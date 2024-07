ChainGPT Pad lance Engines Of Fury, améliorant les expériences de jeu Web3 pour les joueurs grand public

DOVER, DE, USA, 8 mai 2024 — ChainGPT, l'infrastructure Web3 basée sur l'IA fournissant une suite diversifiée d'outils et de services, lancera en exclusivité l'IDO de son dernier projet de rampe de lancement, Moteurs de fureur : un jeu de tir d'extraction descendant gratuit conçu pour le Web3. Développé par des talents des titres AAA, Blizzard, Activision, Ubisoft et Unity, sa fonctionnalité descendante en fait une première dans l'arène des jeux de tir gratuits de Web3. Prévu pour le 8 mai, l'IDO d'Engines of Fury exploite le programme d'accélération de ChainGPT Pad, permettant au jeu de perfectionner ses systèmes de produits, ses plans d'action et ses feuilles de route tout en bénéficiant d'un soutien marketing et promotionnel d'experts.





En tant que première plateforme décentralisée de collecte de fonds et d'incubation pour les projets Web3 de tous types, le ChaîneGPT Pad a été reconnu comme le la rampe de lancement la plus populaire de 2023 . Le programme d'incubation promeut les startups émergentes stratégiquement sélectionnées par ChainGPT en fonction de leur potentiel disruptif, transformant leurs idées en solutions commerciales viables. Le programme aide largement au développement de produits, à la mise en œuvre de contrats intelligents et à l'engagement des utilisateurs.





Grâce au mentorat d'experts et à l'accès à un vaste réseau de partenaires et d'investisseurs influents, l'incubation de ChainGPT Pad fournit aux startups Web3 les outils nécessaires pour relever les défis inévitables et prospérer. Engines of Fury plonge les joueurs dans un monde dystopique ravagé par un virus mutagène provenant d'un météore. Les joueurs parcourent un univers périlleux en récupérant des ressources, en améliorant leurs cachettes et en améliorant leur équipement tout en perfectionnant leurs capacités grâce aux modes solo et coopératif.





Avec une économie de jeu robuste alimentée par son jeton natif $FURY, le jeu met l'accent sur un voyage de survie, de savoir-faire et de communauté. L'objectif d'Engines of Fury est de créer un jeu qui présente aux joueurs grand public les avantages distinctifs de la blockchain sans imposer les éléments Web3 dans les aspects essentiels du gameplay. Permettant à tous les joueurs de se lancer facilement dans le jeu, les aspects cryptographiques d'Engines of Fury constituent un bonus et non un must. Le jeu comprend des éléments de jeu classiques avec un processus d'intégration simple pour les non-natifs de la cryptographie, avec des fonctionnalités telles que :





NFT Mining and Trading : les joueurs découvrent des ressources et forgent des NFTS uniques pour améliorer les capacités et l'apparence de leur personnage. Les joueurs peuvent échanger ces NFT librement sur le marché Engines of Fury et d'autres plateformes compatibles.

Mécanismes de jeu et de gains : les joueurs peuvent gagner de la monnaie virtuelle dans le jeu qui peut potentiellement être convertie en revenus réels. Les actifs cryptographiques gagnés et les NFT restent entièrement la propriété du joueur.

Récompenses basées sur les compétences : les meilleurs joueurs gagnent des jetons $FURY en fonction de leur classement, de leurs réalisations et de leurs activités dans le jeu.

Caisses du Conseil : des NFT spéciaux en quantité limitée seront disponibles lors de l'événement de prévente Engine of Fury NFT.

Interopérabilité entre les jeux : Engines of Fury collabore avec des projets passionnants pour permettre l'interopérabilité des actifs, élargir les possibilités de jeu et l'engagement de la communauté.





Avec une réponse massive, Engines of Fury a attiré plus de 80 000 candidatures pour son test alpha privé, prolongeant ainsi la date limite initiale du test de jeu du jeu. L'enthousiasme suscité par le test alpha privé souligne la demande d'expériences de jeu Web3 de haute qualité.

Informations sur les moteurs de Fury IDO :





Prix du jeton : 0,20 $

Date IDO : 13 mai

Symbole de jeton : $FURY

Taille de l'allocation : 250,00

Approvisionnement maximum : 120 000 000

Réseau : chaîne intelligente Binance

IMC (sans liquidité) : 416 667 $

IMC (avec liquidité) : 1 376 667 $

Offre circulante à TGE : 6 883 333

Valorisation entièrement diluée chez TGE : 24 millions de dollars

Calendrier d'acquisition : 15 % de TGE, falaise de 2 mois, acquisition linéaire de 12 mois



« Ce fut un plaisir de collaborer avec Engines of Fury, qui allie avec brio des actifs basés sur la blockchain avec une expérience de jeu engageante et de haute qualité », déclare Ilan Rakhmanov, PDG et fondateur de ChainGPT.





« Engines of Fury illustre les expériences de jeu uniques et inclusives qui trouvent un écho auprès d'un public mondial. Leur IDO représentait une opportunité passionnante pour la communauté de soutenir des projets pionniers qui remodèlent le paysage du jeu pour plus de 3,3 milliards de joueurs dans le monde.





"Avec l'aide de ChainGPT, nous avons créé un jeu qui constitue un excellent exemple de la manière dont les joueurs et les développeurs peuvent collaborer pour créer des expériences immersives qui rivalisent avec les structures de jeu traditionnelles", déclare Saulius Aleksa, co-fondateur et PDG d'Engines of Fury. . Nous sommes reconnaissants de la collaboration avec l’équipe talentueuse de ChainGPT, dont l’expertise et les précieux conseils ont été déterminants tout au long du développement de notre jeu. »

À propos de ChainGPT :

ChainGPT est le principal fournisseur d'infrastructures basées sur l'IA pour la cryptographie, la blockchain et le Web3. D'une rampe de lancement et d'un incubateur IDO de nouvelle génération à la génération et à l'audit automatisés de contrats intelligents, en passant par un chatbot Web3 AI avancé, une agrégation d'actualités alimentée par l'IA, un assistant de formation IA, un échange entre chaînes et un générateur NFT, ChainGPT est un solution sophistiquée de bout en bout pour l’infrastructure AI Web3.





En intégrant de grands modèles de langage (LLM) à la blockchain, la société crée des outils avancés, accessibles et conviviaux pour tous les utilisateurs. Renforçant davantage sa position à la pointe de l'innovation technologique, ChainGPT a établi des partenariats stratégiques et a reçu la reconnaissance de leaders technologiques notables tels que Google, Nvidia, BNBChain et Chainlink. ChainGPT vise à faire progresser l’utilisation de l’IA dans l’espace blockchain. Pour plus d'informations, visitez: <https://www.chaingpt.org/](https://www.chaingpt.org/)

À propos de Engine Fury :

Construit par une équipe talentueuse issue des meilleurs projets Web3, des titres AAA, Blizzard, Activision, Ubisoft et Unity, et soutenu par des leaders de l'industrie, notamment Animoca Brands, Metavest Capital, Maven Capital et Double Peek Group, Engine of Fury est un jeu de survie en ligne. qui plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique.





Le jeu est un jeu de tir d'extraction descendant gratuit qui combine le frisson du gameplay joueur contre joueur (PVP) et joueur contre environnement (PVE). Engine of Fury intègre des jetons non fongibles (NFT) dans son gameplay, permettant aux joueurs de posséder des actifs numériques uniques pouvant être utilisés dans le jeu. Ces NFT incluent des armes, des armures et des champions uniques que les joueurs peuvent utiliser au combat. Le jeton déflationniste du jeu, $FURY, est utilisé pour diverses actions dans le jeu, notamment la participation à des arènes et la création de nouveaux NFT. Pour plus d'informations, visitez: <https://www.eof.gg/](https://www.eof.gg/)

Cette histoire a été distribuée sous forme de communiqué par Btcwire dans le cadre du programme de blogs d'affaires de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici .