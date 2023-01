Le cheval de Troie Proof of Stake

L'effondrement des systèmes financiers mondiaux en 2008-09 a incité "Satoshi Nakomoto" à créer une version du 21e siècle de l'ancien modèle de preuve de travail. Une monnaie adossée à l'or n'était pas sujette à dévaluation comme une monnaie fiduciaire dévalue. Money cherche un moyen plus simple d'obtenir une "participation" à la table des crypto-monnaies. L'argent grand public a été très lent à reconnaître ce que pourrait être la crypto-monnaie, mais le modèle Proof of Stake nécessite, eh bien… du travail.

Le débat Proof of Stake versus Proof of Work affectera la progression des crypto-monnaies. L'effondrement des systèmes financiers mondiaux en 2008-09 a incité "Satoshi Nakomoto" à créer une version du 21e siècle de l'ancien modèle de preuve de travail qui n'était pas basé sur le métal jaune préféré des humains, l'or. Satoshi a créé l'or numérique et l'a appelé Bitcoin.

L'or est le modèle de preuve de travail depuis des millénaires. Une monnaie adossée à l'or n'était possible que si le travail était fait dans les mines pour l'extraire du sol. L'or était la preuve de travail ultime. Obtenir de l'or n'a jamais été facile, donc si une nation ou un royaume en avait en grande quantité, il fallait faire du travail. Une monnaie adossée à l'or n'était pas sujette à dévaluation comme une monnaie fiduciaire dévalue.

La monnaie Fiat est essentiellement le modèle Proof of Stake. Une monnaie soutenue par la "pleine foi et le crédit" d'une nation ou d'un royaume ne peut pas être la même. Les humains semblent toujours finir par utiliser une monnaie fiduciaire parce que pousser des brouettes pleines d'or n'est pas très pratique. De plus, déplacer son "trésor" l'expose aux attaques et peut être dangereux. Cependant, la foi et le crédit semblent toujours s'épuiser.

Bien sûr, une nation a un "enjeu" dans la valeur de sa monnaie. La dévaluation de leur monnaie fiduciaire peut avoir de très mauvaises conséquences. Pendant des années, peut-être des décennies, le trésorier de la nation s'assurera que les choses fonctionnent de manière "responsable". Cependant, après un certain temps, quelqu'un devient gourmand parmi les parties prenantes, puis des effondrements comme nous l'avons vu en 2008-09, ramènent tout le monde au métal jaune.

Les crypto-monnaies Bitcoin et Ethereum existent depuis longtemps maintenant. L'argent traditionnel a été très lent à reconnaître ce que pourrait être la crypto-monnaie. Ils veulent maintenant participer, mais le modèle de preuve de travail exige, eh bien… du travail.

Le Proof of Stake permet aux suspects habituels d'imposer leur ancien régime en achetant simplement une place à la table. La preuve de travail est une colline plus difficile à gravir. C'est un travail réel à de nombreux niveaux différents pour obtenir une traction dans un écosystème de preuve de travail. L'argent cherche un moyen plus simple d'obtenir une "participation" à la table des crypto-monnaies.

La preuve de participation se présente sous le prétexte d'être plus verte, ce qui, à mon avis, est très discutable. Partout dans cette économie, il y a des sources d'énergie sales. Distinguer le modèle monétaire concurrent représenté par la crypto-monnaie semble ciblé. La foule de Proof of Stake expliquera en détail comment «l'exploitation minière et les récompenses» fonctionnent dans le modèle Proof of Stake. Ils pointent tous les arbres parce que si vous regardez la forêt, il est difficile de ne pas voir la preuve de participation comme de l'argent essayant d'acheter une place à la table.

La foule de Proof of Stake veut masquer leurs véritables intentions en prétendant sauver la planète. La preuve de travail ne consiste pas seulement à obtenir les cartes graphiques ou à brûler un four à charbon pour alimenter la plate-forme minière, comme le public de la preuve de participation voudrait nous le faire croire. Il y a beaucoup d'expertise dans l'exploitation d'une exploitation minière réussie dans le modèle de preuve de travail. Il y a beaucoup plus de travail à faire pour produire un taux de hachage que de simplement brancher un ordinateur.

ETH 2.0 semble être une fatalité avec plus de 21 milliards de dollars investis dans le nouveau modèle Ethereum Proof of Stake. Cela représente le plus grand détenteur unique de l'écosystème Ethereum. C'est près de 10% des ETH en circulation, ce qui est beaucoup à coup sûr. Cependant, est-ce que dix pour cent suffisent reste la grande question?

Il y aura beaucoup de "parties prenantes" très en colère si l'ETH 2.0 n'a pas lieu en 2022. C'est peut-être pour cela que Vitalik Buterin s'est enfui à la Fondation Dogecoin. Une résistance plus puissante se prépare car il y a une meilleure compréhension à tous les niveaux que la preuve de travail produit une sorte de méritocratie tandis que la preuve de participation concernera toujours la corruption de l'argent ne sauvant pas la planète.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans cet article n'appartiennent qu'à l'auteur. Rien dans cet article ne constitue un conseil en investissement. Veuillez effectuer vos propres recherches approfondies avant de prendre toute décision d'investissement.