Silicon Valley pour imposer des licenciements massifs (11 000 personnes, soit environ 13% de ses effectifs). La plus grande nouvelle de la semaine concerne la chute rapide et massive du 2e plus grand échange cryptographique au monde, FTX . Mais - Voici nos conseils pour vous : * MAINTENANT, il est temps de se (re)mettre à écrire * !

LEARN MORE ABOUT @LINH 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Vous savez, ce fut une semaine folle dans l'actualité lorsqu'un milliardaire mettant 11 000 personnes au chômage n'est que le 3e pire milliardaire de la semaine. Combattant pour les numéros 2 et 1, nous avons : un milliardaire qui a bâclé sa valeur nette totale de 94 % en une seule journée, bousillant toute l'industrie et forçant son entreprise à la faillite ; et un autre milliardaire qui ne voulait vraiment pas acheter une entreprise pour 44 milliards de dollars, à tel point qu'il préférait la regarder brûler . Et ce n'est que jeudi 🤯





Licenciements massifs de technologies

Alors c'est arrivé. La bulle a éclaté sur les grandes technologies. Les entreprises, grandes et petites, qui ont surembauché pendant 2 ans pendant la pandémie, sont désormais obligées de faire de grosses coupes en raison de la baisse des revenus et de la récession imminente . Cette semaine, Meta rejoint une liste croissante d'entreprises de la Silicon Valley pour imposer des licenciements massifs (11 000 personnes, soit environ 13 % de ses effectifs).





S'il se trouve que vous faites partie des centaines de milliers de travailleurs de la technologie touchés par ces licenciements massifs, voici notre conseil pour vous : il est MAINTENANT temps de vous (re)mettre à écrire ! Beaucoup de nos rédacteurs utilisent les histoires de HackerNoon comme portefeuilles personnels pour postuler à un emploi ou même collecter des fonds.





Une triste histoire pour la crypto

La plus grande nouvelle de la semaine concerne la chute rapide et massive du 2e plus grand échange cryptographique au monde, FTX et de son champion milliardaire, Sam Bankman-Fried (SBF, alias ex-crypto king), aux mains ( présumées ) du ( sans doute maintenant) le plus grand échange de crypto, Binance, et son PDG CZ. Chez HackerNoon, nous avons publié quelques articles sur cette histoire qui se développe rapidement ; cependant, nous avons besoin de VOTRE avis. Que pourrait signifier cette histoire pour l'avenir de la crypto et de la blockchain dans son ensemble ? La chute de FTX est-elle le Lehman Brother de la crypto ? Le PDG de Binance, CZ, a-t-il orchestré tout cela ?

Twitter d'Elon. Lieu : Enfer

Enfin, Elon Musk a encore frappé. Oui, les actions de l'homme le plus riche du monde cette semaine nous ont vraiment fait nous demander pourquoi il est devenu si riche en premier lieu, et ont fait éclater le mythe de (toute) corrélation entre talent et richesse. Après avoir été contraint à contrecœur d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars (dont, d'ailleurs, CZ, le PDG de Binance, était également présent 👀), Elon est entré au siège de Twitter avec un évier, a licencié la moitié de ses effectifs pour un e-mail non signé, a lancé /a relancé puis redémarré un service d'abonnement à moitié cuit à 8 dollars, puis a annoncé dans l'urgence hier haut et fort que "la faillite n'est pas hors de question", tout en faisant chuter la valorisation de l'entreprise de 44 milliards à 8 milliards en moins de 2 semaines .





Relisez cela. Nous ne nous opposerions pas non plus à ce que vous preniez une capture d'écran du paragraphe ci-dessus pour vous motiver chaque fois que vous pensez que vous passez une mauvaise semaine. Mais tu sais ce que tu peux toujours faire ? ⬇️⬇️⬇️





Jusqu'à la prochaine fois - cela a été la note des écrivains de HackerNoon