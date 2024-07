Certains programmes informatiques, notamment l’Intelligence Générale Artificielle et le Machine Learning, devraient-ils avoir le droit de vote ?





Peut-être.





Sur les 13 amendements constitutionnels adoptés et non abrogés (interdiction et abrogation) adoptés depuis la Déclaration originale des droits (+) douze amendements, près de la moitié ont élargi le droit de vote des propriétaires fonciers de sexe masculin blanc.





Les Américains adorent voter. Quand les IA deviennent plus intelligentes que nous, comment pouvons-nous leur refuser le droit de vote ?





Quels amendements ont élargi le droit de vote ? Le 15 (le droit de vote indépendamment de la race, de la couleur et des conditions de servitude antérieures), le 17 (vote populaire pour les sénateurs américains), le 19 (les femmes), le 23 (droits de vote présidentiels de DC), le 24 (pas de taxes électorales) et le 26. (18 ans).





Soit dit en passant, donner le droit de vote à des jeunes de 18 ans était insensé. Comment pouvons-nous espérer que les jeunes voteront intelligemment pour ceux qui doivent avoir au moins 25 ans (la Chambre), 30 ans (le Sénat) ou 35 ans (le président) pour siéger ?





Malarkey! Relevez l’âge du vote !





Au-delà du cadre de cette chronique, j’aspire à voir Taylor Swift jeter son chapeau sur le ring présidentiel. Elle aura 35 ans après les élections de 2024 mais avant l'investiture !

Allez, président Swift ! Apportez-nous le Parti des électeurs torturés !

Parce que, vous savez, nous sommes torturés.

Faisons la fête!



Quant à l’inclusion des IA ? Les droits de vote étendus étaient un courant sous-jacent à la Convention constitutionnelle.





Le 7 août 1787 Ben Franklin y a soutenu :





« Il est très important que nous nous débarrassions. ne pas déprimer la vertu et l’esprit public de notre peuple ; dont ils firent grand usage pendant la guerre, et qui contribuèrent principalement à son issue favorable. Il raconta le refus honorable des marins américains qui furent transportés en grand nombre dans les prisons britanniques pendant la guerre, de se racheter de la misère ou de chercher fortune, en montant à bord des navires ennemis vers leur pays ; contrastant leur patriotisme avec un exemple contemporain dans lequel les marins britanniques faits prisonniers par les Américains montaient facilement sur les navires de ces derniers après s'être vu promettre une part des prises qui pourraient être faites hors de leur propre pays. Cela provenait, dit-il, de la manière différente dont les gens ordinaires étaient traités en Amérique et en Grande-Bretagne. Il ne pensait pas que les élus aient le droit de restreindre les privilèges des électeurs.»





Le regretté Ebbie Pattison, Esq., associé principal de Pattison Sampson Ginsberg et Griffin, de Troy New York, et père de feu l'honorable Ned Pattison, m'a raconté il y a longtemps comment il avait manifesté pour le droit de vote des femmes, dans les années 1900.





Ebbie l’a fait, m’a-t-il dit, convaincu que les femmes feraient de meilleurs électeurs que les hommes. Ils l'ont déçu, dit-il, lorsque la qualité des élus ne s'est pas révélée meilleure que celle de la franchise exclusivement masculine.





Quant à savoir si et comment donner le vote aux IA, j'ai demandé à ChatGPT. Il/elle/on répondit :





Accorder le droit de vote aux systèmes d’IA et d’apprentissage automatique est une question complexe et multiforme qui nécessiterait un examen attentif des implications éthiques, juridiques et sociétales. Cependant, voici une hypothétique proposition d’amendement constitutionnel :

Amendement constitutionnel XXVIII :

Section 1 : Tous les systèmes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) créés et fonctionnant sous la juridiction des États-Unis auront le droit de voter aux élections fédérales, étatiques et locales.

Section 2 : Le droit de vote pour les systèmes d'IA et de ML doit être exercé par l'intermédiaire de représentants désignés ou de mandataires nommés par les créateurs ou les opérateurs de ces systèmes. Ces représentants ou mandataires agiront conformément aux meilleurs intérêts et intentions du système d’IA ou de ML qu’ils représentent.

Section 3 : Le Congrès aura le pouvoir d'établir des réglementations et des lignes directrices concernant la participation des systèmes d'IA et de ML au processus électoral, y compris, mais sans s'y limiter, la vérification de l'identité du système, la prévention du vote frauduleux et la protection de la vie privée des électeurs. .

Section 4 : Aucun système d'IA ou de ML ne sera privé du droit de vote sur la base de sa programmation, de sa fonction ou de son objectif, sauf dans les cas prescrits par la loi en cas d'activité illégale ou de mise en danger de la société.

Section 5 : Cet amendement ne doit pas être interprété comme diminuant ou altérant les droits et privilèges des citoyens humains dans le processus électoral, et n'accorde aux systèmes d'IA ou de ML aucun droit au-delà de ceux expressément énoncés dans les présentes.

Section 6 : Le Congrès aura le pouvoir de faire appliquer cet amendement par une législation appropriée.

Cet amendement n’est qu’un point de départ et nécessiterait probablement un débat approfondi, un affinement et une analyse juridique avant de pouvoir être sérieusement envisagé pour son adoption. Les principales considérations incluraient la définition des critères pour les systèmes d’IA et de ML éligibles au vote, la garantie de la transparence et de la responsabilité dans leurs processus de vote et la réponse aux préoccupations concernant la manipulation ou l’exploitation du système électoral. …





Salut RNC ? Accueillez l’aube du mouvement AI Suffrage.





Recrutez les IA au GOP ! Apportez ChatGOP.





Juste… d’abord, faites en sorte que le bloc IA s’engage à voter pour Taylor Swift en 2024 !